So sánh SJCam và Gopro qua 8 tiêu chí đánh giá máy quan trọng nhất

Gopro và SJCam là hai thương hiệu camera hành trình được nhiều người dùng yêu thích và sử dụng hiện nay. Liệu sản phẩm của thương hiệu nào có chất lượng tốt hơn hãy cùng tìm hiểu trong bài so sánh SJCam và Gopro sau đây.



1. So sánh 2 thương hiệu Gopro và SjCam

1.1. Xuất xứ thương hiệu

Gopro là thương hiệu nổi tiếng lâu đời của Mỹ được thành lập những năm 2002. Hãng đã cho ra đời và phân phối các thiết bị camera hành trình, camera thể thao có chất lượng tốt trên khắp thế giới. Sản phẩm của Gopro được nhiều tín đồ phượt trên thế giới yêu thích và sử dụng cho các chuyến đi của mình.

SJCam chuyên sản xuất, phân phối các loại máy ảnh, camera hành trình đến từ Trung Quốc được thành lập từ những năm 2007. Hầu hết các sản phẩm phân phối và được ưa chuộng tại thị trường Đài Loan, Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á. So về xuất xứ thương hiệu của SJCam và Gopro thì có hãng SJCam có thời gian thành lập muộn hơn tuy nhiên SJCam cũng đã cho ra đời được nhiều dòng sản phẩm giá rẻ có chất lượng tốt.

Gopro có mặt trên thị trường sớm hơn nên được nhiều người dùng biết đến (Nguồn: techzones.vn)

1.2. Các dòng sản phẩm

Dòng camera hành trình bắt nét tốt hãng Gopro hiện nay có các phiên bản chính: GoPro HERO 6 vs HERO5 vs HERO 5 Session vs HERO Session vs Fusion với các sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn và cực kỳ bền bỉ phù hợp cho những phượt thủ có những yêu cầu khó tính nhất.

Còn SJCam hiện nay có 4 dòng sản phẩm chính: SJCam, M Series, SJ Series, 360 Series. Mỗi dòng sản phẩm dành cho mỗi đối tượng khách hàng khác nhau với những tính năng bổ sung thêm khác nhau nhưng với một thiết kế chung nhỏ gọn và sử dụng những cảm biến ảnh nổi tiếng của Sony hay Panasonic.

Khi so sánh SJCam và Gopro thì SJCam có phần vượt trội hơn vì hãng cho ra đời nhiều dòng sản phẩm khác nhau, trong mỗi dòng sản phẩm có nhiều model khác nhau nên sự đa dạng cho người dùng lựa chọn hơn.

2. So sánh 2 camera của Gopro và Sjcam: GoPro Hero 5 và SJCam SJ7 Star

2.1. Thông số kỹ thuật

Cả 2 dòng sản phẩm của Gopro và SJCam này đều được trang bị một màn hình cảm ứng LCD có kích thước 2 inch và cùng có khả năng quay phim 4K.

GoPro Hero 5 Black sử dụng cảm biến ảnh CMOS Sensor có độ phân giải 12MP, ống kính khẩu độ F 2.8 và góc rộng đến 180 độ. Camera này có khe cắm thẻ nhớ ngoài có thể hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa lên đến 128GB. Thiết bị này có khả năng chống nước ở độ sâu tối đa là 10m. GoPro Hero 5 có viên pin dung lượng 1220mAh. SJ7 Star

Camera hành trình SJCam sử dụng cảm biến ảnh Sony IMX117 Sensor có độ phân giải 12MP, ống kính F 2.0 và góc rộng đến 166 độ. Thiết bị hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD tối đa lên đến 64GB. Camera này có thể hoạt động được ở dưới nước với độ sâu tối đa là 30m và thiết bị có viên pin dung lượng 1000mAh.

2.2. Ứng dụng

Gopro Hero 5 Black được sử dụng với ứng dụng có tên Capture trên hệ điều hành Android và iOS thông qua kết nối không dây wifi và bluetooth. Thông qua ứng dụng và kết nối này bạn có thể dễ dàng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu lên mạng xã hội một cách nhanh chóng.

