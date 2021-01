Review tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 có tốt không, giá bao nhiêu

Mới ra mắt vào hè năm 2019, dòng true wireless mới nhất của Sony hứa hẹn sở hữu nhiều cải tiến vượt trội so với các phiên bản trước đó. Để trả lời cho câu hỏi tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 có tốt không, có đáng đầu tư không, hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm qua các thông tin dưới đây.



1. Đánh giá tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 có tốt không

1.1. Bên trong hộp tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 gồm những gì

Sony ra mắt tai nghe không dây WF-1000XM3 với hai phiên bản màu sắc khác nhau gồm màu đen và màu ánh bạc ngà. Người mua có thể dễ dàng phân biệt được ngay từ hình minh họa được in trên vỏ hộp màu trắng chủ đạo của sản phẩm. Ngoài tai nghe và củ sạc, khi mua tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 chính hãng, bạn còn sở hữu các phụ kiện gồm: 1 sợi cáp sạc, 6 bộ tips tai nghe (3 bộ foam hybrid cao cấp và 3 bộ silicon phổ biến) và 1 quyển sách hướng dẫn sử dụng chi tiết.

1.2. Thiết kế

Không giống như top 10 tai nghe bluetooth chống ồn, lọc âm nào đã có mặt trên thị trường, Sony WF-1000XM3 sở hữu thiết kế phần vỏ ngoài với kiểu dáng đặc biệt. Tuy có vẻ phức tạp nhưng lại rất dễ cố định trên tai. Toàn bộ phần thân này được làm từ nhựa cứng phủ cao su mịn, có độ hoàn thiện cao, tinh xảo đến từng chi tiết. Khu vực cảm biến chạm được thiết kế hình tròn, màu nhám khác biệt với nền bóng chủ đạo của phần vỏ. Quanh bầu loa là cao su có độ bám cao, phần lỗ thoát âm là lớp mút xốp giúp truyền âm trọn vẹn. Khi đeo lên, tai nghe nổi bật với hình oval gọn gàng với logo chữ Sony màu vàng đồng toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Không chỉ chú trọng vào tai nghe, phần hộp sạc cũng được đầu tư rất lớn về chất lượng và thiết kế. Với hình dáng cổ điển kết hợp và nắp mở dạng vỏ sò màu vàng đồng trầm, hộp sạc cho vẻ ngoài đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Nhà sản xuất cũng rất tinh tế khi thiết kế phần nam châm cố định ở cả nắp hộp lẫn chân tai nghe, gia tăng sự cố định và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Hai phiên bản màu sắc của tai nghe Sony WF-1000XM3 (Nguồn: vnreview.vn)

1.3. Những công nghệ nổi bật được tích hợp

Cải tiến từ những đánh giá tai nghe bluetooth Sony có tốt không trước đó của hãng, tai nghe Sony WF-1000XM3 sở hữu nhiều công nghệ nổi bật. Trong đó, theo đánh giá tai nghe bluetooth true wireless Sony WF-1000XM3 của người dùng thực tế, khả năng chống ồn, độ thoải mái, âm thanh chất và những tính năng thông minh là những ưu điểm nổi trội nhất.

Công nghệ chống ồn hàng đầu: Ứng dụng công nghệ xử lý tiếng ồn HD QN1e kết hợp với thiết kế micro kép, khả năng chống ồn của WF-1000XM3 đã đạt được bước tiến vượt trội so với đàn anh WF-1000X. Khi thiết lập khả năng chống ồn tự động, con chip này sẽ tự nhận diện âm thanh từ môi trường và tạo ra phản hồi ngược để triệt tiêu sóng âm, không làm ảnh hưởng tới quá trình cảm nhận âm thanh của người dùng.

Công nghệ True Wireless: Công nghệ không dây bluetooth kết hợp với thiết kế earbud vừa vặn, bạn sẽ được tự do hoàn toàn tự do khi sử dụng WF-1000XM3, không phải lo vướng mắc hay lỏng lẻo dù cử động mạnh.

Thao tác thông minh: Với tính năng Quick Attention Mode, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh để nghe trong môi trường đông đúc chỉ bằng cách chạm ngón tay để giảm âm thanh. Khi đó, dù không cần tháo tai nghe, bạn vẫn có thể trò chuyện thoải mái với mọi người. Bên cạnh đó, thiết bị được tính hợp tính năng tự động chơi nhạc khi đeo và dừng nhạc khi tháo tai nghe.

Nâng cao chất lượng nhạc kỹ thuật số với DSEE HX: Khi nghe nhạc kỹ thuật số bằng tai nghe Sony WF-1000XM3, bạn có thể tăng cường chất lượng âm thanh với độ phân giải cao, cho trải nghiệm âm nhạc thật sống động

Ngoài ra khi khai thác ứng dụng Headphones Connect của Sony, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cài đặt liên quan đến thao tác, chỉnh âm hay kiểm soát âm thanh xung quanh. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant để điều khiển bằng giọng nói một cách dễ dàng.

