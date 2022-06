So sánh dự án Vincity quận 9 với Him Lam, Gia Hòa, Suntower, Flora

1. Dự án Him Lam Phú An



Dự án Vincity Quận 9 có gì nổi trội mà nhận được sự quan tâm của dư luận đến vậy? Bài viết sau đây Blog Adayroi sẽ so sánh dự án này với những dự án căn hộ lân cận để tìm câu trả lời, dựa trên các tiêu chí như giá bán, chất lượng công trình, tiện ích và phương thức thanh toán…



1. Dự án Him Lam Phú An

1.1. Thông tin về dự án

Him Lam Phú An là sản phẩm mới của chủ đầu tư Him Lam tại thị trường căn hộ quận 9, được bán rất thành công đầu năm 2017.

1.2. Vị trí

Dự án căn hộ Him Lam Phú An nằm ngay mặt tiền đường Thuỷ Lợi, Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh. Dự án gần chân cầu Rạch Chiếc và cách xa lộ Hà Nội khoảng 400m. Đây là một vị trí vô cùng đắc địa nằm giữa ga số 8 và số 9 của tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, và kết nối thuận tiện, dễ dàng đến các khu vực trung tâm cũng như các khu vực khác của nội thành Sài Gòn.

Toàn cảnh dự án căn hộ Him Lam Phú An Quận 9 (Nguồn: kientructhegioi.net)

1.3. Giá bán và phương thức thanh toán

Giá bán Him Lam Phú An ở thời điểm hiện tại khoảng 30 triệu/m2, cùng so sánh với dự án Vincity quận 9 xem căn hộ nào đáng mua. So với các dự án căn hộ trong cùng khu vực thì với mức giá bán này được đánh giá là khá cao. Bởi vì không bán căn hộ với giá rẻ là chính sách của chủ đầu tư Him Lam, bù lại thì phương thức thanh toán của dự án này khá là linh hoạt nhắm đến khách hàng mua để ở, có thể trả dàn trải.

1.4. Uy tín chủ đầu tư

Chủ đầu tư của dự án này là Him Lam, và đây cũng thuộc top 10 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam năm 2017 về lĩnh vực bất động sản do report công bố. Kết quả đánh giá dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm hoạt động trong ngành, năng lực tài chính, những đóng góp cho ngành bất động sản Việt Nam và trên cả sự tin tưởng của khách hàng.

1.5. Xét về tiện ích

Gần với xa lộ Hà Nội nên khả năng kết nối với trung tâm thành phố linh hoạt. Chỉ cách ga tuyến Metro số 1 5 phút đi bộ. Loại phương tiện công cộng mới nhanh chóng, an toàn, cực kỳ tiện lợi. Him Lam Phú An được chủ đầu tư chú trọng đầu tư vô cùng đầy đủ vào cao cấp phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu sống của dân cư hiện đại như: Siêu thị, Cafe Terrace, Hồ bơi, Nhà trẻ chuẩn quốc gia, Khu tập Gym, Beauty Salon, Spa, Phòng sinh hoạt cộng đồng,…

1.6. Xét về diện tích và thiết kế

Các căn hộ được xây dựng với diện tích linh hoạt giao động từ 69-71 m2, căn hộ 02 phòng ngủ, 02 WC rất phù hợp với gia đình trẻ, thiết kế tối ưu không gian với 2 – 3 mặt thoáng nhờ cửa sổ và ban công để đón gió và ánh sáng từ thiên nhiên.

Căn hộ thuộc Him Lam Phú An (Nguồn: himlamphuan.com)

2. Dự án The Art Gia Hòa

2.1. Thông tin về dự án

Cùng so sánh với dự án Vincity quận 9 để tìm ra sự vượt trội của căn hộ The Art do Cty Gia Hòa làm chủ đầu tư. Đây là dự án nằm trong tổng thể khu dân cư Gia Hòa 28ha tại đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9. Dự án The Art hiện mới bắt đầu xây dựng. .

2.2. Vị trí

Căn hộ The Art Gia Hòa tọa lạc tại Khu dân cư Cao cấp Gia Hòa Quận 9. Đây là khu dân cư với quy mô khép kín 28ha, với nhiều mảng xanh, công viên, tiểu cảnh và đường công viên bờ sông khá thơ mộng.

Căn hộ The Art Gia Hòa tọa lạc tại Khu dân cư Cao cấp Gia Hòa Quận 9 (Nguồn: diaoconline.vn)

2.3. Giá bán và phương thức thanh toán

Với giá bán dự kiến 20 triệu/m2 là khá rẻ so với các dự án bên cạnh như Flora Anh Đào Quận 9 và The Eastern.

