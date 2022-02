So sánh Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9 chi tiết

2. Nên mua Samsung Galaxy S10 Plus hay Samsung Galaxy Note 9

1. So sánh Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9



Bạn đang có ý định sở hữu siêu phẩm mới nhất của Samsung nhưng chưa biết nên mua loại nào phù hợp nhất. Bài viết sau sẽ giới thiệu hai sản phẩm nổi trội nhất là Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9 để bạn so sánh. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin bổ ích trong bài viết sau.



1. So sánh Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9

1.1. Về thiết kế

Thương hiệu Samsung là đại diện cho sự tinh tế trong thiết kế, mẫu Galaxy Note 9 của của hãng đã loại bỏ chức năng cảm biến vân tay phía lưng và chuyển tính năng này vào màn hình trước. Điều này khiến sản phẩm trông thật gọn nhẹ và hiện đại với camera kép, bút S Pen, màn hình cong,…

Trong khi đó, Galaxy S10 Plus lại là dòng điện thoại Samsung tiên phong trong sự phá cách cùng màn hình nốt ruồi. Mặt trước của màn hình có phần camera kép hình dạng như viên thuốc nằm lệch phía bên phải. Viền điện thoại được thiết kế siêu mỏng, độ tinh tế gần như tuyệt đối.

Cấu hình Samsung Galaxy Note 9 (Nguồn:tapchicongnghe.vn)

1.2. Về màn hình

Điểm giống nhau về màn hình của 2 phiên bản này đều là màn hình cong, khung là kim loại và có mặt lưng là kính chịu lực tốt. Camera sau của chúng đều theo hướng nằm ngang.

Hai điện thoại này thuộc nhóm điện thoại thông minh có kích cỡ màn hình lớn với 6,4 inch và đều có sử dụng AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) – công nghệ màn hình phát quang hữu cơ ma trận động.

1.3. Camera và thời lượng pin

Xét về camera thì Samsung Galaxy S10 Plus có camera tele 12MP f / 2.4 với chức năng ổn định hình ảnh quang học. Góc camera cực rộng lên đến 16MP f / 2.2 khi không có OIS và camera 12MP có OIS, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều gợi ý chụp đẹp với nhiều bối cảnh khác nhau hoặc thử những hiệu ứng nghệ thuật Spin, Zoom, Blur,… cho ra những tấm ảnh cực nét, đẹp lung linh như máy ảnh chuyên nghiệp.

Do đó, điểm khác biệt được năng cấp ở S10 plus so với Note 9 chính là ở Note 9 không có camera thứ 3 với 16MP. Mặt khác, chúng còn khác nhau về máy ảnh mặt trước, điện thoại Note 9 chỉ có độ phân giải 8MP f / 1.7 trong khi S10 plus có thêm ống kính 10MP f / 1.9.

Bên cạnh 7 tính năng Samsung Galaxy Note 9, xét về dung lượng pin của 2 điện thoại này thì không khác biệt lắm, ở S10 plus là 4.100 mAh còn ở Note 9 nhỏ hơn chút với dung lượng 4.000 mAh, nhưng điều khác biệt đều nằm ở chức năng sạc.

Galaxy S10 plus đã có cải thiện về tốc độ sạc với việc sử dụng sạc không dây tốc độ nhanh 2.0. Ngoài ra, nó còn có chức năng PowerShare giúp bạn có thể chia sẻ để sạc không dây cho nhiều thiết bị khác.

Cấu hình Samsung Galaxy S10 (Nguồn:digitaltrends.com)

1.4. Hệ điều hành và cấu hình

Điểm chung của Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9 là đều sử dụng hệ điều hành Android. Samsung Galaxy S10 Plus nổi bật hơn khi có chipset octa-core. Vì vậy, máy hoạt động rất mạnh mẽ và tốc độ hơn so với Note 9.

Đối với Samsung Galaxy S10 Plus, bạn có thể chọn nhiều dung lượng khác nhau: 128GB, 512GB hoặc 1TB. Đối với Samsung Galaxy Note 9 thì chỉ với dung lượng 128GB hoặc 512GB. Tuy nhiên, Note 9 có tính năng đặc biệt hơn chính là có bút S Pen sở hữu tính năng cải tiến kỳ lạ nhất hỗ trợ việc phác thảo và viết trên màn hình dễ dàng.

