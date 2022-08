So sánh iPhone 8 khác gì iPhone 7 khác gì về cấu hình, pin, giá bán

Siêu phẩm iPhone 8 là thiết kế kế nhiệm của iPhone 7 vừa được Apple tung ra trước iPhone X một khoảng thời gian. Nếu chỉ nhìn về thiết kế bên ngoài thì không có gì khác biệt nhiều nhưng hiệu năng bên trong là một dấu hỏi lớn. Để biết iPhone 8 khác gì iPhone 7 thì hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.



1. So sánh iPhone 8 khác gì iPhone 7 về thiết kế kiểu dáng

1.1 Chất liệu

Để biết được iPhone 8 khác gì với iPhone 7 chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu từ trong ra ngoài của hai chiếc điện thoại này. Điều tạo nên sự khác biệt và là tiêu chí để phân biệt hai chiếc điện thoại này chính là mặt sau của máy. Mặt sau lưng của iPhone 8 đã được thay đổi so với thiết kế cũ, điểm nhấn ở đây chính là mặt lưng được gia công rất cẩn thận, tỉ mỉ và được làm từ chất liệu kính chứ không phải là kim loại.

1.2 Kích thước

Theo như Hãng quả táo khuyết Apple đã công bố thì siêu phẩm iPhone 8 đẹp mê ly trình làng có kích thước tổng thể to và dày hơn 1 chút so với iPhone 7. iPhone 8: 143.5 x 71 x 7.5 mm so với iPhone 7: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm. Người dùng có thể thấy rõ phiên bản mới này của iPhone 8 này không có khác biệt so với iPhone 7 quá nhiều khi nhìn ngoại hình.

1.3 Màu sắc

Apple iPhone 8 với 3 màu gồm vàng, bạc và xám. Trong khi đó, iPhone 7 có bảng màu đa dạng hơn cho người dùng lựa chọn là đen nhám, đen bóng, vàng, bạc, đỏ và vàng hồng. Sự đa dạng về màu sắc là một trong những lí do mà dòng sản phẩm iPhone 7 được nhiều người lựa chọn và sử dụng.

1.4 Công nghệ màn hình

Về màn hình thì iPhone 8 vẫn tôn thờ thiết kế từ người tiền nhiệm là điện thoại iPhone 7 màn hình tràn viền xuất sắc với kích thước 4.7 inch. Màn hình có cấu tạo gồm 3 lớp chính: lớp màn hình có chức năng hiển thị hình ảnh; lớp cảm ứng nhận mọi thao tác của người dùng; lớp kính giúp bảo vệ màn hình.

1.5 Dãy ăng ten

Trên phiên bản iPhone 8 dãy ăng ten đã hoàn toàn biến mất. Điều này giúp phần nào giảm bớt sự phiền toái và khó chịu do bộ phận này gây nên cho người dùng. Cũng vì thế mà theo nhận xét của người dùng iPhone 8 thì cảm giác cầm iPhone 8 kém liền mạch hơn và vị trí khe nối màn hình với khung nhôm dù khít vẫn có thể gây bám bụi khi sử dụng lâu dài.

1.6 Bảo vệ cụm Camera

Còn một điểm khác biệt mà người dùng dễ nhìn thấy từ bên ngoài đó là cụm camera trên iPhone 8 có nắp bảo vệ riêng. Điều này cũng là điểm nhấn riêng dành cho chiếc điện thoại và tạo ra sự khác biệt so với iPhone 7

2. Hiệu năng của iPhone 8 khác gì so với iPhone 7

Nhiều người dùng đang đặt ra câu hỏi rằng liệu ngoài vẻ bên ngoài thì hiệu năng của iPhone 8 khác gì iPhone 7.Chiếc iPhone 8 được trang bị bộ nhớ RAM 3GB, chip xử lý Apple A11 Bionic. Loại chip xử lý này được đánh giá là tốt nhất, thông minh nhất hiện nay vì có tới 6 lõi đạt hiệu quả xử lý nhanh hơn đến 70% so với Fusion A10 của iPhone 7. Tại thời điểm hiện tại thì những ứng dụng và game hiện nay chip A11 có thể xử lý một cách mượt mà, nhanh nhất.

Lượt bỏ 2 phiên bản 32Gb và 128GB ở iPhone 8 là điều đặc biệt thứ hai. Apple sẽ chính thức không còn phiên bản có bộ nhớ 32GB và 128GB giống như iPhone 7 nữa. Đây có thể coi là bước đột phá mới cao cấp hơn cho dòng iPhone tạo nên sự thu hút ở người dùng.

iPhone 8 sẽ có các phiên bản iPhone 8 64GB và iPhone 8 256GB. Chiếc 256GB có bộ nhớ khủng để người dùng thoải mái lưu trữ mà không phải mua thêm không gian cho bộ nhớ. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra nữa đó là liệu có cần thiết phải sử dụng bộ nhớ tới 256GB hay không? Nên mua iPhone 8 64GB hay 256GB? Đồng nghĩa với bộ nhớ nhiều hơn thì chắc chắn số tiền người dùng phải bỏ ra sẽ nhiều hơn.

Apple đã ra mắt hệ điều hành iOS 12. Cả iPhone 7 và iPhone 8 đều có thể nâng cấp hệ điều hành lên iOS 12 vì hệ điều hành mới có nhiều ưu điểm vượt trội như:

Hệ điều hành iOS 12 giúp chiếc điện thoại của bạn cải thiện hiệu năng xử lý tốt hơn.

Sự xuất hiện của Memoji trên iOS 12 giúp tạo ra hình ảnh 3D của khuôn mặt người dùng dựa trên thông tin có được từ hệ thống camera TrueDepth.

Cho phép người dùng sử dụng trình quản lý mật khẩu của bên thứ ba như 1Password, Dashlane…

Gọi FaceTime theo nhóm với số lượng người tham gia lên tới 32 người cùng lúc.

Manage Screen Time có mặt trong iOS 12 cho phép người dùng xem thời gian sử dụng màn hình và giới hạn ứng dụng

Tự động điền mã xác thực gửi qua SMS khi mã xác thực được gửi về thiết bị của bạn

Qua bài viết trên đây thì bạn đã có thể thấy iPhone 8 khác gì iPhone 7 rồi phải không? Mong rằng qua bài viết bạn đã có thể đưa ra lựa chọn hợp lý khi tậu chiếc iPhone hoàn hảo về tính năng và thiết kế đang bán giá ưu đãi trên Adayroi, đáng mua nhất giữa hai sản phẩm này. Chúc bạn có những trải nghiệm thật thú vị trên chiếc iPhone mới của mình.