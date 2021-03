So sánh sữa Enfamil và Similac loại nào tốt với hệ tiêu hóa của trẻ

Hiện nay, trên thị trường đang có rất nhiều loại sữa có công dụng tăng cân và rất hợp với hệ tiêu hóa của bé. Tuy nhiên nhiều người lại phân vân giữa sữa Enfamil và Similac loại nào tốt hơn? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé!



Sữa mẹ là nguồn thực phẩm hoàn hảo nhất, thích hợp nhất đối với trẻ gắn bó tình mẫu tử giữa mẹ và con. Sau 6 tháng, trẻ bước vào thời kỳ ăn dặm và cần được bổ sung thêm sản phẩm sữa bột ngoài thị trường bên cạnh sữa mẹ. Ở thị trường Việt Nam có hai “ông lớn” quen thuộc trong ngành sữa thương hiệu ngoại là Abbott, Mead Johnson. Cả 2 hãng đều có sản phẩm riêng cho mình đó là Enfamil và Similac. Hãy cùng so sánh 2 loại để chọn cho bé yêu sản phẩm phù hợp mẹ nhé.

1. Đánh giá sữa Similac Pro Advance có tốt không?

Được biết đến là một dòng sữa mới của Mỹ nên sản phẩm này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

1.1. Sữa Similac Pro Advance của nước nào sản xuất

Similac là một trong thương hiệu sữa bột trẻ em nổi tiếng Abbott trên khắp thế giới. Với hơn 130 năm hoạt động vững mạnh trên thị trường chăm sóc sức khỏe, đây luôn là cái tên uy tín được nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe tin tưởng và khuyên dùng.

Sữa Similac Pro Advance của Abbott, Hoa Kỳ (Nguồn: youtube.com)

1.2. Giá thành

Nhìn chung, giá thành của dòng sữa này tương đối cao hơn so với những sản phẩm cùng loại nhưng đồng nghĩa với việc đó là chất lượng được đảm bảo cao và hiệu quả hơn hẳn.

1.3. Ưu điểm của sữa Similac Pro Advance

Đây chính là một trong những tiêu chí quan trọng để giúp các mẹ xem sữa Similac và Enfamil sữa nào tốt hơn? Có thể thấy, Similac nổi bật khi được sản xuất bởi Abbott Hoa Kỳ – tập đoàn chăm sóc lĩnh vực sức khỏe hàng đầu trên thế giới và hiện nay đang góp mặt trên 130 đất nước. Theo như đánh giá sữa Similac Pro Advance có tốt không, sản phẩm này còn là kết quả của những công thức nghiên cứu vượt trội, cụ thể chính là bổ sung hỗn hợp các thành phần như Lutein, Vitamin E và DHA. Nhờ đó, bé yêu sẽ được phát triển toàn diện với trí não thông minh và đôi mắt sáng.

Các dòng sản phẩm đa dạng, phong phú với nhiều sự lựa chọn như Similac Sensitive, Similac Pro Advance Non Gmo-Hmo, Similac Total Comfort Non – Gmo… đều là loại sữa mát, hỗ trợ giúp bé tăng cân phòng ngừa táo bón. Không chỉ vậy, sữa có chứa khá nhiều chất đạm, chất béo nên sẽ giúp được bé phát triển chiều cao, tăng trưởng tốt và ngày càng khỏe mạnh hơn.

1.4. Hạn chế của sữa Similac Pro Advance

Bên cạnh những ưu điểm như trên thì dòng sữa Similac của Abbott vẫn có một số hạn chế, khuyết điểm nho nhỏ. Các mẹ cũng có thể dựa vào đó để xem sữa Enfamil và Similac loại nào tốt.

Bởi đây là sản phẩm sữa bột được sản xuất từ Hoa Kỳ, vì thế trong quá trình vận chuyển mang về Việt Nam thì sữa thường xuyên bị vón thành cục hoặc đổi màu ngay sau khi mới mở nắp hộp được một tuần. Có thể là do nhiệt độ, khí hậu và thời tiết ở 2 quốc gia hoàn toàn tách biệt nhau.

Nắp của hộp sữa Similac lại thường không được đóng kín khít toàn bộ 100% mà luôn luôn có những độ vênh nhất định, có thể rất khó bảo quản.

Ngoài ra, vì có chứa khá nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể của trẻ hoặc do cơ địa của bé không phù hợp hay bị đầy hơi chướng bụng không hấp thụ được sữa nên nếu các mẹ pha sữa không cần thận, sẽ dẫn đến khả năng gây táo bón cho bé.

Đồng thời so với nhiều dòng sữa bột khác cùng loại thì giá có phần cao hơn.

1.5. Hương vị

Sữa Similac cho bé không chứa hương liệu tạo màu, mùi, hay chất bảo quản. Và có chứa thành phần dinh dưỡng gần giống như sữa mẹ nên có hương vị rất tự nhiên, không quá ngọt cũng không quá ngấy. Phải chăng chính vì vậy mà được rất nhiều bé yêu thích và các mẹ cũng ưa chuộng dòng sản phẩm này hơn?

1.6. Hạn sử dụng

Hạn sử dụng của sản phẩm luôn được in ấn cẩn thận và rõ ràng trên bao bì ngoài hộp. Thông thường dòng sữa Abbott của Mỹ sẽ có hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày sản xuất. Do đó, khi đi mua sắm, các mẹ nhớ lưu ý vấn đề này để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, an toàn.

Có nên mua sữa Similac Pro Advance (Nguồn: lister.com)

2. Đánh giá sữa Enfamil có tốt không?

