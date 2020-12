So sánh sữa Nestle và Meadow Fresh loại nào uống ngon bổ hơn

1. So sánh sữa Nestle và Meadow Fresh loại nào tốt hơn?



Bất cứ bà mẹ nào cũng muốn mang đến nguồn sữa chất lượng, hương vị thơm ngon và tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sữa Nestle và Meadow Fresh là hai sự lựa chọn phổ biến khiến nhiều người băn khoăn không biết sản phẩm nào tốt hơn. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily đánh giá chi tiết qua bài viết sau đâ



1. So sánh sữa Nestle và Meadow Fresh loại nào tốt hơn?

1.1. Xuất xứ sữa Nestle và Meadow Fresh của nước nào

Sữa tiệt trùng Nestle là dòng sữa hội đủ những nét đặc trưng riêng của Tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn của thế giới – Nestlé. Khởi nguồn tại đất nước Thụy Sỹ xa xôi, Nestlé có kinh nghiệm hơn 150 năm trong hoạt động nghiên cứu, sản phẩm và chế biến nên những sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo, dịch vụ đa dạng giúp cho người tiêu dùng vô cùng hài lòng.

Với cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách cải thiện sức khỏe người dùng ngay từ bây giờ tại 189 nước, sản phẩm có những định hướng chiến lược dinh dưỡng rõ ràng, bổ sung vi chất cần thiết, giảm thiểu lượng đường, muối, chất béo không có lợi, hạn chế tối đa nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

Sữa Meadow Fresh là một trong những dòng sữa tiệt trùng an toàn, giàu dinh dưỡng có xuất xứ từ New Zealand, vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu. Từ bước khởi đầu khiêm tốn, thương hiệu Meadow Fresh đã từng bước manh nha, cung cấp ra thị trường 190 triệu lít sữa mỗi năm, có hơn 400 nhân công làm việc.

Luôn chọn lọc nguồn nguyên liệu sạch, tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao dinh dưỡng trong sữa và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường nên Meadow trở thành cái tên sáng giá được đông đảo người tiêu dùng châu Á lựa chọn và yêu thích.

Sữa Nestle mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sự phát triển của bé yêu (Nguồn: googleusercontent.com)

1.2. Thành phần dinh dưỡng

Trong sữa tươi tiệt trùng Nestle có đủ các thành phần dinh dưỡng: sữa bột tách kem, dầu bơ, nước và đường nên rất tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ. Mỗi hộp sữa mỗi ngày cung cấp đến 25% nhu cầu canxi cho cơ thể. Cùng với đó là các dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin các loại A, D, D3, B6 và B9. Như vậy, mỗi ngày mẹ nên cho bé uống hai hộp vào buổi sáng sau ăn và buổi tối trước khi đi ngủ để có thể yên tâm về sức khỏe của bé yêu.

Trong khi đó, sữa tiệt trùng Meadow Fresh với sự kết hợp với nhiều nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng. Chúng bao gồm sữa bò tươi ít béo, bột sữa gầy, vitamin A, D,… được chế biến theo công thức riêng biệt nên chất lượng sữa đạt tiêu chuẩn cao. Sữa có hương vị thơm ngon, bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Sữa tươi Meadow Fresh ngọt ngon, thơm bổ (Nguồn: gutafood.com)

1.3. Độ tuổi sử dụng

Cả hai loại sữa Nestle và Meadow Fresh đều được sử dụng phổ biến cho giai đoạn tăng trưởng của trẻ, từ 6 – 12 tuổi, giúp cho xương chắc khỏe, bước đầu hoàn thiện về thể lực trong tương lai. Sản phẩm là giải pháp dinh dưỡng tốt ưu đáp ứng 25% nhu cầu canxi cho bé từ 7 – 9 tuổi, gần 25% cho trẻ 10 – 12 tuổi. Như vậy, với hai hộp sữa mỗi ngày kèm với các loại thực phẩm giàu dưỡng chất, các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về sự phát triển toàn diện của trẻ.

1.4. Mẫu mã, bao bì

Sữa tiệt trùng Nestle và Meadow Fresh chú trọng thiết kế và đóng gói theo quy cách tiêu chuẩn vừa tiện lợi khi uống, mang theo người mọi lúc mọi nơi vừa bảo quản sữa dễ dàng, tránh hư hỏng, biến chất. Hộp giấy có kích thước 115ml, 180ml hoặc hộp lớn 1 lít dễ sử dụng và tiện lợi.

1.5. Giá sữa Nestle và Meadow Fresh

Với sữa Nestle, giá sữa theo lốc 4 hộp, mỗi hộp dung tích 180ml chỉ 28.900 đồng, mua theo thùng 48 hộp sữa tươi Nestlé xấp xỉ hơn 300.000 đồng. Trong khi đó, giá sữa Meadow Fresh cao hơn hẳn, lốc 3 hộp mỗi hộp 200ml có giá 43.500 đồng.

Sữa Nestle đa dạng sự lựa chọn người dùng với nhiều vị khác nhau (Nguồn: nestle.com.vn)

