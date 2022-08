So sánh Nokia 7 Plus và Nokia 8: Cấu hình, Pin, Camera, Giá, Tính năng

Bài so sánh Nokia 7 Plus và Nokia 8 dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn toàn diện về hai sản phẩm này và từ đó tìm được câu trả lời có nên nâng cấp hay không!



1. Đánh giá điện thoại Nokia 7 Plus có tốt không

1.1. Đánh giá về thiết kế và hiển thị

Ấn tượng đầu tiên trong thiết kế của sản phẩm này là về màu sắc. Nokia 7 Plus có hai màu chính là trắng và đen, đường viền khung máy có màu đồng tạo nên tổng thể màu sắc khá lạ mắt và tinh tế. Đây là chiếc điện thoại được thiết kế theo trào lưu màn hình lớn bởi Nokia 7 Plus có kích thước màn hình lên tới 6 inch nên việc sử dụng bằng một tay sẽ có chút khó khăn.

Mặt lưng bằng gốm độc đáo và ấn tượng của Nokia 7 Plus (Nguồn: fptshop.com.vn)

Phía mặt lưng của máy được làm từ chất liệu gốm được tráng nhiều lớp thay vì bằng kim loại hoặc bằng nhựa như các thiết kế thông thường. Với chất liệu này, máy cho cảm giác chạm khá mềm mịn và bám tay. Các góc máy được bo tròn tạo cảm giác mềm mại, tròn trịa hơn. Độ hoàn thiện của Nokia 7 Plus được đánh giá khá cao. Các cổng kết nối, loa, khe sim được phay sắt ngọt và gia công tỉ mỉ.

Điểm ấn tượng thứ hai của Nokia 7 Plus là cảm biến vân tay được thiết kế ở mặt sau, bạn có thể dùng ngón trỏ để mở khóa dễ dàng và có thể sử dụng được ở cả hai tay. Bên cạnh đó, màn hình kính nổi bật, không có “tai thỏ” tạo sự khác biệt, không theo phong trào nhàm chán.

Một yếu tố rất đáng quan tâm khi so sánh Nokia 8 và 7 Plus đó chính là màn hình. Theo như đánh giá chi tiết Nokia 7 Plus, máy có màn hình 6 inch, độ phân giải Full HD nên diện tích hiển thị rộng rãi, rõ nét và chi tiết. Độ sáng màn hình 450 nit đủ để sử dụng tốt ở trong nhà và ngoài trời. Màu sắc của Nokia 7 Plus không bị ngả màu, không quá rực rỡ. Ngoài ra, màn hình của sản phẩm còn có tính năng lọc ánh sáng xanh bảo vệ mắt khi dùng ban đêm hay bạn có thể mở màn hình bằng cách gõ hai lần liên tiếp lên màn hình của máy.

1.2. Đánh giá về giao diện, phần mềm

Nokia 7 Plus được cập nhật phần mềm lên Android 8.1 hiện đại bao gồm đầy đủ các phần mềm và dịch vụ sẵn có của Google. Với phần mềm này, Nokia 7 Plus có giao diện thông thoáng, ít khi bị trùng lặp về các ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt thêm các ứng dụng ngoài, launcher để tùy biến giao diện một cách dễ dàng.

1.3. Đánh giá về chất lượng phim ảnh, âm nhạc, game

Với màn hình dài và rộng, Nokia 7 Plus cho bạn một không gian trải nghiệm giải trí rộng rãi và rõ nét. Độ phân giải tốt, độ sáng ổn, màu sắc trong trẻo mang lại cho người dùng những thước phim ấn tượng và bắt mắt.

Về âm thanh, Nokia 7 Plus được giữ lại âm thanh tin nhắn, cuộc gọi, thông báo như các phiên bản cũ giúp người dùng dễ nhận diện. Loa trong và loa ngoài của máy cho chất lượng âm thanh trong trẻo, dễ nghe, loại bỏ tạp âm và sử dụng tốt khi ở ngoài đường.

