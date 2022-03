So sánh GoPro 4 và 5 theo 13 tiêu chí đánh giá quan trọng nhất

Contents1. Tiêu chí so sánh GoPro HERO 4 và GoPro HERO 51.1. Kích thước và trọng lượng1.2. So sánh GoPro 4 và GoPro 5 qua màn hình1.3. Giao diện điều khiển1.4. So sánh GoPro 4 và 5 qua vỏ bọc Camera1.5. Điều khiển bằng giọng nói1.6. So sánh GoPro 4 và GoPro 5 về chất […]