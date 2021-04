So sánh iPad Pro 9.7 và iPad 2018 về ưu nhược điểm nên mua máy nào

2.3. So sánh thời lượng pin

Có cùng kích cỡ nhưng khi so sánh iPad Pro 9.7 và iPad 2018 thì có những điểm gì khác biệt? Chúng có những ưu và nhược điểm gì? Bài viết sau sẽ phân tích cụ thể và giúp bạn tìm hiểu rõ hơn.



1. Tổng quan về 2 dòng iPad Pro 9.7 inch và iPad 2018

1.1 Thời gian ra mắt iPad Pro 9.7 inch

Chiếc máy tính bảng iPad Pro 9.7 inch được Apple ra mắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, có giá từ 599 USD và cấu hình mạnh tương đương mẫu 12,9 inch. Dòng iPad 2018 được đánh giá sở hữu tính năng nổi bật. Đồng thời, máy tính bảng 9.7-inch được Apple thiết kế và đưa ra thị trường thuộc trong số đó. Sản phẩm được công bố vào ngày 27 tháng 3 năm 2018 ở Chicago, xứng danh là một phiên bản nâng cấp của iPad 2017.

Máy tính bảng iPad Pro 9.7 thế hệ mới. (Nguồn: phucanhcdn.com)

1.2 Cấu hình

Kế thừa từ iPad Pro 12.9 inch, iPad Pro 9.7 inch có vi xử lý A9X, 64-bit. Nó có sức mạnh gấp gần 2 lần nếu so với iPad Air 2.

Ngoài ra nó còn có cấu hình vô cùng mạnh giúp xử lý đồ họa mượt mà. iPad 2018 được trang bị chip xử lý A10 Fusion 4 nhân, tốc độ ước đạt 2.3GHz, tương tự như iPhone 7. Thiết bị chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, rất nhanh chóng, trơn tru.

1.3 Các điểm nổi trội

iPad Pro 9.7

Máy tính bảng iPad Pro 9.7 inch được trang bị 4 loa audio thể hiện sự trung thực, chi tiết, rõ ràng và có âm lượng lớn. Khi xuất xưởng, iPad Pro 9.7 inch được cài sẵn hệ điều hành iOS 9.3, hỗ trợ nâng cấp lên các phiên bản mới nhất.

Màn hình của iPad Pro 9.7 inch có kích thước 9.7 inch. Apple đã kết hợp, ứng dụng nhiều công nghệ giúp chất lượng hình ảnh hiển thị trong trẻo, màu sắc trung thực, độ sáng cao.

Camera iSight chụp ảnh ấn tượng: iPad Pro 9.7 inch đã được nâng cấp độ phân giải của camera sau lên thành 12MP, cùng khả năng lấy nét theo điểm ảnh Focus Pixel cho khả năng chụp hình nhanh chóng, hình ảnh thu được có độ chi tiết cao, độ sáng tốt, ít bị nhiễu hạt. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ người dùng quay phim 4K độ nét cực cao.

iPad 2018

Thế hệ iPad 2018 nâng cấp so model cũ khi được trang bị chip xử lý A10 Fusion 4 nhân, tốc độ ước đạt 2.3GHz, tương tự như iPhone 7. Kiểm tra thực tế cho thấy thiết bị cung cấp tốc độ đáng kinh ngạc: nhanh chóng, trơn tru và chính xác. Sản phẩm duy trì được tốc độ khung hình mượt mà trong các trò chơi khác nhau.

iPad 2018 hỗ trợ phụ kiện bút Apple Pencil thông minh – sản phẩm độc quyền của dòng iPad Pro. Bạn sẽ phải chi thêm 1,1 triệu đồng để có được trải nghiệm này.

2.1 So sánh bảng cấu hình

iPad Pro 9.7

Nếu bạn không biết nên mua iPad Pro hay iPad 2018 thì hãy quan tâm đến cấu hình. iPad Pro dùng chip A9X, vẫn là 2 nhân xử lý tuy nhiên xung nhịp bị giảm xuống còn 2.16GHz so với iPad Pro 12.9, và RAM cũng bị giảm xuống còn 2GB. Lý do là màn hình 3MP trên iPad Pro 9.7 không cần quá nhiều năng lực xử lý.

Về GPU, dòng sản phẩm iPad của Apple vẫn sử dụng PowerVR GT7900 phiên bản tùy biến. Nó được họ cắt gọn từ 16 cụm nhân xử lý xuống còn 12 cụm nhân đồ họa. Có thể nói là sức mạnh đồ họa của iPad Pro 9.7 vượt trội so với tất cả các sản phẩm khác trên thị trường. Lý do vì chúng sử dụng cụm chip xử lý SoC.

iPad 2018

Sử dụng chip A10 Fusion, con chip được dùng trên iPhone 7 Plus. Nhìn chung thì A10 Fusion là một con chip khá mạnh, Apple trang bị trên iPad 2018 để ứng dụng thực tế ảo VR, AR, rất phù hợp cho cả giải trí và học tập.

