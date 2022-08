So sánh có nên mua iPhone 6s Plus vào thời điểm này thay vì iPhone 7 8

2.2. Có nên mua iPhone 6s Plus, iPhone 6s và iPhone 6 Plus thời điểm này?

Điện thoại iPhone đã khá phổ biến với mọi người hiện nay bởi những tiện ích, vẻ sang trọng cuốn hút người dùng. Có nên mua iPhone 6s Plus, 6s, 6 Plus để dùng không khi mà Apple đã cho ra đến chiếc iPhone 8. Câu trả lời thỏa đáng cho bạn có trong bài viết dưới đây.



1. Đánh giá iPhone 6s có tốt không

1.1. Hơn cả 3D Touch

iPhone 6s plus nâng cấp tính năng cảm ứng 3D Touch, cho phép điện thoại có 2 cách phản ứng khác nhau tùy vào lực chạm lên màn hình. Tính năng công nghệ 3D Touch cơ bản là sẽ bao gồm hai trải nghiệm đa chạm mới là Peek và Pop. Nếu như bạn chạm nhẹ vào màn hình thì điện thoại bạn mở ứng dụng, hình ảnh…

So sánh để biết có nên mua iPhone 6s không (Nguồn: macworld.co.uk)

Chúng ta có được thông tin đó là sẽ không có 3D Touch trên chiếc iPhone 2019 nữa. Năm 2018, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự kiến ​​hãng công nghệ Apple sẽ thả 3D Touch ngay sau năm 2019. Đến tháng 8 năm 2019, một nhà phân tích của Barclays nói rằng: ông hy vọng Apple sẽ xóa bỏ tính năng này trong tương lai gần nhất.

Khi Apple công bố dòng sản phẩm iPhone 2018 vào tháng Chín, iPhone Xr là chiếc điện thoại đầu tiên trong một số năm được vận chuyển mà không có 3D Touch.

Xóa tính năng 3D Touch trong tương lai gần (Nguồn: resource.mface.me)

1.2. Camera mới có gì?

Đánh giá độ sắc nét: Về mặt lý thuyết thì camera của iPhone 6S và 6S Plus, được Apple trang bị cho iPhone thêm cảm biến mới là 12MP nhiều hơn iPhone 6 & 6 Plus đến 50%.

Apple sử dụng công nghệ tăng chất lượng hình ảnh với tên gọi “Deep Trench Isolation” tăng số lượng điểm ảnh đồng thời với việc tăng chất lượng từng điểm ảnh. Với iPhone nói chung và iPhone 6S Plus, cơ chế WB rất là tốt. Hình ảnh chụp trong nhiều bối cảnh ánh sáng khác nhau, ban ngày ngoài trời lẫn ban đêm, kết quả hình ảnh đều thể hiện là sự tái tạo màu trung thực. Riêng về cơ chế WB, khó thấy camera của điện thoại nào đạt được sự chính xác từng điểm ảnh như của iPhone nói chung, iPhone 6S/Plus nói riêng.

Vào tháng 5 năm nay, các dòng điện thoại iPhone cấu hình khủng đang bán giá ưu đãi trên Adayroi được báo cáo rằng iPhone 2019 hàng đầu đã được thiết lập, bao gồm ba ống kính máy ảnh. Đài Loan Tin tức kinh tế hàng ngày tuyên bố: một trong ba máy ảnh có thể tự hào 12 megapixel- có nghĩa là các tính năng camera bổ sung như tăng chi tiết hoặc chế độ phóng lớn hơn 1.3.

1.3. Công nghệ hiển thị

Công nghệ hiển thị: Tính năng HDR được hiển thị trên iPhone với những lựa chọn là Auto – On – Off.

Khi bạn chọn auto tức là iPhone sẽ tự bật hoặc tắt chế độ này tùy trường hợp ánh sáng bạn nhé. Về mặt lý thuyết thì chụp HDR thì máy sẽ tự động chụp được 3 bức ảnh trong thời gian sáng khác nhau đó là:thiếu sáng, đủ sáng và dư sáng. Tiếp đến máy sẽ tự động hòa trộn 3 bức hình này lại thành bức ảnh sau cùng hài hòa về ánh sáng.

