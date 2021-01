Review sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng có tốt không, giá bán

3.3. Dùng sữa ấm 40 độ C

Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng được đánh giá là dòng sữa mát giúp bé tăng cân đều, không lo táo bón. Tìm hiểu những thông tin chi tiết về dòng sữa này trong bài viết sau và chọn lựa loại sữa phù hợp với bé yêu bạn nhé.



1. Cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng uống sữa Nan Nga có tốt không

1.1. Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh không thay thế được sữa mẹ

Cho trẻ sơ sinh uống sữa Nan Nga có tốt không? Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng hay bất kỳ loại sữa công thức nào khác đều không thể thay thế sữa mẹ. Sữa mẹ là món ăn hoàn hảo nhất, dễ hấp thụ nhất đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa có nhiều kháng thể giúp bé tránh được các bệnh lý về nhiễm khuẩn trong năm đầu đời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần bổ sung thêm các loại sữa công thức cho bé vị giống sữa mẹ, dinh dưỡng, tạo lợi khuẩn cho đường ruột như sữa Nan Nga.

Sữa Nan Nga tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ (Nguồn: kidsplaza.vn)

1.2. Về dinh dưỡng

Loại sữa Nan nhập khẩu Nga cho em bé sơ sinh theo từng giai đoạn là dòng sữa quen thuộc đối với nhiều bà mẹ Việt Nam hỗ trợ tăng cân và phát triển trí não toàn diện. Được sản xuất theo công thức được cải tiến giúp thúc đẩy sự phát triển của bé và tạo lợi khuẩn hỗ trợ tối đa cho đường ruột. Thêm nữa, công nghệ Optipro kết hợp cùng canxi, vitamin D giúp bé phát triển chiều cao tốt nhất trong những năm tháng đầu đời.

Lượng vitamin A, B, C, D cùng những khoáng chất như sắt, kẽm có trong sữa giúp bé phát triển toàn diện. Đặc biệt, hàm lượng DHA và ARA (Omega-6) dồi dào có trong sữa rất tốt cho sự phát triển não bộ, thị lực của bé đồng thời phòng tránh các bệnh lý tim mạch.

1.3. Về độ an toàn đường ruột

Dòng sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng sản xuất theo công nghệ độc quyền châu Âu bổ sung rất nhiều lợi khuẩn tương tự như trong sữa mẹ góp phần duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh lý tiêu hóa thường gặp ở trẻ sơ sinh như táo bón, dị ứng, nôn trớ hay nóng trong. Có thể nói dòng sữa Nan Nga là một trong 8 dòng sữa dành riêng cho trẻ có hệ tiêu hóa kém đáng thử nhiều bà mẹ Việt được tin dùng.

1.4. Về độ hấp thu dinh dưỡng

Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng không chỉ được đánh giá cao bởi hàm lượng dinh dưỡng dồi dào mà còn khiến nhiều bà mẹ Việt tin tưởng nhờ độ dễ hấp thu dinh dưỡng của sản phẩm. Dòng sữa Nan là sản phẩm thiên về vấn đề hỗ trợ đường tiêu hóa non nớt của trẻ nên rất dễ hấp thu, hạn chế táo bón.

Ngoài ra, sản phẩm còn được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thiết kế, cân đo chính xác hàm lượng chất trong sữa, đặc biệt là hàm lượng đạm giống như trong sữa mẹ rất thích hợp cho trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa kém trong những năm tháng đầu đời.

1.5. Sữa Nan Nga có mát không?

Loại sữa này có mát không là câu hỏi nhiều mẹ Việt quan tâm khi chọn mua sữa công thức cho trẻ nhỏ. Với đặc tính sản phẩm dành riêng cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ, sữa Nan Nga dễ hấp thu, có vị thanh mát giống sữa mẹ rất dễ uống. Mẹ có thể yên tâm cho bé bú song song sữa mẹ và sử dụng sữa Nan dặm thêm mà không cần lo bé thích bú sữa công thức hơn bú mẹ.

