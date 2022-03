So sánh VinFast Fadil và Kia Morning nên mua loại nào tốt nhất 2019

4. Độ an toàn và an ninh



So sánh VinFast Fadil và Kia Morning 2019 đang là một chủ đề rất nóng đối với tín đồ xe và những ai đang có nhu cầu sở hữu ô tô giá tốt quan tâm. Một bên là thương hiệu lâu năm, một bên là niềm tự hào ô tô Việt, khi đặt 2 sản phẩm này lên bàn cân sẽ như thế nào?



1. So sánh VinFast Fadil và Kia Morning 2019 về màu sắc

Một trong những vấn đề đầu tiên chúng ta quan tâm khi mua xe là xem xét thiết kế. Trong đó, màu xe là quan trọng nhất. Không chỉ là vấn đề sở thích, phong cách cá nhân mà đối với người Việt, xe hơi vẫn được coi là một tài sản và nên chọn màu xe sao cho hợp với phong thủy. Hãy tham khảo cách chọn màu xe hợp phong thủy của VinFast Fadil để có sự lựa chọn phù hợp.

Kia Morning là một dòng xe phổ biến của Honda từ nhiều năm nay, được khá nhiều người Việt lựa chọn do giá rẻ. Hiện các dòng xe Kia hầu hết đều có đủ 6 màu: Vàng nhạt, Vàng Cát, Đỏ, Nâu, Trắng, Bạc. 2 màu Trắng và Đỏ có số lượng bán chạy nhất.

Trong khi đó, VinFast Fadil chưa chính thức được bán ra thị trường mà chỉ mới được giới thiệu vào cuối năm 2018. Các sản phẩm trưng bày mẫu hiện có 5 màu: Trắng, Đỏ, Cam, Bạc và Xanh ngọc. Tuy nhiên, trước khi xe được giao cho khách hàng, hãng hoàn toàn có thể tung ra những màu xe mới nữa.

VinFast Fadil màu xanh trang nhã và khá độc (Nguồn: kinhdoanhplus.vn)

2. Về đặc điểm thiết kế bên ngoài

2.1 Phần đầu xe

Với Kia Morning, chúng ta sẽ nhận xét bản mới nhất đang bán tại Việt Nam là Si 2019. Phần hốc gió của xe có hình mũi hổ theo đúng nét đặc trưng của Kia mấy năm trở lại đây. Đèn pha là dạng Projector, đèn trước là đèn LED, đèn sương mù dạng thấu kính và ở riêng 2 bên.

Ở VinFast Fadil, cụm đèn pha có thiết kế lớn hơn hẳn. Với bản cao cấp, đèn chiếu sáng ban ngày và đèn hậu sẽ là dạng LED, còn bản tiêu chuẩn thì là dạng Halogen. Một điểm khá sáng tạo không chỉ có ở Fadil mà có ở mọi dòng khác của VinFast đó là phần lưới tản nhiệt được cách điệu tạo thành hình chữ V – biểu tượng cho tên hãng, slogan Vinfast ý nghĩa.

2.2 Phần thân xe

Thân xe Kia Morning 2019 có mâm xe dạng lốc xoáy 4 nan kép. Gương chiếu hậu có màu đen bóng khá khác biệt và tích hợp luôn với đèn báo rẽ.. Kia Morning cũng sử dụng nền tảng khung gầm của xe Hyundai I10.

Với Fadil, gương chiếu hậu cũng được tích hợp làm đèn báo rẽ tương tự Kia, nhưng có thêm khả năng chỉnh điện hiện đại. Mâm xe làm từ hợp kim đa chấu, kích thước 15 inch.

2.3 Phần đuôi xe

Đuôi xe Kia có ống xả kép giả để tạo dáng, cản sau được thiết kế lại dạng nhôm sáng có đan lưới bên trong trông hiện đại và sang trọng hơn hẳn bản trước. Còn phần đuôi xe của VinFast Fadil thì gần như giống hệt chiếc xe nó lấy cảm hứng thiết kế – Opel Karl Rock, nhưng cột ăng-ten đã được lược bỏ để xe trông gọn gàng hơn hẳn.

2.4 Điểm nhấn nổi bật

Với dòng xe nhỏ giá bình dân như thế này, so sánh VinFast Fadil và Kia Morning chúng ta nên để ý đến kích thước. Theo thông số từ VinFast, Fadil (3676 x 1632 x 1495 mm) bề thế hơn Kia Morning 2019 (3595 x 1595 x 1490 mm). Sự chênh lệch này nhìn qua thì không phải quá nhiều nhưng thực tế khi trải nghiệm ngồi trong xe sẽ thấy dễ chịu hơn.

2.5 Vành xe

Có thể nói, VinFast Fadil có thiết kế vành xe, góc cạnh mềm mại gần nhất trong số các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc hiện nay. Xe cũng có nhiều đường dập nổi để tạo điểm nhấn. Trong khi đó, Kia vẫn giữ thiết kế vành xe 8 chấu kép truyền thống như trước.

