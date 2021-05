Siêu âm thai 36 tuần tuổi: Chỉ số phát triển, Cân nặng, Mẹ nên ăn gì

3.3. Thay đổi bữa ăn thành các bữa nhỏ (canxi, vitamin C)



Bước vào tháng thứ 9 của thai kỳ có nghĩa là bé đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đời. Từ giai đoạn này trở đi, mẹ cần lưu tâm và chuẩn bị thật tốt để lâm bồn một cách suôn sẻ. Vì thế siêu âm thai 36 tuần tuổi là việc rất quan trọng mẹ cần làm để bảo vệ tốt nhất cho cả mình lẫn con.



1. Khám thai 36 tuần tuổi gồm những gì

1.1 Chỉ số siêu âm thai nhi tuần 36

Như mọi giai đoạn mang thai khác, siêu âm thai 36 tuần cũng sẽ cho biết những chỉ số quan trọng để giám sát tình hình sức khỏe và phát triển của trẻ trong bụng mẹ. Chỉ số siêu âm thai nhi vào tuần 36 đã khá hoàn chỉnh và sẽ giúp dự đoán được tình trạng của bé khi ra đời. Lưu ý là những mức chỉ số sau là mức an toàn tính từ tuần 36+0 đến 36+6:

Chỉ số cân nặng thai ước tính EFW: 2335 đến 3507 (gram)

Chiều cao thai ước tính: 474 đến 512 (mm)

Chu vi vòng bụng của mẹ AC: 285 đến 375 (mm)

Chỉ số đường kính lưỡng đỉnh BPD: 83 đến 96 (mm)

Chỉ số chiều dài xương đùi FL: 64 đến 79 (mm)

Nếu thai có chỉ số siêu âm thai nhi tuần 36 nằm trong các mốc kể trên thì bố mẹ có thể phần nào yên tâm. Còn nếu chỉ số khác biệt, dù là thấp hơn hay cao hơn các mức an toàn thì bạn đều cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Hình ảnh siêu âm thai 36 tuần (Nguồn: mother-top.com)

1.2 Hình ảnh siêu âm thai tuần 36

Khi đã bước vào tuần thứ 36, em bé đã được xem là đủ ngày đủ tháng để chào đời. Thông thường, thiên thần nhỏ sẽ cần thêm 1 – 2 tuần để “tăng tốc” và chính thức “về đích” khi cả mẹ lẫn bé có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất. Bé khi ra đời sẽ chỉ nặng hơn cân nặng trong bụng 1 chút nên bạn hoàn toàn có thể hình dung về kích thước của con khi được bế trên tay sắp tới.

Với sự phát triển đã khá hoàn chỉnh như vậy, “gian phòng” bên trong bụng mẹ đối với bé giờ đây trở nên chật chội hơn. Thế nên trẻ sẽ không còn thích thú với việc đạp bụng, cử động nhiều như 1, 2 tháng trước nữa. Thay vào đó, thiên thần nhỏ dành phần lớn thời gian cho việc ngủ.

Các cơ quan trong cơ thể bé đã hình thành hoàn toàn và hoạt động một cách bình thường nên nếu trẻ có ra đời trong thời điểm này thì cũng hoàn toàn không có nguy hiểm. Ngoài ra, bạn không nên chỉ ngồi đợi và dừng lại các phương pháp thai giáo vào lúc này. Đây là thời điểm não bé đã hoàn thiện nên khả năng tiếp thu rất tốt, không nên bỏ lỡ cơ hội giúp bé sớm làm quen với thế giới bên ngoài.

Một hình ảnh siêu âm thai 36 tuần với tình trạng tốt (Nguồn: loveofmom.vn)

1.3. Các vấn đề hay gặp khi thai 36 tuần tuổi

Bà bầu sắp lâm bồn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó chịu trong cơ thể. Khi khám và siêu âm thai 36 tuần tuổi bạn nên hỏi bác sĩ về các triệu chứng mình gặp phải nếu không thể tự giải quyết, thường bao gồm các vấn đề:

Đi lại khó khăn hơn. Như một lẽ hiển nhiên, với thân hình “đồ sộ” hiện tại, việc đi lại của mẹ sẽ càng khó khăn hơn thời mang thai 5 – 7 tháng. Nếu bạn đã tập trước được thói quen vận động khoa học và khiến mình thoải mái từ trước thì hãy tiếp tục phương pháp cũ. Còn nếu tình trạng bụng quá khổ so khiến bạn quá lúng túng thì hãy nhờ đến sự tư vấn của các y bác sĩ.

Đau bên hông hoặc vùng dưới lưng. Đây là tình trạng hay gặp phải vào 3 tháng đầu và cuối thai kỳ. Bạn có thể phần nào khắc phục bằng cách thường xuyên thay đổi tư thế ngủ, cẩn thận khi chọn quần áo, giày dép. Các mẹ bầu nên chọn những trang phục dành riêng cho bà bầu, sử dụng giày bệt êm chân tránh đi những đôi cao gót, gây khó khăn khi di chuyển và dễ bị ngã ảnh hưởng đến thai nhi.

