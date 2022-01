So sánh máy ngâm chân loại nào tốt nhất 2019 giữa Beurer và Rio

Bạn đang tìm mua máy ngâm chân để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Bạn băn khoăn giữa Beurer và Rio thì máy ngâm chân loại nào tốt hơn? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily phân tích để tìm cho mình một lựa chọn phù hợp nhất nhé!



1. Có nên mua máy ngâm chân thải độc tố

Từ xưa đến nay, ngâm chân được biết như là một trong những phương pháp rất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn là người thích xem phim cổ có thể để ý thấy, từ thuở xưa ông cha ta đã thường xuyên dùng bồn ngâm chân trước khi đi ngủ. Vậy ngâm chân trong bồn có tác dụng gì?

Bồn ngâm chân massage thư giãn lưu thông khí huyết (Nguồn: vnecdn.net)

1.1. Tác dụng của bồn ngâm chân

Việc ngâm chân trong bồn sau những giờ làm việc mệt mỏi không chỉ là thời gian để toàn thân bạn thư giãn và giảm stress mà còn tạo cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu giấc. Bạn có biết bàn chân tuy nhỏ nhưng lại là nơi tập trung đến 60 huyệt đạo quan trọng. Ngâm chân 15-20 phút vào thời điểm trước khi đi ngủ sẽ giúp trung khu thần kinh của cơ thể người được kích thích một cách rất nhẹ nhàng, qua đó có tác dụng ức chế bộ phận vỏ đại não, nhanh chóng xua tan mỏi mệt, tinh thần sảng khoái, bạn sẽ dễ dàng có được giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, nhờ đó cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn. Những người trung niên nếu thực hiện thói quen đều đặn sẽ làm chậm tình trạng lão hóa, tăng cường tuổi thọ.

Bên cạnh đó, việc ngâm chân sẽ giúp khí huyết và hệ thần kinh được lưu thông. Nếu ngâm chân thường xuyên kết hợp với massage chân nhẹ nhàng sẽ làm giảm đau gót và viêm khớp cổ chân.

Bên cạnh đó, ngâm chân cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp chữa cao huyết áp, chóng mặt, hoa mắt. Những người hay bị chóng mặt, hoa mắt nếu thường xuyên ngâm chân sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm giáng áp và duy trì huyết áp ở mức lý tưởng, tăng chức năng của cơ quan nội tạng, làm máu huyết điều hòa hơn, tránh tình trạng cao huyết áp, viêm tắc tĩnh mạch chân.

Những người có triệu chứng di tinh, xuất tinh sớm thì càng nên thường xuyên ngâm chân để giúp tăng cường nội tiết tố, giúp não tự điều chỉnh độ cân bằng của cơ thể và phục hồi thể lực. Vì vậy trước khi đi ngủ bạn nên ngâm chân và massage nhẹ nhàng, hạn chế xem những tin tức hoặc hình ảnh nhạy cảm.

Một tác dụng không thể ngờ của việc ngâm chân thường xuyên đó chính là giảm cước ngón chân. Cước là tình trạng sưng đỏ, ngứa các ngón chân gây đau khi thời tiết trở lạnh. Nếu thường xuyên ngâm chân, mạch máu và khí huyết lưu thông ổn định cung cấp đủ oxi cho da. Nên tránh tình trạng vỡ mạch máu do thay đổi nhiệt độ đột ngột, làm cước ngón chân.

Và tác dụng cuối cùng của việc ngâm chân đó chính là loại bỏ tế bào chết, khử mùi hôi. Nếu ai bị mồ hôi ở chân, mỗi tối trước khi đi ngủ nên pha muối để ngâm chân sẽ giảm hẳn tình trạng trên do muối có tính sát khuẩn kết hợp với nước ấm giúp loại bỏ lớp sừng và tẩy tế bào chết cho da.

Bồn ngâm chân loại nào tốt (Nguồn: medisana.com.vn)

1.2. Ai nên sử dụng bồn ngâm chân

Chính nhờ những tác dụng hữu ích không ngờ của việc ngâm chân đối với sức khỏe, bồn ngâm chân với những tính năng vượt trội đã ra đời nhằm mang lại sự tiện lợi và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Không giới hạn cho bất kỳ một tầng lớp nào, bồn ngâm chân dành cho tất cả mọi người – những người quan tâm đến sức khỏe của mình.

Tuy nhiên cũng ngoại trừ một số người thuộc đối tượng bên dưới, khi dùng phải biết cách sử dụng máy ngâm chân hoặc dùng theo chỉ định của bác sĩ:

Thứ nhất: Người bệnh tim mạch và mạch máu não

Nếu có triệu chứng này bạn không nên ngâm chân quá 20 phút/1 lần ngâm và nhiệt độ không quá 40 độ C. Tuy nhiên đa phần bồn ngâm chân massage hiện nay có nhiệt độ mặc định 42-45 độ C. Vì vậy khi lựa chọn mua bồn ngâm nên chọn mua máy ngâm chân có thể điều chỉnh được nhiệt độ hoặc pha với nước để nhiệt độ không quá 40 độ C.

