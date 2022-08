So sánh máy in ảnh Canon Selphy CP1300 với Canon PV-123 từ A-Z

8. Nên mua máy in ảnh wifi Canon Selphy CP1300 hay máy in ảnh mini Canon PV-123



Bài viết so sánh máy in ảnh Canon Selphy CP1300 và Canon PV-123 mini sau sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của mình. Hãy cùng Adayroi tham khảo một số thông tin chi tiết về 2 sản phẩm này và đưa ra quyết định tốt nhất nhé.



1. Máy in ảnh Canon của nước nào

Máy in ảnh Canon Selphy CP1300 và Canon PV-123 mini đều thuộc thương hiệu Canon, một trong những nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng thế giới và là một tập đoàn đa phương tiện trên phạm vi toàn cầu. Ngay từ khi ra mắt thị trường, chúng cũng như các loại máy ảnh Canon chuyên nghiệp giá tốt khác đều nhận được sự đánh giá rất cao từ người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Với hơn 60 năm là chuyên gia công nghệ, hiện nay thương hiệu Canon vẫn đã và đang tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm máy ảnh công nghệ tốt nhất, đảm bảo lợi ích với mức giá hợp lý cho người dùng.

Các dòng máy in ảnh mang thương hiệu Canon được ưa chuộng nhờ thiết kế lẫn tính năng (Nguồn: photo2.tinhte.vn)

2. Công nghệ in

So sánh máy in ảnh Canon Selphy CP1300 và Canon PV-123 mini từ công nghệ in, chúng ta sẽ thấy những điểm khác biệt như sau:

Máy in ảnh wifi Canon Selphy CP1300 được trang bị công nghệ in nhiệt hiện đại với bản in kháng nước bền màu. Sản phẩm này được kế thừa tất cả những tính năng ưu việt nhất của các phiên bản cũ, đồng thời được cải thiện thêm nhiều tính năng tiện dụng khác cho người dùng như màn hình LCD 3.2 inch độ nghiêng, giúp người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra cài đặt, áp dụng hình ảnh và các hiệu ứng trước khi in. Canon Selphy CP1300 có 256 gam màu với 16,8 triệu màu cơ bản sẽ mang đến cho bạn những hình ảnh sống động, sắc nét nhất khi sử dụng.

Khác với Canon Selphy CP1300, máy in ảnh Canon PV-123 mini chính hãng, tiện dụng sở hữu công nghệ in Zink Zero Ink đột phá, cho phép người dùng in khô mà không cần dùng đến mực. Công nghệ đa năng này sẽ giúp bạn in ảnh chống nhòe, chống rách. Với kích thước ảnh là 5×7.6cm, bạn có thể sử dụng hình ảnh in từ máy để dán lên mặt sau điện thoại, laptop, sổ tay hay lưu giữ tại bất cứ nơi nào bạn muốn.

3. Tốc độ in

Máy in ảnh wifi Canon Selphy CP1300 có thể giúp bạn dễ dàng tạo ra rất nhiều hình ảnh sống động và sắc nét với độ phân giải lớn, lên đến 300×300 dpi trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ 47 giây cho một bức ảnh kích cỡ 4×6, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Đây là dòng sản phẩm cao cấp thuộc top 5 máy in ảnh cho điện thoại bỏ túi tốt nhất 2019 được người tiêu dùng đánh giá rất cao hiện nay. Trong khi đó, Canon PV-123 mini có tốc độ in gần 50s cho một bức ảnh sắc nét với kích thước tiêu chuẩn.

Bạn có thể dễ dàng tạo ra rất nhiều hình ảnh sống động với độ phân giải lớn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn (Nguồn: inkdtex.com)

4. Giấy in

Máy in ảnh wifi Canon Selphy CP1300 ngoài việc sử dụng giấy in ảnh truyền thống chính hãng được Canon bán kèm với bộ mực nhiệt tương thích với máy ảnh, còn có 3 chất liệu hoàn thiện bản in khác để bạn thoải mái lựa chọn. Đó là vật liệu hoàn thiện mờ, vật liệu hoàn thiện dạng mịn và dạng lưới. Nhờ đó, đảm bảo mang đến cho bạn những bức ảnh được lưu giữ nguyên vẹn trong một thời gian dài mà không sợ phai màu.

Còn giấy in mà Canon PV-123 mini sử dụng là giấy in ảnh Zink. Loại giấy đặc biệt này có khả năng chống lem, khó rách, có lớp keo dính ở mặt sau để tách ra và dán dễ dàng vào bất cứ bề mặt nào bạn muốn. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ chấp nhận giấy in Zink có kích thước 2×3 inch, nên bạn cần chú ý đến chi tiết này trước khi mua hàng nhé.

