So sánh 5D Mark II và 6D Mark II nên mua máy nào theo 7 tiêu chí quan trọng

5D Mark II và 6D Mark II luôn nằm trong top sản phẩm máy ảnh được nhiều người yêu thích bởi tính năng cũng như giá thành. Tuy nhiên, dòng nào mới là thiết bị dành cho bạn? Hãy tham khảo những review so sánh 5D Mark II và 6D Mark II dưới đây nhé.



1.1. Thân máy

Nếu mặt trước (chiều rộng và chiều cao) được lấy làm thước đo tổng hợp kích thước thì 6D Mark II nhỏ hơn đáng kể khoảng 8% đồng thời cũng nhẹ hơn so với dòng máy Canon 5D Mark II. Tuy nhiên các so sánh kích thước và trọng lượng ở trên không đúng ở một mức độ nào đó vì chúng không cân nhắc đến các ống kính hoán đổi.

1.2. Cảm biến

Cảm biến hình ảnh là cốt lõi của máy và kích thước của nó cũng là một trong những yếu tố chính quyết định chất lượng hình ảnh. Một cảm biến lớn sẽ có xu hướng dùng các pixel riêng lẻ lớn hơn, đem đến độ nhạy sáng tốt hơn, dải động rộng hơn và độ sâu màu phong phú hơn các đơn vị pixel nhỏ hơn. Hơn nữa, một camera cảm biến lớn sẽ cung cấp cho người chụp nhiều khả năng sử dụng độ sâu trường ảnh nông để tách biệt đối tượng khỏi hậu cảnh. Cả hai máy ảnh này đều có cảm biến khung hình đầy đủ, nhưng cảm biến của chúng có kích thước khác nhau. Tuy nhiên, chúng có cùng hệ số định dạng là 1.0, cả hai máy ảnh đều có tỷ lệ khung hình gốc (chiều rộng cảm biến so với chiều cao cảm biến) là 3:2. Mặc dù có cảm biến nhỏ hơn một chút, 6D Mark II cung cấp độ phân giải cao hơn 26 megapixel, so với 21MP của 5D Mark II. Về công nghệ, máy ảnh Canon 6D Mark II dùng công cụ xử lý hình ảnh tiên tiến (DIGIC 7) so với 5D Mark II (DIGIC 4), với lợi ích giảm nhiễu, độ chính xác màu và tốc độ xử lý.

1.3. Xử lý hình ảnh

So với dòng Canon 5D thì 6D Mark II sở hữu bộ xử lý hình ảnh mới nhất là DIGIC 7, từ đó đo sáng, xử lý dữ liệu, tính năng khử nhiễu, cân bằng trắng cũng trở nên tốt và nhanh hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, 6D Mark II còn có thể sửa lỗi nhiễu xạ, méo hình một cách hoàn chỉnh, giúp đem đến các bức ảnh với chất lượng sắc nét. Bạn có thể kết hợp 9 ống kính lens Canon chụp chân dung, phong cảnh đẹp đa dụng để cho ra hiệu ứng ảnh tuyệt vời.

1.4. Phase AF Module

Dù ra sau nhưng dòng máy ảnh DSLR 6D Mark II chỉ có hệ thống AF 45 điểm, kém hơn so với 5D Mark II. Tuy nhiên 6D Mark II lại dùng công nghệ DPAF sẽ tăng hiệu suất AF của máy lên mức độ cao hơn.

1.5. Tính năng

Điều đáng chú ý là cả hai máy ảnh đều có thể chống bụi do đó chúng có thể sử dụng trong điều kiện thời tiết hoặc môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, 5D Mark II và 6D Mark II đều có kính ngắm quang học với một trường nhìn (98%), nhưng kính ngắm của 6D Mark II có độ phóng đại cao hơn so với 5D Mark II (0,72x so với 0,71x). Điều này giúp cho kích thước của hình ảnh truyền đi xuất hiện gần hơn với kích thước nhìn thấy bằng mắt thường. Xét đến thời lượng pin, máy ảnh Canon 5D Mark II chụp được 850 bức ảnh từ pin LP-E6 trong khi 6D Mark II có thể chụp 1200 ảnh trong một lần sạc của pin LP-E6N. Sắm thêm ống kính tiêu chuẩn cho hình ảnh rõ nét để đáp ứng theo từng nhu cầu chụp ảnh.

