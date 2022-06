So sánh có nên mua iPhone 8 Plus hay 7 Plus theo 7 tiêu chí đánh giá

2. 7 tiêu chí có nên mua iPhone 7 Plus hay iPhone 8 plus

1. So sánh nên mua iPhone 8 plus hay 7 plus tốt hơn



Nhu về sử dụng một chiếc điện thoại không chỉ ở việc nghe gọi tốt mà nó còn là món đồ thể hiện đẳng cấp, sang trọng của người dùng. Nếu bạn đang phân vân giữa hai sản phẩm thì hãy cùng tìm hiểu bài viết nên mua iPhone 8 plus hay 7 plus sau. Để lựa chọn cho mình chiếc điện thoại phù hợp nhất nhé.



1.1 Thời gian ra mắt

Sự kiện đêm ngày 7/9/2016, ông trùm công nghệ nổi tiếng Mỹ Apple chính thức cho ra mắt người dùng mẫu iPhone 7 Plus. Về mặt thiết kế, chiếc điện thoại này không có gì nổi bật so với 6s và iPhone 6. Tuy nhiên đây cũng là chiếc điện thoại được cải tiến đem lại cho người dùng trải nghiệm thực tế và mượt mà hơn nhiều.

Mách bạn nên mua iPhone 8 Plus hay iPhone 7 Plus thời điểm hiện tại (Nguồn:apple.insidercdn.com)

Sản phẩm iPhone 8 Plus ra mắt ngày 13/9/2017. Về thiết kế cũng không có gì khác lạ so với các sản phẩm đời trước tuy nhiên Apple cũng cải tiến và nâng cấp nhiều về cấu hình phần cứng, bên cạnh đó có tính năng sạc không dây nổi bật đem lại sự thích thú với người dùng.

1.2. Về cấu hình

Bởi vì được trang bị mặt lưng kính nên khối lượng của iPhone 8 Plus cũng nặng hơn so với iPhone 7 Plus. Trên mặt lưng của iPhone 8 Plus làm bằng mặt kính với viền cạnh bằng nhôm. iPhone 7 Plus thì mặt lưng được làm hoàn toàn bằng nhôm. Điểm cải tiến nhất của iPhone 8 Plus so với iPhone 7 Plus đó chính là mặt lưng đã được loại bỏ dải ăng-ten chạy ngang máy.

Về màn hình máy thì cả 2 chiếc iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus đều được trang bị màn hình 5,5 inch và nền màn hình Retina chuẩn Full HD 1920 nhân 1080. Và mật độ điểm ảnh là 401 ppi cho một một hình ảnh sắc nét và chân thực.

1.3. Các tính năng nâng cấp nổi bật so với thế hệ trước

Bộ xử lý của cả iPhone 7 Plus và 8 Plus đều có các loại chipset do Apple nghiên cứu và chế tạo ra. Điện thoại di động iPhone 8 Plus sử dụng con chip 6 nhân A11 Bionic với GPU lần đầu tiên được Apple thiết kế và áp dụng. Cho nên mua và trải nghiệm iPhone 8 Plus, bạn sẽ cảm nhận độ mượt mà, tốc độ lướt nhanh, khác biệt so với các dòng khác mỗi khi thao tác.

Còn đối với iPhone 7 Plus thì được sử dụng con chip A10 Fusion. Được biết rằng trong 6 nhân của iPhone 8 Plus thì có 2 nhân mạnh hơn 25% so với A10 và cớ tới 4 nhân mạnh hơn 40% so với chip A10 trên chiếc iPhone 7 Plus. Hơn nữa cả 2 phiên bản máy đều sử dụng RAM 3 GB.

So sánh nhanh các tính năng của 7 Plus và 8 Plus (Nguồn:hoanghamobile.com)

1.4 Về camera

Sự khác biệt nằm ở chỗ cả 2 máy kể trên đều được trang bị công nghệ Camera kép (chức năng chụp ảnh xóa phông). Cả 2 máy này đều được trang bị công nghệ Camera kép và có chức năng chụp ảnh xóa phông lên tới 12MP. iPhone 8 Plus còn được trang bị đèn flash công nghệ true tone, Quad-led với Slow Sync trong khi iPhone 7 Plus thì lại không có công nghệ này

1.5 Về thời lượng pin

iPhone 8 plus được bổ sung thêm công nghệ sạc không dây (chuẩn Qi) giúp bạn kết nối bộ sạc mà không cần phải có dây. Sản phẩm có dung lượng pin thấp hơn so với iPhone 7 plus, tuy nhiên lại được trang bị công nghệ sạc nhanh (chỉ trong 30 phút điều mà iPhone 7 plus không hề có)

1.6 Về thiết kế

Nếu đã từng sử dụng iPhone 6 nhỏ gọn cấu hình ổn thì một đặc điểm dễ nhận ra là nếu so sánh với iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus thì về mặt thiết kế thì cả 2 dòng này đều có nét tương đồng ngoại hình với “thế hệ anh em” trước đó. Chỉ cần nhìn lướt qua là bạn có thể bị nhầm, không biết cách phân biệt.

