Review The Anam Nha Trang có gì: Địa chỉ, Bảng giá phòng, Dịch vụ

Nằm ngay bên bãi biển Cam Ranh hoang sơ, thơ mộng, resort cao cấp The Anam là chốn dừng chân lý tưởng cho du khách muốn tìm sự yên tĩnh và tiện nghi. Đón xem các review The Anam Nha Trang chi tiết để biết cách đặt phòng nhé.



1. Đánh giá The Anam Nha Trang có gì tốt

1.1 Địa chỉ The Anam Nha Trang

Resort The Anam nằm trong khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Khu nghỉ dưỡng chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh hơn 10km và cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 20km. Đây là vị trí rất thuận lợi để bạn di chuyển đến những điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang.

Phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển kết hợp (Nguồn agoda.net)

1.2 Số điện thoại The Anam Nha Trang

Hiện nay, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với The Anam (để đặt phòng, giải đáp thắc mắc, xin tư vấn,…) tại 2 số điện thoại chính thức là: +(84) 258 398 9499 và số máy fax +(84) 258 398 9498.

1.3 Phong cách kiến trúc

Khu nghỉ dưỡng The Anam có tổng cộng 117 villa và 96 phòng khách sạn, được xây dựng trên một khu đất rộng lớn biệt lập, yên tĩnh. Phong cách của resort khá đặc biệt khi kết hợp cả lối kiến trúc tân cổ điển của Pháp đan xen cùng thiết kế đương đại. Cả hai phong cách này được khéo léo lồng ghép, kết hợp hài hòa với nhau tạo nên vẻ sang trọng, lộng lẫy mà vẫn ấm cúng, thoải mái. Đây là resort boutique nên rất yên tĩnh, riêng tư, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng.

1.4 Chất lượng dịch vụ

Ngoài các hoạt động vui chơi thú vị tại biển Cam Ranh, bạn cũng có thể tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời ngay trong khuôn viên resort với vô vàn dịch vụ cao cấp. Trước tiên là Sri Mara Spa có gói trị liệu theo phong cách Bali độc đáo, giúp tái tạo năng lượng tinh thần lẫn thể chất trọn vẹn. Sau khi trị liệu xong, hãy ngâm mình trong bể sục bằng đá granite ngoài trời để thư giãn hoàn toàn.

Book phòng nghỉ dưỡng tại resort đẳng cấp ở Nha Trang không khó nhưng resort có hệ thống nhà hàng ăn uống quy mô và chất lượng như The Anam thì rất hiếm. Trong resort có tới 3 nhà hàng khác nhau: The Indochine phục vụ món Á – Âu đa dạng, The Colonial phục vụ ẩm thực Pháp cao cấp, Lang Viet chuyên món Việt truyền thống cùng 3 quán bar Saigon Bar, Beach Club và Romantic Dinner.

Ngoài ra, review The Anam Nha Trang cũng cần liệt kê cả những dịch vụ vui chơi đa dạng khác nữa. Đó là khu vui chơi trẻ em rộng lớn, chiếu phim 3D miễn phí cùng nhiều khu tổ chức hoạt động thể thao đa dạng từ bóng chuyền, cầu mây bãi biển, cầu lông cho đến Yoga và Mini Golf.

Một bể bơi nhìn thẳng ra hướng biển của resort (Nguồn webjet.com.au)

1.5 Giá phòng The Anam Nha Trang

Khu phòng nghỉ

Các phòng nghỉ thuộc dạng phòng khách sạn nằm trong khu The Anam Deluxe Collection 5 tầng, bao gồm các hạng phòng không quá chênh lệch về cấp độ và giá cả:

Phòng hướng vườn ban công diện tích 55m2

Phòng hướng biển ban công diện tích 55m2

Phòng hướng vườn Premium diện tích 50m2

Phòng hướng biển Premium diện tích 50m2

Phòng trước biển Premium diện tích 50m2

Giá tham khảo: từ 2.500.000đ/đêm

Nội thất trong phòng được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết (Nguồn theanam.com)

Khu Villa

Villa không có bể bơi: Đều có diện tích nhỏ nhắn 50m2 hợp cho cặp đôi hoặc gia đình nhỏ. Villa có 3 hướng là hướng vườn, hướng biển và hướng bể bơi chung. Giá tham khảo: từ 6.500.000đ/đêm

Villa có bể bơi: Là loại villa lớn 150m2 dành cho gia đình hoặc nhóm bạn đông người với loại là hướng biển và trước biển. Giá tham khảo: từ 10.000.000đ/đêm

Villa Spa rộng 180m2 có thêm dịch vụ spa miễn phí 1 tiếng/ngày cho mọi khách lưu trú và được thực hiện ngay tại phòng spa trong biệt thự. Giá tham khảo: từ 12.500.000đ/đêm

Villa gia đình trên đồi: Villa cao cấp nhất với diện tích cực lớn 267m2, có 3 phòng ngủ và nằm biệt lập yên tĩnh trên đồi nhỏ, có tầm nhìn rộng hướng ra cả vườn và biển. Giá tham khảo: từ 18.500.000đ/đêm

Phòng Suite

Nếu bạn muốn sự kết hợp giữa phòng khách sạn và villa thì hãy chọn phòng Suite. Đây là loại phòng nằm trong khu khách sạn nhưng được thiết kế như một căn hộ với phòng khách – phòng ngủ riêng. Giá tham khảo: từ 6.000.000đ/đêm

Biệt thự trên đồi hoàn toàn riêng tư và đẳng cấp (Nguồn theanam.com)

2. Hướng dẫn đặt phòng The Anam Nha Trang có nhiều ưu đãi

Sau khi đọc review The Anam Nha Trang mà bạn có mong muốn lưu trú tại đây trong kỳ nghỉ Nha Trang sắp tới của mình thì tốt nhất hãy đặt phòng ngay càng sớm càng tốt. Không chỉ để bảo đảm còn phòng ưng ý, đặt phòng sớm còn có giá hợp lý, ưu đãi hơn. Ngoài ra còn một cách tuyệt vời hơn nữa là mua voucher The Anam Nha Trang trên Saigon-Gpdaily. Bạn không chỉ đặt phòng trước cho mình mà còn được hưởng mức giá siêu hấp dẫn hơn hẳn so với đặt phòng trực tiếp. Thao tác mua voucher online và sử dụng rất đơn giản và áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng.

Vậy là review The Anam Nha Trang đã có, cách đặt phòng rẻ và tiện cũng đã có, nhanh tay đặt mua voucher resort giá khuyến mãi trên Saigon-Gpdaily và lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng ngay nhé!