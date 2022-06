So sánh nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus dựa trên 7 tiêu chí

2. So sánh nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus



iPhone 8 Plus và iPhone X ra đời cùng một thời điểm vào tháng 9 năm 2017. Chính vì vậy mà nhiều người thích dòng iPhone không biết nên chọn sản phẩm nào. Bạn đang phân vân nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus? Sau đây bài viết sẽ so sánh iPhone X và iPhone 8 Plus để bạn có thể lựa chọn.



1. Đôi nét về 3 dòng sản phẩm được so sánh của Apple

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, ông lớn công nghệ Apple cho ra mắt bộ đôi sản phẩm iPhone 8, iPhone 8 Plus cùng với sản phẩm iPhone X. Cả ba sản phẩm đều được trang bị bộ vi xử lý A11 Bionic mới nhất của Apple và chạy trên hệ điều hành iOS quen thuộc.

Các thông số kỹ thuật tương đương nhau càng làm cho việc quyết định nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus trở nên khó khăn. Cả iPhone X và điện thoại iPhone 8 Plus hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây. Camera trước của 2 sản phẩm đều là 7MP. Tuy nhiên điểm khác biệt đáng chú ý là giá thành của hai sản phẩm. Do vậy cần cân nhắc ví tiền của bạn trước khi ra quyết định rinh iPhone xịn, đẹp, bền tốt liền tay.

Nên mua iPhone 8 Plus hay X (Nguồn: stcv4.hnammobile.com)

2. So sánh nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus

2.1. Về cấu hình

Cả 3 sản phẩm iPhone 8 Plus, iPhone X và iPhone Xr đều có bộ vi xử lý Apple A11 Bionic. Với cấu hình được cải tiến vượt trội này thì hiệu năng sẽ tăng giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn. Ngoài ra iPhone 8 Plus và iPhone X còn giống nhau ở chip xử lý AL và đều sử dụng bộ xử lý chuyển động M11.

2.2. Về Pin

Thời gian sử dụng iPhone đổi với pin 8 Plus lên đến 14, 15 giờ còn iPhone X chỉ đạt 12h. Do vậy đây là một trong những lí do mà nhiều người chọn mua dòng sản phẩm iPhone 8 thay vì iPhone X. Mặc dù iPhone X được Apple trang bị màn hình OLED với mục đích tiết kiệm pin nhưng thời lượng sử dụng khiến người dùng khá thất vọng. Điều này làm cho câu hỏi nên mua iPhone 8 Plus hay X càng thêm khó trả lời.

2.3. Về màn hình

iPhone 8 Plus được trang bị màn hình LCD IPS, giống như các thế hệ iPhone trước đó. iPhone X ra đời được Apple trang bị màn hình OLED cực nét. Nó có độ phân giải tốt và cao hơn các dòng iPhone trước. Ngoài ra công nghệ OLED trên iPhone X khiến độ tương phản của sản phẩm tốt hơn và trở nên sắc nét hơn.

Ngoài ra, với việc được hỗ trợ HDR10 và Dolby Vision khiến iPhone X không khác gì một chiếc Smart TV đa tính năng xử lý nhiệm vụ nhanh nhạy. Nhà Apple đã tung ra công nghệ True Tone Display có thể điều chỉnh nhiệt độ và màu sắc của màn hình. Các tính năng và công nghệ được trang bị vào màn hình của iPhone X đem đến trải nghiệm chất lượng ảnh sắc nét, trung thực nhất.

2.4. Về thiết kế

iPhone X mới lột xác hoàn toàn thiết kế tuyệt đẹp, là một vệt sáng nổi bật ngay cạnh iPhone 8 Plus của Apple. Đặc biệt nó ẩn chứa rất nhiều không gian màn hình ngay trong chỉ một thân máy nhỏ, nhưng liệu rằng có thể hiển thị khoảng bao nhiêu nội dung như iPhone 8 Plus. Đây chính là một trong những lý do hàng đầu để bạn cân nhắc nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus?

Mua iPhone X hay iPhone 8 Plus, iPhone Xr? (Nguồn: cdn.pocket-lint.com)

2.5. Về Camera

So sánh về chức năng camera trước băn khoăn nên mua iPhone X hay iPhone 8 Plus? Cả iPhone X và iPhone 8 Plus đều cho ra những hình ảnh có chất lượng tốt tương đương nhau. Tuy nhiên iPhone X được trang bị camera có 2 ống kính và được trang bị thêm thiết bị chống rung quang học giúp hình ảnh có chất lượng tốt, sắc nét hơn trong môi trường có ánh sáng yếu.

Camera trước của iPhone 8 Plus và iPhone X có thông số tương tự nhau. Cả 2 sản phẩm đều có độ phân giải 7MP, khẩu độ f/2.2 và chất lượng quay video Full HD (1080p). Tuy nhiên, Apple khiến iPhone X đón nhận sự ưu ái của người dùng hơn nhờ kỹ thuật chụp ảnh selfie có xóa phông nền – Animoji.

2.6. Về bảo mật: touch ID hay face ID

Từ dòng iPhone 5s cho đến nay thì hệ thống Touch ID đã chứng minh được hiệu quả của nó như là nhà tiên phong làm con người thay đổi cách sử dụng điện thoại thông minh. Touch ID đã thể hiện được sự hữu hiệu trong việc bảo mật, mở khóa cũng như việc sử dụng vân tay để thanh toán Airplay.

Mặc dù Apple khẳng định Face ID khó có thể bị đánh lừa như Touch ID tuy nhiên cần phải có thời gian để kiểm chứng. Thực tế người dùng vẫn chưa nắm được Face ID hoạt động như thế nào. Face ID như là một sự cải tiến mới tuy nhiên vẫn cần thời gian để kiểm chứng hữu hiệu mà nó đem lại.

2.7. Về mức giá bán

Việc mua hàng phù hợp với túi tiền là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quyết định mua sản phẩm hay không. iPhone 8 Plus được đưa ra thị trường với mức giá 800 USD còn iPhone X là 1000 USD. Khi bạn lựa chọn mua iPhone 8 Plus là bạn đã có thể tiết kiệm được 200 USD. Ngoài ra vẫn đảm bảo cho bạn đầy đủ chức năng của iPhone X cũng như vẫn được sử dụng sản phẩm cao cấp của Apple.

3. Vậy nên chọn iPhone nào tại thời điểm hiện nay?

3.1. Có nên mua iPhone 8 Plus vào thời điểm hiện tại?

Trên thị trường điện thoại ngày càng đa dạng như hiện nay thì iPhone 8 Plus vẫn là chiếc điện thoại đáng để mua. Mặc dù đã ra đời được hơn 1 năm nhưng độ hot của iPhone 8 Plus vẫn chưa hạ nhiệt. Khi cầm trên tay nó sẽ đem lại sự sang trọng và thời thượng cho người dùng.

Mặt lưng của 8 Plus được tráng một lớp kính cường lực mà các iPhone đời cũ hơn không có giúp máy được bảo vệ và có lớp bóng sang trọng. Ngoài ra iPhone 8 Plus còn có màn hình có diện tích lớn nhất (hơn cả iPhone X) giúp ta có thể xem video, phim thỏa thích. Giá của sản phẩm cũng thấp hơn các dòng iPhone X nhưng cấu hình vẫn tương đương nên iPhone 8 Plus là lựa chọn đáng mua cho đến thời điểm hiện tại.

Mua loại iPhone X hay iPhone 8 Plus hay iPhone Xr? (Nguồn: photo2.tinhte.vn)

3.2. 5 lý do nên mua iPhone X thay vì iPhone XS và XR

Thiết kế của 3 sản phẩm này về cơ bản khá giống nhau. Nếu như chỉ nhìn qua thì thật khó để nhận biết. Chính vì vậy mà việc bạn phải bỏ ra một số tiền lớn hơn để mua iPhone Xs và iPhone Xr là không cần thiết.

iPhone X được trang bị bộ đôi camera kép thời thượng. iPhone Xr chỉ có một bộ cảm biến camera. Hoặc nếu khi so sánh iPhone X với iPhone Xs thì cả hai đều sở hữu camera sau 12MP. Chất lượng ảnh trên iPhone X được các chuyên gia đánh giá là đẹp nhất thế giới so với các dòng điện thoại hiện tại.

Kích thước màn hình của iPhone Xr có lớn hơn một chút so với iPhone X. Tuy nhiên điều đó không phải là khác biệt quá lớn vì vốn dĩ màn hình của iPhone X cũng khá rộng -5.8 inch. Ngoài ra thì màn hình của iPhone Xr chỉ được trang bị tấm nền LCD làm độ phân giải bị giảm xuống so với màn hình AMOLED trên iPhone X.

Cả 3 sản phẩm đều có tính năng sạc không dây Qi và có khả năng chống nước và kháng bụi. Ngoài ra iPhone X hoạt động rất tốt và ổn định, có nhiều tính năng đặc biệt, vượt trội. Nó được đánh giá là điện thoại có tốc độ nhanh nhất trên thị trường. Face ID của nó cũng là một điểm cộng về tốc độ so với iPhone Xs và Xr.

iPhone X sở hữu cho mình bộ vi xử lý A12 Bionic được đánh giá đứng đầu trong bảng xếp hạng về hiệu năng trên thế giới. Không những vậy iPhone X còn được bình chọn là thiết bị cao cấp bậc nhất trên thế giới. Có thể nói nếu như bạn đang phân vân giữa 3 sản phẩm này thì iPhone X chip nhanh, hiệu quả vẫn là lựa chọn hàng đầu, đáng đồng tiền bát gạo để sở hữu.

Nên mua iPhone X thay vì iPhone X s và Xr (Nguồn: ss-images.catscdn.vn)

3.3. Bạn có chọn iPhone Xr với 5 điểm hấp dẫn này (camera, pin, giá rẻ, màu sắc, faceid)

Nếu như bạn muốn tiết kiệm thêm chi phí thì việc lựa chọn Xr là một lựa chọn khá sáng suốt. Với đầy đủ chức năng và cấu hình gần như giống iPhone Xs từ hệ điều hành iOS 12, cấu hình A11 Bionic mà lại có thể tiết kiệm đến 250 USD. Thật đáng để cân nhắc đúng không nào?

So với các dòng iPhone X, iPhone Xs cao cấp thì iPhone Xr được thiết kế tươi tắn và nhiều màu sắc. Bạn có thể lựa chọn với 6 màu sắc khác nhau và không kém phần trẻ trung. Ngoài ra máy vẫn được trang bị chức năng sạc không dây dựa trên chuẩn Qi như iPhone X hay Xs.

iPhone Xr sở hữu máy ảnh 12MP. Ngoài ra sản phẩm sử dụng khẩu độ f/1.8 là loại cảm biến góc rộng như iPhone Xs. Với tính năng chống rung, Live Photos và mật độ điểm ảnh 1,4µm thì các sản phẩm ảnh của iPhone Xr sẽ thật chất lượng. Đối với camera trước của iPhone Xr cũng giống như camera TrueDepth 7MP của iPhone Xs, và nó cũng hỗ trợ Face ID.

Thời lượng pin của iPhone Xr cũng có điểm cộng đáng kể. Sản phẩm thật sự phù hợp cho những người thường xuyên phải di chuyển. Với độ phân giải vừa phải của màn hình mà thời lượng sử dụng pin tăng một cách đáng kể. Thời gian sử dụng pin của iPhone Xr cao hơn 1,5 giờ so với iPhone 8 Plus và được đánh giá cao nhất trong dòng iPhone ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, Face ID vẫn được trang bị trên thiết bị này. Ngoài ra, iPhone Xr có chứa notch mang lại cho sản phẩm những tính năng cao cấp mà giá thành lại phải chăng. Với chi phí thấp hơn iPhone Xs nhưng bạn vẫn được trải nghiệm công nghệ bảo mật Face ID hiện đại.

Bài viết trên đây đã giúp bạn đánh giá về các sản phẩm iPhone 8 Plus, iPhone X và iPhone Xr. Tham khảo thêm các mẫu Vsmart cấu hình khủng, chạy mượt đang bán giá ưu đãi trên Adayroi.