5. Phần mềm hoạt động

Máy in ảnh Canon Selphy CP1300 cao cấp hoạt động thông qua phần mềm Canon inkjet/selphy với nguyên lý hoạt động vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần mở phần mềm Canon inkjet/selphy, sau đó chọn tấm ảnh mà mình muốn in, sau đó nhấn Photo Print để tiến hành in ảnh. Sau khoảng 47s, bạn sẽ sở hữu một bức ảnh đẹp với màu sắc sống động, sắc nét như mong muốn của mình.

Trong khi đó, Canon PV-123 mini hoạt động thông qua ứng dụng Mini Print của Canon. Phần mềm này chỉ hỗ trợ cho những thiết bị di động có nền tảng Android và iOS. Bạn chỉ cần kết nối máy in ảnh qua Bluetooth, sau đó chọn ảnh và áp dụng các bộ lọc, hiệu ứng mình mong muốn và nhấn nút in. Ngoài ra, phần mềm này sẽ cho phép bạn in ảnh lớn bằng cách ghép những tấm ảnh nhỏ lại với nhau nếu bạn có nhu cầu.

Canon PV-123 mini hoạt động thông qua ứng dụng Mini Print của Canon, cho phép người dùng kết nối qua Bluetooth tiện dụng (Nguồn: icdn.dantri.com.vn)

6. Cổng kết nối

Canon Selphy CP1300 cho phép người dùng kết nối với đồng thời 8 thiết bị di động thông minh thông qua Wifi với chế độ Wifi Shuffle Print. Các hình ảnh bạn nhận được từ nhiều người dùng khác nhau có thể tập hợp lại để tạo thành một hình ảnh cắt dán trên cùng một hình ảnh duy nhất.

Còn, Canon PV-123 mini có thể kết nối trực tiếp với các tài khoản Facebook, Instagram để in ảnh theo nhiều nguồn khác nhau. Ứng dụng Canon Mini Print App cũng có rất nhiều chế độ, giúp bạn có thể chỉnh sửa ảnh và ghép ảnh để tạo ra những bức hình thú vị, ưng ý nhất.

7. Giá bán

Hiện nay, tại Adayroi.com, các sản phẩm máy in ảnh Canon chính hãng đang có giá vô cùng ưu đãi nhờ rất nhiều chính sách giảm giá cực sốc từ nhà cung cấp và Adayroi. Cụ thể như sau:

Giá máy in ảnh Canon Selphy CP1300: 2.460.000đ

Giá máy in ảnh Canon PV-123 mini: 2.690.000đ

Bạn có thể nhanh chóng tận dụng chương trình ưu đãi tuyệt vời này khi so sánh máy in ảnh Canon Selphy CP1300 với Canon PV-123 và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp, tiết kiệm chi phí nhất nhé.

Hiện nay, mức giá các dòng máy ảnh của Canon vô cùng hợp lý, phù hợp với mức chi tiêu của đại đa số người tiêu dùng (Nguồn: photo2.tinhte.vn)

8. Nên mua máy in ảnh wifi Canon Selphy CP1300 hay máy in ảnh mini Canon PV-123

Máy in ảnh Canon Selphy CP1300 cầm tay, bạn chỉ cần kết nối điện thoại thông minh qua wifi là đã có thể chọn ảnh và in không dây từ thiết bị của bạn vào bất cứ lúc nào bạn muốn. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt với mức giá hợp lý, sẽ giúp bạn dễ dàng mang theo khi di chuyển, đảm bảo tối đa công năng sử dụng và tiện ích tuyệt vời của mình.

Trong khi đó, Canon PV-123 mini được trang bị công nghệ in khô, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng sẽ giúp bạn có những trải nghiệm thú vị trong việc lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, so với Canon Selphy CP1300 thì sản phẩm này lại có mức giá cao hơn một chút.

Theo dõi đánh giá để lựa chọn máy in ảnh cầm tay mini phù hợp với nhu cầu sử dụng (Nguồn: walmart.com)

Tùy vào mục đích sử dụng, nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm máy in ảnh phù hợp sau khi tham khảo bài viết so sánh máy in ảnh Canon Selphy CP1300 và máy in ảnh Canon PV-123 mini này. Chúc bạn có thể sớm sở hữu được siêu phẩm máy in ảnh Canon chính hãng, in ảnh nhanh lấy liền ngay phù hợp nhất và có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng nhé!