So sánh nên mua iPhone 8 hay iPhone X với ngân sách dưới 20 triệu

Ngân sách khoảng 20 triệu nên mua iPhone 8 hay iPhone X. Tìm hiểu ngay những đánh giá về cấu hình, tính năng, thời lượng pin, camera sau.



1. Đánh giá iPhone 8 có tốt không

1.1. Thiết kế

iPhone 8 2018 được thiết kế màn hình 6.1 inch LCD có kích thước 150.91 x 75.72 x 8.47 mm.Tức nghĩa là iPhone 6.1 inch sẽ dày hơn, tuy nhiên vẫn nhỏ gọn khi đem so sánh với iPhone X Plus. Hãng Apple cho rằng, đây là một biện pháp để tiết kiệm chi phí khi iPhone 8 2018 được dùng công nghệ màn hình LCD, giúp cho người dùng có những trải nghiệm iPhone X nhưng với mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Với việc tích hợp một màn hình LCD, điện thoại iPhone chính hãng mới nhất được thiết kế hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối thay vì chất liệu thép không gỉ như đã được sử dụng như trên 2 dòng máy iPhone còn lại. Về thông số thì màn hình của iPhone 8 Plus vẫn giữ nguyên kích thước 5.5 inch.

Cận cảnh chiếc iPhone 8 2018 và iPhone X (Nguồn: ibao.vn)

1.2. Hiển thị và âm thanh

Thể hiện được những ưu điểm tuyệt đối về chất lượng hiển thị của iPhone như độ sáng cao, màu sắc chuẩn chỉnh cùng với khả năng hiển thị ngoài trời cực tốt. Bên cạnh đó, iPhone 8 2018 còn được bổ sung thêm tính năng True Tone, trước đó chức năng này chỉ được trang bị trên iPad Pro. Đây là một trong những lí do bạn nên sở hữu cho mình dòng sản phẩm iPhone 8 thay vì iPhone X.

Theo những giải thích từ phía thương hiệu Apple, máy sẽ được trang bị thêm các cảm biến ánh sáng để nhận biết được sắc nét môi trường ánh sáng xung quanh, sau đó tiến hành điều chỉnh màu của màn hình để giúp cân bằng trắng phù hợp.

Nên mua iPhone X hay iPhone 8. Khi loa ngoài trên iPhone 8 2018 vẫn là kiểu loa kép với một bên thiết kế loa thoại, đem lại âm thanh lớn và hiệu ứng tách kênh khá rõ ràng. So sánh trực tiếp với iPhone 7, loa của iPhone 8 2018 lớn hơn chút nhưng về chất lượng âm thanh thì lại không có nhiều chênh lệch. Tất nhiên, bạn sẽ luôn phải mang theo một cọng dây chuyển phòng khi muốn dùng tai nghe có dây.

1.3. Vẫn là hiệu suất hàng đầu

TSCM là thương hiệu linh kiện lớn đã bắt đầu tiến hành sản xuất số lượng lớn vi xử lý 7nm dành cho các dòng máy điện thoại iPhone trong năm nay. Bộ vi xử lý này là của Apple A12. Tuy nhiên chưa thể khẳng định iPhone 8 2018 sẽ dùng chip Apple A12, bởi nhà Táo cũng có thể dùng Apple A11 Bionic để tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

iPhone 8 2018 được sản xuất hoàn toàn trên quy trình 7 nm hỗ trợ máy ngày càng mạnh mẽ hơn, tốc độ ưu việt hơn hơn, thon gọn hơn và nhất là tiết kiệm được một lượng điện năng đáng kể so với các dòng iPhone sản xuất bằng quy trình 10 nm.

Khi xét về bộ nhớ của RAM và lựa chọn nên mua iPhone X hay iPhone 8 thì iPhone 8 2018 được trang bị bộ RAM 3 GB, tương tự như iPhone 8 Plus hiện nay, tuy nhiên lại ít dung lượng hơn so với RAM của iPhone X và X Plus 2018. Bù lại do độ phân giải thấp nên cũng đồng nghĩa với việc hiệu năng cũng nhỏ hơn.

1.4. Nâng cấp lên iOS 12

iPhone 8 2018 xuất xưởng cùng phiên bản iOS 12, với thay đổi dễ nhận ra nhất là Control Center phức tạp hơn, nhiều nút bấm hơn. Thay đổi lớn nhất trên iOS 12 là hỗ trợ ARKit, nền tảng lập trình cho ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR – augmented reality).

