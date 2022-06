So sánh các loại bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, Liberty, VietinBank, VBI

Cuộc sống luôn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố không thể lường trước, các tai nạn, bất trắc có thể ập đến bất ngờ. Vì vậy, bạn cần có biện pháp phòng tránh và hạn chế rủi ro bằng cách mua bảo hiểm. Cùng so sánh các loại bảo hiểm sức khỏe tốt nhất hiện nay và đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình nhé.



1. So sánh các loại bảo hiểm sức khỏe cao cấp tại Việt Nam

Hiện nay có 5 loại bảo hiểm sức khỏe cao cấp ở Việt Nam rất được ưa chuộng. Bạn có thể thông qua việc so sánh các loại bảo hiểm sức khỏe này để hiểu rõ hơn về chúng.

1.1. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cung cấp cho khách hàng rất nhiều chương trình bảo hiểm về sức khỏe đa dạng và linh hoạt từ bảo hiểm Bảo Việt An Gia, bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trợ cấp nằm viện, bảo hiểm sinh mạng cá nhân…

Mỗi một gói bảo hiểm, hiểm Bảo Việt đều mang đến rất nhiều quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng. Đó là quyền lợi chính khi điều trị nội trú do bệnh tật, ốm hoặc tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Trong đó, tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính cho một người/năm là 93.000.000đ đối với chương trình bảo hiểm đồng, 137.600.000đ đối với chương trình bảo hiểm bạc, 230.000.000đ đối với vàng, 342.000.000đ đối với hội viên bạch kim và 454.000.000đ đối với hội viên kim cương.

Bảo hiểm Bảo Việt có một số quy định về thời gian chờ. Nếu phát sinh chi phí khám chữa bệnh vào thời gian này, bệnh nhân sẽ không được bảo hiểm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đó.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viện lớn nhất tại Việt Nam hiện nay như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… Chương trình bảo lãnh của bảo hiểm Bảo Việt sẽ giúp khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí trong hệ thống mà không cần phải quá bận tâm tới việc đòi bồi thường bảo hiểm.

Đồng thời, khi yêu cầu được chi trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng sẽ gửi cho bảo hiểm Bảo Việt một số giấy tờ cần thiết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày người nhận bảo hiểm điều trị ổn định, đã ra viện hoặc đã chết. Tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng quyền lợi trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ từ khách hàng.

1.2. Bảo hiểm sức khỏe Liberty

Bảo hiểm sức khỏe Liberty sẽ mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối với rất nhiều đặc tính độc đáo và quyền lợi cho bạn lựa chọn. Các chính sách ưu đãi cho nhóm và gia đình cùng các quyền lợi bảo hiểm tự chọn này sẽ đảm bảo phục vụ tối đa cho nhu cầu của bạn.

Chương trình bảo hiểm tại Liberty bao gồm bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn; bảo hiểm khám, chữa bệnh ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Bạn sẽ được hỗ trợ y tế khẩn cấp trên toàn cầu bởi International SOS, được miễn phí kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm phòng cũng; không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện. Bên cạnh đó, bạn còn được chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị các chứng bệnh về ung thư, được sử dụng dịch vụ xe cấp cứu và cấy ghép các bộ phận trên cơ thể cùng các dịch vụ y tá chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Đặc biệt, bảo hiểm Liberty không áp dụng hạn chế về khoảng thời gian chờ đối với các loại bệnh đặc biệt. Thủ tục bồi thường được thực hiện một cách minh bạch, nhanh chóng và công bằng nhất, đảm bảo mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

1.3. Bảo hiểm sức khỏe VietinBank

Bảo hiểm sức khỏe Vietinbank bao gồm các chương trình bảo hiểm cơ bản, mở rộng, nâng cao và đặc biệt. Có thể góp phần bảo vệ toàn diện từ bảo hiểm về bệnh hiểm nghèo, tai nạn và thương vong có thể xảy ra bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Giúp họ yên tâm hơn và tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ, thoải mái nhất.

Khi tham gia bảo hiểm Vietinbank, bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm nếu không may tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật gây ra. Những thương tật do vĩnh viễn do tai nạn, Vietinbank sẽ chi trả theo tỷ lệ bảo hiểm quy định. Và những thương tật tạm thời do tai nạn, vietinbank sẽ thanh toán các chi phí thực tế một cách hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, khi người dùng phải nằm viện để điều trị ốm đau, bệnh tật hay thai sản, Vietinbank sẽ thanh toán các chi phí các cụ thể theo quy tắc mà bảo hiểm ban hành.