Nokia 7 Plus xử lý tốt các loại game nặng đô (Nguồn: nokiamob.net)

Chơi game với Nokia 7 Plus cũng khá nhẹ nhàng khi máy có cấu hình không hề yếu. Tốc độ tải game nhanh, máy không bị giật, lag ngay cả khi chơi những game nặng. Hơn nữa, với sự phát triển các loại hình nạp thẻ game, bạn hoàn toàn chủ động chơi những game thú vị, hấp dẫn thông suốt bằng cách mua thẻ game online trực tuyến qua tài khoản điện thoại rất dễ dàng giúp bạn có được giây phút giải trí cùng kho game khủng nhất hiện nay.

1.4. Đánh giá về tuổi thọ của pin

Viên pin 3.000 mAh của Nokia 7 Plus có thể sử dụng tối đa lên tới hai ngày. Có thể thấy đây là thời gian dài, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng liên tục để làm việc, lướt web, đăng nhập mạng xã hội, chụp ảnh hay dùng 3G, wifi thì máy vẫn có thể sử dụng tối đa một ngày.

Thời gian sạc pin cũng rất nhanh nhờ được trang bị củ sạc Quick Charge 3.0 hiện đại. Trong 30 phút, bạn có thể sạc được 40% và để sạc được 100% pin bạn chỉ cần 1 giờ 40 phút sạc.

1.5. Đánh giá về camera

Một yếu tố quan trọng khác không thể bỏ qua khi so sánh Nokia 7 Plus và Nokia 8 đó là về camera. Nokia 7 Plus được trang bị camera kép với hai độ phân giải tương ứng camera chính và camera tele là 12MP và 13MP. Camera chính có kích cỡ điểm ảnh 1.4 µm và ống kính f/1.75. Trong khi đó, camera tele cũng không kém cạnh với kích cỡ điểm ảnh 1 µm và ống f/2.6. Với cụm camera sau này, Nokia 7 Plus tự tin mang lại những bức ảnh rõ nét và ấn tượng. Ngoài ra, Nokia 7 Plus còn có camera trước độ phân giải lên tới 16MP chiều lòng không ít tín đồ sống ảo.

Cả camera trước và camera sau đều có chế độ xóa phông tự nhiên, cân bằng trắng. Khi chụp ảnh ở chế độ ánh sáng tốt, Nokia 7 Plus có tốc độ chụp nhanh, ảnh sắc nét. Tuy nhiên, tính năng cân bằng trắng thì không ổn định cho lắm. Khi chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng kém thì Nokia 7 Plus xuất sắc xử lý nhiễu tốt, giữ được nhiều chi tiết quan trọng.

Hệ thống camera độ phân giải của Nokia 7 Plus cao cho chất lượng hình ảnh sắc nét (Nguồn:baomoi.com)

1.6. Đánh giá về hiệu suất và điểm chuẩn

Cấu hình, hiệu suất chính là điểm tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của Nokia 7 Plus. Đây là chiếc smartphone đầu tiên tại Việt Nam được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 660 hiện đại. Qualcomm Snapdragon 660 là chip xử lý được đánh giá có hiệu năng cao, tiết kiệm pin tốt. Bên cạnh đó, Nokia 7 Plus còn có RAM 4GB và ROM 64GB cho không gian lưu trữ thoải mái.

Với cấu hình khủng, Nokia 7 Plus mang lại hiệu suất sử dụng đáng nể. Ngoài việc xử lý các tác vụ đa nhiệm một cách mượt mà thì sản phẩm còn là một “chiến binh nặng ký” khi đứng trước những game nặng đô. Nhờ đó, Nokia 7 Plus nằm trong top 9 dòng điện thoại chơi game mượt nhất hiện nay ở phân khúc tầm trung. Bạn có thể tải game tốc độ cao, chơi game mượt mà và ổn định trên Nokia 7 Plus. Ngoài ra, những bạn thường sử dụng các phần mềm đồ họa nặng thì Nokia 7 Plus vẫn xử lý tốt.

1.7. Đánh giá về giá bán

Nokia 7 Plus có giá bán khoảng 8.300.000 VNĐ. Có thể nói đây là mức giá khá hợp lý cho một sản phẩm có cấu hình khủng, camera kép chụp ảnh sắc nét, xóa phông tự nhiên và màn hình hiển thị rộng rãi.