2.4. Uy tín chủ đầu tư

Cái tên Gia Hòa đã không còn xa lạ trong giới bất động sản Tp.HCM. Sứ mệnh được đặt ra của chủ đầu tư Gia Hòa là “thổi hồn vào đất” và họ đã tiến hành đầu tư vào dự án căn hộ này.

2.5. Xét về tiện ích

Để đến được với căn hộ The Art quận 9 , bạn sẽ di chuyển đến con đường Đỗ Xuân Hợp , Quận 9. Đây là tuyến đường giáp ranh phân chia giữa quận 9 và quận 2 , tham gia vào đường Ng.Duy Trinh của Q.2. Nghe quận 9 có vẻ xa xôi nhưng thật sự thời gian dịch chuyển của khách hàng đến các quận khu trung tâm thì khá nhanh.

2.6. Xét về diện tích và thiết kế

Dự án căn hộ The Art với 4 Block, định hướng dành cho gia đình trí thức trẻ nên diện tích căn hộ được thiết kế từ 59m2 đến 70 m2. Tất cả các căn hộ đều có 2 phòng ngủ, 2 WC. Bố trí hợp lý, không gian thông thoáng, tất cả các căn hộ đều lấy được ánh sáng tự nhiên.

Căn hộ thuộc dự án The Art Quận 9 (Nguồn: canhotheart.net)

3. Dự án Sun Tower

3.1. Thông tin về dự án

Dự án công ty Cổ phần Tổ chức nhà Quốc gia N.H.O làm chủ đầu tư,được đánh giá là một trong những bất động sản có sức hút lớn nhất ở khu Đông hiện nay. Dự án căn hộ Sun Tower đã được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

3.2. Vị trí

Tọa lạc tại mặt tiền đường Liên Phường giao với trục đường đại lộ Võ Chí Công, được xem là mảnh ghép làm nên bức tranh đa sắc cho khu dân cư cao cấp đang dần hình thành tại trung tâm quận 9 với hàng loạt dự án làng biệt thự, nhà phố đẳng cấp, cùng những công trình cơ sở hạ tầng nổi bật của TP.HCM.

3.3. Giá bán và phương thức thanh toán

Tạo cơ hội cho mỗi gia đình Việt Nam có thể sở hữu một căn nhà hoàn mỹ ở tầm trung. Quý khách chỉ cần trả trước 30%, Techcombank sẽ bảo lãnh và cho vay 70% giá trị của sản phẩm, thời gian vay đến 25 năm tạo điều kiện hết mức cho các gia đình Việt Nam có cơ hội sở hữu một căn hộ mơ ước.

3.4 Uy tín chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O JSC.) là công ty liên doanh giữa công ty Cổ phần TAG JSC và công ty Cổ phần NIBC Investment Co., LTD. N.H.O luôn đặt những tiêu chí về chất lượng, xây dựng xanh, an toàn lao động và đạo đức kinh doanh lên hàng đầu với mong muốn mang lại những giá trị vững bền và vượt trội cho khách hàng Việt Nam.

Công ty đã quy tụ đội ngũ chuyên gia là các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam để có thể đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của người Việt Nam đó là sự hiện đại tinh tế nhưng vẫn phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt.

3.5. Xét về tiện ích

Dự căn căn hộ này tập trung khá nhiều tiện ích như: Trung tâm thương mại, nhà trẻ, Hồ bơi khoáng mặn, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em, GYM, công viên, lối dạo bộ, khu thể thao…

Ngoài tiện ích nội khu vượt trội, cư dân tại căn hộ Sun Tower quận 9 còn được hưởng thụ một loạt tiện ích ngoại khu tầm cỡ như AEONMall , trường đại học Fulbright, khu công nghệ cao SamSung ,khu phức hợp thương mại dịch vụ 200 ha của VinGroup,..

3.6. Xét về diện tích và thiết kế

Thiết kế của dự án căn hộ Sun Tower Quận 9 dạng tòa tháp theo hình chữ C. Nhờ vậy mà tất cả các căn hộ trong khu dự án đều có thể đón ánh nắng và gió mang đến không gian ấm cúng cho người sở hữu. Các phòng chính đều có mặt thoáng và tối đa ánh sáng tự nhiên, diện tích linh hoạt 48m2- 74m2 chỉ có căn 2 đến 3 phòng ngủ, rất phù hợp nhu cầu của mỗi hộ gia đình.

Khu Đông nhộn nhịp với hàng loạt dự án căn hộ tầm trung (Nguồn: cafeland.vn)

4. Dự án Flora Anh Đào

4.1. Thông tin về dự án

Căn hộ Flora Anh Đào đã được bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2016.

