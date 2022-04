So sánh Oppo F3 và iPhone 6 Plus 16/32GB nên mua loại nào tốt hơn

1. So sánh Oppo F3 và iPhone 6 Plus cũ qua 8 tiêu chí



Ở bài viết này, hãy cùng phân tích, đánh giá, so sánh Oppo F3 và iPhone 6 Plus – hai dòng sản phẩm đang rất thịnh hành và được nhiều người ưa chuộng trên thị trường Việt Nam, để đưa ra quyết định sắm sửa thông minh nhất nhé.



1.1. Thương hiệu

Khi đánh giá về thương hiệu Oppo và iPhone. Thì Apple có ưu thế mạnh hơn so với Oppo. Apple – hãng công nghệ nổi tiếng cho ra mắt hàng loạt sản phẩm Smartphone có vị trí cao trên thị trường thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng. Các dòng iPhone của Apple trước khi được ra mắt luôn là sự kiện được đông đảo mọi người đón chờ. Trên thế giới và ở Việt Nam có rất nhiều người là tín đồ lâu năm với các mẫu điện thoại iPhone luôn được update phần cứng lẫn phần mềm.

Apple và Oppo (Nguồn: Namgioivadamme.vn

1.2. Màn hình

Màn hình của iPhone 6 Plus rộng chỉ 4,7 inch nhưng lại có độ hiển thị vượt mặt so với sản phẩm Oppo F3. Tuy nhiên bù lại, cả hai sản phẩm đều có độ phân giải tương đối cao, chất lượng hiển thị tốt, hình ảnh chân thực sắc nét sống động.

1.3. Cấu hình hiệu năng

Khi so sánh điện thoại Oppo và iPhone về cấu hình hiệu năng. Nhìn chung, cấu hình của cả hai sản phẩm này là ngang nhau, cả hai đều có cấu hình cao, tốc độ xử lý nhanh mượt mà. Mặc dù vậy, iPhone 6 plus sẽ chiếm ưu thế hơn khi dùng để chơi game bởi sử dụng hệ điều hành IOS tối ưu hóa hơn so với hệ điều hành Android của Oppo F3.

1.4. Hệ điều hành

Chuyên gia selfie điện thoại Oppo chạy hệ điều hành Android ColorOS nhiều tùy biến, thường xuyên cập nhật khiến người dùng cảm thấy hơi bất tiện khi sử dụng sản phẩm, còn iPhone 6 Plus với hệ điều hành IOS sẽ hoạt động ổn định hơn, cập nhật lâu dài hơn và ít yêu cầu người dùng cập nhật lại các ứng dụng hơn.

1.5. Camera

So sánh điện thoại Oppo và iPhone về thiết kế của camera. Camera của iPhone 6 Plus đã được cải thiện đáng kể cả về camera trước và camera sau. Thế nhưng Oppo F3 với 2 camera trước mang đến cho sản phẩm này khả năng chụp hình tuyệt vời, tốt hơn so với chiếc iPhone 6 Plus. Đồng thời cũng có nhiều ứng dụng thông minh hơn còn iPhone 6 Plus chỉ có thể thiên về chụp hình trung thực. Với những người thích selfie thì chiếc Oppo F3 sẽ là sự lựa chọn yêu thích hơn dành cho họ.

1.6. Thời lượng pin

Hai sản phẩm Oppo F3 và iPhone 6 Plus về thời lượng pin thì iPhone 6 Plus có dung lượng pin tốt hơn, dung lượng là 2915 mAh có thể sử dụng liên tiếp đến hơn 8 giờ. Khi sử dụng những chức năng thông thường, bạn có thể sử dụng sản phẩm này hai ngày liên tiếp chỉ với 1 lần sạc pin. Mặc dù cũng có dung lượng pin lên tới 3200 mAh, tuy nhiên thời gian sử dụng pin của chiếc Oppo F3 bị hạn chế hơn do phải gánh màn hình rộng 5,5 inch Full HD khiến cho thời gian sử dụng của pin bị suy giảm đáng kể.

1.7. Mức giá bán

Khi đem so sánh Oppo F3 và iPhone 6 Plus về mức giá bán thì giá của Oppo F3 là khoảng 3.690.000 VNĐ, còn chiếc iPhone 6 Plus là khoảng dưới 7.000.000 VNĐ.

iPhone 6 Plus sở hữu viên pin dung lượng lên tới 3200mAh (Nguồn: dantri.com.vn)

2. Oppo F3 và iPhone 6 Plus cũ nên chọn máy nào tốt

2.1. Có nên iPhone 6 Plus cũ

Ưu điểm

iPhone 6 Plus có ưu điểm lớn nhất là thời gian sử dụng pin lâu dài, có thể sạc iPhone đầy pin nhanh trong thời gian ngắn mà không cần đến dây sạc , là điểm cộng với những người hay sử dụng điện thoại cũng như khi đi xa, đi du lịch…

Hệ điều hành IOS tối ưu hóa thích hợp cho việc chơi game và rất ổn định không phải cập nhật thường xuyên.

Màn hình có độ phân giải lớn.

Nhược điểm

Camera còn nhiều hạn chế khi chụp ảnh.

Đây là sản phẩm rất đáng mua tuy nhiên là thiết bị đã qua sử dụng nên có thiết kế cũ, cấu hình hiện đang không còn tốt nữa, người dùng cần có kinh nghiệm chọn mua, đặc biệt là vấn đề bảo hành sẽ không đảm bảo.

2.2. Có nên mua Oppo F3 để có những trải nghiệm mới

Ưu điểm

Chiếc Oppo F3 được nhiều người phát cuồng có ưu điểm là độ phân giải cao, màn hình rộng 5,5 inch khiến người dùng cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Camera kép chụp ảnh tuyệt vời thích hợp với ai có đam mê và thích selfie.

Thiết kế bo tròn đẹp mắt dễ dàng cầm nắm sử dụng.

Kiểu dáng hiện đại, sang trọng đem lại sự lịch lãm cho người sử dụng.

Nhược điểm

Thời hạn sử dụng pin hơi thấp.

Cấu hình chưa thật sự khiến người dùng thuyết phục.

Chiếc Oppo F3 cũng là sản phẩm rất đáng mua. Tuy nhiên vì cũng là một sản phẩm mua lại đã qua sử dụng nên bạn cần cân nhắc lựa chọn tìm mua được sản phẩm từ nơi uy tín và kiểm tra kỹ sản phẩm tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc hỏng hóc trong quá trình dùng.

Oppo F3 sở hữu màn hình độ phân giải cao (Nguồn: youtube.com)

Việc so sánh OPPO F3 và iPhone 6 Plus ở bài viết này sẽ là cơ sở để bạn có thể tham khảo và chọn sắm sửa chiếc smartphone đình đám, độc đáo theo ý thích. Cả hai sản phẩm đều có những ưu điểm nổi bật riêng, hãy tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng để bạn có thể chọn lựa được một sản phù hợp nhất nhé! Tham khảo thêm điện thoại Vsmart đang bán giá ưu đãi trên Adayroi kèm nhiều khuyến mãi khủng cập nhật liên tục.