1.6. Khả năng kết nối

Ưu điểm của 6D Mark II là hỗ trợ wifi nên đây là thiết bị phù hợp để truyền dữ liệu hình ảnh đến vị trí ngoài camera. Ngược lại, 5D Mark II lại không có wifi. Tuy nhiên theo nhiều nhiếp ảnh gia thì Canon 5D Mark II (không giống như 6D Mark II) lại có ổ cắm PC Sync, từ đó bạn có thể điều khiển đèn nhấp nháy chuyên nghiệp bằng máy ảnh.

1.7. Thông số kỹ thuật

Bài viết này đã đề cập đến các thông số kỹ thuật cơ bản của hai dòng máy ảnh phổ biến, được ưa chuộng, quan tâm nhất, tuy nhiên nếu bạn muốn xem kỹ hơn thì có thể tham khảo trên website của hai hãng.

2. Nên mua 5D Mark II hay 6D Mark II

6D Mark II hay 5D Mark III? Hãy cân nhắc đến ưu điểm của 2 sản phẩm này dưới đây.

Ưu điểm của Canon EOS 5D Mark II

Màn trập nhanh hơn: Có tốc độ màn trập cơ học cao hơn (8000 / giây so với 4000 / giây) để đóng băng hành động.

Kiểm soát ánh sáng phòng thu tốt hơn: Có ổ cắm PC Sync để kết nối với đèn nhấp nháy chuyên nghiệp.

Giảm giá mạnh hơn: Đã có sẵn lâu hơn nhiều (ra mắt vào tháng 9 năm 2008).

Ưu điểm của Canon EOS 6D Mark II

Chi tiết hơn: Có nhiều megapixel hơn (26 so với 21MP), giúp tăng 11% độ phân giải tuyến tính.

Chất lượng hình ảnh tốt hơn: Điểm số cao hơn rõ rệt (6 điểm) trong đánh giá tổng thể DXO.

Độ nhạy sáng thấp tốt hơn: Có thể chụp trong điều kiện mờ (0,7 điểm lợi thế ISO).

Hình ảnh của khung ngắm lớn hơn: Có kính ngắm với độ phóng đại cao hơn (0,72x so với 0,71x).

LCD chi tiết hơn: Có màn hình phía sau độ phân giải cao hơn (1040k so với 920k chấm).

Ít nút hơn để nhấn: Có màn hình cảm ứng để hỗ trợ điều chỉnh và điều chỉnh chụp.

Kéo dài hơn: Nhận được nhiều ảnh hơn (1200 so với 850) trong một lần sạc pin.

Tải tập tin dễ dàng hơn: Có wifi tích hợp để sao lưu tự động hoặc truyền hình ảnh lên web.

Ghép nối thiết bị dễ dàng hơn: Hỗ trợ NFC để truyền hình ảnh không dây nhanh chóng trong khoảng cách ngắn.

Truyền không dây dễ dàng hơn: Hỗ trợ Bluetooth để chia sẻ hình ảnh mà không cần cáp.

Giá cả phải chăng hơn: Được đưa vào danh mục có giá thấp hơn (rẻ hơn 43% khi ra mắt).

Tuy nhiên hiện tại máy 5D Mark II hãng Canon đã tạm ngừng sản xuất do đó nếu muốn mua sản phẩm như vậy bạn nên tham khảo model khác với thông số gần tương đương. Bạn có thể tham khảo 29 địa chỉ mua máy ảnh chuyên nghiệp uy tín toàn quốc để tìm kiếm sản phẩm ưng ý và phù hợp.

Bài viết trên đã so sánh 5D Mark II và 6D Mark II chi tiết để bạn có thể nắm được những thông tin cơ bản của hai dòng này.