4.2. Vị trí

Dự án thu hút được sự quan tâm của nhiều người có ý định mua căn hộ bởi nằm ở vị trí có cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm. Đặc biệt là gần tuyến đường vừa được hoàn thành đầu năm 2015 Long Thành – Dầu Giây. Nhờ vậy mà các cư dân sống trong căn hộ này có thể di chuyển đến các trung tâm Quận 1, trung tâm hành chánh Thủ Thiêm Quận 2 chỉ mất khoảng 10 phút.

4.3. Giá bán và phương thức thanh toán

Căn hộ Flora Anh Đào có mức giá trung bình từ 1 TỶ đến 1,7 tỷ/căn (đã bao gồm VAT) với nội thất cao cấp, sàn gỗ, hệ thống thông gió cưỡng bức giúp cho căn hộ không có mùi khi nấu ăn, tặng bếp từ, videocall, thẻ từ….Có thể thanh toán theo 4 đợt .

4.4. Uy tín chủ đầu tư

Căn hộ Flora Anh Đào được đầu tư bởi Nam Long và hợp tác xây dựng cùng 2 nhà đầu tư Nishi Nippon và Hankyu Realty đến từ Nhật Bản.

4.5. Xét về tiện ích

Tiện ích ngoại khu: bệnh viện, trung tâm thương mại, trường đại học quốc tế… Tiện ích nội khu: hồ bơi, công viên, bệnh viện, trường mẫu giáo, sân tennis, khu thương mại, cafe, nhà hàng.

4.6. Xét về diện tích và thiết kế

Căn hộ Flora Anh Đào được thiết kế theo hình chữ U, liên kết ba tòa tháp thành một thể thống nhất, giúp cho tất cả các căn hộ đều có hướng nhìn ra bên ngoài, tạo sự thông thoáng tuyệt đối cho từng cư dân, đồng thời với thiết kế này, khả năng hút gió, ánh sáng được tăng lên đáng kể, tạo sinh khí cho toàn khuôn viên, và môi trường sống trong lành và xanh mát nhờ hệ thống công viên, sông rạch bao bọc.

Dự Án Chung Cư Flora Anh Đào quận 9 (Nguồn: cleverland.vn)

5. Dự án Flora Fuji

5.1. Thông tin về dự án

Dự án đã được bàn giao cho khách hàng.

5.2. Vị trí

Dự án căn hộ Flora Fuji nằm ở phường Phước Long B, quận 9. Lợi thế của dự án là nằm trong khu vực có kết nối giao thông thuận lợi và môi trường sống chất lượng khá phù hợp với những khách hàng thuộc giới trí thức trẻ.

5.3. Giá bán và phương thức thanh toán

Giá bán của môi căn hộ với 2 phòng ngủ của dự án là từ 985 triệu đồng.Đặc biệt, nhằm giúp các khách hàng trẻ có thêm cơ hội sở hữu căn hộ, Nam Long còn đưa ra chính sách hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị hợp đồng, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu hoặc lãi suất 6,5% cố định trong ba năm.

5.4. Uy tín chủ đầu tư

Dự án Flora Fuji được đầu tư bởi tập đoàn Nam Long Group với sự hợp tác với nishi Nippon Railroad và Hankyu realty đến từ Nhật Bản chịu trách nhiệm thi công xây dựng là công thi xây dựng Trung Nam. Hankyu, Nichietsu là những thương hiệu uy tín được biết đến với tuổi đời trên 100 năm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

5.5. Xét về tiện ích

Tiện ích ngoài trời như khu sinh hoạt cộng đồng, phòng gym, spa, hồ bơi người lớn và trẻ em, vườn BBQ, Flora Fuji còn có nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày như minimart, quán cà phê, trường học…Hơn nữa, ngoài tiện ích phục vụ riêng cho cư dân nội khu, đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư tối đa cho các gia đình, Flora Fuji còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích của khu dân cư Fuji Residence và khu đô thị Nam Long – Phước Long B quy mô lên đến 36 héc ta đã phát triển hoàn chỉnh.

5.6. Xét về diện tích và thiết kế

Flora có thiết kế đậm phong cách Nhật với 2 tòa nhà cao 19 tầng có 789 căn hộ, và đây cũng chính là điểm ấn tượng của dự án này và thu hút được khá nhiều khách hàng. Với thiết kế này những căn hộ thuộc dự có view nhìn rộng và thông thoáng hơn dù với diện tích vừa phải.

