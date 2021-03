Siêu âm thai 14 tuần tuổi: Chỉ số, Giới tính, Hình ảnh, Cách dưỡng thai

Thai nhi 14 tuần tuổi thuộc giai đoạn quan trọng đầu tiên của bé. Siêu âm thai 14 tuần tuổi để biết con có đang phát triển khỏe mạnh và giới tính của con đã được tiết lộ hay chưa? Trong bài viết này Blog Saigon-Gpdaily sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin của mẹ và thai nhi ở tuần tuổi thứ 14.



1. Khám thai tuần thứ 14 gồm những gì

1.1 Thai 14 tuần siêu âm 4D được không

Siêu âm 4D đã trở nên khá phổ biến dựa trên công nghệ quét 3D. Cũng giống như siêu âm 2D nhưng thêm một chiều nữa là thời gian. Chỉ cần quét máy trên bụng của người mẹ, mọi cử chỉ, nhúc nhích, hoạt động của bé đều được theo dõi một cách chân thực nhất thông qua màn hình. Đặc biệt, sử dụng cách siêu âm này có thể dễ dàng phát hiện những dị tật, và cả giới tính của con rất chính xác. Nhưng khi áp dụng phương pháp này cần lưu ý một vài điều.

Siêu âm thai 4D cho ra những hình ảnh và chẩn đoán chính xác nhất về tình trạng thai nhi (Nguồn: baosonhospital.com)

Siêu âm bằng hình thức này sẽ có một vài ảnh hưởng tới em bé trong những tuần tuổi đầu. Vì vậy, muốn siêu âm 4D, các bà mẹ nên nghe theo sự chỉ định của bác sĩ để mang lại kết quả tốt nhất. Thông thường, thai 12-14 tuần là thời điểm quan trọng để đo độ mờ gáy và nguy cơ hội chứng Down. Để chính xác và an toàn, khi siêu âm thai thời điểm 14 tuần tuổi bác sĩ thường khuyên các mẹ bầu siêu âm 4D nếu đã bỏ qua việc siêu âm ở những tuần trước đó.

1.2. Chỉ số siêu âm thai nhi tuần 14

Chỉ số siêu âm thai tuần 14 GSD (Gestational Sac Diameter) không cần thiết vì thai nhi ở tuần tuổi này đã có những bước phát triển. BPD (Biparietal diameter) là đường kính lớn nhất ở mặt cắt vòng đầu bé sẽ dao động từ 19-31mm và trung bình là 25mm.

FL (Femur length) bắt đầu từ tuần thứ 14 của thai kỳ siêu âm đã có thể đo được chiều dài xương đùi của bé khoảng 14mm. EFW (estimated fetal weight) thai nhi 14 tuần tuổi đã có chút da thịt nên khối lượng ước đoán khoảng 27 gram rồi.

CRL (Crown rump length) chiều dài đầu mông của thai nhi đã tăng lên một con số lớn hơn là 87mm. Và ở tuần thứ 14 này, con đã bắt đầu có dấu hiệu hơi duỗi chân. HC (Head circumference) chu vi đầu của con đã có thể đo được nằm trong khoảng 91- 103mm, thường là 97mm. AC (Abdominal circumference) ở tuần thứ 14 này, chu vi vùng bụng của thai nhi dao động từ 72 đến 104mm và trung bình là 88mm.

Ở tuần thứ 14 con đã biết mút ngón tay (Nguồn: eva.vn)

1.3 Hình ảnh siêu âm thai tuần 14

Thực hiện siêu âm giai đoạn này là cần thiết, để thấy hình ảnh siêu âm thai 14 tuần tuổi phát triển bình thường, có mắc phải các bệnh dị tật hay không.

Hình ảnh siêu âm thai nhi ở giai đoạn 14 tuần tuổi (Nguồn: youtube.com)

2. Tuần thứ 14, thai nhi phát triển như thế nào

2.1. Thai 14 tuần bụng đã to chưa

Bụng của mẹ to ra chủ yếu phụ thuộc vào kích thước của thai nhi phát triển. Do đó, giai đoạn 3 tháng đầu thì bụng vẫn chưa thể lộ rõ bởi thời gian này bé vẫn còn khá nhỏ, vì vậy nhu cầu của bé còn khá thấp. Bụng của các mẹ bầu sẽ bắt đầu có những thay đổi rõ hơn vào giai đoạn tiếp theo, và việc đó cũng đồng nghĩa cân nặng của bé được tăng lên. Điều này sẽ khiến mẹ bầu có cảm giác khó chịu, chướng bụng, tiêu hóa kém.

