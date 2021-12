Review Tràng An Ninh Bình có gì chơi, lịch trình, đường đi, chi phí

Bạn muốn tham quan di sản thế giới kép Tràng An Ninh Bình nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm đi lại, vui chơi, ăn uống và chi phí tại đây? Đừng lo lắng, hãy để Blog Saigon-Gpdaily bật mí tới bạn những thông tin bổ ích nhất về chuyến du lịch Tràng An qua bài viết sau nhé!



1. Tràng An ở đâu

1.1. Vị trí

Tràng An ở đâu? Khu di sản thế giới kép Tràng An thuộc địa phận xã Ninh Xuân, cách trung tâm thành phố Ninh Bình chừng 8km theo đường chim bay. Nơi đây cách cố đô Hoa Lư Ninh Bình khoảng 3km theo hướng Nam, cách thành phố Tam Điệp chừng 17km theo hướng Bắc và cách trung tâm thành phố Hà Nội 96km. Tràng An cách Bái Đính bao xa? Nếu tính theo đường chim bay, Tràng An cách Bái Đính tầm 15km.

Khu di sản thế giới kép Tràng An thuộc địa phận xã Ninh Xuân, thành phố Ninh Bình (Nguồn: vietravel.com)

1.2. Lịch sử, văn hóa

Từ lâu, Tràng An đã được biết đến là khu du lịch sinh thái thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình. Đến năm 2014, nơi đây chính thức được Unesco công nhận là di sản thế giới kép. Theo đó, khu danh lam thắng cảnh gồm có Tràng An – Tam Cốc – Bích Động – Hoa Lư và rừng đặc dụng Hoa Lư hiện đã được quy hoạch chung vào một Quần thể danh thắng Tràng An.

Du lịch Tràng An Ninh Bình bạn không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời xứng tầm quốc tế. Bên cạnh đó, Tràng An còn lọt vào top 16 điểm du lịch nổi tiếng có view đẹp nhất.

Vẻ đẹp của Tràng An vào mùa xuân (Nguồn: vntrip.vn)

2. Kinh nghiệm đi du lịch Tràng An

2.1. Đi Tràng An nên đi vào thời gian nào

Nếu bạn đang không biết nên đi Ninh Bình vào tháng mấy, mùa nào để chụp ảnh đẹp thì nhìn chung thời gian du lịch Tràng An Ninh Bình lý tưởng nhất là vào đầu tháng 1 đến tháng 3 Âm lịch.

Vào khoảng thời gian này tại Ninh Bình diễn ra rất nhiều lễ hội du xuân thưởng ngoạn rất hấp dẫn, thú vị. Ngoài ra, bạn có thể cùng gia đình bạn bè đến Tràng An vào tháng 5 và tháng 6 Âm lịch để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa lúa chín tại Ninh Bình.

2.2. Đi Tràng An nên đi tuyến nào

Đi Tràng An nên đi tuyến nào? Ở mọi miền Tổ quốc bạn đều có thể di chuyển đến Tràng An theo hướng đường bộ, đường sắt đều được. Nếu lựa chọn đi theo đường bộ, xuất phát từ Hà Nội bạn hãy ra thẳng bến xe Mỹ Đình đặt mua vé về Ninh Bình.

Sau đó, sử dụng xe máy, xe taxi đi từ trung tầm thành phố Ninh Bình đến thẳng Tràng An. Điểm đặc biệt tại thành phố Ninh Bình có ga đường sắt. Vì thế, với các bạn ở miền Nam hoàn toàn có thể đến Ninh Bình bằng đường sắt với chuyến tàu duy nhất là SE8.

Với những bạn yêu thích phượt, thích khám phá có thể di chuyển đến Tràng An Ninh Bình bằng xe máy đều được. Tính theo đường chim bay, Tràng An chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 93km. Vì thế, bạn hãy trang bị thật đầy đủ đồ dùng, những chiếc mũ bảo hiểm xe máy chính hãng, chất lượng tốt và đừng quên có ít nhất 1 tay lái cứng trong hành trình du lịch tới Tràng An bạn nhé!

2.3. Ở đâu khi du lịch Tràng An

Khi tới Tràng An bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức nghỉ dưỡng tại khách sạn hoặc Homestay đều được. Vì chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 7km, việc lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn tại đây rất đơn giản.

Kinh nghiệm du lịch Tràng An Ninh Bình, bạn nên tìm hiểu và liên hệ đặt phòng khách sạn sớm nhận ưu đãi hấp dẫn nhất. Ngược lại nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian, công sức đi tìm kiếm khách sạn, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi tại các Homestay có ngay trong khu di sản sẽ rất tiện.

Đi du thuyền khi đến Tràng An (Nguồn: vntrip.vn)

2.4. Giá vé khi đi Tràng An

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vé vào tham quan Tràng An áp dụng với người lớn là 200.000 VNĐ/người. Với trẻ em dưới 1,4m là 100.000 VNĐ/người. Giá vé này cũng đã bao gồm cả vé đi thuyền tham quan Tràng An bằng đường thủy qua sông Sào Khê.