1.6. Sữa Nan Nga có giúp trẻ tăng cân không?

Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng là dòng sữa mát giàu dinh dưỡng. Tuy vậy, đây không phải là dòng sữa giúp bé tăng cân nhanh như một số loại sữa châu Âu khác. Với đặc tính hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ và chú trọng vào việc phát triển trí tuệ và chiều cao, sữa Nan chỉ giúp bé tăng cân đều và vừa phải như bú mẹ, không tăng quá mức dẫn tới béo phì.

Sữa Nan Nga AL110 tốt cho trẻ tiêu hóa kém (Nguồn: shoptretho.com.vn)

2. Tìm hiểu các loại sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh giai đoạn 2

2.1. Sữa Nan Nga số 2

Sữa cho bé hãng Nestle nổi tiếng Nan Nga số 2 giàu DHA, ARA giúp bé phát triển toàn diện về não bộ và thị lực. Sản phẩm được đánh giá cao trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ. Đặc điểm tối ưu của sản phẩm là giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho hệ tiêu hóa, phát triển thể lực và hỗ trợ phát triển trí não cho bé. Giá tham khảo: 435.000 đồng/ hộp 800g.

2.2. Sữa Nan Nga AL110 cho trẻ tiêu chảy

Sữa Nan Nga AL110 cho trẻ tiêu chảy là loại sữa dinh dưỡng dành riêng cho trẻ không dung nạp được Lactose và trẻ bị tiêu chảy. Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng AL110 có lượng lợi khuẩn dồi dào giúp rút ngắn tần suất, thời gian trẻ bị tiêu chảy. Với công nghệ hiện đại, sản phẩm thay thế hoàn toàn Lactose bằng Glucose Syrup làm giảm tiêu chảy hiệu quả.

Hàm lượng Whey Protein hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ dễ hấp thụ dinh dưỡng có trong sữa. Ngoài ra, Nan Nga AL110 còn có hàm lượng Nucleotides rất cần thiết trong việc tái tạo lại niêm mạc ruột. Giá tham khảo: 181.000 đồng/ hộp 400g.

2.3. Sữa Nan Nga HA 2 cho trẻ dị ứng

Nhắc đến 7 loại sữa cho trẻ dị ứng đạm sữa bò an toàn hiện nay phải kể đến dòng sữa Nan Nga. Sữa bột Nan Nga HA 2 giải pháp cho trẻ dị ứng với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm dị ứng và nâng cao sức đề kháng được nhiều mẹ Việt tin dùng. Sản phẩm chứa đạm Whey thủy ngân giúp ngăn ngừa dị ứng, lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa và hàm lượng DHA, ARA dồi dào. Giá tham khảo: 502.000 đồng/hộp 800g.

2.4. Sữa bột Nan Pelargon 2

Sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng Pelargon 2 là dòng sữa được chế xuất từ sữa bò nguyên kem là loại sữa hoàn hảo cho trẻ nhỏ giúp tăng đề kháng, chống các bệnh lý về đường tiêu hóa. Sữa được đánh giá có thành phần tương đối giống sữa mẹ với hàm lượng vitamin, khoáng chất cao cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho bé. Giá tham khảo: 232.000 đồng/ hộp 400g.

2.5. Sữa bột Nan Nga Pre Nan cho trẻ thiếu tháng nhẹ cân

Sữa bột Nan Nga Pre Nan là một trong các dòng sữa tốt nhất cho trẻ sinh non, thiếu tháng nhẹ cân hiện nay. Sữa có đặc điểm chứa năng lượng cao giúp bé tăng cân nhanh nhằm bắt kịp cân nặng của các bé sinh đủ tháng. Ngoài ra, tỷ lệ Whey và Casein 7:3 cũng là ưu điểm giúp giảm thời gian làm rỗng dạ dày và giúp bé dễ hấp thụ chất dinh dưỡng có trong sữa. Với hàm lượng 50% Lactose và 50% cất Maltodextrin cho áp suất thẩm thấu thấp và giảm viêm ruột hoại tử hiệu quả. Giá tham khảo: 222.000 đồng/hộp 400g.

