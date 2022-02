So sánh Samsung Galaxy M20 và Xiaomi Redmi Note 6 nên mua loại nào

1. So sánh Samsung Galaxy M20 với Redmi Note 6 về thiết kế, kiểu dáng bên ngoài



Samsung Galaxy M20 và Xiaomi Redmi Note 6 là hai dòng smartphone trong phân khúc tầm trung nhận được sự quan tâm rất lớn từ người tiêu dùng. Để tìm hiểu kỹ hơn, bạn có thể tham khảo những so sánh Samsung Galaxy M20 được Blog Saigon-Gpdaily tổng hợp dưới đây.



1. So sánh Samsung Galaxy M20 với Redmi Note 6 về thiết kế, kiểu dáng bên ngoài

Nếu xét về thiết kế cũng như kiểu dáng bên ngoài thì cả M20 và Redmi Note 6 đều được đánh giá khá cao. Trong khi M20 bên ngoài phủ lớp nhựa màu xanh mờ kết hợp với lớp bóng trên cùng toát lên sự sang trọng và tinh tế. Đây là thiết kế mà bạn dễ dàng thường bắt gặp ở các dòng sản phẩm smartphone cao cấp khác đến từ thương hiệu Samsung.

Nếu như đã từng theo dõi những đánh giá về điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro thì bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt tinh tế ở dòng Redmi 6. Đầu tiên, trong thiết kế để so sánh với Samsung M20, dòng điện thoại này có bo tròn hình cung ở mặt sau mang đến cho người dùng cảm giác thoải mái khi sử dụng. Nếu so sánh về thiết kế thì cả hai sản phẩm điện thoại di động này đều là người chiến thắng. Tuy nhiên Redmi Note 6 được đánh giá là có sự mỏng và nhẹ hơn so với M20, chính vì vậy thiết bị dễ dàng bỏ túi, vô cùng tiện lợi khi di chuyển.

Thống số kỹ thuật, cấu hình Samsung Galaxy M20 (Nguồn: hoanghamobile.com)

2. Về cấu hình

Nếu xét về cấu hình thì dòng máy Xiaomi Redmi Note 6 Pro đến từ thương hiệu đình đám Xiaomi được trang bị Snapdragon 636, được xem là bộ vi xử lý có tốc độ rất cao, gần như không kém cạnh gì so với Snapdragon 710.

Vi xử lý này có 8 nhân Kryo 260 kết hợp với xung nhịp tối đa 1.8GHz. Không chỉ vậy thiết bị còn được kết hợp với đồ hoạ Adreno 509 cho phép người dùng có thể trải nghiệm tất cả các ứng dụng game 3D một cách mượt mà và sống động.

Tốc độ vi xử lý của Samsung M20 cũng không kém cạnh với việc tích hợp Exynos 7904 tám nhân đầy sức mạnh. Kết hợp với đó là kiến trúc A73 ARM cùng tiến trình 14nm mới cho phép bạn có thể xem phim, chơi game một cách thoải mái mà không lo bị giật hay gây khó chịu

Ngoài ra dòng điện thoại thông minh này còn có Ram 3GB cùng bộ nhớ trong lên đến 32GB cho phép người sử dụng có thể lưu trữ dữ liệu một cách thoải mái, mang đến hiệu quả xử lý đa nhiệm cao.

Thống số kỹ thuật, cấu hình Xiaomi Redmi Note 6 (Nguồn: vnreview.vn)

3. Về camera

Nếu xét về Camera thì Redmi Note 6 đã được cải tiến rất lớn so với các phiên bản trước, đó là camera kép với độ cảm biến 12MP cùng khẩu độ F/1.9 cao. Do đó, cho phép bạn có thể tự động lấy nét, tăng khả năng chụp ảnh chân dung như các máy ảnh chuyên nghiệp khác.

Phía trước của Note 6 còn có một cụm Camera kép có độ cảm biến lên đến 20MP cùng khẩu độ F/2.0, mang đến cho các bạn những bức ảnh selfie đẳng cấp.

Còn với Samsung Galaxy M20, dòng máy này được trang bị camera kép 13MP giúp bạn có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết kế camera này có khả năng thu được nhiều ánh sáng hơn trong lúc chụp ảnh, từ đó mang đến những bức ảnh có màu sắc sống động, chân thực.

