Siêu âm thai 18 tuần tuổi sẽ phát hiện dị tật gì? Có nên siêu âm 4D?

Siêu âm thai 18 tuần tuổi cũng là một cột mốc khá quan trọng mà các mẹ nên lưu tâm. Vậy các mẹ có nên siêu âm 4D hay không và siêu âm có thể phát hiện ra những dị tật gì. Bài viết sau của Blog Saigon-Gpdaily sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho bạn.



1. Khám thai 18 tuần tuổi gồm những gì

1.1. Thai 18 tuần là mấy tháng

Theo tiêu chuẩn thì lúc này mẹ đang dần bước sang tuần thứ 2 của tháng thứ 5. Ở thời điểm này thai nhi đã đi được nửa chặng đường và đạt đến mức phát triển ổn định. Cơ thể của bé đã phát triển rõ ràng và gần như hoàn thiện các bộ phận. Không những thế, các giác quan cũng đến phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Hơn nữa, võng mạc của con dần nhạy cảm hơn với ánh sáng thường ngày bên ngoài, nên những phản ứng như đạp hay máy bụng cũng dần xuất hiện. Nhất là khi mẹ trò chuyện với thai nhi hay mẹ bật nhạc thì thai nhi đã có những phản ứng nhất định.

Ở thời điểm này thai nhi tuần thứ 18 sẽ không ngừng tiêu thụ nước ối đẻ hỗ trợ việc phát triển. Nên mẹ thấy hình ảnh siêu âm của con có màu trong suốt cũng không cần quá ngạc nhiên. Thậm chí mẹ còn có thể thấy những mạch máu của con hiện rất rõ, thai khi phát triển vào khoảng tuần 24 thì sẽ có một lớp màng nhằm bảo vệ con khỏi những tác động.

1.2. 18 tuần có nên siêu âm 4D

Các mẹ đôi khi không để ý nhiều và coi thường nhưng thực tế siêu âm thai đinh kì từ 18 đến 22 tuần tuổi là việc làm vô cùng quan trọng. Nhất là để theo dõi sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ có tốt không hay xảy ra những điểm bất thường.

Việc thực hiện khám thai định kỳ theo chỉ định của các bác sĩ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhờ vào những kết quả thu được mà có thể đánh giá sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn này cùng với tình trạng sức khỏe như thế nào. Từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời và nhanh chóng. Không những thế mà còn giúp các bác sĩ đưa ra chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý, vừa giúp mẹ và con đều khỏe mạnh. Bên cạnh đó các mẹ có thể tham khảo lời tư vấn từ các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec về chế độ ăn ngủ nghỉ tiêu chuẩn.

Bởi vì lý do đó mà việc siêu âm 4D tuần 18 của thai kỳ là vô cùng quan trọng. Đây cũng là thời kỳ thích hợp nhất để có thể đưa ra những chẩn đoán về các dị tật mà trẻ có thể mắc phải. Cho nên bất kỳ bà mẹ nào cũng nên nhớ cột mốc này để đi siêu âm.

Thời điểm này các mẹ có thể siêu âm 4D để biết được tất tần tật tình trạng của bé. Với siêu âm 4D mẹ có thể nhìn thấy từng chuyển động của con, hình ảnh sắc nét và đa chiều. Vì bé đã biết đạp nên siêu âm 4D là vô cùng hợp lý.

1.3 Chỉ số siêu âm thai nhi tuần 18

GSD: (Gestational Sac Diameter): chỉ số thai nhi 18 tuần về đường kính túi thai ở tầm tuổi này chưa có đánh giá tiêu chuẩn.

BPD: (Biparietal diameter): Đây là đường kính lưỡng đỉnh. Hay là đường kính lớn nhất tính là đường cắt của vòng đầu thai nhi. Ở tuần thứ 18 thì đường kính lưỡng đỉnh rơi vào khoảng 42 mm.

FL: (Femur length): Đến tuần thứ 18 thì trung bình chiều dài xương đùi của trẻ là 27 mm

EFW: (estimated fetal weight): Khối lượng thai ước đoán ở tầm tuổi thai này là 190g.

CRL: (Crown rump length): Ở thời điểm này chiều dài từ đầu đến mông của thai nhi đã phát triển khá rõ rệt. Tổng chiều dài là 142mm.

HC: (Head circumference): Chu vi đầu của trẻ khá quan trọng, bạn cần phải biết vào thời điểm này thai nhi nên đạt đến 150mm thì đủ tiêu chuẩn.