Đây có thể coi là điểm trừ dành cho iPhone 8 Plus nói riêng và cả Apple nói chung.. Về cơ bản từ chiếc điện thoại iPhone 6, thì thiết kế các dòng máy iPhone gần như không có sự thay đổi ngoài một số chi tiết nhỏ về thiết kế.

1.7 Về mức giá hiện nay

Ta thấy rằng, giá thành bao giờ của đóng góp sự quan trong nhất định khi con người muốn mua sản phẩm nào đó. Nhìn chung giá bán chiếc iPhone 7 Plus vẫn khá cao, nhưng nếu đem so với chiếc iPhone 8 Plus, giá bán này sẽ hợp lý hơn nhiều với túi tiền của người dùng.

1.8 Đánh giá về ưu và nhược điểm của mỗi dòng

Bởi vì thiết kế iPhone 7 plus và iPhone 8 plus không có gì đặc sắc nên nó là nhược điểm rất lớn ở chiếc iPhone mới này. Tuy nhiên với những tính năng về hiệu ứng, cấu hình… ta vẫn có thể thấy có sự cải tiết nhất định, khiến người dùng đỡ có tâm lý chán nản và lãng phí tiền của.

2. 7 tiêu chí có nên mua iPhone 7 Plus hay iPhone 8 plus

2.1 Các nâng cấp nổi bật

iPhone 7 Plus có đầy đủ: camera kép, màn hình 5,5 inch, máy chống nước, viên pin khá giống 8 Plus. Ngoài ra thì trên chiếc iPhone 7 plus còn có chức năng sạc không dây. Vậy nên nếu không quá yêu thích mặt lưng bằng kính thì người dùng không nhất thiết phải bỏ một số tiền lớn hơn để mua 8 plus.

Có nên mua iPhone 7 Plus hay 8 Plus để trải nghiệm? (Nguồn ảnh: adm.nguyenkim.com)

2.2 Thời lượng pin

Nên mua iPhone 8 plus hay 7 plus để đáp ứng thời lượng pin phù hợp nhu cầu của bạn? Theo thử nghiệm của chuyên trang công nghệ Gsmarena làm. Thời lượng pin của iPhone 8 Plus vượt xa so với iPhone 7 Plus dù nó đã trang bị viên pin dung lượng thấp hơn. Cho nên Thời lượng pin của iPhone 8 Plus tốt hơn iPhone 7 Plus và đang đứng đầu bảng iPhone hiện nay

2.3 Thiết kế

iPhone 8 Plus về thiết kế có toàn bộ mặt lưng bằng kính và khung nhôm ở giữa. iPhone 7 Plus thì có thân máy được làm bằng nhôm => Bạn nên chọn iPhone 7 plus chắc chắn với khung kim loại, và thiết kế iPhone 8 chưa khác biệt như iPhone X.

2.4 Camera tốt hơn

Các thử nghiệm từ các chuyên trang cho thấy camera iPhone 8 Plus chụp ảnh tự nhiên hơn rất nhiều. Tuy có thể nhận dạng tốt vùng lấy nét và thông minh hơn so với thế hệ iPhone 7 Plus nhưng về cơ bản nó không quá khác biệt so với iPhone 7 Plus. Bởi vậy mà bạn có thể chọn chiếc iPhone 8 plus hay 7 plus đều được.

2.5 Mức giá

iPhone 7 Plus với giá khởi điểm là 669USD trong iPhone 8 Plus đắt hơn (đến 130 USD) với khoảng 799USD. Khi về đến Việt Nam, giá của 2 sản phẩm này sẽ được đẩy lên, đặc biệt là chiếc iPhone 8 Plus mới ra mắt cách đây không lâu.