Đối với SJCam SJ7 cũng có những tính năng tương tự với kết nối không dây wifi và bluetooth qua ứng dụng SJCAM Zone trên trên hệ điều hành Android và iOS. Vì vậy khi so sánh SJCam và Gopro về tiêu chí ứng dụng thì cả hai sản phẩm này đều có nét tương đồng.

SJCAM Zone là ứng dụng của hãng SJCam sử dụng cho các thiết bị của mình (Nguồn: poshgadgets.files.wordpress.com)

2.3. Video và chất lượng quay phim

SJCam SJ7 Star có thể quay phim ở nhiều chất lượng khác nhau như là 4K, 2K, Full HD, HD … chất lượng hình ảnh của video sắc nét, màu sắc trung thực và độ tương phản khá tốt. Bên cạnh đó với ống kính góc rộng 166 độ cho khả năng bắt trọn khung hình của chủ thể được tốt hơn.

Còn với Hero 5 có thể quay video chất lượng 4K, Full HD, HD … với tốc độ 120 khung hình / giây. Ngoài ra camera còn có nhiều chế độ quay phim khác nhau cho bạn nhiều sự lựa chọn như là lapse ban đêm, chế độ thời gian trôi đi và chế độ chụp liên tục. Thiết bị còn cho bạn nhiều khả năng tùy chọn về ISO, cân bằng trắng và chế độ phơi sáng.

Về tính năng và chất lượng quay phim thì cả SJCam và Gopro đều cho ra chất lượng tốt, tuy nhiên Gopro Hero 5 có phần nhỉnh hơn với tốc độ quay phim nhiều khung hình trên giây hơn và nhiều chế độ tùy chỉnh hơn.

2.4. Chống rung điện tử

Cả hai thiết bị SJCam J7 và Hero Gopro Hero 5 đều trang bị những công nghệ chống rung điện tử giúp cho cả 2 thiết bị camera hành trình cho ra chất lượng quay video tốt nhất dù trong bất cứ địa hình hiểm trở nào. Chất lượng video được mượt mà và tốt hơn nhờ công nghệ chống rung điện tử riêng biệt của 2 hãng này.

Gopro Hero 5 có chức năng chống rung điện tử khá tốt (Nguồn: digi4u.net)

2.5. Độ biến dạng và chỉnh sửa mắt cá

SJCam J7 Star có ống kính góc rộng 166 độ nên cho độ biến dạng ảnh ít hơn so với góc kính rộng 170 độ của Hero 5. Tuy nhiên cả 2 thiết bị này đều cho người dùng dễ dàng chỉnh sửa mắt cả và độ biến dạng của các bức ảnh chụp được.

2.6. Audio

Khi so sánh SJCam và Gopro nói chung về chất lượng audio thì có lẽ SJCam có phần âm thanh của video có chất lượng thu tốt hơn. Một phần nguyên nhân audio của Gopro Hero 5 có chất lượng thu không tốt là do lớp vỏ của thiết bị này có khả năng chống nước nên hạn chế về tiêu chí audio thu được.

2.7 Chống nước

SJCam SJ7 Star có thể chống nước ở độ sâu lên đến 30m khi bạn lắp kèm thêm một vỏ nhựa trong suốt. Còn với Hero Gopro cũng có chế độ chống nước nhưng chỉ ở mức hạn chế là độ sâu 10m nhưng không cần bất cứ một vỏ máy bảo vệ nào khác. Vì thế bạn có thể dễ dàng sử dụng Hero Gopro 5 trong mọi điều kiện thời tiết.

2.8. Phụ kiện

SJCam SJ7 Star được nhà sản xuất trang bị đến 14 phụ kiện kèm theo cho bạn có thể sử dụng cho mọi thiết bị đi cùng: flycam xịn, điều khiển từ xa, mũ bảo hiểm, xe đạp, xe máy,… Còn Gopro Hero 5 chỉ được nhà sản xuất trang bị cho 5 món phụ kiện đi kèm.

Với những thông tin so sánh về 2 sản phẩm GoPro Hero 5 và SJCam SJ7 Star trên đây đã giúp bạn cũng đã có được những thông tin hữu ích về 2 thương hiệu camera hành trình nổi tiếng nhất trên thị trường này. Hy vọng bạn sẽ nhanh chóng đặt mua camera ghi hình sắc nét và âm thanh chất lượng trên mọi chặng đường, phù hợp cho mục đích sử dụng của mình.