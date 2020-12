Siêu âm thai 28 tuần tuổi: Bé đã quay đầu chưa, Cân nặng bao nhiêu

Siêu âm thai 28 tuần tuổi cũng được xem là mốc quan trọng trong quá trình theo dõi và phát triển của thai nhi. Ở giai đoạn này thai nhi đã hình thành đầy đủ về hình dạng và có những cú đạp mạnh trong bụng người mẹ. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu về thai nhi ở tuần 28 thông qua bài viết dưới đây nhé.



1. Thai 28 tuần cần làm xét nghiệm gì

1.1. Thai 28 tuần là mấy tháng

Ở độ tuổi 28 tuần em bé có cân nặng khoảng 1kg và dài khoảng 37cm, chiều dài được tính từ đỉnh đầu đến gót chân. Về hình dáng và cân nặng của em bé có thể tương đương với một chiếc bắp cải rồi nhé. Ở giai đoạn này não bộ và cơ bắp em bé đang phát triển mạnh và ngày càng vững chắc.

Phổi của em bé đang được luyện tập trao đổi khí, nếu như những em bé bị sinh non ở giai đoạn này thì khả năng tự hít thở rất khó khăn. Xương và các cơ quan nội tạng ở giai đoạn này cần nhiều dinh dưỡng để cứng cáp hơn. Chính vì vậy chế độ dinh dưỡng ở thời gian thai 28 tuần tuổi rất quan trọng, các mẹ bầu hãy bổ sung thật nhiều thực phẩm chứa canxi để có thể đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và tăng trưởng của thai nhi các mẹ nhé.

Vậy thai nhi 28 tuần là bao nhiêu tháng? Kết thúc tuần thai 28 thì thai nhi đã tròn 7 tháng. Đây là giai đoạn các mẹ cảm nhận rõ rệt những cử động mạnh hay những cú đạp mạnh mẽ của bé. Siêu âm thai 28 tuần tuổi các mẹ sẽ thấy hình ảnh của bé rõ nét nhất và các bác sĩ cũng khuyên các mẹ nên theo dõi thai nhi máy, thai nhi cử động để có thể nắm bắt quá trình hoạt động bình thường của thai nhi.

1.2. Chỉ số siêu âm thai tuần 28

Ở giai đoạn này chỉ số siêu âm thai tuần 28 được thể hiện như sau:

GSD: Đường kính túi thai không xác định trong giai đoạn này

BPD: Đường kính lưỡng đỉnh đạt 72mm

FL: Thai nhi tuần 28 có chiều dài xương đùi đạt 54mm

EFW: Cân nặng ước tính trong thời kỳ này đạt 1210 gam

CRL: Chiều dài đầu chân của thai nhi 28 tuần tuổi là 37,6mm

HC: Chu vi đầu là 262mm

AC: Chu vi vùng bụng của thai 28 tuần là 240mm

Trong những lần khám thai định kỳ, các bác sĩ siêu âm sẽ thông báo kết quả siêu âm thai 28 tuần tuổi với những chỉ số về đường kính lưỡng đỉnh, chu vi bụng, chu vi đầu và chiều dài xương đùi lớn hay nhỏ hơn so với các chuẩn đã được thống kê.

Những chỉ số siêu âm thai vào tuần 28 có thể lớn hay nhỏ hơn so với các chuẩn đã được thống kê. Sự sai lệch không đáng kể này có thể do thiết bị siêu âm hay cũng xuất phát từ chế độ dinh dưỡng của các mẹ hoặc nguyên nhân là do đặc điểm riêng biệt của thai nhi.

1.3. Hình ảnh siêu âm thai tuần 28

Hình ảnh siêu âm thai nhi tuần 28 được thể hiện rõ nét ở từng bộ phận. Lông mi bé đã mọc hoàn thiện, có thể chớp được mắt. Kích thước bé chỉ bằng một quả cà tím lớn.