Ngoài ra smartphone Xiaomi tích hợp tính năng lấy nét tự động Live Focus tạo nên những bức ảnh chân dung đầy tính nghệ thuật. Bên cạnh việc sử dụng camera chính 13MP thì Samsung Galaxy M20 còn có cảm biến 5MP với góc siêu rộng lên đến 20 độ, ghi lại được những bức ảnh có view rộng gấp đôi so với bình thường.

Samsung Galaxy M20 là một trong những dòng điện thoại được nhiều người yêu thích (Nguồn: cn.technave.com)

4. Về dung lượng pin

Nếu xét về tuổi thọ của pin thì Samsung M20 đang đánh bật Redmi. Nếu như dung lượng pin của Redmi chỉ có 4000mAh thì ở Samsung M20 lại là 5000mAh. Điều này giúp cho M20 có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà không lo bị hết pin giữa chừng khi sử dụng. Với những ưu điểm về thời gian thì M20 là chiếc điện thoại chơi game tốt dành cho các game thủ.

5. Về cảm ứng vân tay

Ở Xiaomi Redmi Note 6 Pro thì cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng phía sau. Người dùng chỉ cần đặt ngón tay của mình khớp với vân tay là đã có thể mở máy. Còn ở dòng điện thoại Samsung Galaxy M20, bạn không chỉ có thể mở máy bằng cảm biến vân tay mà còn có thể sử dụng mở khoá bằng cách nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng.

So sánh Samsung Galaxy M20 và Xiaomi Redmi Note 6 (Nguồn: youtube.com)

6. Về các tính năng đặc biệt

Nếu xét về tính năng đặc biệt thì Redmi Note 6 Pro cũng giống như người tiền nhiệm trước đó của mình. Đó là khả năng hỗ trợ nhiều những tính năng như công nghệ quét bảo mật vân tay một chạm, có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị thông minh khác.

Với smartphone Samsung M20 được tích hợp nhiều tính năng nổi bật. Ngoài camera, cấu hình hay cảm ứng mở khoá thì dòng điện thoại này còn có màn hình vô cực giúp quá trình trải nghiệm hình ảnh của người dùng sống động hơn.

7. Về giá bán

Hiện nay điện thoại Samsung đang được bày bán ở rất nhiều địa chỉ cửa hàng. Tuy nhiên để chọn mua được một sản phẩm chính hãng truy cập ngay Saigon-Gpdaily – trang thương mại điện tử được nhiều người tin tưởng lựa chọn. Giá bán của Samsung Galaxy M20 được bày bán là 4.590.000 vnđ. Còn Xiaomi Redmi Note 6 tùy vào dung lượng mà có mức giá tương ứng.

8. Nên mua Samsung Galaxy M20 hay Xiaomi Redmi Note 6

Qua những so sánh về hai dòng sản phẩm Galaxy M20 hay Xiaomi Redmi Note 6 được tổng hợp trên đây thì các bạn đã có những đánh giá nhất định để lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Mặc dù cả hai sản phẩm không có quá nhiều sự chênh lệch trong cấu hình, nhưng so về Ram thì Samsung M20 đang có những ưu điểm nhỉnh hơn đôi chút.

Kết hợp với đó điện thoại Samsung màn hình vô cực Infinity V trong thiết kế mang đến kiểu dáng sang trọng, tinh tế. Nếu xét một cách tổng quan thì với mức giá khá vừa phải với túi tiền của nhiều người cùng những tính năng nổi bật thì Samsung Galaxy M20 vẫn là sản phẩm đáng để các bạn lựa chọn.

Nên mua Samsung Galaxy M20 hay Xiaomi Redmi Note 6 (Nguồn: didongbaongoc.com)

Bài viết trên đây đã giúp bạn tổng hợp một số thông tin để so sánh Samsung Galaxy M20 và Xiaomi Redmi Note 6. Hy vọng thông qua những thông tin đó, các bạn đã có thể sẵn sàng sắm chiếc smartphone thiết kế lịch lãm, tính năng nổi bật phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé.