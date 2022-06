So sánh nên mua iPhone 8 Plus 64Gb hay 256Gb để thoải mái lưu dữ liệu

4. iPhone 8 plus 256Gb sẽ dành cho ai

3. Ai nên mua iPhone 8 Plus 64Gb

2. Đánh giá khả năng lưu trữ trên iPhone 8 plus với nhu cầu một người dùng

1. Nên mua iPhone 8 Plus 64Gb hay 256Gb



iPhone 8 ra mắt với những cải tiến vượt trội càng khẳng định vị trí hàng đầu trong các dòng smartphone hiện nay. Không khác với các thế hệ đi trước, iPhone 8 Plus có dung lượng rất đa dạng, hãy cùng phân tích ở thời điểm hiện nay bạn nên mua iPhone 8 plus 64Gb hay 256Gb nhé.



1. Nên mua iPhone 8 Plus 64Gb hay 256Gb

Nên mua iPhone 8 plus 64Gb hay 256Gb phù hợp với người dùng nhất? Để mua một chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu dùng, ngoài giá tiền, màu sắc thì dung lượng cũng là một yếu tố lớn ảnh hưởng tới quyết định của người mua. Bởi vì dung lượng bộ nhớ là điều quyết định nhiều đến giá của iPhone. Bạn có thể kiểm tra đơn giản qua iMei để biết thêm các thông số sản phẩm. Hiện tại, sản phẩm iPhone 8 Plus ra mắt với các bộ nhớ lần lượt là 64Gb/128Gb và 256Gb.

Giá bán sản phẩm là 699 USD đến 799 USD cho iPhone 8 và 8 plus thì có thể thấy 2 chiếc iPhone này rất đắt tiền. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia cũng như phía người mua iPhone thì đây không phải là sản phẩm bạn nên mua ở thời điểm hiện tại.

Apple cho ra mắt sản phẩm iPhone 8 plus 64Gb/125Gb/164Gb (Nguồn: www.phucanh.vn)

2. Đánh giá khả năng lưu trữ trên iPhone 8 plus với nhu cầu một người dùng

Họ nhà Táo khuyết Apple cho ra mắt phiên bản iPhone 8 plus 64Gb có dung lượng thấp nhất. Nếu như bạn chỉ sử dụng điện thoại để nghe, gọi, lướt web.. thì bạn nên mua sản phẩm điện thoại di động iPhone 8 plus 64Gb này bởi giá tiền là nhấp nhất với các phiên bản có dung lượng cao hơn.

Ví dụ như bạn đam mê game và máy bạn có 5 game nặng 2Gb thì tổng cộng mất 10Gb cho game, 5Gb lưu trữ nhạc (đa số người dùng hiện nay họ nghe nhạc trực tuyến trên các ứng dụng), lưu phim mất 6Gb (cho 20 đoạn phim 300MB 1 phút)

Đối với video, một tập của một phim truyền hình trên Netflix chỉ mất 100MB, cứ cho bạn tải về 10 tập để xem vào giờ nghỉ trưa mất 1Gb. sau khi trừ tất cả các dung lượng trên chúng ta còn dư 17 Gb.

Phiên bản iPhone 8 plus 128Gb thì bạn sẽ có một không gian lưu trữ lớn. Chắc hẳn, với dung lượng như này bạn sẽ dùng nó mà chẳng cần dọn dẹp bộ nhớ gì cả. Bạn sẽ thoải mái lưu trữ hình ảnh, nhạc, video, ứng dụng với một kho tàng trữ lượng rộng lớn.

Phiên bản 256Gb của iPhone 8 plus chính là phiên bản có lượng lưu trữ dung lượng lớn nhất. Thực ra với trữ lượng cao như vậy bạn rất khó có thể dùng hết chúng. Bình thường sử dụng bạn cũng không cần thiết phải mua chiếc iPhone 8 plus 256Gb giá thành cao mà dung lượng quá lớn, không cần thiết.

Với những miêu tả và đánh giá về từng dung lượng hiện tại điện thoại iPhone 8 plus vậy có nên mua iPhone 8 plus 64Gb hay 256Gb để sử dụng? Nếu như bạn chỉ lựa chọn một chiếc 8 plus thông thường có khả năng lưu trữ ảnh, video, ứng dụng ở mức tốt thì có thể mua dung lượng 64Gb và 128Gb.

Còn nếu bạn muốn sắm máy iPhone 8 Plus cấu hình tuyệt hảo, dung lượng khủng với mục đích lưu trữ lớn thì nên chọn phiên bản 256Gb.

Liệu có nên mua iPhone 8 plus 64Gb để dùng không? (Nguồn: i.ytimg.com)

3. Ai nên mua iPhone 8 Plus 64Gb

Đối với dung lượng lưu trữ 64 Gb trên iPhone 8 plus là thấp nhất đời máy này. Cho nên chắc chắn không ít người sẽ dấy lên một câu hỏi rằng liệu 64Gb có đủ dùng không. Thực tế thì với người bình thường sử dụng thì dung lượng như vậy là đủ với nhu cầu cơ bản rồi.

Cũng có một vài trường hợp cần máy có thể lưu trữ được nhiều hơn tuy nhiên thực sự cũng không quá cần thiết. Và trên thực tế đa số người dùng lựa chọn nên mua iPhone 8 plus 64Gb chứ không phải 2 phiên bản còn lại, điều này thực sự cho thấy rằng nhà sản xuất không đáng phải nâng cấp lên bộ nhớ 128Gb và 256 Gb.

4. iPhone 8 plus 256Gb sẽ dành cho ai

Nếu bạn là người không bao giờ muốn lo lắng về dung lượng lưu trữ trên điện thoại, và bạn không quan tâm đến giá bán sản phẩm đắt rẻ ra sao thì bạn là đối tượng nên sử hữu ngay chiếc iPhone 8 plus dung lượng khủng 256Gb rồi đấy.

Nên mua iPhone 8 plus 64Gb 256Gb? (Nguồn: cdn.trangcongnghe.com)

Khi sử dụng dung lượng lớn như này, bạn sẽ tha hồ tải những phim HD, rất nhiều ứng dụng và trò chơi , bộ sưu tập nhạc… bạn sẽ gần như không hoảng sợ về điều bị nghẽn các chức năng khám phá ứng dụng,, lưu trữ khoảnh khắc bởi gần như chiếc điện thoại của bạn rất khó để đầy không gian lưu trữ.

Nếu bạn muốn tìm nơi mua sản phẩm 8 plus thì có thể chọn kênh thương mại điện tử Adayroi. Tại đây bạn sẽ có thể tìm mua smartphone chính hãng 100% nhiều ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn. Với mức giá bán 8 plus 64 Gb là: 19.550.000 vnđ và 8 Plus 256 Gb là 22.500.000vnđ

Với những khác biệt cơ bản nên trên chắc chắn bạn đã có cho mình những thông tin cần thiết về những phiên bản iPhone 8 plus 64Gb/128Gb/256Gb. Từ đó có thể tự mình trả lời được câu hỏi nên mua iPhone 8 plus 64Gb hay 256Gb cho phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân mình rồi đúng không nào. Tham khảo thêm các mẫu điện thoại Vsmart đang bán giá ưu đãi hấp dẫn trên Adayroi.