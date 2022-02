So sánh VinFast Fadil và Toyota Wigo: Thiết kế, Tính năng, Giá bán

5. Hệ thống an toàn, an ninh

Là dòng xe thuộc phân khúc giá tốt lại sở hữu nhiều công nghệ ấn tượng, ô tô VinFast Fadil được xem là đối thủ trực tiếp với mẫu xe cỡ nhỏ của Toyota. Thông tin so sánh VinFast Fadil và Toyota Wigo do Blog Saigon-Gpdaily tổng hợp dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 2 mẫu xe cạnh tranh này.



Vào cuối năm 2018, VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu xe 5 chỗ dòng CUV hạng A tới công chúng. Màn ra mắt của mẫu xe VinFast Fadil mới nhất nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo khách hàng bởi mức giá phổ thông và những tính năng thú vị, phù hợp với điều kiện của đông đảo người dùng Việt. Dòng xe này được xác định là cùng phân khúc với mẫu Toyota Wigo tại Việt Nam.

VinFast Fadil ra mắt cạnh tranh với các phân khúc xe cỡ nhỏ khác (Nguồn: tinhte.vn)

2. Thiết kế, kiểu dáng bên ngoài

2.1 Kiểu dáng

Với những ai qua tâm đến xe cộ thì có thể nhận ra ngay những nét quen thuộc từ dòng xe VinFast Fadil. Thiết kế được phát triển từ nguyên mẫu là dòng xe Karl Rocks của Opel – thương hiệu ôtô đến Đức vì vậy trông dáng vẻ xe việt giã, thể thao. Trong khi đó dòng Wigo của Toyota cũng không kém phần năng động, khỏe khoắn, phù hợp với sở thích của nhiều người.

Dòng xe Fadil có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3876 – 1632 – 1495 mm, trục cơ sở dài 2385 mm, tương đương với các mẫu xe hạng A khác. Trong khi đó các thông số này ở Toyota Wigo là 3660 x 1600 x 1520 mm và 2455 mm. Như vậy đại diện đến từ VinFast có phần dài hơn một chút nhưng không quá đáng kể. Tuy nhiên bên trong khoang cabin thì Wigo có chiều dài cơ sở dài hơn (2455 mm so với 2385 mm của Fadil). Toyota Wigo mang đến cho khách hàng 6 lựa chọn về màu sắc là: Xám, Trắng, Đỏ, Đen, Cam, Bạc, nhiều hơn Wigo với 5 màu: Đỏ, Xanh, Bạc, Cam, Trắng.

Xe Wigo có thiết kế thực dụng, không cầu kỳ hoa mỹ (Nguồn: 24h.com.vn)

2.2 Phần đầu xe

Cả hai dòng xe ô tô model mới, phong cách hiện đại đều dùng đèn pha halogen, cụm lưới tản nhiệt lớn phía trước và những dấu ấn đặc trưng về thương hiệu như logo và các điểm nhấn từ chi tiết mạ chrome bạc. Nhìn tổng thể từ đầu xe, mẫu Fadil tạo cảm giác ấn tượng và sắc nét hơn nhờ bộ đèn pha tinh tế, tích hợp đèn ngày, phần tấm lọc khí ruộng bậc thang đặc trưng gọn gàng hơn nhiều so với mẫu Wigo.

2.3 Phần thân xe

Cả hai mẫu xe đều có đường gân nổi nhẹ để tạo vẻ ngoài chắc chắn, cứng cáp hơn cho chiếc xe. Nếu VinFast Fadil có phong cách đơn giản, khỏe khoắn thì mẫu Toyota có phần thanh lịch, hiền hòa hơn.

2.4 Phần đuôi xe

Phần đuôi của Fadil và xe Toyota Wigo đều có thiết kế gọn gàng và cân đối với tổng thể chiếc xe. Nếu như phần nhựa đen nhám bầu bĩnh khiến Fadil có tạo hình tròn trịa độc đáo thì Wigo vẫn mang phong cách vuông vức, cứng cáp, nét đặc trưng quen thuộc trong thiết kế của Toyota.

2.5 Vành xe

VinFast Fadil có thông số lốp 185/55R15 to hơn so với đối thủ. Tuy nhiên khi lăn bánh, xe Toyota Wigo với lốp 175/65R14 cho trải nghiệm đi êm hơn nhờ phần cốp dày.

2.6 Dấu ấn đặc biệt

Cũng như tất cả các mẫu xe ô tô VinFast đã ra mắt, phần đầu và đuôi xe Fadil có thiết kế logo và đường viền mạ chrome tạo thành chữ V đặc trưng, vô cùng sang trọng. Còn Wigo thì có các đặc trưng của xe Toyota như: phần lưới tản nhiệt mở rộng ở đáy tạo thành hình thang ngược, mặt ca-lăng tích hợp với thanh mạ crôm tạo nên điểm nhấn ở đầu xe.