Nokia 7 Plus có tốt không (Nguồn: nokiamob.net)

2. Đánh giá Nokia 8 dùng có tốt không?

2.1. Đánh giá về thiết kế

Nokia 8 không đi theo thiết kế màn hình dài như Nokia 7 Plus mà thay vào đó máy có thiết kế truyền thống, dễ nhận diện. Mặt lưng cũng được làm bằng kim loại thay vì gốm như Nokia 7 Plus. Tấm lưng máy cũng có thiết kế cong ôm tay dễ cầm, có độ bóng nhẹ tạo vẻ sang trọng, bóng bẩy. Cảm biến vân tay không để ở phía sau như Nokia 7 Plus mà được tích hợp vào phím Home ở mặt trước. Màn hình của Nokia 8 không theo thiết kế màn hình tràn viền nên diện tích hiển thị ít hơn. Nhưng bù lại thì máy có độ hoàn thiện tốt, các chi tiết phay ở loa, khay sim, cổng USB được xử lý tỉ mỉ, các đường viền được bo tròn mềm mại, trông rất thanh lịch và tinh tế.

Một điểm khác của Nokia 8 với các sản phẩm cao cấp của đối thủ là jack tai nghe 3.5mm vẫn được giữ lại thay vì bị bỏ đi. Điều này giúp người dùng tận hưởng âm thanh tốt với chi phí thấp, không phải mua tai nghe bluetooth đi kèm.

2.2. Đánh giá về màn hình

Đây là điểm khác nhau rõ nét khi so sánh Nokia 7 Plus và Nokia 8. Nokia 7 Plus có màn hình 6 inch thì màn hình Nokia 8 chỉ dừng lại ở 5.3 inch. Tuy nhiên, bù lại màn hình Nokia 8 lại có độ sáng lên tới 677 nits (còn Nokia 7 Plus chỉ 450 nits). Do đó, tuy không có màn hình dài nhưng Nokia 8 lại có thể hiển thị rõ nét, độ sáng cao sử dụng tốt khi ở ngoài trời nắng gắt. Còn Nokia 7 Plus dùng ngoài trời nắng vẫn sẽ hơi tối.

Bên cạnh đó, Nokia 8 còn mật độ điểm ảnh lên tới 554 ppi, tấm nền IPS hiện đại có góc nhìn rộng giúp mang lại hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc trung thực và trong trẻo, không nịnh mắt như các mẫu smartphone Samsung hay iPhone sở hữu thiết kế bắt mắt, nhiều màu sắc tinh tế.

Nokia 8 có kích thước vừa vặn, không theo xu hướng màn hình dài thông thường (Nguồn: nguyenkim.com)

2.3. Đánh giá về hiệu suất

Nếu Nokia 7 Plus ấn tượng với chip Qualcomm Snapdragon 660 thì Nokia 8 còn vượt trội hơn với chip Qualcomm Snapdragon 835 bao gồm tám lõi tốc độ xử lý 1.8GHz và có thể tăng tối đa lên 2.5GHz. RAM 4GB và ROM 64GB cùng dung lượng với Nokia 7 Plus cho không gian lưu trữ thoải mái. Với cấu hình đỉnh như thế này, Nokia 8 dễ dàng xử lý các tác vụ đa nhiệm những game nặng đô cũng không thể làm khó được chú dế yêu này. Yếu tố này giúp bạn có thể đánh giá Nokia 8 dùng có tốt không.

Khi đo hiệu suất ở các phần mềm chuyên dụng, Nokia 8 cho con số rất ấn tượng. Cụ thể, khi đo hiệu suất tổng thể ở phần mềm AnTuTu, Nokia 8 đạt được 181.095 điểm (trong khi đó Nokia 7 Plus là điểm). Khi đó hiệu suất xử lý của CPU trên Geekbench, Nokia 8 đạt được số điểm là 6629 và 1933 điểm. Khi đo hiệu suất xử lý của GPU trên GXP Bench, Nokia 8 đạt được 55 và 31 điểm.

