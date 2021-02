Sản dịch sau sinh là gì, dấu hiệu thế nào là bình thường, bất thường

Sản dịch sau sinh là một hiện tượng hết sức bình thường, nó xuất hiện ở cả đẻ mổ và đẻ thường. Tuy nhiên, các chị em cần nắm rõ những dấu hiệu bình thường và không bình thường của sản dịch để có những biện pháp xử lý kịp thời.



1. Sản dịch sau sinh là gì?

Sản dịch là gì – là dịch đường sinh dục và tử cung chảy ra ngoài ở nhLững tuần đầu sau sinh. Sản dịch bao gồm máu loãng và máu cục chảy ra từ niêm mạc tử cung như các mảnh ngoại sản mạc, các tế bào biểu mô cổ tử cung, âm đạo bị thoái hóa, vùng rau bám và bong ra. Sản dịch có mùi tanh nồng, độ PH kiềm.

Phụ nữ sau sinh thường có sản dịch (Nguồn: bechoingoan.com)

2. Sản dịch có màu gì?

Màu sắc của sản dịch không cố định mà nó thay đổi theo ngày, tuần khác nhau. Trong 3 ngày đầu sau sinh thì dịch có màu đỏ sẫm, lúc này sản dịch gồm có những cục máu nhỏ và cục máu loãng. Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8 thì dịch sẽ loãng hơn, chỉ còn là chất nhầy có một ít máu lẫn vào nên sẽ có màu lờ lờ máu cá chứ không còn là màu đỏ sẫm như lúc đầu. Từ ngày thứ 9 thì sản dịch sẽ không có màu nữa mà nó chỉ là một chất dịch màu trắng hoặc màu trong chứa mô màng vỏ bị hoại tử và bạch cầu với số lượng lớn …

3. Sản dịch sau sinh mổ kéo dài bao lâu?

Thông thường sản dịch sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tuần, Thời gian sản dịch kéo dài còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Tuy nhiên đối với sinh mổ thì số ngày dịch ra sẽ ngắn hơn so với những người sinh thường. Người đẻ con so hoặc cho con bú sẽ hết sản dịch nhanh hơn vì tử cung co hồi nhanh hơn.

Phụ nữ sau sinh bao lâu mới hết sản dịch (Nguồn: mekheochamcon.com)

4. Sản dịch như thế nào là bình thường?

Sản dịch sau sinh bình thường trong 2 đến 4 ngày đầu sau sinh sẽ chứa nhiều nước hơn vì lúc này mạch máu trong tử cung đã liền rồi nên lượng máu sẽ ít dần đi và chuyển sang màu hồng. Màu sắc sản dịch sẽ có sự thay đổi từ màu đỏ tươi, có nhiều máu ở những ngày đầu còn khoảng sau 10 ngày trở đi thì sản dịch có màu vàng hoặc trắng trong vì lúc này sản dịch chỉ còn là các bạch cầu và các tế bào bong ra từ niêm mạc tử cung.

Ngoài ra, thông thường lượng sản dịch cũng khác nhau theo thời gian: 3 ngày đầu thì lượng sản dịch chảy ra sẽ rất nhiều và gồm có cục máu đỏ thẫm và các cục máu nhỏ. Sau đó, sản dịch sẽ loãng và có màu máu các lờ mờ từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8. Và từ ngày thứ 9 trở đi thì sản dịch không còn màu máu mà chỉ là một chất dịch màu trắng trong mà thôi.

Nếu bạn thấy sản dịch có màu và lượng chất dịch bất thường, không giống như trên thì cần đi khám ngay nhé!

5. Dấu hiệu bất thường của sản dịch

5.1. Âm đạo có mùi hôi, khó chịu

Thông thường sản dịch sau sinh không có mùi hôi và không khó chịu nhưng nếu xuất hiện mùi hôi ở âm đạo và bạn cảm thấy rất khó chịu thì đó là hiện tượng bất thường. Bạn cần nói rõ với bác sĩ để bác có phương pháp điều trị kịp thời.