AR có thể ứng dụng cho việc đo chiều dài (AR Measurekit), đo đạc và sắp xếp nhà cửa (magicplan) hoặc theo dõi tạo hình trên những nhân vật trong game. Những ứng dụng AR sẽ ngày càng phong phú và hữu ích hơn.

So sánh hai chiếc điện thoại chiếc iPhone 8 2018 và iPhone X (Nguồn: kienthuc.net.vn)

1.5. Camera chất

Trong khi hai sản phẩm iPhone X và X Plus 2018 sẽ được tích hợp 2 công nghệ hiện đại và mới nhất đó là các tính năng như Portrait Mode và Portrait Lighting, thì với phiên bản iPhone 8 2018 chỉ được trang bị camera đơn được thiết kế ở mặt sau.

Điều này cũng đồng nghĩa là không có chụp ảnh xóa phông hay zoom quang học. iPhone 8 2018 sẽ có camera tương tự như chiếc iPhone 8 đã sản xuất vào năm trước đó, là cảm biến 12MP với tính năng ổn định nhờ công nghệ quang học OIS.

1.6. Sạc nhanh

Xét về sạc pin, iPhone 8 2018 vẫn tiếp tục sử dụng cổng Lightning, nhưng những sản phẩm công nghệ tốt nhất của thương hiệu Apple sẽ có thêm bộ chuyển đổi Lightning to USB-C để hỗ trợ cho việc sạc nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều.

1.7. Giá

Bằng cách cắt bỏ hoàn toàn camera kép, 3D Touch và màn hình OLED, Apple có thể cung cấp iPhone 8 2018 với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm.

Nên mua iPhone 8 hay iPhone X? Khi iPhone 8 2018 sẽ có mức giá giao động từ 600 – 700 USD (rơi vào tầm khoảng 13.8 – 16 triệu đồng), mặc dù trong quá khứ hãng Apple từng cho rằng giá bán chỉ nên dừng ở mức 550 USD (khoảng 12.6 triệu đồng).

iPhone 8 2018 với vô vàn tính năng hấp dẫn (Nguồn: techgig.com)

2. Đánh giá iPhone X có tốt không

2.1. Thiết kế

Thay đổi thiết kế hoàn toàn, không còn là thiết kế thô cứng như phiên bản trước đó iPhone X 2018 đã được cải tiến đáng kể với vẻ ngoài thon gọn hơn và thanh mảnh hơn rất nhiều. Các viền màn hình đều mỏng đi, do đó kích thước của nó chỉ nhỉnh hơn iPhone 8 một chút mặc dù màn hình lớn hơn.

iPhone X 2018 được cải tiến có thân máy được thiết kế thon gọn nhất có thể, khi cầm máy trên tay sẽ thấy được thiết kế của máy sở hữu màn hình gần như bao trọn mặt trước đem lại những trải nghiệm hoàn hảo nhất, mong muốn được ngay lập tức sử dụng sản phẩm.

Bắt đầu từ những chiếc iPhone 2017 các nhà sản xuất đã định hướng dẫn đến thiết kế đi vào cải thiện thân máy, thật máy lần này iPhone X đã đi theo hướng thiết kế đặc biệt đó.

2.2. Face ID

Apple là người đi đầu cho phong trào khóa máy bằng vân tay và bây giờ tiếp tục mở đầu xu hướng, Apple sáng tạo ra việc khóa màn hình bằng mặt.Và Face ID là ứng dụng thay ta làm điều đó. Bởi được áp dụng công nghệ siêu việt này bạn sẽ dễ dàng mở khóa màn hình chỉ bằng những thao tác vô cùng đơn giản và bất kể bạn đang ở ngoài trời hay mọc râu, cắt tóc,… Face ID đều có thể xử lý được hết.

Theo những gì được thương hiệu Apple quảng bá thì Face ID có độ bảo mật tuyệt đối còn ưu việt hơn cả ứng dụng Touch ID, nó đạt đến tỷ lệ nhận diện sai chỉ là 1 trên 1.000.000, trong khi đó ở Touch ID là 1 trên 50.000.

2.3. Hiển thị và âm thanh

Việc bỏ cổng âm thanh 3.5mm để chuyển sang cổng Lightning tạo ra những thay đổi về xử lý âm thanh. Tai người và tai nghe cần dạng tín hiệu tương tự (analog) – đây là dạng tín hiệu mà cổng 3.5mm xuất ra, còn dạng tín hiệu của cổng Lightning xuất ra đó là dạng số (digital).

Thông thường như những chiếc iPhone 6S trở xuống, bên trong máy sẽ sử dụng con chip DAC để chuyển dữ liệu số sang dạng tương tự rồi đưa ra ngõ 3.5mm.