1.4. Thiết kế

Thực sự thì thiết kế iPhone các đời máy vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Tuy có sự thay đổi qua từng năm nhưng iPhone luôn nằm top những mẫu điện thoại có thiết kế đẹp nhất.Từ chiếc 3G, 3GS đời đầu của iPhone cho đến những sản phẩm kế tiếp, 4, 5,6 thì apple vẫn tạo ra những chiếc điện thoại đạt đến tầm cao mới.

Cho đến hiện nay các sản phẩm như 6, 6S ra đời vẫn khó phủ nhận rằng thiết kế những mẫu máy 4s hay 5 đã trở thành tiêu chuẩn. Nếu như bạn là người muốn sở hữu mẫu máy không bị lỗi thời theo thời gian thì chắc chắn rằng iPhone sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Thời lượng pin iPhone 6s (Nguồn: gsmarena.com)

2. Có nên mua iPhone 6s hay Plus

2.1. Đánh giá iPhone 6s Plus, 6s và 6 Plus

Có nên mua iPhone 6s Plus vào thời điểm này không

Có nên mua iPhone 6s Plus không khi mà về thiết kế thì có thể thấy rằng so với iPhone 6 Plus vỏ nhôm thiết kế nguyên khối sang trọng và sáng. Màn hình cong 2.5D vô cùng tinh xảo.

Cổng sạc lightning và loa ngoài nằm ở cạnh dưới. Được coi như là một món phụ kiện trang sức làm tăng vẻ sang trọng của người dùng. Đặc biệt với phái đẹp rất ưa chuộng dòng này khi xuất hiện thêm màu vàng hồng.

Có nên mua iPhone 6s Plus thời điểm này (Nguồn: xtmobile.vn)

Về màn hình: iPhone 6s Plus có màn hình khá to tới 5.5 inch. Với công nghệ màn hình máy này là IPS LCD với độ phân giải là 1080 x 1920 pixel. Hiển thị hình ảnh một cách rất chân thực.

Đặc biệt là Apple còn trang bị cho iPhone 6s và 6s Plus của mình công nghệ cảm ứng lực 3D touch mới nhất.

Camera: Dòng iPhone này sở hữu camera sau 12MP, 5MP ở camera trước. Đèn flash True Tone và kích cỡ điểm ảnh 1.2 micron giúp chống rung quang học và lấy nét xa nhất có thể. Chụp ảnh 8MP trong khi quay 4K, có hỗ trợ live photos

Khi bạn chụp ảnh không đủ sáng để hình ảnh có sự sắc nét nhất định. Khi bạn ở trong nhà những bức ảnh bạn chụp vẫn rất sắc nét và không bị lệch màu

Camera độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét, chân thực (Nguồn: fastcare.vn)

Phần mềm và hiệu năng: Có tính năng touch ID trên iPhone 6s Plus hoạt động phải nói cực kì hiệu quả. đặc biệt với tốc độ nhận vân tay cực nhanh và cực nhạy, hơn hẳn so với các thiết bị đời trước.

Chỉ với 2GB RAM nhưng dựa vào sự tối ưu hóa của hệ điều hành iOS, bạn có thể dùng mọi thao tác trên iPhone 6sPlus dù nặng máy nhưng load nhanh.

Đảm bảo rằng sự mượt mà và đa trải nghiệm nhiều ứng dụng cùng một lúc mà không hề giật.

Pin: iPhone 6s Plus khá khiêm tốn. Về mặt thông số. khi pin chỉ có 2750 mAh. nếu sử dụng sẽ có thể hoạt động 6 đến 7 giờ liên tục

Có thể nói rằng đây là chiếc iPhone đáng sở hữu nhất hiện nay tuy còn một số điểm người dùng chưa thực sự hài lòng. Hơn nữa thiết kế được apple chú trọng luôn đem lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Vậy nên có thể nói rằng đây là chiếc điện thoại “đáng đồng tiền bát gạo”.

Thời lượng pin iPhone 6s plus (Nguồn: gsmarena.com)

iPhone 6s dùng có tốt không

Sản phẩm này gần như không có khác biệt gì về thiết kế so với các dòng mays trước, chỉ có điều là máy khi cầm dày và có phần nặng hơn thôi Đó là nguyên tắc của apple khi mà 2 năm 1 nguyên tắc cho sản phẩm thiết kế của mình.

Bản 6s máy cầm đầm tay hơn so với 6plus. Để chúng ta dễ phân biệt giữa hai bản cũ của năm ngoái và bản mới (trừ màu vàng hồng), iPhone 6s có điểm khác là logo chữ S nằm ở mặt sau của máy.

