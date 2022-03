So sánh đi Châu u nên đi tour hay tự túc theo ưu nhược điểm từng loại

Đi Châu u nên đi tour hay tự túc có lẽ đang là thắc mắc của nhiều người đang có kế hoạch đến đây. Vậy thì hãy tham khảo ngay bài viết này, bạn sẽ biết mình nên lựa chọn cách đi du lịch nào hợp lý nhất!



1. Đi Châu Âu nên đi tour hay tự túc?

1.1. Ưu và nhược điểm khi du lịch châu Âu tự túc?

1.1.1. Ưu điểm

Đi du lịch Châu Âu tự túc nói riêng và đi du lịch tự túc nói chung có ưu điểm lớn nhất là bạn được tự do, chủ động lên lịch trình của mình. Đây là lý do khiến các bạn trẻ rất thích đi du lịch tự túc, đi phượt, đi du lịch bụi… Từ việc chủ động này mà bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.

Bạn có thể đi hoặc ở một địa điểm nào đó bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc vào người khác nên tài chính của bạn cũng sẽ dễ dàng điều chỉnh. Đi du lịch tự túc cũng giúp bạn thoải mái thưởng thức món ăn yêu thích, thỏa thích ngắm cảnh mà không cần cân nhắc thời gian. Bạn có thể tự tìm đến và khám phá nhiều địa điểm thú vị hấp dẫn, không đi theo lối mòn như đi du lịch theo tour.

1.1.2. Nhược điểm

Tuy có nhiều ưu điểm nhưng đòi hỏi bạn phải nắm chắc những kinh nghiệm du lịch Châu Âu tự túc từ A- Z, am hiểu về địa điểm mà bạn đến. Bạn cần phải linh động và chủ động trong các tình huống trong chuyến đi, đặc biệt là trong các tình huống xấu. Trước khi đi, bạn cần lên kế hoạch tỉ mỉ từ lịch trình, chi phí, khách sạn đến, book vé máy bay tối ưu hóa chi phí thấp nhất… Ngoài ra, bạn cũng cần am hiểu về các luật định, thủ tục visa hải quan. Đây vốn là những thủ tục khá rườm rà, rắc rối. Nếu là công ty du lịch thì sẽ xử lý nhanh hơn.

Đi du lịch tự túc bạn sẽ được tự do lựa chọn điểm đến (Nguồn: tftravel.com.vn)

1.2. Ưu và nhược điểm khi đi châu Âu theo tour

1.2.1. Ưu điểm

Khi đi du lịch theo tour, bạn sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về việc lên lịch trình, ăn gì, ở đâu, săn vé rẻ, xin visa hay di chuyển từ sân bay như thế nào, giao tiếp với nước bạn ra sao… Tất cả đều được công ty du lịch lên kế hoạch sẵn. Hơn nữa, mức độ an toàn cho khách hàng khi đi du lịch theo tour cũng cao hơn so với đi tự túc.

1.2.2. Nhược điểm

Tuy nhiên, đi du lịch tự túc thì thường chi phí sẽ cao hơn so với du lịch theo tour. Tuy nhiên, mức chênh lệch này thường không nhiều. Danh sách tham quan và các món ăn trong hành trình tour, không được theo ý muốn nên có thể bạn sẽ cảm thấy không được tự do. Bạn không được tách đoàn để tự do khám phá nếu trong hợp đồng du lịch không có điều khoản này.

2. Du lịch Châu Âu nên đi tour hay tự túc?

Như vậy, dù bạn lựa chọn du lịch Châu Âu theo tour được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản hay tự túc đều có những ưu nhược điểm riêng, phù hợp với từng đối tượng. Nếu bạn là người có kiến thức du lịch sâu rộng, am hiểu nhiều về các địa điểm, cách di chuyển đến Châu Âu, yêu thích tự do thì nên du lịch tự túc. Còn nếu bạn chưa có kinh nghiệm đi du lịch, không muốn đau đầu suy nghĩ lịch trình và muốn đảm bảo an toàn thì nên lựa chọn đăng ký du lịch khám phá miền đất mới mẻ theo tour.

Lựa chọn đi du lịch theo nhu cầu và khả năng của mình chắc chắn sẽ giúp bạn có chuyến đi ý nghĩa nhất (Nguồn: squarespace.com)

Bây giờ thì bạn đã biết đi Châu Âu nên đi tour hay tự túc rồi đúng không nào? Nếu bạn đang mong muốn book tour đi Châu Âu khám phá điểm đến thú vị, ưu đãi lớn thì tham khảo ngay tại Adayroi. Chắc chắn bạn sẽ dễ dàng sở hữu những voucher du lịch giá hời, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ thời thanh xuân.