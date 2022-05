So sánh Bỉm Moony và Merries loại nào tốt hơn dựa trên 5 tiêu chí

3. So sánh Bỉm Moony và Merries loại nào tốt hơn chi tiết



Đánh giá bỉm Moony và Merries loại nào tốt hơn dựa trên các tiêu chí so sánh như nguồn gốc, giá bán, khả năng thấm hút, chất liệu, tính năng khác.



1. Đánh giá bỉm Moony dùng có tốt không?

1.1. Bỉm Moony của nước nào sản xuất

Moony là thương hiệu tã bỉm các mẹ tại Nhật ưa chuộng được sản xuất bởi tập đoàn nổi tiếng Unicharm. Sản phẩm bỉm Moony luôn đảm bảo chất lượng an toàn cho bé ở các độ tuổi khác nhau. Đây là đơn vị cực kỳ uy tín trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các mặt hàngfa chăm sóc phụ nữ và trẻ em như băng vệ sinh, tã, bỉm.

Có nên mua tã bỉm Moony của Nhật không (Nguồn: bibomart.com.vn)

1.2. Chất liệu

Tã được làm từ chất liệu bông cao cấp cho khả năng thấm hút vượt trội. Hiểu được da em bé rất mỏng và nhạy cảm, chỉ cần cọ xát nhẹ cũng có thể gây trầy xước. Do đó, Moony luôn chú trọng để tạo ra bề mặt tã mềm mại với chất liệu sợi Nano siêu mịn, nâng niu làn da của bé một cách nhẹ nhàng.

1.3. Khả năng thấm hút

Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá các loại tã. Trẻ sơ sinh thường tiểu tiện đến 20 lần/ ngày. Do đó da bé thường dễ bị hăm đỏ do chất thải. Chọn được một loại tã có khả năng thấm hút tốt và chống trào như Moony sẽ giúp da bé khô thoáng suốt cho bé luôn thoải mái, dễ chịu nhất. Điều này là một trong những lý do khiến các mẹ quyết định chọn mua tã bỉm Moony cho bé.

1.4. Thiết kế

Mẹ có biết, khi bé mới chào đời cột sống của bé cong hình chữ C giống giống như khi còn ở trong bụng mẹ. Do đó, bé cần một loại tã thật sự phù hợp với đặc điểm cơ thể. Hiểu được điều này, công ty đã nghiên cứu và cho ra đời tã bỉm Moony thấm hút nhanh, chống tràn với thiết kế đường cong chữ C. Tã sẽ ôm một cách vừa vặn theo cơ thể bé, hạn chế những khe trống giúp chống trào ngược, cho bé yêu không lo ẩm ướt khi tè dầm, mà luôn khô thoáng cho cả ngày dài hiếu động.

1.5. Các tính năng khác

Khác với các loại tã thông thường Moony thiết kế 2 loại tã quần riêng biệt cho bé trai và bé gái. Điều này dựa vào cấu tạo cơ thể của từng bé tạo ra sự khác biệt về điểm làm ướt. Bé trai sẽ có điểm làm ướt nằm ở chính giữa miếng tã, còn bé gái có điểm làm ướt hơi lùi về sau.

Thiết kế chỉ thị ướt cũng giúp mẹ dễ dàng hơn trong việc kiểm tra thời điểm cần thay tã cho bé.

Moony có 2 thiết kế tã riêng biệt cho bé trai và bé gái (Nguồn: shopee.vn)

2. Đánh giá bỉm Merries có nên mua không

2.1. Bỉm Merries của nước nào sản xuất

Bên cạnh Moony, thì bỉm Merries cao cấp với khả năng thấm hút tốt, an toàn cũng là sản phẩm được các mẹ ưu tiên lựa chọn. Đây là thương hiệu cao cấp của Nhật do tập đoàn KAO danh tiếng sản xuất.

2.2. Chất liệu

Bề mặt bỉm được làm từ chất liệu sợi bông mịn, không cọ xát gây khó chịu cho bé. Tất nhiên đa số các loại bỉm trên thị trường đều sử dụng chất liệu bông, nhưng bông của tã Merries được xem là sản phẩm mềm mại nhất.

Phần lưng thun của tã rất mềm, không thô cứng gây hằn trên lưng bé. Dù vậy phần lưng thun này vẫn đủ để giữ chặt, cố định vị trí tã.

2.3. Khả năng thấm hút

Khi được hỏi về tã Merries dùng có tốt không thì nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các mẹ. Tã Merries hiện khá được lòng các mẹ và bé với khả năng thấm hút cực kỳ tốt, giúp da bé khô thoáng cả ngày. Công nghệ chống trào ngược hiện đại, giúp khóa chặt chất lỏng không gây khó chịu cho bé.

2.4. Thiết kế

Tã dán Merries được thiết kế thông minh với 2 miếng dán bên hông giúp mẹ có thể dễ dàng thay tã cho bé mà không phải đánh thức khi bé ngủ. Các loại tã quần dành cho bé lớn hơn với thiết kế ôm sát phần eo. Mẹ có thể yên tâm bỉm sẽ được cố định vị trí không bị xô lệch khi bé vận động.

2.5. Các tính năng khác

Tương tự như Moony, tã Merries cũng được trang bị vạch chống tràn để mẹ có thể nhận biết thời điểm cần thay tã cho bé.

Bên cạnh các tính năng về độ mềm mịn, thấm hút, một điểm cộng khác của Merries là tã có thiết kế siêu đẹp, siêu dễ thương do đó sẽ khiến các bé thích thú hơn khi sử dụng.

Tã Merries là thương hiệu được các mẹ Nhật tin dùng (Nguồn: adayroi.com)

3. So sánh Bỉm Moony và Merries loại nào tốt hơn chi tiết

Bỉm Moony và Merries loại nào tốt hơn? Nhìn chung đây là hai loại tã cao cấp của Nhật với thiết kế và chất liệu tốt, giúp đảm bảo an toàn và mang đến khả năng thấm hút vượt trội khi sử dụng. Để biết loại nào tốt hơn, bạn có thể căn cứ vào một số yếu tố như:

Về hình thức: Bỉm Merries có hình thức đẹp và bắt mắt hơn, thiết kế của Moony hơi đơn điệu và không quá hấp dẫn.

Về độ mềm mại: Moony được đánh giá là mềm mại hơn so với Merries.

Khả năng thấm hút: Bỉm Merries có khả năng thấm hút tốt nhất và không bị ướt ngược giúp bé luôn được khô ráo, Moony thấm hút kém hơn.

Về giá cả: 2 sản phẩm có mức giá tương đương nhau, giá của Merries có đắt hơn đôi chút nhưng không quá đáng kể.

Nhìn chung, tại Nhật bỉm Merries thường chiếm thị phần cao hơn so với Moony. Tuy nhiên công bằng mà nói để xét về khả năng thấm hút, chống tràn và tính mềm mại thì 2 loại gần như là tương đương nhau. Merries có nhỉnh hơn Moony một chút về khả năng thấm hút, nhưng bù lại Moony có mức giá thấp hơn.

Hy vọng qua bài viết trên đây bạn đã có đáp án cho câu hỏi bỉm Moony và Merries loại nào tốt hơn. Chúc bạn tìm mua các loại tã bỉm cho bé phù hợp và an toàn nhé!