2.6 Màn hình

Sau khi mua là bước kích hoạt iPhone để bắt đầu sử dụng, các thông số kỹ thuật chi tiết về iPhone 7 Plus, 8 Plus sẽ được hiển thị đầy đủ, cụ thể: đều có màn hình Retina HD, tấm nền LCD, kích thước 5.5 inch. Và giữa hai dòng không khác biệt nhau rõ rệt nên tiêu chí màn hình sẽ không còn là mối bận tâm hàng đầu của bạn.

2.7 Hiệu năng

Trên chiếc iPhone 8 Plus Apple trang bị chip 6 nhân A11 Bionic. Chiếc chipset này được trang bị neural dual-core (động cơ) cùng với một bộ xử lý chuyển đổi là M11.

Apple sử dụng GPU cho chiếc 8 plus trong khi iPhone 7 plus được trang bị chip A10 Fusion, ngoài ra thì 8 plus có bộ xử lý chuyển đổi M10.

3. Mua iPhone nào tốt nhất ở thời điểm hiện tại?

Mỗi chiếc iPhone 7 và iPhone 8 plus tuy có những điểm trừ nhưng mỗi phiên bản là những đặc tính và tính năng nổi bật ghi điểm người dùng khác nhau. Vậy lý do nên mua iPhone nào tốt nhất chính là ở nhu cầu của bạn.

Mua iPhone 8 plus là sự lựa chọn hợp lý nhất cho bạn? (Nguồn: allaboutphones.nl)

3.1 Mua iPhone 7 plus bạn có gì?

Vậy nên mua iPhone 8 plus hay 7 plus? Thực tế thì ở chiếc iPhone 7 plus bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì những tính năng nổi bật sau đây: Apple đã chính thức khai trừ nút Home vật lý truyền thống, thay thế đó là nút Home dạng tĩnh với sự cảm nhận lực nhấn của người dùng.

Một điểm nữa đó là với người mê chơi game cũng sẽ “phải lòng” iPhone 7 plus khi chiếc điện thoại này có chip xử lý đồ họa được nâng lên như một “máy chơi game”

3.2. Mua iPhone 8 plus bạn có gì?

Một trong số những tính năng nổi bật trên chiếc 8 plus đó là bổ sung thêm lựa chọn lưu trữ: bộ nhớ thấp nhất lên tới 64GB (gấp đôi so với iPhone 7 và 7 Plus)

Ngoài ra iPhone 8 plus có một phiên bản 256GB để tha hồ lưu trữ mà không lo bị đầy dung lượng. Các bạn có thể tham khảo so sánh giữa iPhone 8 plus 64GB và phiên bản 256GB để chọn mua dòng sản phẩm phù hợp nhất cho mình nhé!.

Tấm kính lưng của bộ đôi iPhone 8 mới được tăng cường thêm bởi cấu trúc thép và đồng phía trong, làm chúng trở thành chiếc kính rất bền vững, khó vỡ.

3.3 Nên mua dòng nào dùng lâu dài sẽ tốt hơn?

Với phần so sánh iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus ở trên đây về chi tiết từng đặc điểm từng loại, các bạn có thể thấy được sự khác nhau cơ bản giữa 2 chiếc điện thoại này và đã phần nào có thể cân nhắc được việc nên chọn mua sản phẩm nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Bạn có thể lựa chọn kênh thương mại điện tử online Adayroi, thoải mái mua sắm các dòng smartphone đa năng, model đời mới, nổi bật và iPhone chắc chắn rằng các sản phẩm luôn đảm bảo chính hãng, chất lượng, bảo hành 100%, đồng thời có chương trình trả góp ưu đãi 0%.

Do đó, nếu bạn là một tín đồ yêu công nghệ đích thực và bạn muốn khám phá những sản phẩm mới nhất. Và hơn nữa bạn thích khám phá những điều mới lạ, khác biệt hoặc nhạy cảm với sự cải tiến, đam mê với chụp ảnh và quay phim thì hãy cân nhắc việc đầu tư cho mình một chiếc iPhone 8 Plus.

Ngược lại nếu bạn muốn mua một chiếc điện thoại với mục đích sử dụng lâu dài, bạn là người không quá dư dả về tài chính thì có lẽ iPhone 7 Plus là một lựa chọn thích hợp hơn cả.

Với những lý lẽ bên trên, chắc chắn bạn đã có đủ kiến thức và hiểu biết để trả lời câu hỏi Nên mua iPhone 8 plus hay 7 plus của mình. Tham khảo thêm các mẫu điện thoại Vsmart đa năng cấu hình khủng đang bán giá ưu đãi tại Adayroi kèm nhiều khuyến mãi khủng cập nhật liên tục.