2.5. Lưu ý khi đi Tràng An

Du lịch Tràng An vào mùa hè bạn nên chuẩn bị đầy đủ các loại kem chống nắng chính hãng có khả năng chống tia UV tốt và nón, mũ, quần áo chống nắng… Ngược lại nếu đi vào mùa mưa hãy mang theo dù, ô hay những loại quần áo mỏng để tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch của mình bạn nhé!

Đi Tràng An nên mặc gì? Bạn nên lựa chọn các loại trang phục gọn gàng, thoải mái, tránh những bộ đồ bó sát gây khó khăn trong việc đi lại. Hơn hết việc mang theo đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân, đồ bảo hộ, đồ sửa xe, hộp thuốc Y tế trong suốt hành trình là điều rất cần thiết. Vì đặc thù nước ở Tràng An khá sâu, nên bạn hãy lưu ý sử dụng kèm phao nếu muốn tham quan hồ.

Tràng An chỉ mất khoảng 3 giờ đi xe từ Hà Nội, thích hợp cho việc vui chơi lễ ngắn ngày (Nguồn: baohoabinh.com.vn)

3. Tràng An có gì đẹp

3.1 Di tích văn hóa

3.1.1. Đền Trình

Đền Trình là địa điểm tham quan thú vị nhất định bạn nên ghé một lần khi du lịch ở Tràng An Ninh Bình. Nơi đây thờ 4 vị thần nhà Đinh là 2 vị Hữu Thanh Trù và 2 vị Tả Thanh Trù – những người đã có công trong việc cai quản kho vàng, két bạc của vua Đinh Tiên Hoàng.

3.1.2. Đền Tứ Trụ

Nằm cạnh đền Trình là đền Tứ Trụ. Nơi đây cũng thờ 4 vị thần nhà Đinh là Thượng thư Trịnh Tú, Ngoại giáp Đinh Điền, Tể tướng Nguyễn Bặc và Thái sư Lưu Cơ. Cả 4 vị thần này đều có công giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân và thống lĩnh đất nước.

3.1.3. Đền Trần

Đền Trần hay đền Nội Lâm do vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng. Sau này khi vua Trần Thái Tông lên ngôi tiếp tục tạo bề thế hơn. Đền Trần là nơi thờ vị thần Quý Minh – người trấn cửa ải phía Nam Hoa Lư.

3.1.4. Phủ Khống

Tương tự như đền Trình, đền Trụ, Phủ Không cũng là nơi thờ các vị quan trung thần của nhà Đinh. Tương truyền khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 vị thần nhà Đinh đã cùng nhau đem quan tài chôn theo các hướng và tử sát để giữ kín những bí mật về triều đình.

3.1.5. Hành cung Vũ Lâm

Nằm sâu trong Quần thể di sản thế giới Tràng An, hành cung Vũ Lâm là nơi tôn thờ những vị vua quan nhà Trần. Trong đó có Trương Hán Siêu – danh thần có tài, có đức, người có công rất lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần 2 và lần thứ 3.

3.1.6. Đền Cao Sơn

Đền Cao Sơn là nơi thờ Lạc tướng Vũ Lâm (hay còn gọi là Cao Sơn trấn Tây Hoa Lư tứ trấn) – con thứ 17 của Lạc Long Quân. Tương truyền, Lạc tướng Vũ Lâm đã có công rất lớn trong việc chỉ dẫn và giúp đỡ người dân đồng bảo sinh sống, làm ăn và bảo vệ họ khỏi những thế lực tàn ác, phá hoại.

3.1.7. Đền Suối Tiên

Tọa lạc ở thượng nguồn sông Ngô Đồng, đền Suối Tiên cũng là danh lam thắng cảnh rất đáng để trải nghiệm nếu có dịp du lịch Tràng An Ninh Bình. Ngồi đền này xây dựng để thờ thần Quý Minh – Hoa Lư tứ trấn.

Đền Suối Tiên là địa điểm tâm linh lâu đời chứa nhiều cội nguồn tại Tràng An (Nguồn: baohoabinh.com.vn)

3.2. Hang động ở Tràng An

3.2.1. Hang Địa Linh

Hang Địa Linh hay còn gọi là hang Châu Báu có chiều dài khoảng 1500m. Khi bước vào cửa hang du khách sẽ cảm nhận mình đang lạc vào thế giới đầy kho báu của nhũ đá hóa thạch. Rời khỏi cửa hang là bức tranh sơn thủy, núi non rất đỗi nên thơ trữ tình.

3.2.2. Hang Nấu Rượu

Sở dĩ đặt tên là hang Nấu Rượu bởi theo tương truyền dân gian hồi xa xưa đã có các bậc tiền bối cùng nhau vào đây để nấu những loại rượu ngon, hương vị đậm đà và chất lượng nhất tiến vua.

3.2.3. Hang Ba Giọt

Nơi đây sở hữu riêng cho mình một kho nhũ đá khổng lồ với muôn vàn màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Đặc điểm của những khối nhũ đá tại hang Ba Giọt luôn ướt đẫm, biến hình liên tục và đủ hình dáng, màu sắc khác nhau. Theo dân gian tương truyền, nếu ai đi qua hang này mà được 3 giọt nhũ đá nhỏ vào lòng bàn tay thì sẽ may mắn và hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu.