Máy tính bảng iPad 2018 (Nguồn: phucanhcdn.com)

2.2. So sánh tốc độ tải và load app, game

So sánh iPad Pro 9.7 và iPad 2018 về tốc độ xử lý: iPad Pro và iPad lần lượt được trang bị chip xử lý A9X và A10, chúng có tốc độ tải và load app tương đương nhau, thậm chí iPad 2018 còn có phần nhỉnh hơn. Đây cũng là kết quả rất dễ hiểu vì iPad Pro 9.7 đã được ra mắt từ năm 2016. Còn sản phẩm thế hệ máy tính bảng 2018 mới được ra mắt nên có sự cải tiến đáng kể và nằm trong sự cân nhắc có nên mua dòng iPad 8 hiện đại này không?

2.3. So sánh thời lượng pin

iPad Pro hay iPad 2018 tốt hơn về pin? Cả 2 sản phẩm đều sử dụng được với thời lượng khá lâu trên 10 giờ liên tục. Trên thực tế, iPad 2018 dùng được liên tục 13 tiếng 27 phút, trong khi iPad Pro 9.7 kém hơn hẳn 2 tiếng, chỉ ở mức hơn 11 tiếng một chút mà thôi. Về pin có thể thấy iPad 2018 đã vượt mặt bản Pro.

2.4. Camera

Nếu bạn không biết iPad Pro 9.7 hay iPad 2018 có camera tốt hơn thì đây là câu trả lời cho bạn. Xét về khả năng chụp ảnh thì iPad Pro hoàn toàn lấn át so với dòng iPad năm 2018. Sản phẩm này có cụm camera tương đương như iPhone 7. Nó có tốc độ phân giải 12MP khẩu độ F/1.8 và có tích hợp OIS cộng với đèn flash True Tone. Trong khi đó thì iPad 2018 chỉ sở hữu camera 8MP khẩu độ F/2.4 mà thôi.

Chính vì vậy, iPad Pro chụp được những bức ảnh đẹp và sắc nét hơn nhiều so với iPad 2018, đặc biệt trong môi trường thiếu ánh sáng. Camera này cũng giúp iPad Pro quay video tốt hơn iPad 2018 với quay phim 4K tốc độ 30FPS, Full HD tốc độ 120FPS. Còn khi sở hữu iPad 2018 thì bạn chỉ có thể quay video Full HD với tốc độ 30FPS mà thôi.

2.5 Chất lượng hiển thị

So sánh iPad Pro 9.7 và iPad 2018 về chất lượng hiển thị: Cả 2 sản phẩm đều có độ phân giải 2048 x 1536 pixels cùng với mật độ điểm ảnh là 264 dpi. Điểm khác biệt duy nhất là màn hình của iPad Pro có phủ lớp chống chói trong khi đó iPad thường không có điều này. Mặt khác iPad Pro được trang bị thêm công nghệ True Tone. Nó có khả năng hiển thị màu sắc trên màn hình hài hòa với môi trường xung quanh.

2.6 Thiết kế

Nếu bạn xét theo khía cạnh thiết kế để đưa ra tiêu chí chọn mua iPad Pro 7.9 hay iPad 2018 thì vô cùng khó, vì cả 2 sản phẩm này có vẻ ngoài giống hệt nhau. Chúng có cùng kích cỡ và kích thước màn hình.

Tuy nhiên, iPad Pro thì mỏng và nhẹ hơn một chút so với iPad 2018. Tuy nhiên, người dùng khó có thể phân biệt được cho dù bạn đã sử dụng trong thời gian dài.

2.7. Sự kết nối với Apple Pencil

Lần đầu tiên, bạn sẽ thấy một chiếc iPad không Pro nhưng có hỗ trợ bút Apple Pencil. iPad 2018 đã làm được điều đó.

Tuy nhiên, nếu so sánh iPad Pro 9.7 và iPad 2018 thì khi bạn sử dụng dòng iPad Pro sẽ cho bạn trải nghiệm vẽ dễ dàng hơn. Công nghệ này được gọi là công nghệ ProMotion -màn hình iPad Pro sẽ hiển thị ở tần số 120Hz, làm giảm độ trễ của màn hình.

Ngoài ra, ProMotion còn mang lại nhiều trải nghiệm như quay phim chuyển động chậm, chơi game với tốc độ cao

3. Đánh giá ưu nhược điểm của iPad Pro 9.7

3.1 Ưu điểm

Màn hình cực tốt so với iPad 9.7 inch

Bạn thắc mắc nên mua iPad Pro hay iPad 2018 thì bạn cần chú ý đến hiển thị màn hình. iPad Pro 9.7 inch sử dụng độ phân giải 1536 x 2048 pixel. Nó có mật độ điểm ảnh 264 ppi. Dĩ nhiên, khả năng hiển thị rất tốt, dù có xem nội dung dưới ánh nắng mặt trời, do máy có lớp lọc chống phản xạ ánh sáng mặt trời. Bạn còn có thể tắt mở màn hình True Tone để hiển thị độ sáng đúng theo môi trường.