AC: (Abdominal circumference): Theo những nghiên cứu thì chu vi vòng bụng 129 mm là trẻ đang phát triển bình thường.

1.4 Hình ảnh siêu âm thai tuần 18

Ở tuần thai thứ 18 thai nhi đã có những bước phát triển vô cùng nổi bật. Bé đã có thể tự gập chân và tay, có những rõ rệt và đôi khi là mạnh mẽ. Các mẹ cũng có thể cảm nhận được những chuyển động này của con tuy chưa sâu sắc lắm. Hơn thế, hình ảnh siêu âm thai nhi 18 tuần tuổi cho thấy đôi tai của con đã về đúng vị trí cuối cùng của nó. Và có sự xuất hiện của một lớp màng bảo vệ bao bọc lấy các dây thần kinh của con. Quá trình này vẫn tiếp diễn và phát triển cùng bé cho đến hết năm đầu đời.

1.5. Siêu âm 18 tuần phát hiện dị tật gì

Vào tuần thứ 18 các bác sĩ sẽ có thể quan sát thai nhi từ đầu đến chân qua việc siêu âm để có những so sánh nhằm tìm ra các điểm bất thường. Nhưng muốn con khỏe mạnh thì sử dụng dịch vụ chăm sóc bà bầu cũng là việc làm rất cần thiết.

Khi xét phần đầu, các bác sĩ sẽ xem xét cấu trúc của não, xem có bị hiện tượng bóp méo hay có gì không ổn hay không. Tương tự đối với lồng ngực thì xem cấu trúc tim, phổi, còn ổ bụng thì quan sát gan, thận, ruột…

Siêu âm thai 18 tuần tuổi, các bác sĩ có thể dễ dàng nhận ra những dấu hiệu bất thường xảy ra ở tim. Thông thường sẽ là kiểm tra buồng tim, hầu hết đối với thai nhi bình thường sẽ có 4 buồng tim. Nhưng những dấu hiệu bất thường cơ bản như bị bất sản buồng tim tức thai nhi chỉ có buồng tim. Hay bị thiểu sản buồng tim tức 4 buồng tim không đều. Với những trường hợp này tốt nhất mẹ nên bỏ thai nhi.

Thai nhi ở giai đoạn này cũng có thể nhận biết thai nhi có bị đảo gốc động mạch hay không nhờ vào đánh giá cấu trúc của tim. Việc có thể phát hiện sớm ra bệnh sẽ giúp các bác sĩ và bố mẹ nhanh chóng tìm cách cải thiện tình hình. Ngay khi bé ra đời có thể tiến hành phẫu thuật nhằm đảo đúng vị trí các động mạch.

Những hình thái bên ngoài cũng cần được quan sát kỹ lưỡng khi đi khám thai ở tuần thứ 18. Những bệnh mà thai nhi thường hay gặp trong giai đoạn này như thừa ngón, tay chân bị khoèo, dính ngón, tai của em bé bị tật, mất cả vành tai…

2. Thai nhi 18 tuần phát triển như thế nào

2.1. Thai 18 tuần tuổi mẹ tăng bao nhiêu kg

Cân nặng của thai nhi vào thời điểm này chính là thước đo cho sự phát triển. Ở tuần thứ 18 thì theo các chuyên gia, cân nặng tiêu chuẩn của thai nhi chỉ khoảng 240g. Bởi cân nặng của thai nhi chưa nhiều nên cân nặng của mẹ cũng không tăng lên là bao.

Giai đoạn phát triển thai nhi 3 tháng đầu là thời kỳ các mẹ bị ốm nghén thường không ăn uống được gì nhiều. Bắt đầu qua giai đoạn ốm nghén mẹ mới có thể dần dần tăng cân nặng của mình lên cùng với cân nặng thai nhi. Trung bình cứ mỗi tuần cơ thể mẹ sẽ tăng khoảng 450g. Như vậy có thể tính được ngay đến tuần thứ 8 thì trọng lượng của mẹ sẽ tăng khoảng 3,2 kg.

Tuy nhiên không phải mẹ bầu nào cũng có thể đạt được mức cân nặng chuẩn. Còn tùy vào cơ địa và chế độ dinh dưỡng mà có sự chênh lệch đáng kể. Những nếu cân nặng lên quá nhiều hay quá ít cũng là dấu hiệu của sự rủi ro. Cho thấy thai nhi đang phát triển bất thường và sức khỏe của mẹ cũng có nhiều lo ngại. Để đề phòng các rủi ro mẹ nên tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm.