Bên cạnh đó, cấu hình của 2 điện thoại có sự khác nhau tương đối ít. Độ phân giải của hai máy cũng đều là độ phân giải QHD+ nhưng lại khác biệt về kích thước màn hình. Galaxy Note 9 đã có kích thước lớn là 1440 x 2960 nhưng vẫn còn nhỏ hơn Galaxy S10 Plus.

Hệ điều hành của Samsung Galaxy S10+ rất mạnh mẽ (Nguồn: 9to5google.com)

1.5. Giá bán

Giá bán của Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9 có sự chênh lệch khá nhiều. Nguyên nhân xuất phát từ sự nâng cấp cải tiến vượt trội của Samsung Galaxy S10 Plus so với đời điện thoại “đàn anh” là Note 9.

Galaxy Note 9 tại Saigon-Gpdaily có mức giá đa dạng dành cho nhiều dung lượng lưu trữ và màu sắc khác nhau. Giá thấp nhất là Samsung Galaxy Note 9 dung lượng 128GB, màu đen, bản Hàn Quốc với giá 15 triệu đồng. Còn với dung lượng 512GB, màu đen, hàng chính hãng sẽ có giá cao nhất là 26 triệu đồng.

Hiện nay, trên thị trường mới chỉ công bố giá bán dự kiến của Galaxy S10+ và chưa có giá bán chính thức. Tuy nhiên, căn cứ vào dung lượng khác nhau thì giá bán cũng từ đó có sự chênh lệch khác nhau.

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus RAM 8GB, dung lượng ROM 128GB có giá dự kiến là 999,99 USD, vào khoảng 23 triệu đồng. Samsung Galaxy S10 Plus RAM 8GB và ROM 512GB có giá là 1.249,99 USD, khoảng 29 triệu đồng. Cuối cùng là điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus với dung lượng RAM 12GB, ROM 1TB với mức giá dự kiến sẽ là 1.599,99 USD, khoảng 37 triệu đồng.

Những thông tin về giá của dự kiến của Samsung Galaxy S10 Plus trên chỉ tại thị trường Mỹ, còn đối với thị trường Việt Nam thì thường sẽ cao hơn trong khoảng 2 đến 3 triệu đồng.

Samsung Galaxy S10 Plus đã có giá dự kiến (Nguồn: tieudungplus.vn)

2. Nên mua Samsung Galaxy S10 Plus hay Samsung Galaxy Note 9

Để lựa chọn mua chiếc smartphone tinh tế về thiết kế, hiện đại về chức năng giữa hai thế hệ khác nhau tại Saigon-Gpdaily thì tất nhiên dòng máy đời mới sẽ được nâng cấp hơn, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Một phiên bản Galaxy S10 Plus với nhiều điều mới lạ luôn được các tín đồ công nghệ săn đón nhiệt tình hơn.

Có thể bạn sẽ nghĩ Galaxy S10 plus khá đắt nhưng với những thiết kế vượt bậc hơn hẳn Note 9 thì giá dự kiến khá hợp lý. Đối với Samsung Galaxy Note 9 làm hài lòng người dùng với mức giá khá phù hợp khi phụ kiện đi kèm là bút S Pen thần kỳ rất thích hợp với tín đồ của óc sáng tạo, hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, đồ họa, kiến trúc, copywriter,…

Tuy nhiên, Samsung Galaxy S10 Plus sẽ có chipset mới hơn, viền màn hình nhỏ hơn, cảm ứng vân tay trên màn hình, nhiều camera và khả năng lưu trữ lớn. Nếu bạn là người luôn sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ, thích sự đổi mới của công nghệ thì Samsung Galaxy S10 Plus chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn sự nổi bật trong thiết kế cùng tính năng của Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 9. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn tìm cho mình thiết bị ưng ý nhất. Đặt trước Samsung Galaxy S10+ nhận quà giá trị tại Saigon-Gpdaily, hãy là người đầu tiên sở hữu trong tầm tay thiết bị công nghệ tiên tiến, đẳng cấp bạn nhé.