So sánh nên dùng bỉm Huggies hay Pamper dựa trên 5 tiêu chí đánh giá

Đánh giá nên dùng bỉm Huggies và Pamper dựa trên các tiêu chí chất liệu, kiểu dáng thiết kế, khả năng thấm hút, khử mùi hôi, tính năng khác, địa chỉ mua uy tín nhất.



1. Đánh giá bỉm Huggies dùng có tốt không

1.1. Về chất liệu

Hiện nay, nhiều mẹ vẫn băn khoăn bỉm Huggies dùng có tốt cho bé không. Bỉm Huggies được đánh giá cao trong danh sách các loại tã bỉm cho trẻ chất lượng tốt nhất bởi chất liệu sử dụng từ bông cao cấp, giúp tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu cho bé yêu. Không những thế, các hạt siêu nhỏ li ti trong bỉm tăng khả năng siêu thấm hút giúp chất thải và mồ hôi không làm bé thấy khó chịu khi sử dụng. Bỉm Huggies còn sử dụng màng đáy tã không thoát ẩm, giúp dịch lỏng bên trong không trào ngược được, mẹ thoải mái sử dụng cho bé vào ban đêm.

Bỉm Huggies cho khả năng thấm hút tuyệt vời (Nguồn: i.ytimg.com)

1.2. Về khả năng thấm hút

Bỉm tã Huggies có khả năng thấm hút tốt, không bị vón cục trong quá trình trẻ sử dụng giúp mẹ yên tâm. Tỉ lệ siêu thấm của bỉm Huggies có thể lên tới 10 lần tè của bé, tạo cảm giác thoải mái, đảm bảo khô thoáng hoàn toàn cho da của bé.

1.3. Về thiết kế

Bỉm tã Huggies được thiết kế dưới dạng tã dán, tã quần giúp cố định tã ngay cả khi bé trong giai đoạn vận động. Với keo dán có khả năng dính chắc, tháo dễ dàng ở tã dán và lưng thun co giãn đối với tã quần. Bỉm có thiết kế chống tràn, mẹ hoàn toàn yên tâm khi đang phân vân nên dùng bỉm Huggies hay Pamper. Không những thế, Huggies còn có những thiết kế không ngừng cải thiện khi sản xuất các loại bỉm dành riêng cho bé trai và bé gái dựa trên các đặc điểm tính cách và cơ thể theo từng giới tính. Bỉm Huggies với hình dáng mỏng, siêu nhẹ tuy nhiên chiều ngang của bỉm hơi nhỏ hẹp so với các sản phẩm bỉm cùng loại trên thị trường.

1.4. Khả năng ngăn ngừa hăm tã

Do khả năng thấm hút tốt, không bị thấm ngược nên sản phẩm bỉm Huggies có khả năng ngăn ngừa hăm tã tương đối tốt. Bỉm được đánh giá cao về việc an toàn với làn da của bé yêu, giúp bố mẹ an tâm khi cho bé sử dụng tã.

1.5. Khả năng khử mùi hôi

Khả năng khử của bỉm Huggies tốt, giúp mồ hôi và chất thải không gây khó chịu cho bé khi mặc. Bé có thể thoải mái mặc trong nhiều giờ liền.

Tã dán Huggies 4D cao cấp với 20.000 lỗ thoáng (Nguồn: bibomart.com.vn)

2. Đánh giá bỉm Pamper có tốt không chi tiết

2.1. Chất liệu cao cấp

Bỉm tã Pamper được làm từ chất liệu bông cao cấp với các hạt thấm nhỏ li ti kết hợp chống thấm ngược, khử mùi, ngăn ngừa tình trạng hăm da của bé. Không những thế, Pamper sử dụng gel siêu thấm trong bỉm tã, giúp thấm hút tốt và nhanh cho bé.

Tã bỉm Pamper có nhiều loại cho bé (Nguồn: cdn.shopclues.com)

2.2. Khả năng thấm hút tốt

Được đánh giá cao khi so sánh giữa các loại bỉm Huggies, Pamper và Bobby. Huggies sử dụng nhiều lớp gồm lớp bảo vệ, lớp thấm hút, lõi thấm và lớp bọc mặt đáy giúp tăng khả năng thấm hút gấp 30 lần so với trọng lượng của miếng tã. Giữ cho da bé luôn khô thoáng và thoải mái khi vận động. Bề mặt bỉm Pamper có lớp dưỡng ẩm giúp da bé luôn mềm mại, cung cấp đủ độ ẩm cho da bé an toàn. Đây một trong những lý do khiến mẹ chọn mua bỉm Pamper cho bé.

2.3. Thiết kế vừa vặn cơ thể bé

Bỉm Pamper có nhiều kích thước điều chỉnh khác nhau giúp mẹ an tâm về độ vừa vặn của sản phẩm trên cơ thể bé. Pamper có đến 7 kích thước khác nhau, cho mẹ thêm nhiều sự lựa chọn. Với thiết kế vừa vặn, bé thoải mái vận động, vui chơi mà không lo lắng về vấn đề tràn bỉm.

2.4. Khả năng ngăn ngừa hăm tã

Khả năng ngăn ngừa hăm tã của Pamper cũng được đánh giá cao. Bởi tã không có tình trạng thấm ngược, thiết kế mỏng nhẹ giúp an toàn với cơ thể của trẻ. Mẹ chỉ cần chú ý thay tã thường xuyên cho bé để đảm bảo bé luôn khô thoáng và sạch sẽ nhất.

2.5. Khả năng khử mùi hôi của tã Pamper

Khi so sánh nên dùng bỉm Huggies hay Pamper cần chú ý đến khả năng khử mùi hôi của từng loại sản phẩm. Nếu như Huggies có khả năng khử mùi hôi tốt thì với bỉm Pamper không những khả năng khử mùi hôi tốt mà bỉm tã còn có mùi hương dễ chịu, tạo cảm giác thích thú khi mặc cho bé.

Khả năng thấm hút của bỉm Pamper luôn được đánh giá cao (Nguồn: images-na.ssl-images-amazon.com)

Ngoài việc quan tâm đến việc nên dùng bỉm Huggies hay Pamper thì mẹ cũng cần cẩn thận trong việc lựa chọn địa điểm cung cấp các sản phẩm tã bỉm chính hãng dành cho bé. Trên thị trường có nhiều địa điểm cung cấp hàng giả, không đảm bảo chất lượng trà trộn, nếu mẹ không cẩn thận rất dễ mua phải sản phẩm không an toàn cho trẻ. Hãy lựa chọn tại các địa điểm phân phối uy tín từ nhà sản xuất. Hệ thống bán hàng online Adayroi và VinMart là những gợi ý cho các sản phẩm được kiểm định chất lượng kỹ càng trước khi cung cấp cho khách hàng. Đảm bảo mẹ mua được sản phẩm với giá thành tốt.