Các tác nhân của tình trạng thiếu máu. Càng về sau, tình trạng thiếu máu của bà bầu sẽ càng nặng hơn. Để điều trị chứng thiếu máu ở bà bầu, bạn có thể uống viên sắt hoặc bổ sung qua các loại thực phẩm giàu chất sắt khác.

Xuất hiện các cơn co thắt giả. Khi bị co thắt, hãy uống nước ấm và làm động tác thư giãn nhẹ nhàng. Bạn cũng nên tìm hiểu cách phân biệt cơn co thắt chuyển dạ thật và chuyển dạ giả để bớt lo lắng, hoang mang.

Cân nặng có thể giảm xuống. Những bà bầu lần đầu chưa có kinh nghiệm chắc hẳn sẽ vô cùng lo lắng nếu gặp phải tình trạng này. Hãy yên tâm vì đây là vấn đề bình thường và bạn chỉ cần ăn uống dinh dưỡng đầy đủ là nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ là được.

Mẹ bầu tháng cuối sẽ gặp nhiều vấn đề khó chịu (Nguồn: giadinhtre.vn)

2. Dịch vụ thai sản tại Vinmec trọn gói phù hợp cho mẹ thai nhi tuần 36

Hiện nay, các bệnh viện khám thai chất lượng cao liên tiếp đưa ra các dịch vụ khám thai trọn gói rất đầy đủ và khoa học. Vậy dịch vụ này có gì hoàn hảo hơn việc đi khám lẻ tẻ thông thường? Hãy cùng tham khảo những dịch vụ khám, siêu âm trong gói thai sản 36 tuần tuổi của bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec đang rất được các mẹ tin tưởng trong vài năm gần đây. Theo đó, rất nhiều dịch vụ đặc biệt cần thiết cho mẹ bầu cuối thai kỳ gồm:

2.1. Kiểm tra cổ tử cung

Khám thai 36 tuần tuổi và suốt cả quá trình tại Vinmec có dịch vụ kiểm tra cổ tử cung – vị trí ít mẹ quan tâm tới. Đây chính là “con đường” mà bé sẽ đi qua nếu bạn chọn phương pháp đẻ thường. Vậy nên việc khám, kiểm tra trước sẽ giúp bạn an tâm hơn rất nhiều.

2.2. Tư vấn về các dấu hiệu chuyển dạ

Như đã nói ở trên, nếu mẹ nào mang thai lần đầu thì rất dễ nhận nhầm những cơn co thắt giả thành dấu hiệu chuyển dạ. Với mỗi một tình trạng thai phụ sẽ có dấu hiệu chuyển dạ đặc thù khác nhau. Không ai khác ngoài bác sĩ đã theo sát bạn trong suốt thai kỳ hiểu rõ hơn về chúng. Bác sĩ của Vinmec sẽ giúp bạn nhận biết được dấu hiệu sinh con một cách chính xác cao, giúp chúng ta bớt lo lắng hơn vào giai đoạn nhạy cảm này.

Bệnh viện Vinmec có gói khám thai trọn gói từ tháng 1 đến tháng 9 thai kỳ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.3. Khám tổng quát các chỉ số của mẹ và bé

Nếu siêu âm thai 36 tuần tuổi thông thường chỉ cho bạn biết các chỉ số và tình trạng chung của thai nhi thì tại Vinmec, bạn sẽ được giải thích và khám tổng quát cặn kẽ về từng chỉ số này. Nếu chỉ số có điểm bất thường, mẹ sẽ ngay lập tức được tư vấn phương pháp khắc phục và theo dõi thêm.

2.4. Kiểm tra ngôi thai, vị trí thai

Vị trí và ngôi thai cũng là một vấn đề rất quan trọng cần lưu ý. Nếu vị trí, ngôi thai không thuận lợi, mẹ có thể cân nhắc sinh mổ hay cần đến sự can thiệp của bác sĩ để điều chỉnh lại.

Các mẹ sẽ được bác sĩ của Vinmec theo dõi và nắn ngôi thai nếu cần thiết (Nguồn: baomoi.com)

2.5. Siêu âm màu theo dõi Doppler động mạch

Nếu bình thường hình ảnh siêu âm thai 36 tuần của bạn vẫn là hình đen trắng thì tại Vinmec có dịch vụ siêu âm màu tân tiến hiện đại nhất hiện nay. Đây là dịch vụ cần thiết khi muốn khảo sát tình trạng mạch máu tử cung cũng như tình trạng tưới máu của bánh nhau. Siêu âm Doppler giúp chúng ta phát hiện thai chậm phát triển, tiểu đường thai kỳ hay cao huyết áp thai kỳ để tìm cách điều trị sớm.

