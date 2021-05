So sánh iPad air 2 và iPad 2017 dựa trên 5 tiêu chí quan trọng nhất

3. So sánh tốc độ thực tế của iPad Air 2 chạy Apple A8X và iPad 2017 chạy Apple A9



So sánh iPad air 2 và iPad 2017 và tìm kiếm câu trả lời nên mua sản phẩm nào giữa hai loại. Chắc hẳn, khá nhiều điểm tương đồng: kích cỡ màn hình, không khác nhau phổ biến về ngoại hình thì bạn khó để đưa ra quyết định đúng đắn. Tất cả sẽ được giải đáp trọn vẹn trong bài viết sau.



1. Tổng quan về iPad Air 2

Thời gian ra mắt

iPad Air 2 là máy tính bảng thuộc vào thế hệ thứ 6 được thương hiệu Apple thiết kế, phát triển và tung ra thị trường. Công bố chính thức vào ngày 16 tháng 10 năm 2014 cùng với sản phẩm iPad Mini 3, cả hai đều được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2014.

Cấu hình

Những chiếc iPad 2 với cấu hình mạnh mẽ cùng kiểu dáng thanh lịch làm mê mẩn đa số các bạn trẻ..

Các điểm nổi trội

iPad Air 2 có thiết kế mỏng hơn và nhanh hơn so với sản phẩm tiền nhiệm trước đó, iPad Air, giới thiệu tính năng mới là ID Touch. iPad Air 2 có chiều cao, thiết kế và kích thước màn hình cũng giống như iPad Air.

iPad air 2 thiết kế mỏng, nhẹ và cấu hình cao (Nguồn: zshop.vn)

2. Tổng quan về iPad 2017

Thời gian ra mắt, các mẫu iPad Pro đã được ra mắt

iPad 2017 là một máy tính bảng 9.7″ được Apple Inc. thiết kế, phát triển. Ra mắt chính thức vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, các quy ước đặt tên mâu thuẫn nhau đã tạo ra một số tên khác nhau cho sản phẩm này.

Cấu hình của iPad 2017

Nó giữ lại kích thước màn hình của dòng máy tính bảng iPad và không mạnh hơn iPad Air 2, tuy nhiên kích thước tổng thể và trọng lượng của nó lại giống như bản gốc iPad Air.

Khi so sánh iPad air 2 và iPad 2017 thì thế hệ iPad 2017 không có màn hình hiển thị đầy đủ và không trang bị lớp chống phản chiếu. Không giống iPad Pro 9.7 giống một chiếc tablet, nó không có một Smart Connector mà chỉ có một hệ thống loa kép.

Các điểm nổi trội trên dòng iPad 2017

Được đánh giá cao về hiệu suất, đối với các nhà phê bình cho rằng iPad này nhanh hơn đáng kể so với các mẫu iPad cũ, và nó cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực về giá cả và tuổi thọ pin của nó.

iPad 2017 được đánh giá cao với sự cải tiến đáng kể với thế hệ trước (Nguồn: viostore.vn)

3. So sánh tốc độ thực tế của iPad Air 2 chạy Apple A8X và iPad 2017 chạy Apple A9

Dẫn bảng cấu hình

Cùng có RAM 2GB nhưng iPad 2017 sở hữu bộ xử lý A9 tăng bộ xử lý đi lại M8 khi mà iPad Air hai chỉ sử dụng bộ xử lý A8X. Theo Apple giảng giải thì con chip này sẽ tốc độ hơn chip Apple A8 là 1.6 lần đối sở hữu CPU và 1.8 lần đối sở hữu GPU.

Chấm điểm benchmark

So sánh iPad 2017 và iPad air 2 thì phiên bản 2017 đem lại thông số hiệu năng vượt trội hơn so với những đời trước bởi được trang bị con chip Apple A9 so với A8X trên Air 2, cùng với đó là GPU Powervr GT7600( 6 lõi ) đem lại điểm số 3D cao hơn khi chấm điểm.

