So sánh iPad Air 2 và iPad Mini 4: Cấu hình, Thời lượng pin, Tính năng

3. So sánh iPad Air 2 và iPad Mini 4 nên mua loại này tốt

Các điểm nổi trội trên dòng iPad mini 4 so với các mẫu iPad mini khác



Nếu bạn đang nghĩ tới việc mua một chiếc iPad mới, thì iPad mini 4 mới ra hay iPad Air 2 sẽ là sự lựa chọn tốt hơn? Hãy cùng Saigon-Gpdaily so sánh iPad Air 2 và iPad mini 4 để đưa ra được đánh giá tổng quan về hai sản phẩm này nhé!



1. Đánh giá iPad Air 2 có tốt không?

Thời gian ra mắt, các mẫu iPad Air 2 đã được ra mắt

iPad Air 2 là thế hệ máy tính bảng thứ 6 của Apple Inc. Sản phẩm được ra mắt công chúng vào ngày 22 tháng 10 năm 2014, là sản phẩm thuộc dòng iPad Air thiết kế mỏng tinh tế, cấu hình mạnh mẽ và chạy mượt, nhanh hơn khá nhiều so với sản phẩm tiền nhiệm – iPad Air. iPad air được giới thiệu với khá nhiều tính năng mới nổi bật.

Thông số kỹ thuật iPad Air 2 (Nguồn: shopdunk.com)

Cấu hình

Hệ điều hành: iOS 8

CPU (Chipset): Apple A8

Tốc độ CPU: 1.5 GHz

GPU: PowerVR GX6650

RAM: 2GB

Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB

Thẻ nhớ ngoài: Không

Hỗ trợ thẻ tối đa: Không

Cảm biến: Gia tốc, La bàn, Con quay hồi chuyển 3 chiều

Các điểm nổi trội

Đầu tiên phải kể đến thiết kế. iPad air 2 có thiết kế mỏng ấn tượng, từng góc máy đều được trau chuốt tỉ mỉ, mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại. Mặc dù nếu so sánh iPad Air 2 và iPad mini 4 thì iPad Air 2 vẫn có kích thước màn hình lớn hơn, tuy nhiên nếu so với các sản phẩm thế hệ trước thì đã là một sự cải thiện đáng kể. iPad Air nặng 478 gram, mỏng 7,5 mm trong khi đó iPad Air 2 chỉ nặng 444 gram, mỏng 6,1mm. iPad Air 2 tuy mỏng nhẹ nhưng lại đầm tay, cho cảm giác cầm và sử dụng rất chắc chắn, dễ dàng. Camera là điểm ấn tượng tiếp theo rất đáng được nhắc đến. Với độ phân giải 8 megapixel – khá cao so với các loại iPad trên thị trường, thương hiệu công nghệ Apple đã thực sự gây ấn tượng với người dùng bởi chất ảnh sắc nét, rõ ràng và màu sắc sống động.

So sánh thời lượng pin iPad Air với các tablet khác (Nguồn: macrumors.com)

2. Đánh giá iPad mini 4 có tốt không?

Thời gian ra mắt, các mẫu iPad Mini đã được ra mắt

iPad Mini là thế hệ máy tính bảng cỡ nhỏ được Apple thiết kế, phát triển và ra mắt thị trường với nhiều phiên bản ấn tượng.

iPad Mini 4 là máy tính bảng iPad Mini thế hệ thứ tư của Apple Inc., chiếc iPad này được ra mắt công chúng và phát hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2015.

Cấu hình của iPad Mini 4

Hệ điều hành: iOS 9

Loại CPU: Apple A8

Tốc độ CPU: 1.5 GHz

Chip đồ họa: PowerVR GX6450

RAM: 2GB

Bộ nhớ trong (ROM): 16/64/128 GB

Bộ nhớ khả dụng: 54 GB

Thẻ nhớ ngoài: Không

Hỗ trợ thẻ tối đa: Không

Cảm biến: Gia tốc, Con quay hồi chuyển 3 chiều, Fingerprint Sensor

Các điểm nổi trội trên dòng iPad mini 4 so với các mẫu iPad mini khác

Về cơ bản, khi đánh giá iPad mini 4 và iPad Air 2 thì iPad mini 4 cũng có những đặc điểm nổi trội hơn so với các mẫu iPad mini thông minh khác tương tự như iPad Air 2 bao gồm màn hình được thiết kế sang trọng, nhỏ gọn phù hợp với nhu cầu di chuyển nhiều, camera ấn tượng, thời lượng pin khá tốt và cảm biến vân tay touch ID nhạy bén.