Thứ 2: Người bệnh tiểu đường

Do da của người bệnh tiểu đường tương đối yếu và nhạy cảm, vùng da dưới chân cũng mỏng, dễ bỏng và rát.

Thứ 3: Phụ nữ mang thai

Đây là thời kỳ nhạy cảm của phụ nữ, nên khi sử dụng thiết bị nào cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ.

Cuối cùng đó chính là trẻ em dưới 10 tuổi

Khi sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn cách sử dụng máy ngâm chân hoặc hỏi ý kiến bác sĩ. Không nên tự ý cho trẻ ngâm chân để tránh một số rủi ro không mong muốn.

Nên mua bồn ngâm chân massage loại nào (Nguồn: bonngamchan.vn)

2. Đánh giá máy ngâm chân Beurer có tốt không

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy ngâm chân với thiết kế, mẫu mã, đặc tính và giá bán đa dạng làm cho người dùng băn khoăn không biết nên chọn mua máy ngâm chân loại nào tốt. Blog Saigon-Gpdaily sẽ đưa ra những gợi ý về máy ngâm chân Beurer. Để đánh giá thiết bị này có tốt không ta cần xét đến 4 tiêu chí sau:

2.1. Chất lượng Massage

Máy được thiết kế thông minh, trang bị 3 chức năng massage là rung, sủi và massage với nhiệt.

Massage rung: Nước ấm có những tác động rất tốt đối với cơ thể sẽ kết hợp với những tác động rung được trang bị, khi sử dụng máy, người dùng sẽ cảm nhận phần cơ được rèn luyện, xoa bóp với độ rung vừa phải giúp thoải mái, tăng cường sức bền cho cơ và có tác dụng hỗ trợ phục hồi cơ rất tốt.

Massage sủi: Tận dụng tác động mà dòng nước cùng dòng khí tạo nên để kích thích đến các huyệt đạo quan trọng, đặc biệt vị trí lòng bàn chân, mang lại sự thư giãn, thoải mái rất tốt cho sức khỏe.

Massage với nhiệt: Nước được làm ấm lan tỏa nhiệt tác động đến mao mạch máu giúp việc trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, hoạt động trơn tru hơn, đồng thời thải độc cơ thể được nâng cao.

Với đa tính năng như thế, bạn sẽ không còn băn khoăn về máy massage ngâm chân nào tốt khi mà tất cả các tính năng massage đều được tích hợp trong máy Beurer.

Giúp các huyệt đạo ở gan bàn chân thư giãn (Nguồn: thietbiyte-eu.vn)

2.2. Các chế độ vận hành – Tính năng

Khi vận hành máy chỉ cần ấn nút bật/tắt và chọn chức năng cần dùng.

Massage rung: ấn nút massage để bật chế độ massage rung. Bồn sẽ bắt đầu rung, khi đó chỉ cần đặt chân lên bàn massage, mức độ mạnh nhẹ tùy theo mức độ lực bạn ấn xuống. Bồn ngâm chân Beurer massage rung cực mạnh tạo cho người sử dụng cảm giác như đang được xoa bóp. Độ rung của máy kết hợp với lực tác động của dòng nước vào lòng bàn chân, tạo cảm giác dễ chịu, xua tan căng thẳng, mệt mỏi.

Massage sủi: chỉ cần ấn nút sủi để sử dụng chức năng này. Dưới đáy bồn có thiết kế hai dãy phun nước tạo sóng. Các tia nước sủi bọt góp phần tạo áp lực nước lên lòng và mu bàn chân một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Nhiệt độ và chế độ tự động làm nóng nước: Màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại. Để thay đổi nhiệt độ ta chỉ cần giữ nút nhiệt độ tới mức mong muốn. Máy được trang bị tính năng hiện đại tự làm cho nước nóng lên ở một mức nhiệt phù hợp là từ 35 – 45 độ C. Đây là vùng nhiệt độ an toàn cho người sử dụng. Thường nhiệt độ cài sẵn là 35 độ C.

Từ trường nam châm và hồng ngoại: Bồn có nam châm và đèn hồng ngoại tích hợp trong bồn rất tốt cho người có bệnh về xương khớp. Đèn hồng ngoại giúp thúc đẩy quá trình lưu thông và tuần hoàn máu, kích thích các vùng cảm ứng.

Con lăn: 6 con lăn được đặt xen kẽ với các đèn hồng ngoại ở đáy bồn, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả massage khi di chuyển lòng bàn chân ma sát với các con lăn.

2.3. Thời gian bảo hành

Hầu hết các loại bồn ngâm chân trên thị đều có thời hạn bảo hành 12 tháng. Đối với dòng máy Beurer có thời gian bảo hành đến 24 tháng giúp người sử dụng yên tâm hơn khi lựa chọn. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về máy ngâm chân loại nào tốt thì Beurer sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy, giúp bạn tiết kiệm được chi phí sửa chữa nếu có vấn đề phát sinh trong thời gian bảo hành.