1.4. Thai 28 tuần đã quay đầu chưa

Thai nhi ở tuần tuổi 28 đã quay đầu chưa luôn là sự thắc mắc của nhiều mẹ bầu, nhất là những người lần đầu làm mẹ. Trên thực tế thì thời gian quay đầu của thai nhi ở mỗi mẹ bầu là khác nhau.

Thông thường thì thai nhi đến 35 hoặc 36 tuần tuổi thì mới có thể xác định là đã quay đầu hay chưa. Nhưng ở một số trường hợp thì thai nhi đã chúc xuống sớm từ 28 tuần, nhất là đối với các mẹ lần đầu mang thai.

Qua các thiết bị siêu âm các bác sĩ sẽ thông báo cho bạn biết ngôi thai như thế nào, đó là tư thế nằm của thai trong tử cung của người mẹ. Bé có thể có ngôi thai đầu tức là đầu đã quay xuống dưới tử cung, ngôi mông tức là chân quay xuống phía dưới hoặc sẽ là ngôi ngang tức là lưng quay xuống cổ tử cung.

Chính vì vậy ở thời điểm này các mẹ cũng không phải lo lắng là bé có ngôi thai thuận hay chưa nhé. Bởi đại đa số em bé sẽ quay đầu xuống dưới vào tuần 36 trở đi. Ở thời kỳ này vị trí của thai nhi là căn cứ quan trọng để xác định ngôi thai khi bé chào đời. Thai nhi sẽ cuộn mình và chúc đầu xuống khung xương chậu và quay mặt về lưng của người mẹ và sẵn sàng chờ ngày ra đời.

Ở tuần 28, em bé sẽ đạp nhiều hơn có nhiều nguyên nhân, có thể là bé đang hưng phấn với điều gì đó hoặc bé rất hiếu động và không ngoại lệ việc bé đạp nhiều hơn vì mẹ chưa đảm bảo cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho mình. Bên cạnh đó, không ít mẹ bầu mặc quần áo chật gây khó chịu cho thai nhi cũng khiến bé đạp nhiều hơn, nên lựa chọn các bộ đầm bầu rộng rãi chất liệu co giãn tốt để giúp cả mẹ lẫn bé đều thoải mái. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé thì khi cảm nhận những sự bất thường của thai nhi như thế này, mẹ cũng nên chủ động đến ngay các cơ sở y tế, bệnh viện phụ sản uy tín thăm khám.

1.5. Thai 28 tuần nặng bao nhiêu

Ở tuần thứ 28 em bé đã có cân nặng khoảng 1 – 1,1kg và chiều dài tính từ đầu đến chân đạt khoảng 33 – 35cm (đầu đến mông là khoảng 23 – 25cm). Lượng mỡ trong cơ thể em bé đạt tới khoảng 3%, bàn chân em bé dài khoảng 5,5cm. Nhãn cầu đã di chuyển bên trong hốc mắt và răng đã bắt đầu hình thành phía dưới nướu.

Ở thời điểm này lông mày và lông mi đã hình thành rõ ràng, tóc mọc dài hơn. Đặc biệt, hệ xương của em bé sẽ phát triển một cách nhanh chóng để có thể cứng cáp hơn. Vì vậy, mẹ bầu cần đảm bảo được một chế độ dinh dưỡng hợp lý để bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp bé yêu phát triển một cách toàn diện nhất. Ngoài việc có chế độ ăn uống phù hợp thì các mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng bằng các loại sữa và vitamin dành cho những người đang mang thai. Đây cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào, đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi và làm tăng sức đề kháng của các mẹ bầu trong thời gian mang thai.

Ở độ tuổi thai này, một số em bé đã bắt đầu xoay đầu, nhất là đối với những trường hợp người mẹ mang thai đầu tiên. Não bé phát triển và hình thành các hàng tỷ các tế bào thần kinh. Các cơ quan khác như phổi, gan cũng được tiếp tục hoàn thiện trong thời kỳ này.