Thông số kỹ thuật iPad mini 4 (Nguồn: shopdunk.com)

3. So sánh iPad Air 2 và iPad Mini 4 nên mua loại này tốt

3.1 Cấu hình

iPad Air 2 iPad mini 4 Hệ điều hành iOS 8 iOS 9 Loại CPU (Chipset) Apple A8 Apple A8 Tốc độ CPU 1.5 GHz 1.5 GHz Chip đồ họa (GPU) PowerVR GX6650 PowerVR GX6450 RAM 2 GB 2 GB Bộ nhớ trong (ROM) 16/32/64/128 GB 16/64/128 GB Thẻ nhớ ngoài Không Không Cảm biến La bàn, Con quay hồi chuyển 3 chiều, Gia tốc Con quay hồi chuyển 3 chiều, Fingerprint Sensor, Gia tốc

3.2 Màn hình (Độ lớn, độ sắc nét, độ chi tiết, chất màu sắc hiển thị)

Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận ra nhất khi so sánh iPad Air 2 và iPad mini 4 là độ lớn của màn hình. Có thể nói, điểm khác biệt lớn nhất ở hai chiếc máy tính bảng này đó là kích cỡ màn hình. Với iPad Air 2 có kích thước màn hình 9.7 inch, thuộc dạng tablet màn hình lớn, trong khi iPad mini 4 sử dụng màn kích thước 7.9 inch nhỏ hơn đáng kể.

Nhờ kích thước nhỏ gọn nên iPad Mini 4 có thể cầm nắm dễ dàng, thoải mái hơn đồng thời rất tiện lợi khi mang đi du lịch, công tác, học tập,… cần di chuyển nhiều. Tuy nhiên, khi đánh giá iPad mini 4 và iPad Air 2 cho thấy sản phẩm iPad Air 2 với kích thước màn hình lớn sẽ cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi xem phim, xem videos, trình chiếu ảnh, chơi game,…

Tuy nhiên có thể nói mặc dù kích thước khác nhau nhưng chất lượng màn hình và hình ảnh vẫn không có quá nhiều sự khác biệt nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng màn hình nếu còn phân vân nên mua iPad Air 2 hay iPad mini 4.

So sánh iPad Air 2 và iPad 4 (Nguồn: didongviet.vn)

3.3 Các tính năng nổi trội

iPad mini 4 có hiệu suất ngang ngửa iPad Air 2 với RAM 2GB. Mặc dù có đôi chút kém hơn về vi xử lý, bởi iPad Air 2 sử dụng chip A8X, tuy nhiên cả hai chiếc máy tính bảng trên của nhà Apple đều chạy với tốc độ CPU 1.5GHz nên khá mượt mà.

3.4 Camera

Nếu so sánh iPad Air 2 và iPad mini 4 thì cả 2 dòng iPad này đều có khả năng chụp ảnh tốt với chất lượng ảnh giống nhau với camera chính 8 MP và một camera phụ 1.2 MP, khẩu độ f/2.4 hỗ trợ quay video chất lượng Full HD 1080p@30fps.

3.5 Thiết kế

Về mặt thiết kế, cả 2 máy vẫn được làm bằng kim loại nguyên khối với màu sắc tương tự như iPhone 6 và chỉ khác nhau về kích thước màn hình. Trong khi iPad Air 2 có kích thước 9.7 inch và độ phân giải 1536 x 2048 pixels thì iPad Mini 4 có chiều rộng 7.9 inch với cùng độ phân giải.

3.6 Thời gian pin

So sánh iPad Air 2 và iPad mini 4 về thời lượng pin có thể thấy iPad Air 2 sử dụng pin có dung lượng 7340 mAh, lớn hơn iPad Mini 4 với 5124 mAh. Tuy nhiên, iPad Mini 4 với lợi thế về kích thước nhỏ gọn, nên nếu xét về thời lượng sử dụng pin thì cũng tương đương với iPad Air 2.

3.7 Mức giá bán

iPad mini 4 có giá khởi điểm $399 cho phiên bản 16 GB, trong khi iPad Air 2 là $499 cho phiên bản tương đương. Hiện nay, tại Việt Nam, đánh giá iPad mini 4 và iPad Air 2 cho thấy mức giá của cả hai sản phẩm trên đều giao động trên dưới 7 triệu và không có sự chênh lệch lớn về mức giá.

3.8 Sự hỗ trợ nâng cấp

Cả hai sản phẩm đều có thể hỗ trợ nâng cấp lên các phiên bản iOS cao hơn dễ dàng và nhanh chóng.

Thiết kế iPad Air 2 và iPad Mini 4 (Nguồn: blogspot.com)

4. Nên mua iPad nào: iPad Mini 4 inch hay iPad Air 2

Do giá thành của iPad Air 2 và iPad Mini 4 không chênh lệch quá nhiều nên việc lựa chọn nên mua iPad Air 2 hay iPad mini 4 sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người dùng dựa trên ưu điểm của từng dòng máy và nhu cầu sử dụng.

Trên đây là một số thông tin tổng hợp bài viết so sánh iPad Air 2 và iPad mini 4 để bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn về 2 dòng sản phẩm này và sắm sản phẩm máy tính bảng Apple đời mới nhất chất lượng phù hợp với mong muốn, sở thích của mình. Tham khảo thêm các mẫu máy tính bảng mới nhất chính hãng giá tốt tại Saigon-Gpdaily để nhận ngay ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn ngay hôm nay.