2.4. Đánh giá về camera

Nokia 8 được trang bị máy ảnh kép phía sau có độ phân giải bằng nhau là 13MP. Ngoài ra, máy còn có camera trước cũng có độ phân giải 13MP. Vậy, khi so sánh Nokia 8 và 7 plus về camera thì Nokia 7 plus có nhỉnh hơn về độ phân giải của camera trước, còn camera sau thì gần như tương đương nhau.

Camera Nokia 8 cũng được trang bị các tính năng như xóa phông tự nhiên, livestream trực tiếp lên Facebook hay Youtube, chụp ảnh HDR nhanh chóng và đều giống với Nokia 7 Plus. Điểm đặc biệt là Nokia 8 có khả năng tái tạo màu xanh nên khi chụp ảnh ngoài trời, hình ảnh sẽ có chất lượng tốt, đẹp mắt. Tuy nhiên, khi chụp trong điều kiện ánh sáng kém thì máy phải mất nhiều thời gian để lấy nét. Điều này có vẻ thua kém hơn đôi chút so với Nokia 7 Plus.

Bạn có thể chụp ảnh trắng đen trên Nokia 8 mang lại những hình ảnh mới lạ và độc đáo. Ngoài ra, Nokia 8 còn có khả năng thu âm thanh ba chiều tốt, loại bỏ tạp âm hiệu quả.

2.5. Đánh giá về tuổi thọ của pin

Đánh giá về thời lượng pin của Nokia 8 có dung lượng nhỉnh hơn một chút so với Nokia 7 Plus – 3.090mAh. Với cấu hình khủng thì dung lượng pin này có vẻ hơi kém, từ đó mà thời gian sử dụng bị rút ngắn. Tuy nhiên, về cơ bản bạn có thể sử dụng nguyên ngày với Nokia 8 khi chỉ cần sử dụng những nhu cầu cơ bản, không chơi game, truy cập mạng với 3G quá nhiều. Rất may là Nokia 8 được trang bị tính năng sạc nhanh với củ sạc Quick Charge 3.0 có thể sạc được 48% sau 30 phút. Bạn chỉ mất 95 phút để sạc đầy pin 100%. Nhìn chung về tuổi thọ của pin thì Nokia 8 và 7 Plus là gần như nhau.

2.6. Đánh giá về giá bán

Nokia 8 có giá bán khoảng 10.000.000 VNĐ, chênh hơn so với 7 Plus khoảng 1.700.000 VNĐ. Bù lại đó, bạn sẽ có một chiếc điện thoại cấu hình tốt hơn, thiết kế tinh tế và sang trọng hơn.

Camera Nokia 8 có thể chụp được ảnh đôi rất độc đáo (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

3. Nên mua chiếc nào để dùng cho năm 2019?

Nhìn chung, Nokia 7 Plus và Nokia 8 có sự khác biệt không quá nhiều. Nokia 7 có cấu hình thấp hơn, dung lượng pin thấp hơn nhưng bù lại giá tốt hơn và camera vẫn không kém cạnh Nokia 8. Còn Nokia 8 có vẻ ngoài đẹp mắt, cấu hình khủng nhưng giá thì cao hơn đôi chút.

Có thể thấy, Nokia 7 Plus hay Nokia 8 đều là những mẫu điện thoại Nokia đời mới cấu hình khủng đáng để bạn tham khảo. Quyết định chỉ phụ thuộc vào việc bạn thích sản phẩm nào và đâu là chiếc điện thoại phù hợp với tài chính của bạn mà thôi.

Trên đây là những so sánh Nokia 7 Plus và Nokia 8 chi tiết giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hai sản phẩm này và đưa ra được quyết định phù hợp nhất. Hiện nay, Adayroi đang cung cấp điện thoại Nokia 7 Plus và Nokia 8 với giá ưu đãi hấp dẫn. Mua hàng tại Adayroi bạn sẽ được giao hàng nhanh chóng, chế độ bảo hành uy tín, lâu dài. Truy cập ngay để tham khảo thêm hàng trăm mẫu smartphone tốt trong, đẹp ngoài, giá phải chăng nhé!