Ưu điểm iPad Pro 9.7 (Nguồn: dzogame.vn)

Vì iPad Pro 9.7 chạy iOS 9.3 nên sẽ tính năng Night Shift, rất thích hợp cho các bạn sử dụng ban đêm. Khi kích hoạt Night Shift vào ban đêm màn hình của bạn sẽ thay đổi độ bão hoà màu sang màu ấm hơn. Khi sử dụng bạn sẽ không còn lo ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm bạn khó ngủ.

Thiết kế mỏng nhẹ

iPad Pro 9.7 inch được được thiết kế từ chất liệu kim loại nên tạo cảm giác cầm trên tay rất thoải mái và iPad Pro 9.7 inch này chỉ nặng 437g mà thôi. iPad Pro 9.7 inch còn có thêm phiên bản màu vàng hồng rất thời thượng.

Chất lượng âm thanh

Máy được trang bị đến 4 dải loa được bố trí đều trên đỉnh và dưới đáy máy tương tự như trên iPad Pro 12.9 inch. Nó mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi nghe nhạc, xem phim, giải trí.

3.2 Khuyết điểm

Cấu hình thấp hơn 1 chút so với iPad 2018

Về hiệu năng xử lý, iPad Pro 9,7 inch sở hữu cấu hình với A9X và chip đồng xử lý chuyển động M9. Trong khi đó, iPad 2018 chỉ sở hữu chip A10. Nếu so sánh iPad Pro 9.7 và iPad 2018 thì đây là chip mới nhất được Apple sử dụng. Nó chỉ thua kém chip A10X của phiên bản Pro mới mà thôi.

Pin chưa tốt

Không lạ khi iPad 2018 có lợi thế về dung lượng pin vì máy có thiết kế dày hơn. Apple đã trang bị pin 32,4Wh cho iPad 2018, nó lớn hơn so với loại 27,91Wh của iPad Pro. Do đó thời lượng sử dụng pin là điểm hạn chế của iPad Pro 9.7 so với bản thường 2018.

Máy đã ra mắt khá lâu

Nếu bạn thắc mắc nên mua iPad Pro hay iPad 2018 thì có một điểm trừ cho iPad Pro. Chiếc máy này đã ra mắt khá lâu, từ năm 2016. Đối với dân công nghệ thì việc mua một chiếc máy mới đã sản xuất cách đây khá lâu là điều không mong muốn. Chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, đây là một nhược điểm của iPad Pro 9.7 inch.

4. Đánh giá ưu và nhược điểm của iPad 2018

4.1 Ưu điểm

Cấu hình mạnh

Theo review iPad đời mới nhất 2018 ứng dụng và công nghệ thì sản phẩm này được trang bị con chip A10 Fusion 4 nhân xung nhịp 2,3GHz. A10 Fusion là một con chip rất mạnh. Hiệu năng iPad mượt mà trong mọi thao tác. Bạn có thể chơi được mọi game 3D cấu hình cao trên máy.

Màn hình chuẩn

Tỉ lệ màn hình 4:3 của iPad 2018 rất phù hợp để đọc sách, lướt web và chơi game. Đặc biệt việc đọc truyện tranh trên iPad sẽ được hiển thị đầy đủ.

Âm thanh ấn tượng

Dù không có hệ thống 4 loa như của iPad Pro nhưng âm thanh của iPad 2018 vẫn rất lớn và sắc nét. Chính vì vậy, trải nghiệm giải trí khi xem phim trên iPad của bạn sẽ thú vị hơn với âm thanh sống động.

Mức giá ưu đãi

Giá của chiếc iPad này hiện tại chỉ trên dưới 10 triệu đồng. Nó là chiếc máy tính bảng phù hợp cho dân văn phòng, sinh viên với những trải nghiệm giáo dục vô cùng tiện lợi.

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới được ra mắt vào hồi tháng 3 năm 2018, chính vì vậy đây vẫn được xem là sản phẩm mới. Với đồ công nghệ, sản phẩm mới được rất nhiều người ưa chuộng.

4.2 Khuyết điểm

Màn hình cắt giảm, chưa tốt so với iPad Pro 9.7 inch

So với màn hình iPad Pro 9.7 Inch thì rõ ràng màn hình của iPad 2018 có chất lượng không bằng. Màn hình không có phủ lớp chống chói và cũng không trang bị thêm công nghệ True Tone như iPad Pro 9.7.

Thiết kế dày nặng hơn

Cùng với pin sử dụng lâu hơn thì thiết kế của máy cũng dày hơn. Đây chính là khuyết điểm của máy iPad 2018.

Ưu điểm của máy tính bảng iPad 2018 (Nguồn: znews-photo-td.zadn.vn)

Trên đây là sự so sánh các dòng iPad đời mới, với những trình bày và phân tích cụ thể sẽ giúp bạn có góc nhìn khách quan để quyết định rinh bất cứ chiếc iPad 2018 của nhà Táo, tự do trải nghiệm thoải mái, giải trí hoặc làm việc đều mang đến trải nghiệm tuyệt vời.