Hình ảnh đuôi xe Kia Morning (Nguồn: autobikes.vn)

3. Về phần nội thất, tiện nghi bên trong xe

3.1 Màu sắc bên trong

Nội thất ô tô VinFast Fadil và Kia Morning đều được bố trí hai hàng ghế bên trong như thông thường. Cả hai xe đều dùng ghế chỉnh cơ truyền thống cùng tông màu chủ đạo trong xe là đen. Đây là màu sắc phổ thông và đảm bảo yếu tố vệ sinh tốt. Kia bản cao cấp nhất còn có viền đỏ ấn tượng và năng động. Ghế ngồi cũng đều là bọc da. Nội thất Kia Morning Si AT 2019 đã được cải tiến so với bản trước với chất liệu ghế da cao cấp hơn.

3.2 Diện tích khoang chứa

Chiều dài cơ sở cùng là 2385 mm phần nào cho thấy không gian bên trong VinFast Fadil lẫn Kia Morning khá bình thường, không quá hẹp nhưng cũng không rộng rãi thoải mái. Đây là một con số an toàn về kích thước. Tất nhiên, một chiếc xe giá rẻ chỉ dưới 400 triệu thì khó có thể bề thế như xe hạng sang.

3.3 Trung tâm điều khiển

Xe Kia có điều hòa tự động, đầu DVD cảm ứng, định vị dẫn đường GPS. Tay lái xe bọc da gật gù, có phím bấm rảnh tay và sử dụng chìa khóa từ. Tương tự, Fadil cũng có các tính năng kể trên cùng nút điều chỉnh âm thanh và chìa khóa có cả loại mã hóa.

3.4 Tiện ích thông minh

Hệ thống thông tin giải trí trên bản tiêu chuẩn chỉ có kết nối AM/FM, MP3 và 1 cổng USB. Phiên bản cao cấp có thêm màn hình 7 inch, kết hợp âm thanh 6 loa, vô lăng tích hợp nút bấm, hỗ trợ thoại rảnh tay…

Kia Morning vẫn luôn nhỏ gọn và đơn giản (Nguồn: banxetai.com.vn)

4. Độ an toàn và an ninh

Dù là mua xe gì, tính an toàn vẫn luôn phải được ưu tiên cao. Mua xe giá rẻ không có nghĩa là chúng ta được phép lơ là điều này. Kia Morning 2019 có 2 túi khí trước, dây đai an toàn cho tất cả ghế ngồi và chức năng đèn tự chụp. Đây đều là những tính năng căn bản, bạn có thể trang bị thêm các phụ kiện xe ô tô khác hỗ trợ bên ngoài nếu chọn sử dụng xe này. VinFast Fadil thì khiến mọi người bất ngờ hẳn. Xe được trang bị rất nhiều hệ thống an toàn: bộ phanh trước, hệ thống chống bó cứng phanh, 2 túi khí, chức năng khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chức năng chống lật, căng đai khẩn cấp, cảnh báo tự động thắt dây an toàn. Tất cả đều có ở cả bản tiêu chuẩn lẫn cao cấp. Riêng bản cao cấp có thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử và 6 túi khí.

5. Động cơ và chế độ vận hành

Cuối cùng, chúng ta sẽ so sánh VinFast Fadil và Kia Morning về thông số kỹ thuật chi tiết. Đầu tiên là Kia Morning 2019: động cơ dung tích 1.25 lít, 4 xi lanh, cam kép DOHC cho công suất 86 mã lực và mô men xoắn cực đại 120Nm, hộp số tự động 4 cấp tiêu chuẩn.

Hai phiên bản VinFast Fadil có thông số: động cơ dung tích 1.4 lít, 4 xi lanh, công suất 98 mã lực, mô men xoắn 128 Nm, có số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước.

6. Giá bán

VinFast Fadil hiện là đối thủ đáng gờm của Kia Morning vốn lâu nay cực mạnh trong thị phần tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam. Theo giá thị trường hiện nay, Kia Morning 2019 có giá lăn bánh rẻ nhất là 330 triệu đồng với bản 1.0 MT và cao nhất là 460 triệu đồng với bản S AT (sẽ có sự chênh lệch giá giao động giữa các tỉnh thành).

Ngay từ khi mới ra mắt, giá bán VinFast Fadil đã được ấn định mức giá khoảng 350 triệu đồng và nếu bao gồm cả thuế phí các loại thì giá xe lăn bánh rơi vào cỡ 450 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm do VinFast sản xuất còn có một lợi thế khác nữa là khâu đại lý, bảo dưỡng, phụ tùng chắc chắn sẽ phong phú hơn vì đây là thương hiệu Việt. Quả thực, đây là mức giá vô cùng cạnh tranh khiến người mua xe nhất định phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

VinFast Fadil – dòng xe hạng A giá tốt đem lại cơ hội sở hữu ô tô cho người Việt (Nguồn: kinhtenet.vn)

Sau khi so sánh VinFast Fadil và Kia Morning, nếu lựa chọn thương hiệu Việt VinFast, bạn sẽ cần chờ đợi một thời gian nữa để được nhận xe. Cách đăng ký online mua ô tô VinFast trước ngay từ bây giờ rất đơn giản, bạn có thể đến thẳng showroom hoặc nhanh chóng hơn là đặt mua xe ô tô VinFast kiểu dáng phong cách trên Adayroi. Bạn chỉ cần đăng ký cọc trước VinFast Fadil chính hãng từ 20.000.000 đồng và không cần trả lãi suất. Ngoài ra, đặt online tại Adayroi càng sớm càng đem đến nhiều cơ hội được khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn nữa.