Sữa Nan Nga cho bé sơ sinh giá bao nhiêu tùy thuộc vào địa chỉ chọn mua. Nhìn chung, mức giá niêm yết của dòng sữa dành cho trẻ nhỏ không có quá nhiều biến động, mẹ nên chú ý chọn địa chỉ mua sữa cho bé uy tín để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu.

Chọn sữa phù hợp với thể chất của trẻ (Nguồn: legacyplace.com)

3. Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh giai đoạn 2 uống sữa Nan Nga

3.1. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sữa cho bé

Sử dụng sữa Nan Nga cho trẻ từ 6 tháng hay bất kỳ loại sữa công thức nào mẹ cũng nên hỏi qua ý kiến của người có chuyên môn. Đặc biệt đối với những bé sinh thiếu tháng hay có vấn đề về sức khỏe càng cần cẩn trọng hơn để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

3.2. Pha sữa đúng theo tỷ lệ công thức

Mỗi loại sữa sẽ có tỷ lệ pha khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Mẹ nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và pha sữa đúng công thức hãng khuyến cáo. Chú ý dùng thìa đong trong hộp sữa để có tỷ lệ chuẩn nhất.

3.3. Dùng sữa ấm 40 độ C

Nhiệt độ lý tưởng nhất dùng để pha sữa là nước đun sôi để nguội nhiệt độ tầm 40 độ C. Mẹ nên chú ý không pha nóng quá hoặc lạnh quá đều ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của trẻ. Nếu pha ở nhiệt độ quá nóng trẻ dễ bị táo bón, pha sữa với nước dưới 38 độ C trẻ có thể bị tiêu chảy do lạnh bụng.

3.4. Không nên dùng sữa sau 2h

Sử dụng sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng hay bất kỳ loại sữa cho trẻ nhỏ nào đều không nên để quá 2 tiếng sau khi pha. Sữa còn thừa trong bình sẽ rất nhanh hỏng và là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển. Không nên cho bé dùng sữa thừa sau 2 tiếng để đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa của con. Mẹ có thể tự hỏi những vi khuẩn này ở đâu khi bình sữa và núm vú đã được tiệt trùng và đậy lại kỹ lưỡng? Tuy nhiên, những vi khuẩn đang nói ở đây hoàn toàn có thể bắt nguồn từ không khí và cả trong nước bọt của em bé khi bú. NhỮng vi khuẩn này sẽ nhân lên gấp nhiều lần trong môi trường sữa ấm. Ngay cả khi mẹ bảo quản sữa thừa trong tủ lạnh cũng không nên cho bé dùng khi sữa đã pha quá 2 tiếng.

3.5. Vệ sinh dụng cụ sạch sẽ

Đừng quên rửa tay và tiệt trùng sạch bình sữa trước khi pha sữa cho bé. Mẹ có thể dùng máy tiệt trùng bình sữa tiện lợi hoặc đun nước sôi tráng lại bình khi cần sử dụng.

3.6. Bảo quản sữa đúng cách

Đóng chặt hộp sữa sau khi sử dụng là bảo quản nó tại nơi thoáng mát, khô ráo. Hộp sữa khi đã mở ra cần sử dụng trong 3 tuần tính từ thời điểm mở hộp.

3.7. Không pha sữa với bất kỳ loại thuốc hay loại sữa khác

Không dùng chung sữa với thuốc hay hòa chung với sữa khác tránh sữa biến chất gây hại đến sức khỏe của trẻ.

Cần chú ý pha sữa đúng cách (Nguồn: imgur.com)

Chi tiết về sữa Nan Nga cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng kể trên hy vọng sẽ giúp bạn có thêm thông tin cần thiết khi lựa chọn sữa phù hợp cho bé yêu. Ngoài việc chọn mua sữa cho bé chính hãng từ thương hiệu chất lượng, mẹ nên bổ sung thêm các vitamin cho bé theo từng độ tuổi giúp bé ăn ngon và phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.