Thiết kế ấn tượng toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm của tai nghe Sony WF-1000XM3 (Nguồn: digitaltrends.com)

1.4. Đánh giá chất âm, khả năng chống ồn

Không làm các tín đồ yêu công nghệ phải thất vọng, chiếc tai nghe bluetooth không dây WF-1000XM3 của Sony sở hữu chất âm tuyệt vời. Về tổng thể, âm thanh rất chân thật và dày dặn. Dải bass có thể nghe rõ ràng, vừa phải và sống động, không bị nặng nề hay nuốt âm. Vì vậy, nếu bạn đang muốn tìm kiếm tai nghe bluetooth nghe nhạc hay và âm thanh chất thì đây là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Đặc biệt, tính năng khả năng chống ồn đã được Sony cải tiến một cách vượt trội. Nếu chưa cài đặt chế độ chống ồn thông minh qua ứng dụng, bạn sẽ cảm nhận ngay âm thanh được cách ly với môi trường bên ngoài tới 80% dù mới chỉ đeo tai nghe. Khi bật nhạc, người dùng sẽ hoàn toàn chìm đắm trong âm thanh phát ra từ thiết bị mà không có bất kỳ âm thanh nào lọt vào làm phiền. Để không bỏ lỡ những cuộc trò chuyện, tiếng còi xe hay âm thanh ở nơi công cộng, bạn có thể điều chỉnh chế độ chống ồn bằng tay hoặc cài đặt tính năng chống ồn thông minh trên ứng dụng Headphones Connect.

1.5. Cách sử dụng, cảm giác khi đeo

Với sách hướng dẫn sử dụng chi tiết đi kèm khi mua các dòng tai nghe Sony chính hãng cao cấp, người dùng sẽ không cần phải mất nhiều thời gian để làm quen và sử dụng chiếc tai nghe WF-1000XM3. Về cơ bản, sau khi thiết bị đã được sạc pin, bạn có thể dễ dàng kết nối với điện thoại, máy tính bảng thông qua cổng kết nối bluetooth và tiến hành cài đặt để bắt đầu sử dụng.

Vậy xét về cảm giác đeo thì tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 có tốt không? Trên thực tế, nhờ được thiết kế dạng earbud với 3 điểm tiếp xúc khi đeo lên tai. Kế hợp với bề mặt cao su êm ái có độ ma sát cao, Sony WF-1000XM3 mang đến cảm giác vừa vặn, thoải mái, và chắc chắn khi sử dụng. Thông qua kết nối Bluetooth không dây tiện lợi, bạn sẽ hoàn toàn được “tự do”, không phải gặp cảnh vướng víu do dây dợ hay lo sợ tai nghe tuột mất dù hoạt động mạnh. Hơn nữa chíp bluetooth 5.0 thế hệ mới của Sony mang đến khả năng kết nối ổn định, giúp bạn trải nghiệm âm thanh một cách liền mạch, không bị giật cục hay có độ trễ khi nghe nhạc, xem phim.

WF-1000XM3 có thiết kế vừa vặn và thoải mái khi đeo (Nguồn: cellphones.com.vn)

1.6. Hộp sạc, thời lượng pin

Khi lắp tai nghe vào hộp đi kèm, chúng sẽ được kết nối từ tính và sạc pin để luôn sẵn sàng cho những lần sử dụng lần sau. Với chiếc tai nghe được sạc đầy, bạn có thể nghe liên tục trong 6 giờ đồng hồ. Trong khi đó phần hộp giúp sạc nhanh, 10 phút sạc cho 1.5 tiếng sử dụng. Toàn bộ năng lượng có thể cung cấp cho tai nghe khả năng hoạt động tới 18 giờ. Thậm chí nếu không dùng tới chức năng chống ồn thì bạn có thể phát nhạc tối đa 32 tiếng.

1.7. Giá tai nghe true wireless Sony WF-1000XM3 bao nhiêu

Trên vỏ hộp của chiếc tai nghe true wireless Sony WF-1000XM3 có dòng chữ “Made for iPhone”. Thực tế, chúng có thể thoải mái kết nối với những thiết bị chạy hệ điều hành Android và iOS. So với những dòng AirPods quen thuộc của hãng Apple thì có thiết kế to hơn rất nhiều. Tuy nhiên với mức giá dự kiến 5.490.000đ thì đây là một trong những mẫu tai nghe bluetooth hiện đại nhất đáng sở hữu, mang tới nhiều giá trị trải nghiệm âm thanh vượt trội.

2. Mua tai nghe không dây Sony WF-1000XM3 ở đâu chính hãng

Với những ai yêu cầu cao về chất lượng âm thanh, tai nghe không dây Sony WF-1000XM3 là sản phẩm thực sự thông minh, hấp dẫn và rất đáng để đầu tư. Để đảm bảo mua được tai nghe giá tốt và hưởng chính sách bảo hành uy tín, bạn có thể tới các gian phụ kiện chính hãng tại những cửa hàng di động, điện máy uy tín. Bên cạnh đó, khi đặt hàng trực tuyến tại Saigon-Gpdaily.com – kênh phân phối chính thức của các nhãn hàng công nghệ nổi tiếng, bạn sẽ được hưởng mức giá cạnh tranh và hàng loạt ưu đãi độc quyền vô cùng hấp dẫn.

Bên cạnh những thông tin trên, tùy vào mức ngân sách dự tính và nhu cầu sử dụng thực tế mà mỗi người đều có thể có thể tự trả lời câu hỏi tai nghe bluetooth Sony WF-1000XM3 có tốt không, có phù hợp với bản thân không. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm những mẫu tai nghe cao cấp chính hãng khác để có sự so sánh và lựa chọn phù hợp.