2.2. Thai nhi 18 tuần tuổi đã biết đạp chưa

Thai đạp là những dấu hiệu sự sống của thai nhi ở bên trong bụng mẹ. Vào tuần thứ 8 – 10 thì thai đã có những dấu hiệu chuyển động. Tuy nhiên mẹ sẽ không cảm nhận được vì những chuyển động này khá nhẹ và còn yếu ớt. Nhưng vào những tuần sau của thai kỳ, thai nhi càng lớn và phát triển mạnh thì những chuyển động này cũng ngày càng rõ rệt hơn. Thai nhi sẽ trở nên hiếu động và đạp mạnh nhất vào giai đoạn tuần 20 – 28 của thai kỳ.

Sau khi đã thăm khám chuyên sâu có thể không cảm nhận được thì có thể do 2 nguyên do chính là do bé đang có những chuyển động quá nhẹ mẹ không thể cảm nhận được. Hoặc là do thành bụng của mẹ dày nên phần nào cản trở đi cảm giác của mẹ.

2.3. Thai 18 tuần biết trai hay gái chưa

Trong những tuần đầu của thai kỳ thì bộ phận sinh dục của trai với gái đều như nhau, nên các bác sĩ không thể phân biệt được giới tính của trẻ. Tuy đến tuần thứ 8 thai nhi đã có những khác biệt đáng kể ở bộ phận sinh dục nhưng để đánh giá chính xác vẫn khá khó khăn.

Muốn biết được thai nhi là trai thì sẽ thấy sự vào sự xuất hiện của bìu và dương vật. Còn nếu chẩn đoán thai gái nhờ vào việc 3 đường kẻ tượng trưng cho âm vật. Tuy nhiên cũng có trường hợp thai là con gái nhưng vì âm vật lớn nên bị chẩn đoán nhầm là con trai.

Tuy 18 tuần tuổi đã có thể xác định được giới tính của thai nhi nhưng phải đến quá trình phát triển của thai nhi 20 tuần tuổi thì độ chính xác mới tuyệt đối nhất. Bởi thời điểm này nước ối của mẹ nhiều thai nhi có thể bơi tự do nên việc chẩn đoán cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên nếu máy siêu âm tốt thì 18 tuần tuổi cũng đã có thể phát hiện được giới tính của thai nhi.

3. Dịch vụ thai sản tại Vinmec

3.1. Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 – 12 tuần

Nếu bạn đang muốn nghỉ ngơi và chăm sóc cho sức khỏe của cả mẹ và bé tốt nhất thì nên lựa chọn gói chăm sóc Thai sản 2019 – 12 tuần tại bệnh viện Vinmec được đánh giá hàng đầu hiện nay. Với gói này khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vì sẽ được chăm sóc sức khỏe cùng những dịch vụ tốt nhất và được thăm khám tại Vinmec. Không những thế, trong quá trình các bác sĩ thăm khám thấy có những dấu hiệu bất thường thì các mẹ sẽ nhanh chóng được đi làm những xét nghiệm cần thiết để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé được bảo vệ toàn diện.

3.2. Chương trình chăm sóc Thai Sản 2019 – Chuyển Dạ

Đối với những mẹ sắp bước vào những tháng cuối của thai kỳ nên lựa chọn chương trình chăm sóc Thai Sản 2019 – Chuyển Dạ. Vào những tháng cuối mẹ sẽ có các khó khăn nhất định như đi lại khó khăn, không thể tự vệ sinh, … Các mẹ có thể tham khảo trước những lợi ích và kinh nghiệm sinh con ở Vinmec. Tại đây có đội ngũ y bác sĩ tận tâm và có tay nghề cao sẽ giúp mẹ tròn con vuông.

Thời điểm này trẻ đã có sự phát triển nhất định và có những dấu hiệu để phát hiện dị tật. Chính vì thế siêu âm thai 18 tuần tuổi là việc các mẹ nhất định phải đi để có kết quả về sự phát triển của con mình. Từ đó mà có ứng phó kịp thời, giúp bé chào đời khỏe mạnh. Đồng thời lựa chọn gói dịch vụ thai sản trọn gói phù hợp trước khi đón thiên thần mới trong gia đình thuận lợi nhất.