Ngoài ra, Viettinbank cũng sẽ chi trả tiền bồi thường cho khách hàng hoặc người thụ hưởng sau khi đã nhận được đầy đủ các giấy tờ yêu cầu bồi thường. Số tiền này sẽ được chi trả trong thời gian sớm nhất.

1.4. Bảo hiểm sức khỏe PTI

Bảo hiểm sức khỏe PTI là một trong những sản phẩm bảo hiểm đầu tiên tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Khi tham gia bảo hiểm hiểm nghèo của PTI, bạn sẽ được cung cấp nguồn tài chính kịp thời để thăm khám, điều trị và bồi thường thương vong do gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Quyền lợi bảo hiểm:

Trường hợp nếu người đóng bảo hiểm tử vong, bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc vào phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ chi trẻ toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Trường hợp người đóng bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ chi trả với số tiền bảo hiểm dưới 20 triệu đồng theo tỷ lệ thương tật, số tiền 20 – 50 triệu đồng cho việc thanh toán chi phí y tế thực tế, hợp lý theo đúng chỉ định của bác sĩ. Số tiền bảo hiểm này người đóng bảo hiểm được hưởng tối đa 180 ngày/năm.

– PTI chi trả tỷ lệ phẫu thuật với trường hợp người đóng bảo hiểm phải phẫu thuật.

Phạm vi bảo hiểm PTI diễn ra bap gồm các rủi ro xảy ra ở lãnh thổ Việt Nam. Khi yêu cầu bồi thường, người đóng bảo hiểm hoặc người thụ hưởng cần gửi một số giấy tờ cần thiết cho bảo hiểm PTI trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều trị ổn định, ra viện hoặc tử vong. Số tiền bồi thường này sẽ được gửi đến người đóng bảo hiểm sau khi đã được xác minh đúng giấy tờ đó.

1.5. Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care sẽ bảo vệ bạn trước những tổn thất, thiệt hại về tài chính như việc khám chữa bệnh, nằm viện, phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật.

Phạm vi bảo hiểm toàn diện và linh hoạt. Trong đó bao gồm bảo hiểm sinh mạng, tai nạn cá nhân và điều trị nội trú tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc.

Quyền lợi điều trị nội trú của bạn có thể lên đến 250 triệu đồng/năm, bổ sung thai sản 40 triệu đồng/năm, điều trị ngoại trú 20 triệu đồng/năm và điều trị nha khoa 4 triệu đồng/năm.

VBI thực hiện bảo lãnh viện phí bằng thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh đối với trẻ em. Các khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả trong vòng 5 ngày, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

2. Nên chọn gói bảo hiểm sức khỏe nào?

Trên đây cũng là 5 gói bảo hiểm sức khỏe phúc lợi nhất cho người trên 65 tuổi. Các gói bảo hiểm từ những thương hiệu uy tín này đã được so sánh một cách khách quan với thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Dựa theo những tiêu chí lựa chọn bảo hiểm tốt nhất từ chương trình, quyền lợi và những quy tắc, bảo lãnh, bồi thường bảo hiểm được đưa ra ở trên. Hi vọng rằng, bạn đã có thể đưa ra quyết định lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất cho mình.

Với mỗi thương hiệu, sẽ có những hạng gói bảo hiểm khác nhau từ cơ bản đến cao cấp cho bạn thoải mái lựa chọn. Tùy vào điều kiện kinh tế của bản thân mà bạn có thể chọn cho mình hạng gói hợp lý nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn chưa tự tin lựa chọn đúng loại bảo hiểm sức khỏe sau khi tham khảo bài so sánh các gói bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm Bảo Việt An Gia Vàng sẽ là gói bảo hiểm lý tưởng mà Adayroi muốn mách nước cho bạn.

Với quyền lợi nội trú mà bảo hiểm Bảo Việt An Gia mức vàng mang đến khá cao, lên đến 100 triệu đồng, quyền lợi ngoại trú ở mức 6 triệu đồng và mức phí 2,9 triệu đồng tùy vào độ tuổi. Sản phẩm này sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất dành cho các gia đình có nhu cầu thăm khám và điều trị tại các bệnh viện lớn trong nước như bệnh viện nhi Trung Ương, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc hay các Bệnh viện, phòng khám trong nước có mức chi phí tương tự.

Với bảo hiểm Bảo Việt, bạn sẽ luôn an tâm về các dịch vụ bồi thường và các dịch vụ chăm sóc sau bán hàng cũng như khả năng bền vững của sản phẩm.

Sau khi đã tham khảo bài so sánh các loại bảo hiểm sức khỏe cao cấp trong nước này, bạn có thể đăng ký mua bảo hiểm trên Adayroi đơn giản, nhanh chóng với mức phí hợp lý và mọi thông tin được bảo mật hoàn toàn.