Có nên mua iPhone 6s không (Nguồn: bachlongmobile.com)

Về màn hình thì iPhone vẫn sử dụng Retina HD có độ phân giải 750. Kích thước màn 4.7 inch như cũ giúp quen thuộc với người dùng hơn.

Thực tế thì chúng ta không thấy độ trễ của cảm biến khi mở khóa. Cảm biến vân tay trên nút home của máy nhạy hơn, so với các đời máy cũ.

Camera trên chiếc iPhone 6s được nâng cấp rất mạnh khi mà camera trước được nâng độ phân giải lên 5 megapixel (ngang tầm với các đối thủ Android hiện nay). Còn camera sau được nâng lên 12 megapixel. iPhone 6s hỗ trợ bạn có thể quay video 4K. Tuy nhiên rằng người dùng muốn sử dụng chức năng này đành phải vào trong phần cài đặt của máy.

Hiệu năng và pin: Máy hoạt động khá mượt mà nhưng so với iPhone 6, người dùng sẽ không cảm nhận được nhiều khác biệt; Pin trên 6s dung lượng được giảm xuống 1.715 mAh tuy nhiên thời gian sử dụng không giảm. Một ngày bạn làm việc khoảng 8 tiếng vẫn có thể sử dụng với tần suất cao. Với những tính năng và cấu hình như trên, iPhone 6s đọ sức cùng với các sản phẩm khác cùng mức giá không phải là vấn đề.

Testing camera iPhone 6s (Nguồn: digi.ifeng.com)

iPhone 6 Plus có nên mua không

Thiết kế: Như tên gọi của mình, iPhone 6Plus lớn nhưng đáng ngạc nhiên là máy lại không quá dày. Chiếc iPhone 6Plus sẽ cảm nhận thấy hơi dày hơn so với iPhone 6

iPhone 6 Plus đặc biệt gây ấn tượng với thiết kế màn hình cong về phía các cạnh, bên cạnh đó, nút nguồn đã chuyển sang phía bên cạnh phải và các nút âm lượng mang hình dáng dài thay vì tròn như trước kia.

Sức mạnh bên trong: iPhone 6Plus thì sự khác biệt lớn nhất lại nằm ở cấu hình phần cứng mới bên trong máy. iPhone 6Plus gần như bắt kịp mọi tính năng phần cứng như máy android

iPhone 6 Plus có thiết kế màn hình cong về phía các cạnh (Nguồn: nguyenkim.com)

Apple Pay và NFC: Đây là một hệ thống thanh toán nhanh chóng sẽ cho phép bạn sử dụng hàng trăm ngàn điểm thanh toán không cần tiếp xúc.

Về Camera: Apple đã khá hài lòng với hiệu suất của máy ảnh trên iPhone 5s và họ vẫn trang bị bộ cảm biến hình ảnh tương tự cho iPhone 6. Tuy nhiên, nhờ sự cải tiến bộ vi xử lý, máy đã được thêm một vài thủ thuật mới.

Tính năng ổn định hình ảnh quang học OIS cho thấy rằng nó là khá phổ biến giúp bạn tăng hiệu suất khi chụp ảnh dưới trời ánh sáng thấp, giảm được độ nhòe của ảnh.

Với những người đã sử dụng sản phẩm iPhone 6 Plus ra mắt năm ngoái, chắc sẽ yêu thích những trải nghiệm gõ chữ trên chiếc iPhone này. Tuy nhiên cũng sẽ không ít người khó chịu vì kích thước màn hình của nó khá to.

Thời lượng pin iPhone 6s plus (Nguồn: anandtech.com)

2.2. Có nên mua iPhone 6s Plus, iPhone 6s và iPhone 6 Plus thời điểm này?

Vào thời điểm hiện nay, việc lựa chọn cho mình chiếc iPhone 6s Plus, 6s hay 6 Plus nào để sử dụng là một câu hỏi tương đối khó. Bởi lẽ, mỗi người một sở thích, nhu cầu sử dụng khác nhau. Do đó, điều này sẽ phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người mua.

Vậy là bạn đã tìm hiểu về đặc điểm, tính năng và so sánh giữa các dòng iPhone 6, 6 Plus và 6s Plus rồi.Vì thế việc có nên mua iPhone 6s Plus với bạn bây giờ là tùy thuộc vào sở thích sử dụng màn hình lớn hay nhỏ mà thôi vì cấu hình gần như là tương tự nhau.