Để đáp ứng sự phát triển của hệ thần kinh thai nhi, giai đoạn này các mẹ nên bổ sung những thực phẩm tốt cho trí não cung cấp hàm lượng omega 3 cao, nhằm tăng cường và bổ sung chất xám giúp bé thông minh ngay trong bụng mẹ nhé. Đồng thời các mẹ cũng nên xếp các lịch hẹn khám thai 28 tuần tuổi khám tiền sản với các cơ sở y tế phụ sản để được đo về kích thước tử cung, đo và kiểm tra huyết áp, xét nghiệm nước tiểu nếu cảm thấy cần thiết.

2. Dịch vụ thai sản tại Vinmec

Khi mang thai và chuẩn bị sinh con, các mẹ luôn muốn chọn cho mình địa chỉ sinh con an toàn, có đầy đủ trang thiết bị cùng đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp, phục vụ tận tình. Một trong những địa chỉ được các mẹ lựa chọn nhiều đó là bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec. Bệnh viện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một bệnh viện quốc tế, cung cấp những dịch vụ khám chữa chất lượng, về thai sản có những gói dịch vụ thai sản trọn gói theo những thời kỳ quan trọng của thai kỳ. Dưới đây là 2 gói chương trình chăm sóc thai sản 2019 27 tuần và gói chuyển dạ các mẹ nên tham khảo khi mang thai 28 tuần tuổi:

2.1. Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 – 27 tuần

Đối với dịch vụ gói thai sản 27 tuần tại Vinmec này các mẹ sẽ được đội ngũ bác sĩ thường xuyên thăm khám và tiến hành siêu âm để kiểm tra sự phát triển của thai nhi qua các giai đoạn.

Đội ngũ y bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám định kỳ và siêu âm để phát hiện dị tật ở thai nhi. Các mẹ sẽ được chỉ định làm các xét nghiệm máu, nước tiểu để theo dõi các chỉ số phát triển của thai nhi. Nếu phát hiện có điều gì bất thường thì các bác sĩ sẽ đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

Điều kiện áp dụng cho gói thai sản 27 tuần

Gói thai sản 27 tuần được các mẹ bầu lựa chọn khi thai nhi được 25 tuần tuổi để được tham gia gói trọn gói thai sản của bệnh viện quốc tế Vinmec. Tuy nhiên một điểm đặc biệt của gói thai sản 27 tuần này là không áp dụng đối với những ngày nghỉ lễ. Chính vì vậy để quá trình đăng ký thành công các mẹ nên tham gia đăng ký trong các ngày làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 và trong khung giờ làm việc của bệnh viện nhé.

Lưu ý, đối với gói thai sản 27 tuần thì mỗi người chỉ được sử dụng chương trình một lần cho 1 lần sử dụng. Trong quá trình thăm khám đội ngũ bác sĩ sẽ chỉ định một số các dịch vụ bên ngoài không nằm trong dịch vụ gói 27 tuần. Để biết thêm thông tin thì bạn hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để giải đáp những thắc mắc.

2.2. Chương trình chăm sóc Thai Sản 2019 – Chuyển dạ

Đối với chương trình chăm sóc thai sản 2019 gói chuyển dạ này được nhiều bà mẹ tin dùng và lựa chọn. Khi tham gia sử dụng gói này các mẹ sẽ lựa chọn hai hình thức sinh, đó là sinh thường và sinh mổ, hoặc cũng có thể là tiến hành theo sự chỉ đạo của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé trong những trường hợp đặc biệt.

Tham gia gói chuyển dạ tại bệnh viện Vinmec các mẹ sẽ được đội ngũ bác sĩ hỗ trợ bé chào đời một cách an toàn nhất, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ ở Vinmec bạn sẽ nhận được những dịch vụ chăm sóc tốt nhất mà không có cơ sở y tế nào có thể sánh được.