Tốc độ tải và load app, game

Với trang bị 2Gb ram đi kèm thì máy chạy đa nhiệm của cả 2 sản phẩm khi so sánh iPad air 2 và iPad 2017 đều là như nhau. Ngoài ra, các thông số khác về Camera, các công nghệ như touch ID, loa kép thì vẫn được giữ nguyên, gần như hãng máy tính Mỹ Apple không có chút cải tiến nào trên sản phẩm iPad mới của họ.

So sánh iPad 2017 và iPad Air 2 ( Nguồn: fptshop.com.vn)

4. Đánh giá ưu nhược điểm của iPad Air

4.1 Ưu điểm

Màn hình cực tốt so với iPad 2017

Thiết kế mỏng nhẹ: nguyên liệu là nhôm để nguyên khối như những người tiền nhiệm nhưng khi so sánh iPad 2017 và iPad air 2 thì iPad Air 2 mỏng hơn (độ dày chỉ 6.1 mm) và nhẹ hơn (trọng lượng chỉ 437g), mang lại một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa quyến rũ.

Chất lượng mượt mà: Những thao tác mở ứng dụng, đa nhiệm, lướt web, xem phim hay chơi game giải trí như trải nghiệm trên chiếc điện thoại iPhone thì đến với iPad Air 2 sẽ không làm bạn thất vọng.

Thời lượng pin khá bất ngờ: Đây đã là ưu điểm cơ bản của những chiếc iPad. Theo đánh giá của trang công nghệ nổi tiếng Gsmarena, iPad Air 2 có thế lướt web liên tục trong hơn 10 tiếng và xem phim trong gần 12 tiếng.

Camera tốt: Với việc được nâng cấp độ phân giải camera lên thành 8MP đi kèm cảm biến 1.12 µm, ống kính khẩu độ f/2.4, iPad Air 2 có khả năng chụp ảnh và quay phim ấn tượng nếu so sánh iPad 2017 và iPad air 2 với phần lớn những tablet khác trên thị trường.

4.2 Khuyết điểm

Cấu hình thấp hơn 1 chút so với iPad 2017: chỉ được nâng cấp khi máy đủ điều kiện để nhà cung cấp hỗ trợ, bản nâng cấp không hợp lý gây ra nặng máy, tốc độ kém mượt mà. Máy đã ra mắt khá lâu: ra mắt từ năm 2014 nên máy có thể coi là hơi lối với công nghệ hiện đại.

iPad air 2 ( Nguồn: suachuadienthoai.biz)

5. Đánh giá ưu nhược điểm của iPad 2017

5.1 Ưu điểm

Cấu hình mạnh: Một điều đáng chú ý khác về chiếc iPad này là nó sử dụng con chip Apple A9. Điều đó có nghĩa là nó nhanh hơn đáng kể so với iPad cũ, nhưng không quá nhanh hơn so với iPad Air 2, nó cũng không nhanh như iPad Pro.

Giá rẻ: Mức giá dành cho bản thấp là 329$, với trang bị 32GB bộ nhớ và Wi-Fi. Bạn có thể trả thêm một khoản 100$ để có 128GB bộ nhớ và 130$ nữa để có bản LTE.

Sản phẩm mới: là sản phẩm mới ra mắt vào năm 2017 nên chiếc iPad Air 2 có nhiều điểm đặc sắc.

5.2 Khuyết điểm

Màn hình cắt giảm, chưa tốt so với iPad air 2: so với iPad air 2 thì đây là một cải tiến bị lỗi.

Thiết kế dày nặng hơn: Chiếc máy này được xem là thay thế cho iPad Air , nhưng nó có ngoại hình và màn hình 9.7″ như trên iPad Air. Điều đó có nghĩa nó sẽ dày hơn một chút so với iPad Air 2.

iPad 2017 (Nguồn: mynettablet.com)

Tóm lại, khi so sánh iPad air 2 và iPad 2017, nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm để phục vụ cho việc chơi game hoặc sử dụng dụng phần mềm nặng, bạn có thể cân nhắc chiếc iPad 9.7” 2017. Còn nếu quan tâm hơn đến kiểu dáng và mục đích lướt web, xem phim thì bạn nên tham khảo và chọn lựa chiếc iPad Air 2 mỏng nhẹ nhưng hội tụ nhiều tính năng.