Hang Ba Giọt nổi tiếng với kho nhũ đá khổng lồ với muôn vàn màu sắc, kiểu dáng (Nguồn: youtube.com)

3.2.4. Hang Bói

Được phát hiện vào năm 2002, hang Bói là một di chỉ khảo cổ nổi tiếng tại Tràng An Ninh Bình. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho nơi đây là hang Bói bởi nó gắn liền với truyền thuyết của vua Trần từng đến đây để gieo quẻ bói.

3.3. Phim trường Kong: Skull Island

Tràng An có gì chơi? Chắc hẳn bộ phim Kong: Skull Island đã quá nổi tiếng tại Việt Nam vào năm 2016. Điểm đặc biệt những cảnh phim rừng núi hùng vĩ, tuyệt đẹp đều được quay tại chính Quần thể di sản thế giới Tràng An. Đó cũng là lý do vì sao hàng năm lượng du khách trong và ngoài nước ghé thăm phim trường Kong: Skull Island nói riêng và di sản thế giới Tràng An nhiều đến như vậy.

Không quên ghé qua phim trường Kong: Skull Island khi đi du lịch tại Tràng An (Nguồn: dulichghepdoan.net)

4. Ăn gì ở Tràng An

4.1. Cơm cháy

Cơm cháy vốn là món ăn đặc sản rất nổi tiếng tại Ninh Bình. Để làm được món ăn đặc sản này, người làm phải thật khéo léo tỉ mỉ trong từng quy trình chọn gạo, thành phần và cách chế biến. Bên cạnh đó, cơm cháy là một trong 5 món đặc sản Ninh Bình ăn là phải nhớ.

4.2. Ốc núi luộc

Nếu bạn là tín đồ của những loại hải sản tươi ngon, giàu giá trị dinh dưỡng thì chắc chắn không thể bỏ qua món ốc núi luộc tại Tràng An Ninh Bình được. Đây là loại ốc núi cực hiểm ở Ninh Bình, chỉ sống trong các hang đá và chỉ xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8. Theo đó, thịt ốc núi Ninh Bình có vị ngọt, hương thuốc bắc, dai và ăn rất giòn. Bạn có thể thưởng thức các món ăn núi nướng, ốc núi luộc hay hấp gừng đều rất thơm ngon, hấp dẫn.

Ghé Tràng An bạn sẽ được thưởng thức món ốc núi luộc thơm ngon (Nguồn: hstatic.net)

4.3. Thịt dê núi

Đặc trưng của các món thịt dê núi Ninh Bình là có ít mỡ và có hương thơm béo ngậy. Sở dĩ như vậy bởi dê tại Ninh Bình được nuôi trên núi với thức ăn hoàn toàn tự nhiên từ các loại rau cỏ, thảo dược như: bách bộ, giò vàng, móng bò, bầu trích, mộc sông…. Vì thế nên phần cơ thịt của dê Ninh Bình thường ít mỡ và thơm thơm.

4.4. Cá rô Tổng Trường

Là loại cá sông đặc trưng ở vùng đất Hoa Lư Ninh Bình, cá rô Tổng Trường khi ăn có vị ngọt, bùi và thịt rắn. Cá rô Tổng Trường có thể dùng để chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn như: nấu canh chua, rán giòn, kho tộ…

4.5. Cua đồng rang lá lốt

Cua đồng rang lá lốt cũng là món ăn đặc sản nhất định bạn phải thử 1 lần khi du lịch tại Tràng An Ninh Bình. Nguyên liệu chính trong món ăn này là những con cua đồng to khỏe, béo sống tại sông, mương kết hợp với loại rau gia vị lá lốt tươi ngon, sạch nhất. Thêm một chút gia vị nấu ăn đặc trưng, đa dạng và bàn tay khéo léo của người làm đã tạo nên một món ăn hấp dẫn du khách vô cùng.

Cua đồng rang lá lốt (Nguồn: thanhnien.vn)

Nếu bạn không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn tham quan các địa danh nổi tiếng tại đây, có thể tham khảo thêm các thông tin hữu nhất trong bài viết về kinh nghiệm du lịch Ninh Bình 1 ngày tự túc từ Hà Nội. Hoặc bạn có thể đặt tour du lịch Ninh Bình 1 ngày: Bái Đính – Tràng An khởi hành từ Hà Nội tại Saigon-Gpdaily với mức giá cực ưu đãi nhất.

Hy vọng bài viết mà Blog Saigon-Gpdaily vừa bật mí đã mang đến những thông tin bổ ích nhất cho quý độc giả về hành trình du lịch Tràng An Ninh Bình. Đừng quên nhanh tay săn các tour du lịch Ninh Bình trọn gói, giá sốc tại Saigon-Gpdaily để cùng gia đình và bạn bè có một chuyến du lịch ý nghĩa và thú vị nhất nhé!