Xe Toyota Wigo trong ngày ra mắt (Nguồn: 24h.com.vn)

3. Trang bị tiện nghi bên trong

3.1 Trung tâm điều khiển

Cả hai mẫu xe đều sử dụng vô lăng 3 chấu, có tính năng trợ lực điện. Vì vậy khi đánh lái sẽ có trải nghiệm nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Tuy nhiên chất liệu da cao cấp bọc bên ngoài của Fadil tạo sự thoải mái hơn hẳn so với Urethane cứng cáp của Wigo.

3.2 Tiện ích đặc biệt

Cả 2 dòng xe cùng được trang bị những tiện ích như AM/FM, màn hình đa thông tin. Ngoài ra Fadil có phần nổi bật hơn dàn âm thanh 6 loa. Trong khi đó Wigo chỉ có 4 loa theo xe với chất lượng âm thanh không được đánh giá cao.

3.3 Khoang chứa

Khoang chứa của Wigo hướng tới tính thực dụng, còn Fadil vẫn chú trọng về tính thẩm mỹ. Về kích thước thì mẫu xe từ Toyota rộng rãi hơn, chiếm lợi thế so với VinFast Fadil.

Bên trong chiếc xe VinFast Fadil (Nguồn: nguoiduatin.vn)

4. Chế độ vận hành

VinFast Fadil được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT. Còn Wigo có hai tùy chọn là hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Dựa trên chi tiết này, có thể thấy rằng khi lái thì xe Fadil mang đến cảm giác mượt mà và ấn tượng hơn hơn hẳn.

5. Hệ thống an toàn, an ninh

So sánh VinFast Fadil và Toyota Wigo thì cả hai mẫu xe cùng được trang bị những giải pháp hiện đại như: cảm biến hỗ trợ đỗ xe và phanh ABS chống bó cứng. Dù vậy, VinFast Fadil cho thấy là một trong những chiếc xe cỡ nhỏ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại khi được tích hợp rất nhiều tính năng an toàn như: cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo điện tử, chống lật ROM hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi. Ngoài ra số lượng 6 túi khí cũng hơn hẳn mức 2 túi của đối thủ. Đây cũng là những đặc điểm có mặt tại xe VinFast phân khúc cận cao cấp Sedan Lux A2.0 và là điều hiếm hoi trong tầm giá 300 – 400 triệu đồng như Fadil.

6. Thông số kỹ thuật

Khi so sánh VinFast Fadil và Toyota Wigo về động cơ thì có thể thấy rằng dòng xe đến từ Việt có phần nổi trội hơn khi sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.4L, công suất cực đại 98 mã lực, momen xoắn cực đại 128 Nm. Trong khi đó đại diện từ Nhật sử dụng động cơ 1.2 L, công suất cực đại 86 mã lực, momen xoắn cực đại 107 Nm. Tuy nhiên cũng vì những đặc điểm này mà xe Wigo có vẻ sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, tính năng công nghệ trên xe VinFast Fadil LUX A2.0 và A2.0 cũng là một trong những bước đột phá đón đầu xu thế so với các dòng xe trên thị trường hiện nay.

VinFast rất chú trọng đến những tính năng an toàn cho các dòng xe của mình (Nguồn: baomoi.com)

7. Giá bán

Ở thời điểm mới ra mắt, mức giá VinFast Fadil được hỗ trợ rất lớn khi chỉ có giá 336 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Theo quy trình thủ tục đăng ký xe ô tô VinFast thì sau khi tính các chi phí xe lăn bánh, giá sẽ tăng khoảng trên dưới 100 triệu so với giá gốc. Ở thời điểm hiện tại, sau 1 lần điều chỉnh thì xe có mức giá là 359 triệu đồng và sẽ duy trì cho tới tháng 5/2019. Cho tới tháng 9/2019, mức xe trở về giá niêm yết là 423 triệu đồng.

Từ những phân tích như trên, có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Wigo khó lòng cạnh tranh được với VinFast Fadil khi xét về tổng thể thiết kế và các thông số kỹ thuật so với mức giá. Nếu mua xe VinFast sớm thì đây là sự lựa chọn rất “hời”. Bởi nếu theo lộ trình tăng giá, Fadil không còn được ưu đãi thì hai dòng xe này có phần ngang bằng nhau. Đặt một dòng xe nổi tiếng lâu năm tại thị trường với một mẫu xe hoàn toàn mới lên bàn cân thì ở mức giá chưa ưu đãi của Fadil, cần dựa trên trải nghiệm cụ thể của người dùng để có sự cân nhắc hợp lý.

So sánh 2 dòng xe cỡ nhỏ của VinFast và Toyota (Nguồn: baogiaothong.vn)

Hy vọng những thông tin so sánh VinFast Fadil và Toyota Wigo trên đây sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết nhất về 2 mẫu xe thú vị này. Với những ai yêu thích dòng xe Fadil của VinFast, bạn nên nhanh chóng mua càng sớm càng tốt, tốt hơn hết là trước thời điểm điều chỉnh lần 2 vào tháng 5 tới đây để hưởng mức giá ưu đãi và những quyền lợi hấp dẫn. Nhanh tay đặt cọc xe ô tô VinFast nhận ưu đãi khủng tại Saigon-Gpdaily bạn nhé.