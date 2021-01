So sánh nên mua iPad mini 4 hay iPad Air 2 theo 8 tiêu chí quan trọng

Đánh giá iPad mini 4 và iPad Air 2 thì thấy dòng iPad này không phải là một bản nâng cấp thật sự toàn diện so với những mẫu iPad trước đó, trừ việc nó mỏng hơn, nhẹ hơn, được trang bị cấu hình mạnh hơn và cảm biến vân tay. Trong khi những yếu tố này người dùng hoàn toàn có thể tìm thấy trên chiếc iPhone 6 Plus cũng ra mắt trong năm 2014.

Hệ điều hành trên iPad Air 2 cũng là hệ điều hành iOS dùng cho iPhone 6 Plus. Nên iPad Air không khác gì một phiên bản phóng to của iPhone 6 Plus, tuy nhiên không ưu việt bằng.