Để tiếp tục so sánh sữa Enfamil và Similac thì các mẹ hãy tham khảo thêm những kiến thức về dòng sữa Enfamil dưới đây.

2.1. Sữa Enfamil của nước nào sản xuất

Chắc hẳn, ít ai biết rằng sữa Enfamil cũng là một dòng sữa bột đến từ Hoa Kỳ như Similac. Tuy nhiên, nó lại được sản xuất bởi thương hiệu uy tín lâu năm mang tên là Mead Johnson – một tập đoàn mang đến những loại sữa Việt Nam giúp trẻ tăng cân tốt, phát triển đều uy tín trên thế giới.

2.2. Giá thành

So với mặt bằng chung của nhiều dòng sữa cùng loại trên thị trường hiện nay, trong đó có cả Similac thì Enfamil có mức giá không quá cao. Ví dụ như sữa bột Enfamil A+ 1 dành cho trẻ từ 0-6 tháng, có khối lượng 400g thì cũng chỉ có giá là 200.000 VND/hộp.

Sữa Enfamil của Mead Johnson, Mỹ sản xuất (Nguồn: vietaircargo.com)

2.3. Ưu điểm của sữa Enfamil

Dựa vào những ưu điểm của sữa Enfamil dưới đây, thì những bậc phụ huynh thông thái sẽ biết được sữa Similac và Enfamil sữa nào tốt hơn để lựa chọn được sản phẩm cho con yêu của mình.

Đây là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đến từ Mead Johnson – thương hiệu sữa bột nổi tiếng trên khắp thế giới với hơn 70 sản phẩm. Không những vậy Enfamil luôn được cải tiến vượt bậc để phù hợp với cơ thể của bé nhiều hơn. Enfamil hỗ trợ khả năng miễn dịch và hệ tiêu hóa “siêu tốt” cho bé yêu nhờ thành phần Triple- Health Guard Dual Prebiotics quan trọng như trong sữa mẹ. NGoài ra, được sản xuất từ những nghiên cứu công thức sữa bột độc quyền của các chuyên gia Hoa Kỳ cho ra nhiều sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn, thể chất của trẻ như Enfamil Gentlease – dành cho trẻ hay quấy khóc, nôn trớ.

Bên cạnh các vitamin cần thiết và chất đạm quan trọng thì trong sản phẩm này còn có Prebiotics sẽ giúp cho hoạt động của hệ tiêu hóa hay đường ruột dễ dàng hơn và bé sẽ tăng cân tốt hơn. Nhờ một số thành phần cũng thường xuyên có trong những thực phẩm dinh dưỡng giúp trẻ phát triển như Choline, ARA hay DHA sẽ làm cho bé có trí não thông minh và đôi mắt tinh anh ngời sáng. Lượng magie, vitamin, canxi hay photpho trong sữa Enfamil sẽ hỗ trợ bé phát triển chiều cao một cách tối đa.

2.4. Hạn chế của sữa Enfamil

Mặc dù là dòng sữa rất nổi tiếng ở Mỹ nhưng chưa được nhập khẩu nhiều về Việt Nam nên khá hiếm trên thị trường và giá thành hơi cao. Ngoài ra, công thức sữa Enfamil hoàn toàn chưa được tối ưu triệt để, do đó vị sữa còn khá ngọt. Thế nhưng, các mẹ không cần bận tâm quá nhiều vì biết đâu bé nhà mình sẽ hợp sữa và phát triển tốt.

2.5. Hương vị

Cùng so sánh sữa Enfamil và Similac về hương vị thì thấy sữa Enfamil lại mang mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng và rất đỗi dễ chịu. Đặc biệt, hương vị cũng ngọt ngào y như dòng sữa mẹ. Điều này sẽ tạo cảm giác gần gũi, quen thuộc và kích thích bé dễ uống hơn.

2.6. Hạn sử dụng

Thông thường hạn sử dụng của sản phẩm sẽ được dập nổi ở trên bề mặt hộp sữa. Tùy theo từng loại sữa sẽ có những hạn sử dụng khác nhau. Vì thế, khi đi mua sữa mẹ nên xem kĩ bao bì và hạn sử dụng kẻo mua phải sữa sắp hết hạn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như sự phát triển toàn diện, vững chắc của bé.

Nói tóm lại, để so sánh xem sữa Enfamil và Similac loại nào tốt thì có lẽ rất khó. Mà nên tùy thuộc vào từng cơ địa của mỗi bé khi sử dụng các sản phẩm sữa bột thì mới có thể đánh giá được chính xác là sữa nào tốt hơn. Thế nhưng, các mẹ cần lưu ý là sữa Similac Pro Advance là sản phẩm chỉ được phân phối ở thị trường Mỹ và nó được nhập khẩu về Việt Nam thông qua cá dịch vụ trung gian nên không thể chứng thực được đó có phải là hàng chính hãng hay không?

Vì vậy, các mẹ cần cân nhắc thật kỹ trước và có thể lựa chọn dòng sữa Enfamil thay thế. Bởi sản phẩm đó cũng có thành phần và giá trị dinh dưỡng tương đương, lại được phân phối bởi các nhà cung cấp uy tín như saigon-gpdaily.com.vn… nên hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm khi mua hàng.

Hương vị của sữa Enfamil khác hẳn với Similac (Nguồn: moki.vn)

Phía trên là toàn bộ những thông tin hữu ích, thú vị để giải đáp cho vấn đề sữa Enfamil và Similac loại nào tốt? Hy vọng qua đó, các mẹ sẽ có thêm nhiều kiến thức mới mẻ để lựa chọn sản phẩm sữa bột cho bé chất lượng, phù hợp từng độ tuổi nhà mình.