2.4. Vẫn là hiệu suất hàng đầu

Cùng với một màn hình ấn tượng và chất lượng thì iPhone X 2018 sẽ sở hữu Chip A11 Bionic. Một cái tên nghe rất là chất và ngầu. Và con chip này được trang bị đến những 6 lõi, cho hiệu suất hoạt động của máy tốt hơn đến 25% so với con chip A10.

iPhone X với thiết kế hoàn hảo (Nguồn: techspot.com)

2.5. Nâng cấp lên iOS 12

Nên mua iPhone 8 hay X? iPhone X sẽ chạy với một phiên bản tinh chỉnh để sử dụng các cách bố trí màn hình khác nhau chứ không cần việc phải áp dụng các cách thức nâng cấp lên iOS 12 cho iPad nhằm khắc phục các lỗi về hệ thống.

2.6. Camera “chất”

Thêm một tính năng mới mẻ thu hút rất nhiều người dùng đó là máy điện thoại iPhone X có thể tạo ra được những emotion chuyển động nhịp nhàng theo chuẩn khuôn mặt của bạn một cách chính xác nhất, emoticon mô phỏng theo bạn trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Không chỉ đối với camera trước, mà camera sau của iPhone X cũng được thêm vô vàn nâng cấp mạnh mẽ, đầu tiên là hệ thống camera kép 12MP kèm theo thiết kế ống kính góc thường và ống kính tele. Điều đặc biệt hơn nữa, cả hai camera của iPhone X đều được trang bị thêm công nghệ chống rung quang học, kết hợp cùng với đó là hệ thống đèn Flash LED khá mới mẻ.

2.7. Sạc nhanh

Đối với quyết định nên mua iPhone 8 hay X xét đến tốc độ sạc cần. Tương tự như những gì bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus đã làm được thì iPhone X cũng được trang bị tính năng mới nhất là sạc không dây. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy một chiếc sạc không dây tới từ thương hiệu Apple có tên là AirPower. Vậy nên thời lượng pin của chiếc điện thoại iPhone X 2018 sẽ cao cấp hơn hầu hết những người anh em tiền nhiệm. iPhone X sẽ được tích hợp tới tận 2 tùy chọn dành cho bộ nhớ trong là 64 GB và 256 GB cũng giống như chiếc iPhone 8/8 Plus.

2.8. Giá

Nên mua iPhone 8 hay iPhone X. Hiện tại Apple đang thiết lập một khung giá mới hoàn toàn bắt đầu từ mức 999 USD. Công ty cũng có thể đạt được mức giá này bằng cách giới thiệu thêm một phiên bản của chiếc iPhone X Plus với màn hình lớn hơn, giá có thể lên đến mức 1.100 USD.

So sánh pin iPhone X với các smartphone khác (Nguồn: purch.com)

3. Nên mua iPhone 8 hay iPhone X vào thời điểm này

Mẫu iPhone 8 hay iPhone X sở hữu rất nhiều tính năng mới mẻ và có thiết kế vô cùng đẹp mắt. Để sở hữu được chiếc iPhone 8 mới, tối thiểu bạn phải bỏ ra150 USD. Nên mua iPhone 8 hay iPhone X, chọn mua iPhone 8 vì các lý do sau:

Giá rẻ hơn

Nhiều màu hơn

Chắc chắn và ít dính bẩn hơn

Không phải mua phụ kiện đắt đỏ

Camera chính cũng “xịn” tương tự

Camera mặt trước tương tự

Trải nghiệm iOS như nhau

Cũng không ai chê trách gì nếu bạn không biết lý do lựa chọn iPhone hay iPad để giải trí, lướt web, làm quà tặng cũng có thể sử dụng , iPhone 7 mới ra mắt năm ngoái với thiết rất đẹp mắt, màn hình lớn, pin bền bỉ và có giá khởi điểm chỉ từ 549 USD.

Thử nghiệm testing camera iPhone X với Note 8 (Nguồn: imangoss.net)

Bộ đôi iPhone 8 và iPhone X cũng không có nhiều sự cải tiến so với các thế hệ sản phẩm Apple tiền nhiệm, chủ yếu chỉ nâng cấp về phần cứng, bổ sung thêm tính năng sạc nhanh cùng với sạc không dây. Trong khi iPhone X được đem lại những nâng cấp mạnh mẽ cả về thiết kế và tính năng so với chiếc điện thoại iPhone 8. Tham khảo thêm hàng trăm mẫu điện thoại thông minh chính hãng đang bán giá tốt tại Adayroi luôn được cập nhật hàng ngày.