Sản dịch bao lâu thì hết, kéo dài có nguy hiểm không, phải làm sao

Sản dịch là hiện tượng sinh lý bình thường sau sinh, sản dịch bao lâu thì hết và khi nào sản dịch bất thường ảnh hưởng tới sức khoẻ là vấn đề các bà mẹ cần lưu ý.



1. Sản dịch là gì?

Sau khi em bé ra đời, nhau thai thoát ra ngoài, tử cung sẽ co lại thành một khối cầu an toàn, khi tử cung co hồi giúp cầm máu sinh lý hạn chế mất nhiều máu sau sinh. Sản dịch thoát ra từ tử cung là máu, chất nhầy, các lớp niêm mạc tử cung, phần sót lại từ nước ối. Đây còn được gọi là quá trình hậu sản.

Sản dịch cũng chỉ là hiện tượng bình thường sau sinh (Nguồn: channel.mediacdn.vn)

2. Sản dịch khi nào hết?

Liên quan tới vấn đề sản dịch bao lâu thì sạch, thông thường trong 20 ngày sau sinh, sản dịch sẽ từ nhiều đến thấp nhất và chấm dứt. Tuy nhiên, tuỳ cơ địa mỗi người mà thời gian sản dịch kéo dài hoặc ngắn có thể từ 2-4 tuần. Có một số trường hợp sản dịch kéo dài đến 6 tuần sau sinh. Nếu qua thời gian này mà vẫn còn sản dịch thì bạn nên đến các cơ sở y tế khám, phòng tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc các biến chứng sau sinh nguy hiểm. Các mẹ vận động nhẹ nhàng, đi lại thoải mái và tích cực cho con bú trực tiếp sẽ tạo điều kiện cho tử cung co hồi khôi phục kích thước ban đầu đẩy sản dịch nhanh ra khỏi cơ thể.

Cho con bú trực tiếp để tử cung co hồi nhanh đẩy sản dịch ra ngoài (Nguồn: marrybaby.vn)

3. Sản dịch sau sinh mổ kéo dài bao lâu thì hết?

Đối với phụ nữ sinh mổ thường có ít sản dịch hơn sinh thường nhưng thời gian cũng khoảng từ 2-4 tuần, một số người kéo dài 6 tuần. Trong 4 ngày đầu, sản dịch có các cục máu đỏ sẫm, sau đó sản dịch loãng hơn, máu nhạt màu dần và khoảng 7-10 ngày sau sinh, trong máu có các tế bào niêm mạc nên có vàng vàng nhạt và trắng.

4. Hết sản dịch bao lâu thì có kinh?

Thời gian trở lại của “đèn đỏ” phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuỳ vào cơ thể của mỗi mẹ. Những trường hợp các mẹ không nuôi con bằng sữa mẹ, cho con ăn sữa ngoài, không bú trực tiếp thì kinh nguyệt sớm quay trở lại hơn, bình thường là từ 6-8 tuần gọi là kinh non. Nếu nuôi con bằng sữa mẹ, kỳ kinh sẽ trì hoãn đến chậm hơn.

Sản dịch bao lâu thì hết và có kinh nguyệt trở lại? (Nguồn: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net)

5. 2 tháng chưa hết sản dịch phải làm sao?

Khi sản dịch quá lâu, 2 tháng mà bạn vẫn thấy thì hãy đến thăm khám sản phụ khoa với bác sĩ chuyên môn giỏi để kiểm tra cụ thể, sớm phát hiện các vấn đề bất thường sức khoẻ. Bạn đừng ngại ngần không đi khám vì biến chứng nguy hiểm có thể như sót nhau, băng huyết, nhiễm trùng… ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản.

Bạn nên tìm hiểu các thông tin sản dịch bao lâu thì hết để không bỡ ngỡ nhất là lần đầu sinh con. Như vậy, bạn mới hiểu được cơ thể và có cách chăm sóc bản thân mình tốt nhất.