So sánh Scan Me Adayroi với các ứng dụng quét mã vạch Android khác

Tính năng quét mã vạch Android khi mua sắm đã không còn xa lạ. Tuy nhiên mới đây Saigon-Gpdaily đã cho ra mắt ứng dụng quét mã vạch Scan Me với mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Vậy, so sánh Scan Me Saigon-Gpdaily với các ứng dụng quét mã vạch Android khác có gì nổi bật?



Ứng dụng quét mã vạch QR Code cho máy Android (Nguồn: beaconstac.com)

1. Ưu điểm Scan Me Saigon-Gpdaily

1.1. Chủ động promotion (khuyến mãi)

Không chỉ quét mã QR của từng sản phẩm, Saigon-Gpdaily còn có những mã code QR riêng áp dụng cho từng chương trình khuyến mãi. Hơn thế nữa, ứng dụng mới ra mắt của Saigon-Gpdaily Scan Me cho phép tổng hợp sản phẩm của từng ngành hàng, thương hiệu, kèm thông tin, chương trình khuyến mãi, dịch vụ nổi trội để giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.

Chẳng hạn như muốn mua điện thoại mới, bạn vào danh mục điện thoại – máy tính bảng, tìm kiếm thương hiệu và giá cả chỉ vài chạm, thao tác cực đơn giản, nhanh chóng.

Scan Me có những mã QR giảm giá riêng cho từng chương trình khuyến mãi khác nhau. (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

1.2. Mọi địa điểm

So sánh Scan Me với các tính năng quét mã vạch Android khác, điểm cộng lớn không thể bỏ qua chính là Scan Me chấp nhận quẹt mọi lúc mọi nơi, không phân biệt địa điểm, không quan trọng khách hàng đứng tại đâu, Scan Me của Saigon-Gpdaily vẫn sẵn sàng hỗ trợ thanh toán cho bạn bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, trong một số trường hợp, Saigon-Gpdaily chỉ chấp nhận phương thức giao hàng tận nhà ở một phạm vi nhất định.

Dù ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm mua bán, chỉ cần mở VinID, sử dụng Scan Me, quẹt thanh toán là xong ngay! (Nguồn: thespoon.tech)

1.3. Mọi hình thức thanh toán

Saigon-Gpdaily hỗ trợ 3 hình thức thanh toán trên Scan Me, gồm:

(1) Thanh toán nhanh tại quầy

(2) Giao hàng về tận nhà

(3) Lấy hàng sau

Khi chọn trong bất cứ hình thức thanh toán nào, khách hàng yên tâm là vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hành, hậu mãi từ Saigon-Gpdaily. Do đó, tùy thuộc nhu cầu, hoàn cảnh mua sắm để bạn lựa chọn hình thức thanh toán Scan Me phù hợp nhất nhé!

Thanh toán ngay tại quầy là một trong những hình thức thanh toán của Scan Me Saigon-Gpdaily. (Nguồn: vinid.net)

1.4. Mọi nhà cung cấp

Một yếu tố nữa khi so sánh Scan Me đối với hình thức quẹt mã khác đó là: sử dụng Scan Me của Saigon-Gpdaily dễ dàng triển khai với sản phẩm, trang của mọi nhà cung cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Saigon-Gpdaily đã hợp tác ít nhất 200 nhà cung cấp uy tín như Lock&Lock, Samsung, Piaggio,… với đầy đủ các sản phẩm từ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, spa, làm đẹp,…. đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt để đặt mã quét thanh toán tại cửa hàng – cơ sở bán. Đặc biệt, Scan Me thanh toán được tất cả đơn hàng khi bạn mua sắm trên ứng dụng VinID.

Tính đến thời điểm này, Scan Me cũng như Vinmart Scan & Go đã có hơn 200 đối tác chấp nhận quẹt mã thanh toán. (Nguồn: vinid.net)

2. Ưu điểm VinMart Scan and Go

Khi sử dụng Scan and Go trên ứng dụng VinID, bạn tiết kiệm thời gian mua sắm tối đa với thanh toán bằng mã quét siêu tốc, không cần xếp hàng, không chen lấn hay chờ đợi thanh toán như trước.

Bên cạnh đó, bạn cũng nói ‘không” với cách thức mua hàng truyền thống – bỏ hàng vào giỏ xách lỉnh kỉnh ra tính tiền như trước nữa. Đây cũng chính là ưu điểm vượt trội mà người dùng VinMart Scan and Go dễ dàng cảm nhận được.

Mua sắm thỏa thích khỏe re, chỉ cần quét mã, thanh toán siêu tốc với Vinmart Scan & Go. (Nguồn: vinid.net)

Chần chừ gì nữa, thực hiện ngay 5 bước tải ứng dụng VinID và sử dụng VinMart Scan & Go:

Bước 1 : Tải ứng dụng VinID bằng cách vào App Store (Google Play), gõ từ khóa “VinID”

Bước 2: Mở ứng dụng VinID, chọn “ Trải nghiệm Scan & Go ”

Bước 3 : Chọn 1 trong 3 phương thức (thanh toán nhanh; giao hàng tận nhà hoặc lấy hàng sau) tại cửa sổ “ Phương thức mua hàn g”. Chọn xong, bấm “ Tiếp tục ”

Bước 4 : Chọn cửa hàng VinMart đang mua sắm tại “ Bạn đang ở VinMart nào? ”

Bước 5: Đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân quẹt mã là xong!

Chắc hẳn với những so sánh Scan Me trên đây bạn đã biết được tính năng này tiện lợi và hữu ích như thế nào rồi. Nhanh tay tải ngay App Saigon-Gpdaily mua sắm online tiện lợi cùng Scan Me để rinh về những mặt hàng chất lượng, đảm bảo chính hãng, mức giá nhiều ưu đãi mà chẳng mất công đi đâu cả, nhận hàng siêu nhanh tận nhà tại siêu thị trực tuyến Saigon-Gpdaily.com nhé!