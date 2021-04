So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro loại nào tốt

2.1. Lý do nên chọn Samsung Galaxy A80

Bạn lựa chọn điện thoại dựa trên yếu tố nào: thiết kế, camera, công nghệ hay cấu hình? Với Samsung Galaxy A80 và Oppo R17 Pro, tất cả yếu tố trên đều đáp ứng. Sau đây là bài viết So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro mà bạn không nên bỏ qua.



1. So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro

1.1. Thời điểm ra mắt

Oppo R17 Pro là điện thoại thông minh dòng R được ra mắt đầu tiên ở Úc, Anh và Trung Đông. Tại Việt Nam, R17 Pro ra mắt chính thức vào ngày 27/11/2018.

Còn Samsung Galaxy A80 cũng đã được hãng ấn định thời gian ra mắt là 29/05/2019 ở một số khu vực. Hiện tại, phiên bản này vẫn chưa được bán chính thức tại Việt Nam, nhưng bạn vẫn có thể đặt hàng trước.

Samsung Galaxy A80 có nên mua không (Nguồn: itw01.com)

1.2. Thiết kế

Chiếc điện thoại Oppo mang phong cách tối giản và thanh lịch với màn hình lớn, thân máy làm bằng kính cao cấp và các cạnh bên đạt tỷ lệ tối thiểu. Với thiết kế này, bạn dễ dàng cầm nắm và thao tác trên máy.

Sang điện thoại Samsung Galaxy A80 thì được đánh giá tinh tế và ấn tượng hơn khi được thiết kế thêm khung kim loại chạy quanh chu vi của sản phẩm. Nhược điểm của Galaxy A80 là khá to và dày, gây khó khăn khi sử dụng bằng một tay.

1.3. Thông số kỹ thuật

So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro về thông số kỹ thuật, ta dễ thấy cả hai đều là sản phẩm sở hữu cấu hình mạnh mẽ, hiệu năng vượt trội cùng bộ vi xử lý hiện đại. Sức mạnh của R17 Pro sẽ không làm bạn thất vọng khi mang trong mình con chip Snapdragon 710, RAM 8GB, cùng bộ nhớ trong 128GB.

Trong khi đó, thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy A80 cũng ấn tượng không kém. Máy sử dụng chipset octa-core, RAM 8GB, dung lượng bộ nhớ trong lên đến 128GB cho phép bạn trải nghiệm nhiều tựa game điện tử cấu hình mạnh.

Samsung A80 sở hữu cấu hình mạnh mẽ, cho phép chơi game và xem phim thỏa thích. (Nguồn: tgdd.vn)

1.4. Màn hình hiển thị

Đánh giá Oppo R17 Pro về màn hình, thì việc sở hữu màn hình OLED 6.4 inch với độ phân giải chuẩn Full HD+ sẽ đảm bảo hình ảnh hiển thị sống động, sắc nét.

Còn chiếc điện thoại của Samsung sở hữu màn hình hiển thị lớn hơn là 6.7 inch, độ phân giải Full HD+ và bảng điều khiển Super AMOLED giúp hình ảnh hiển thị sáng, rõ và màu sắc sống động. Sản phẩm còn trang bị máy quét vân tay ngay trong màn hình.

1.5. Camera

Hãng Oppo luôn cho thấy sự chịu chơi của mình khi trang bị cho R17 Pro cụm camera với 3 thấu kính có độ phân giải lần lượt là 20MP, 12MP và TOF 3D – chụp ảnh 3D, mang đến những tấm hình sắc nét, chất lượng.

Trong khi đó, theo đánh giá Samsung A80 về độ phân giải camera thì ‘ông lớn’ Samsung nổi trội hơn. Cụ thể, Galaxy A80 cũng sở hữu 3 camera có độ phân giải lần lượt 48MP, 8MP và TOF 3D.

1.6. Thời lượng pin

Theo sự So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro, cả hai đều thuộc top 15 smartphone tốt bền trang bị pin khủng với dung lượng lên đến 3700mAh. Với dung lượng này, bạn thoải mái sử dụng thiết bị trong suốt cả ngày mà không cần sạc lại.

1.7. Mức giá bán

Điện thoại Oppo R17 Pro giá bao nhiêu trong thời điểm ra mắt? Theo đó, dòng điện thoại thông minh Oppo mở bán chính thức vào 08/12/2018 với giá khởi điểm là 16.990.000đ.

Còn giá điện thoại Samsung A80 bao nhiêu? Dự kiến, mẫu điện thoại thông minh của Samsung này sẽ có mức giá khởi điểm dự kiến 14.000.000đ – 15.000.000đ khi về Việt Nam

Điện thoại Samsung và Oppo đều sở hữu pin 3700mAh thời gian sử dụng lâu (Nguồn: tgdd.vn)

2. Nên chọn điện thoại Samsung Galaxy A80 hay Oppo R17 pro?

Sau khi phân tích, So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro, bạn chắc hẳn đã có lý do sở hữu từng sản phẩm cho riêng mình. Theo đó, Galaxy A80 sở hữu màn hình lớn hơn, thiết kế tinh tế hơn, camera khủng hơn so với sản phẩm còn lại.

Đây thực sự là sản phẩm dành cho những game thủ và người yêu thích chụp ảnh, quay phim. Thậm chí, người dùng còn kỳ vọng Samsung A80 sẽ là sản phẩm mở đầu cho “kỷ nguyên live” – kết nối con người với nội dung chia sẻ trực tuyến.

2.2. Ai sẽ phù hợp với Oppo R17 Pro?

Oppo R17 Oppo là mẫu điện thoại lý tưởng cho chị em phụ nữ hơn bao giờ hết. Bởi sản phẩm sở hữu thiết kế mỏng, nhẹ, màn hình lớn vừa phải nên không gây khó khăn khi sử dụng một tay như Galaxy A80. Hơn thế nữa, cụm 3 camera độ phân giải cao cũng giúp chị em thoải mái selfie.

Hy vọng khi kết hợp thông tin So sánh điện thoại Samsung Galaxy A80 với Oppo R17 Pro chi tiết ở trên sẽ giúp bạn chọn rinh chiếc smartphone sành điệu, xịn sò hot 2019 nhé!