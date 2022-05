So sánh bỉm Goon và Merries loại nào tốt hơn dựa trên 3 tiêu chí

Đánh giá bỉm Goon và Merries loại nào tốt hơn dựa trên những so sánh về nơi nguồn gốc, khả năng thấm hút, kiểu dáng thiết kế, giá bán, tính năng.



1. Đánh giá bỉm Goon có tốt không?

Để đánh giá bỉm Goon dùng có tốt không dựa trên những tiêu chí của mẹ. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, bỉm Goon sở hữu chất liệu mềm mại được kiểm duyệt khắt khe dựa trên các quy định về mức độ an toàn cho làn da trẻ nhỏ theo tiêu chuẩn của Nhật. Hơn nữa, da của trẻ rất mỏng, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Vì những lẽ đó, bề mặt mềm mại của bỉm Goon sẽ bảo vệ da của bé khỏi các tác nhân gây hại làm bé dị ứng, tránh tình trạng hăm kẽ.

Các lõi thấm hút 3D dập nổi có tác dụng giúp da mông bé không chạm trực tiếp vào bề mặt bỉm, giữ cho bé khô thoáng trong suốt nhiều giờ liền. Công nghệ khóa chất lỏng cùng các hạt thấm hút chất thải giãn nở tốt giúp bỉm có thể trữ được lượng nước lớn mà không trào ngược ra ngoài. Thêm vào đó, với hệ thống màng đáy có thể thoát ẩm và không khí sau mỗi lần bé tè nhanh chóng, đảm bảo sự khô ráo và không tù bí.

Bỉm Merries và Goon cái nào tốt hơn khi so sánh về kiểu dáng thiết kế. Với chất liệu sợi thun co giãn nằm ở phần lưng và đùi, bỉm Goon giúp ôm gọn cơ thể giúp bé vận động cả ngày mẹ khỏi lo da hằn đỏ. Băng keo phía hai bên hông cố định bỉm, thoải mái điều chỉnh kích thước ở vòng bụng, độ dính hoàn hảo khi có thể tháo dán nhiều lần mà vẫn không sợ hết keo. Trường hợp bé ăn no, bỉm có thể nới lỏng chỗ dán hai bên giúp bé dễ chịu nhưng độ chắc chắn của bỉm vẫn không thay đổi so với khi bạn sử dụng miếng lót sơ sinh hay tã giấy cho bé.

Ngoài các tính năng nổi bật trên, bỉm Goon được trang bị vạch báo thời gian thay bỉm, bạn không cần phải kiểm tra mà chỉ cần nhìn vạch chuyển từ màu vàng sang xanh, điều này giúp bố mẹ tiết kiệm thời gian và công sức. Sản phẩm hạn chế sự tích tụ và khử mùi hôi khá tốt nhờ thiết kế màn thấm, lỗ thoát ẩm và khí nóng có trong bỉm cho bé thơm tho và sạch sẽ trong lúc mặc.

Sản phẩm bỉm Goon sản xuất theo tiêu chuẩn và quy định khắt khe của Nhật (Nguồn: diapers.com.sg)

2. Đánh giá bỉm Merries có nên mua không

Nhiều mẹ vẫn còn băn khoăn bỉm Merries dùng có tốt không. Hiện nay, Merries là một trong những hãng bỉm bán chạy nhất tại thị trường Nhật, vậy bỉm Goon và Merries loại nào tốt hơn? Mời các phụ huynh cùng tìm hiểu các tính năng của bỉm Merries ngay sau đây.

Bề mặt của sản phẩm được làm từ chất liệu sợi bông mềm mịn bậc nhất, khả năng làm bé bị trầy xước hay cảm giác khó chịu là điều không có trên bỉm Merries. Đối với việc thấm hút thì bỉm Merries và Goon cái nào tốt hơn cũng như giúp bé thông thoáng? Đây là điều quan tâm hầu hết của các phụ huynh, muốn con mình được bảo vệ và che chở bởi chiếc bỉm mặc trên người. Bỉm Merries được đánh giá cao về khả năng thấm hút tốt với lõi kép thấm siêu nhanh, chất thải sẽ được khóa chặt, không gặp tình trạng trào ngược nước thải, đáy thoát khí đặc biệt giúp bé khô ráo, thoáng mát.

So với các loại bỉm khác có lưng thun giữ chặt nhưng lại khá cứng gây vết lằn trên bụng và lưng bé, hoặc các sản phẩm có lưng thun mềm nhưng không giữ chặt, thì vấn đề này được bỉm Merries làm hoàn toàn tốt. Bên cạnh đó, thiết kế bỉm có phần eo điều chỉnh tùy ý vừa vặn và chắc chắn với cơ thể bé, phần đáy thích ứng theo từng chuyển động bởi thiết kế hình chữ “W”, keo dán có thể dán lại nhiều lần nếu cho trẻ sử dụng bỉm dán.

Tương tự như bỉm Goon, vạch báo thời gian thay bỉm vẫn được trang bị trên chiếc bỉm Merries. Ngoài ra, tính năng khử mùi hôi của sản phẩm nhanh chóng, ít gây hăm kẽ cho trẻ.

Bỉm Merries là sản phẩm bán chạy nhất nhì tại thị trường Nhật (Nguồn: zaineandi.com)

Ngoài ra, để tìm mua các mặt hàng bỉm chính hãng, uy tín, đảm bảo an toàn thì bố mẹ có thể mua sản phẩm trực tiếp tại VinMart – nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, nhận được sự tư vấn tận tình từ các nhân viên để đưa ra sự lựa chọn giữa bỉm Goon và Merries loại nào tốt hơn cùng tham gia vào chương trình khuyến mãi mới nhất tại đây.

Chuỗi siêu thị Vinmart – Nhà bán lẻ đa dạng sản phẩm chính hãng tại Việt Nam (Nguồn: dantri.com.vn)

Adayroi cũng là địa chỉ mua sắm trực tuyến cực tiện lợi với các sản phẩm đa dạng, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức khi có thể ngồi ở nhà mua hàng với vài cú click đơn giản, nhận mức giá ưu đãi khi có thẻ thành viên VinID, khuyến mãi luôn được cập nhật hàng ngày, hàng giờ chỉ có trên website Adayroi.

Trải nghiệm mua hàng dễ dàng và cực kỳ thuận tiện với Adayroi (Nguồn: apk-dl.com)

Qua bài viết, việc chọn mua và đánh giá bỉm Goon và Merries loại nào tốt hơn thật dễ dàng hơn phần nào, với các thông tin trên hy vọng bố mẹ sẽ có thể mua tã bỉm cho bé phù hợp đảm bảo vệ sinh tốt nhất nhé!