2.4. Giá bán

Máy ngâm chân chính hãng thương hiệu Beurer hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều tính năng nhưng giá cả lại rất hợp lý, dao động từ 700 ngàn đến 3 triệu đồng. Thật không quá khó để người tiêu dùng lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm ưng ý mà lại phù hợp với túi tiền.

Máy ngâm chân Beurer có tốt không (Nguồn: thuonghieudangcap.net)

3. Đánh giá máy ngâm chân Rio có tốt không

Một thương hiệu cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường các thiết bị chăm sóc cá nhân cần thiết cho mọi nhà đó chính là máy ngâm chân Rio. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu những tính năng hữu ích trước khi chọn mua nhé.

3.1. Chất lượng Massage

Để đánh giá máy ngâm chân loại nào tốt thì ta phải phân tích đến tính năng massage. Máy ngâm chân Rio cũng có 3 chức năng như máy Beurer là massage rung, sủi và massage với nhiệt.

Massage rung: Với tác động của lực rung tạo cho đôi chân có cảm giác như được xoa bóp, đả thông các huyệt đạo, làm giảm mệt mỏi.

Massage sủi: Bọt khí được tạo ra và nổi lên từ dưới đáy bồn, kích thích các huyệt đạo, tăng tuần hoàn máu.

Massage với nhiệt: Chức năng này giúp các mao mạch giãn nở, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, làm tăng tuổi thọ của các tế bào.

Hỗ trợ quá trình lưu thông và tuần hoàn máu (Nguồn: imgur.com)

3.2. Các chế độ vận hành – Tính năng

Khi muốn sử dụng máy, bạn chỉ cần ấn nút bật/tắt sau đó chọn các chức năng mình muốn dùng

Massage rung: Bấm nút massage chính là bạn chọn tính năng massage rung của máy. Thật đơn giản khi dùng, bạn chỉ cần đặt chân lên vị trí phù hợp của bồn đã thiết kế và từ từ thư giãn. Với bồn ngâm chân Rio bạn có thể hiệu chỉnh mức độ rung phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Độ rung của máy kết hợp với sự chuyển động của dòng nước vào lòng bàn chân, xen lẫn vào các ngón chân tạo cảm giác như đôi bàn chân đang được xoa bóp.

Massage sủi: ấn nút sủi là bạn đã khởi động chức năng này. Với việc trang bị hai dãy phun nước, khi sử dụng massage sủi những tia sủi sẽ được phun ra có tác động một cách trực diện lên phần mu và lòng bàn chân, giúp đôi chân thư giãn, giảm mệt mỏi sau một ngày hoạt động.

Nhiệt độ và chế độ tự động làm nóng nước: Màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại. Để thay đổi nhiệt độ ta chỉ cần tùy chỉnh tăng giảm đến nhiệt độ mong muốn. Giống như máy Beurer, sản phẩm này của Rio cũng được thiết lập chế độ tự động làm nước nóng với nhiệt độ tiêu chuẩn, hợp lý, an toàn cho người dùng 35- 45 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 48 độ C.

Massage hồng ngoại: 6 con lăn được đặt xen kẽ với các đèn hồng ngoại ở đáy bồn rất tốt cho người có bệnh về xương khớp. Đèn hồng ngoại giúp thúc đẩy quá trình lưu thông và tuần hoàn máu, kích thích các vùng cảm ứng. Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả massage khi di chuyển lòng bàn chân ma sát với các con lăn.

3.3. Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành của máy ngâm chân Rio cũng sẽ mang lại cho bạn sự yên tâm hơn với 24 tháng bảo hành. So với các dòng sản phẩm khác thì thời gian bảo hành của nó là gấp đôi, cũng chính vì thế bạn đã biết được chất lượng của nó mà không còn nghi vấn máy massage ngâm chân nào tốt, máy ngâm chân Rio có tốt không. Trong thời gian bảo hành nếu không may có vấn đề phát sinh đều được bảo hành từ nhà cung cấp, nên sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

3.4. Giá bán

Máy ngâm chân Rio cũng đa dạng giá bán từ rẻ đến cao, dao động trong khoảng 1 triệu đến hơn 3 triệu đồng. Những dòng sản phẩm giá cao thường sẽ đầy đủ tính năng hơn, giá thấp hơn sẽ bị hạn chế một vài tính năng. Bạn có thể tham khảo những dòng máy ngâm chân Rio giá tốt để có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với nhu cầu, tránh lãng phí.



Bồn ngâm chân Rio nhập khẩu từ Anh (Nguồn: sieuthiminhduc.com)

Sau khi tham khảo bài viết về hai dòng máy ngâm chân Beurer và Rio, chắc các bạn đã có cho mình câu trả lời cho máy ngâm chân loại nào tốt. Chúc bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp cho bản thân và gia đình.