Nhìn chung, theo kinh nghiệm khám thai tại Vinmec của nhiều bà bầu, dịch vụ thai sản trọn gói từ A đến Z giúp họ theo dõi tình trạng của cả mình lẫn con một cách chu đáo và an tâm hơn rất nhiều. Điều đó có được nhờ cả lộ trình khám thai đầy đủ, khoa học lẫn chất lượng khám rất tốt từ đội ngũ y bác sĩ lẫn trang thiết bị máy móc hiện đại.

Dịch vụ khám thai trọn gói của Vinmec được nhiều bà mẹ tin dùng (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

3. Những lưu ý mẹ nên làm khi thai được 36 tuần tuổi

Khi đã tới tháng thứ 9, có lẽ đa phần các mẹ chỉ còn nhiệm vụ ngồi đợi ở nhà và sẵn sàng lâm bồn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn thật ra vẫn cần có một chút thay đổi nhỏ để sắp tới mẹ tròn con vuông nhất có thể.

3.1. Trò chuyện với bé nhiều hơn

Tâm trạng chung của bố mẹ và cả gia đình lúc này là vô cùng háo hức, hồi hộp vì sắp được gặp mặt bé. Bây giờ, thiên thần nhỏ của bạn đã phát triển não và nhận thức khá hoàn chỉnh, vậy nên hãy tích cực trò chuyện với con thật nhiều hơn nữa nhé.

Bạn phải chăm sóc chu đáo cho mình và bé đến những ngày cuối cùng (Nguồn: inhabitat.com)

3.2. Khám thai đều đặn trong các tuần cuối

Mẹ bắt buộc phải đi siêu âm thai 36 tuần tuổi và thậm chí thêm lần nữa nếu con vẫn chưa ra đời. Đây là lần siêu âm gần cuối cùng giúp chúng ta biết được trọn vẹn tình trạng sức khỏe, phát triển của bé trước khi chính thức đến với thế giới bên ngoài.

Siêu âm thai đều đặn theo lịch để đảm bảo tình trạng sức khỏe bé luôn tốt (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

3.3. Thay đổi bữa ăn thành các bữa nhỏ (canxi, vitamin C)

Khi đã mang thai đến tháng thứ 9, mẹ hay gặp mâu thuẫn là ăn uống khó khăn nhưng vẫn muốn ăn thật nhiều, đầy đủ để bé khỏe. Bạn có thể thay đổi thói quen, ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Thực phẩm của mẹ bên cạnh việc phải đảm bảo dinh dưỡng, an toàn như trước thì cũng nên tăng cường vitamin C và canxi – 2 chất cần thiết cho cả mẹ lẫn con cuối thai kỳ.

Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ và đảm bảo lượng canxi, vitamin C cho bữa ăn (Nguồn: conlatatca.vn)

3.4. Châm cứu, massage

Sử dụng dịch vụ chăm sóc bà bầu cần thiết như châm cứu hay massage vào lúc này hoàn toàn không gây nguy hại mà còn rất tốt cho bà bầu. Chỉ cần bạn tìm đến cơ sở uy tín, chất lượng, có phương pháp và máy móc đảm bảo, việc massage sẽ giúp tinh thần và cơ thể mẹ thoải mái hơn trong giai đoạn rất mệt mỏi này. Đồng thời, không chỉ mình mẹ được thư giãn mà cả bé trong bụng cũng sẽ được tác động nhẹ nhàng nữa đấy. Nếu bạn ngại đến các trung tâm massage có thể sắm máy massage toàn thân tạo sự thoải mái, dễ chịu về sử dụng.

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, suôn sẻ, điều quan trọng nhất chính là sự chuẩn bị đầy đủ của mẹ. Trong đó, việc chọn cơ sở khám thai uy tín với bác sĩ chuyên môn tốt, nhiệt tình và máy móc tân tiến là chuyện khiến nhiều bố mẹ đau đầu nhất. Tất nhiên bố mẹ không thể đợi đến siêu âm thai 36 tuần tuổi mới lo lắng vấn đề này mà đây là chuyện ngay từ đầu.

Bố mẹ hãy chuẩn bị thật tốt để thiên thần nhỏ chào đời khỏe mạnh (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec chính là lựa chọn đáng tin cậy của mọi bà bầu để gửi gắm sức khỏe của cả mình lẫn bé trong suốt thời gian trước, trong và sau khi sinh. Với chất lượng tốt 5 sao đạt chuẩn, hành trình làm mẹ của bạn sẽ trở nên thật trọn vẹn. Giá cả dịch vụ thai sản trọn gói của Vinmec rất xứng đáng với chất lượng. Mẹ còn có thể tiết kiệm hơn nữa khi sử dụng thẻ Vinmec Prepaid hay mua voucher được chiết khấu trên Saigon-Gpdaily.com nữa đấy. Hãy lựa chọn thật kỹ lưỡng và đem đến điều tốt nhất cho con yêu của mình nhé!