Ngoài kích thước của con thì còn có nhiều nguyên nhân khác khiến bụng bầu to nhanh hay chậm. Có nhiều mẹ bầu đã lộ từ 2 tháng đầu do dáng người nhỏ nhắn, tuy nhiên có những người phải cho đến khi bước sang tháng thứ 5 mới lộ vì thân hình đậm đà của mình. Do vậy, đừng quá lo lắng mà thay vào đó hãy đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng thời điểm này, mẹ cần chủ động bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng tốt dành cho bà bầu, uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh và kết hợp sử dụng sữa và vitamin đảm bảo an toàn, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu để mẹ và bé có được sức khỏe tốt nhất. Đồng thời các mẹ cũng nên tích cực vận động nhẹ nhàng, có thể mua voucher yoga để tập bài tập tốt cho sức khỏe mẹ và bé giúp tinh thần thư thái hơn, sau này dễ sinh hơn.

Không thể dựa vào vấn đề thai đã to ở tuần thứ 14 hay chưa để đánh giá mức độ phát triển của thai (Nguồn: eva.vn)

2.2. Thai nhi 14 tuần tuổi biết trai hay gái chưa

Cha mẹ vẫn luôn mong ngóng để biết giới tính của con mình ngay những tuần đầu tiên. Câu trả lời cho vấn đề đó là rất khó vì tới tuần thứ 14, thai nhi vẫn chưa thể biết được chính xác giới tính, tỷ lệ siêu âm chỉ đúng khoảng 40-70 phần trăm thôi.

Ngoài ra, những biện pháp khám thai 14 tuần tuổi mục đích chính không phải là để xác định giới tính, mà chủ yếu là để theo dõi sự phát triển của bé. Nhưng nếu bố mẹ vẫn tò mò về giới tính con của mình thì có thể tìm phương pháp siêu âm ưu việt hơn để tăng độ chính xác.

Kích thước thai nhi 14 tuần tuổi to như 1 trái dưa chua (Nguồn: conlatatca.vn)

2.3. Thai nhi 14 tuần đã biết đạp chưa

Thai nhi sẽ có những cử động đầu tiên ở 8 tuần tuổi nhưng người mẹ rất khó để cảm nhận được vì kích thước con còn quá nhỏ. Vì thế mà việc siêu âm thai 14 tuần tuổi chỉ giúp cho mẹ bầu có thể thấy được những cử động nhỏ bé của con mà thôi.

Bạn phải chờ cho con phát triển thêm vài tuần nữa, lúc đó cơ thể con đã phần nào lớn hơn và có những hành động mạnh hơn. Con lúc này có thể đạp, cau mày, co duỗi tay chân một cách thoải mái. Bạn sẽ hạnh phúc khi cảm nhận bước chân tí hon của con chạm vào bụng mình.

2.4. Bộ phận sinh dục thai nhi 14 tuần

Như đã biết thì ngay từ khi hình thành trong bụng mẹ, con của chúng ta đã được hình thành giới tính riêng của bản thân mình. Nhưng cho tới khi thai nhi phát triển ở tuần thứ 9, bộ phận sinh dục của các con vẫn giống như nhau do kích thước còn quá nhỏ. Nếu siêu âm, kết quả sẽ chỉ cho thấy một chồi non nhỏ xuất hiện ở giữa 2 chân các con. Phải ở giai đoạn sau đó, các bộ phận mới dần dần hình thành và hoàn thiện.

Đối với bé gái, từ những chồi non sẽ bắt đầu tách ra chia thành rãnh nhỏ tạo nên âm vật. Và cơ quan sinh sản của con dễ thực sự hoàn chỉnh ở tuần thứ 21, thậm chí buồng trứng của con đã chứa được 6 triệu trứng rồi.

Tương tự như bé gái, ở bé trai cũng dần nhô ra và hình thành nên dương vật. Tuy nhiên, quá trình này hoàn thành ở tuần thứ 22, chậm hơn so với các bé gái.

Vì vậy, khi siêu âm thai 14 tuần tuổi, bạn mới chỉ thấy được những bước phát triển nhỏ ở bộ phận sinh dục của con. Hãy đợi con thêm vài tuần nữa nhé, bạn sẽ biết được giới tính chính xác của con mình.

Ở tuần 14 bộ phận sinh dục của thai nhi đã có những bước tiến triển nhỏ (Nguồn: giadinhtre.vn)

3. Cách dưỡng thai 14 tuần tuổi

Tuy siêu âm thai 14 tuần tuổi chưa thể biết chính xác thai nhi là trai hay gái nhưng đây là dấu mốc rất quan trọng nếu bạn đã bỏ qua siêu âm tuần 12, 13. Điều quan trọng nhất vẫn là tạo điều kiện cho con có thể phát triển một cách bình thường và khỏe mạnh nhất. Với các gói thai sản của Vinmec, bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong cả quá trình trước, trong và sau khi sinh, mẹ và bé sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết này đã cung cấp kiến thức bổ ích, cần thiết cho bố mẹ nhé!