Dự án Flora Fuji do tập đoàn Nam Long group đầu tư (Nguồn: tuvansango.com)

6. Dự án căn hộ Vincity Quận 9

6.1. Thông tin về dự án

Dự án này đã thu hút được không ít sự quan tâm của những người đang có nhu cầu mua căn hộ ngay từ khi mới ra mắt. Không chỉ thế, giới đầu tư địa ốc cũng chú ý đến ngay từ khi công bố triển khai dự án căn hộ giá rẻ Vincity Quận 9.

So với các dự án lân cận thì căn hộ Vincity Quận 9 có giá tốt hơn (Nguồn: vingroup.com)

6.2. Vị trí

Tại tầng 3 Vincom Mega Mall Thảo điền, căn hộ mẫu Vincity Quận 9 đã hoàn toàn được hoàn thiện. Địa chỉ cụ thể là ở 161 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, với vị trí nhà mẫu này khách hàng có thể dễ dàng di chuyển đến để tham quan. Dự án căn hộ sẽ được triển khai ở Đ.Nguyễn Xiển giao với Phước Thiện thuộc P.Long Bình, Q. 9, TP Hồ Chí Minh.

6.3. Giá bán và phương thức thanh toán

Mức giá bán căn hộ Vincity quận 9 hướng tới lần này thuộc phân khúc tầm trung với giá mỗi căn hộ được đưa ra là 700 triệu đồng. Mức giá hấp dẫn đáp ứng được nhu cầu mua nhà của những người có thu nhập thấp.

Chung cư Vincity quận 9 rất linh hoạt trong việc thanh toán. Khách hàng có thể trả hết 1 lần hoặc là trả góp. Ngân hàng Techcombank sẽ hỗ trợ vay vốn tối đa cho khách hàng. Theo đó thì khách hàng chỉ cần trả trước 10%. Với giá bán căn hộ vincity quận 9 sẽ giải quyết được hầu hết mối lo cho người dân, những đối tượng có nhu cầu mua nhà, đặc biệt là những khách hàng chưa sẵn vốn như những người trẻ.

Chung cư Vincity quận 9 rất linh hoạt trong việc thanh toán (Nguồn: chantrinh.net)

6.4. Uy tín chủ đầu tư

Vào ngày 12/4/2017, tập đoàn Vingroup được bình chọn là doanh nghiệp số 1 trong top 10 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam năm 2017 do Vietnam Report xếp hạng. Tập đoàn càng khẳng định được vị thế của một nhà đầu tư phát triển bất động sản thuộc top đầu ở thị trường Việt Nam với lần thứ 2 được vinh danh ở giải thưởng này. Vingroup là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn đã đi vào hoạt động trên khắp các tỉnh thành.

6.5. Xét về tiện ích

Sở hữu căn hộ Vincity khách hàng sẽ được thừa hưởng các tiện ích có quy mô lớn như 49 sân thể thao, công viên ven sông lớn nhất Đông Nam Á, 200 máy tập thể thao của đại công viên thể thao, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại mua sắm với các sản phẩm của các thương hiệu uy tín, nổi tiếng trên thế giới, cùng sự góp mặt của siêu thị Vinmart cung cấp sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống chất lượng,… Ngoài ra còn có hệ thống bệnh viện Vinmec chuẩn Quốc tế, trường học Vinschool các cấp từ mẫu giáo lên đến THPT. Cam giám sát 24/7 đảm bảo an ninh khu vực.

6.6. Xét về diện tích và thiết kế

Dự án Vincity quận 9 có những thiết kế khác nhau tùy theo từng diện tích căn hộ từ 30m2 đến 87m2. Yếu tố hiện đại , cao cấp căn hộ Vincity đều sở hữu. Sẽ có bản thiết kế riêng cho mỗi căn hộ được trang trí theo mong muốn riêng của mỗi khách hàng. Bởi vì thế mà đã thu hút được sự quan tâm của mọi đối tượng khách hàng. Đồng thời hệ thống phòng ăn và phòng khách, nơi để bày trí đồ thờ cũng được sắp xếp hợp lý đảm bảo nhu cầu sử dụng cho mọi gia đình. Căn hộ Vincity được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp, theo chuẩn Châu Âu mang đến sự tiện nghi tốt nhất sinh hoạt hàng ngày.

Thiết kế tiện nghi hiện đại của căn hộ thuộc dự án Vincity quận 9 (Nguồn: vincityquan9s.com)

Trên đây, Blog Adayroi đã đưa ra bài viết so sánh dự án VinCity Quận 9 với các dự án giá rẻ lân cận. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn lựa chọn tổ ấm cho mình phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế nhé!