5.2. Sản dịch có mùi tanh vì bị nhiễm khuẩn

Bình thường thì sản dịch không có mủ nhưng khi chảy ra qua phải chảy qua âm đạo nên sản dịch bị mất đi tính chất vô khuẩn và sẽ bị một số vi khuẩn tấn công như tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn… Và khi đó sản dịch có mùi tanh và độ pH kiềm. Điều đó chỉ trở khi bất thường là sản dịch có mùi hôi hoặc quá tanh thì chắc chắn bạn đã bị nhiễm khuẩn.

5.3. Sản dịch có màu đỏ tươi

Thông thường sản dịch những ngày đầu có màu đỏ sẫm rồi chuyển sang màu cá lờ mờ và cuối cùng là màu trắng trong. Nếu sản dịch có màu đỏ tươi chứng tỏ là dấu hiệu bất thường của sản dịch.

5.4. Thời gian ra sản dịch kéo dài, nhiều như những ngày đầu

Sản dịch sẽ chỉ ra nhiều ở những ngày đầu thôi, nếu lượng sản dịch không giảm mà kéo dài thì rất có thể bạn bị băng huyết cần đi khám ngay. Chú ý không nhầm lẫn sản dịch với kinh nguyệt nhé, có bất cứ bất thường gì thì bạn cần đi khám phụ khoa bởi bác sĩ có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm dày dặn để được tư vấn và điều trị kịp thời.

5.5. Xuất hiện máu cục

Xuất hiện máu cục với số lượng nhiều cũng là một trong những bất thường của sản dịch bạn cần chú ý nhé. Bên cạnh đó, hết sản dịch lại ra máu tươi cũng là vấn đề rất đáng ngại, bạn cần chú ý để bảo vệ sức khỏe.

5.6. Đôi khi sản dịch có màu đen kèm mùi hôi

Sản dịch bình thường có màu đỏ sẫm, màu cá và màu trong và không có mùi hôi. Nếu màu sản dịch có màu đen kèm mùi hôi thì đó là dấu hiệu bất thường ở sản dịch. Có thể sản dịch bị nhiễm khuẩn.

5.7. Nhịp tim không đều

Sinh nở là một quá trình dẫn đến nhiều thay đổi trong cơ thể của người phụ nữ. Sau sinh mà bạn cảm thấy nhịp tim không đều, thở gấp thì đó có thể là dấu hiệu bất thường của bệnh lý nào đó, bạn cần nói rõ với bác sĩ để có hướng điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm sau sinh.

Nhịp tim không đều là một dấu hiệu bất thường (Nguồn: vinmec.com)

5.8. Sốt nhẹ hoặc cảm thấy ớn lạnh

Việc bạn sốt nhẹ hoặc cảm thấy ớn lạnh nếu tình trạng này không kéo dài thì có thể do tác dụng phụ của một số loại thuốc gây mê. Nó chỉ bất thường khi tình trạng bệnh nặng và kéo dài hơn.

5.9. Chóng mặt, người cảm thấy mệt mỏi

Người mệt mỏi, chóng mặt là một dấu hiệu bất thường bạn cần đi kiểm tra ngay.

Người bị sốt nhẹ, cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bất thường của sản dịch (Nguồn: media.ex-cdn.com)

6. Sản dịch bất thường phải làm sao?

Nếu bạn có bất cứ một trong những dấu hiệu bất thường về sản dịch thì không nên chủ quan. Một số mẹ nghĩ nó không vấn đề gì nhưng sự thật chỉ cần xuất hiện các bất thường trên đều có thể để lại những biến chứng nguy hiểm đến cả tính mạng. Vì vậy, với bất cứ bất thường nào về sản dịch hay cơ thể thì lời khuyên cho bạn là hãy đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra đồng thời được các bác sĩ tư vấn một cách cụ thể, chi tiết nhất. Bạn có thể tới khám sản phụ khoa chuyên sâu tại bệnh viện Vinmec, địa chỉ uy tín với chất lượng dịch vụ tuyệt vời dành cho các mẹ.

Như vậy, sản dịch sau sinh là hiện tượng bình thường ở cả sinh mổ và sinh thường. Nếu bạn cảm thấy có bất cứ bất thường nào về sản dịch cần phải đi khám ngay nhé, đừng để biến chứng sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng đấy!