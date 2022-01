So sánh VinFast Lux SA2.0 và Mercedes GLC 250 nên mua xe nào tốt hơn

4. Độ an toàn và an ninh



Dù được công bố với mức giá bán mềm cho một chiếc ô tô SUV nhưng Lux SA2.0 lại được nhiều chuyên gia và báo chí đặt lên bàn cân cùng các hãng xe hạng sang như Mercedes GLC 250. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết so sánh VinFast Lux SA2.0 và Mercedes GLC 250 sau nhé.



1. So sánh VinFast Lux SA2.0 và Mercedes GLC 250 về thiết kế

Các mẫu xe VinFast Lux SA2.0 gây ấn tượng với người nhìn bằng vẻ ngoài đậm phong cách thể thao, trẻ trung và năng động với thiết kế pha trộn giữa phong cách châu Âu hiện đại và thấp thoáng hình ảnh quê hương Việt Nam với hình ảnh bộ lưới tản nhiệt theo hình ruộng bậc thang. Ngoài ra, VinFast Lux SA2.0 còn sở hữu tỷ lệ các đường cong và sắp xếp ngoại thất bên ngoài cực hoàn hảo. Logo hình chữ V được gắn vào giữa bộ phận lưới tản nhiệt không chỉ mang ý nghĩa là biểu tượng của VinFast mà còn gợi nên hình ảnh của sự khỏe khoắn, phần logo được mạ crom toát lên thần sắc sang trọng với hai dải đèn Led trải trên hai “đôi cánh” của chữ V tạo nên nét quyến rũ và cuốn hút mắt nhìn, nhất là khi đi vào ban đêm. Sự hài hòa giữa dải đèn Led, các đèn tín hiệu xi nhan, đèn pha được đặt nằm ẩn trong cửa hút gió càng cho thấy được nét tinh tế lẫn sức hút đầy bí ẩn của dòng xe này. Phần vành xe lớn cũng chữ V gắn ở trục bánh thể hiện phong cách thể thao đầy năng động.

SUV SA2.0 VinFast sở hữu thiết kế trẻ trung, thể thao và năng động (Nguồn: photo2.tinhte.vn)

Trong khi VinFast Lux SA2.0 sở hữu phong cách đa năng mạnh mẽ thì Mercedes GLC 250 lại mang trong mình của chiếc xe sang trọng, quyền lực nhưng cũng rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thiết kế đèn Led thông minh, lưới tản nhiệt cũng được mạ Crom cao cấp, làm tôn vinh và nổi bật vẻ đẹp của hình ảnh logo 3 cánh sao đầy tinh tế của hãng. Các đường gân dập nổi cho thấy sự mạnh mẽ và đầy cá tính, thân xe to lớn cho khả năng vượt qua các địa hình một cách dễ dàng và linh hoạt cùng với lốp xe runflat hỗ trợ đường chạy và bo cua mượt mà,.

Mercedes GLC 250 sở hữu ngoại hình tinh tế và đầy mạnh mẽ (Nguồn: caradvice.com.au

2. Nội thất bên trong

VinFast Lux SA2.0 và Mercedes GLC 250 là cả hai dòng xe được trang trí nội thất ô tô xịn và sang trọng đầy cuốn hút. Với VinFast Lux SA2.0, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với cách bày trí của mẫu xe này bởi không chỉ vừa hợp mode vừa hiện đại mà còn vượt xa một số dòng xe SUV nhập khẩu tại Thị trường Việt Nam hiện nay. Để đánh giá nội thất xe VinFast Lux SA2.0 có tốt không, chúng ta nhìn vào chi tiết bên trong xe. Đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy các lớp da cao cấp bao bọc trên thân ghế ngồi. Màu sắc của những bộ ghế là những tông màu sang, trang trọng như màu be, màu nâu, màu đen tạo cảm giác sạch sẽ, dễ lau chùi vệ sinh. Tiếp đến là phần đệm gối ô tô với màu sắc trang nhã, hài hòa cùng độ êm ái rất tốt, mang đến cho người lái lẫn người ngồi bên cảm giác thật sự thoải mái, dễ chịu. Từ đó sẽ lái xe an toàn và chú tâm hơn trên các đoạn đường. Các dải đèn Led chạy dài theo khoang lái tạo nên sự kết nối mạch lạc của toàn bộ xe, từ phần trung tâm màn hình điều khiển cho đến cửa xe, tạo nên những đường viền đẹp và mềm mại, tinh tế vô cùng.

Nội thất ô tô Mercedes GLC 250 cũng không kém phần hấp dẫn với các ghế và vô lăng đều được bọc da cao cấp, màu sắc cũng đậm tính thời trang sang trọng như đen, nâu, nâu cà phê espresso, màu vàng Silk và cả nâu Saddle. Phần đèn viền cũng đc lắp đặt cho khả năng điều chỉnh linh hoạt cả ba màu sắc và độ sáng theo sở thích. Tất cả đều tạo nên những cảm giác ấn tượng, phóng khoáng và thoải mái cho người lái. Khi so sánh VinFast Lux SA2.0 và Mercedes GLC 250 đều dễ dàng thấy những nét tương đồng về vẻ ngoài lịch lãm và mạnh mẽ đầy cuốn hút. Cả hai thiết kế và nội thất của các dòng xe này đều được rất nhiều bạn trẻ hay gia đình lựa chọn sử dụng.

Cả hai dòng xe đều sở hữu nội thất bên trong sống động, ấn tượng (Nguồn img1.oto.com.vn)

3. Động cơ

Điểm giống nhau ở cả hai xe Mercedes GLC 250 và VinFast Lux SA2.0 đó chính là sở hữu động cơ 4 xi lanh, dung tích đạt 2.0 lít. Tuy nhiên trong khi VinFast SA2.0 sở hữu mã lực lên đến 228 trong khi Mercedes GLC 250 chỉ có mã lực đạt 211. Mô men xoắn của cả hai đều ngang nhau là 350NM. Về hộp số tự động thì VinFast chỉ sử dụng hộp số điện tử 8 cấp ZF mua bản quyền của BMW nhưng Mercedes 250 có hộp số tự động lên đến 9 cấp và mất 7,3 giây để tăng vận tốc từ 0km đến 100km/h.

4. Độ an toàn và an ninh

Luôn được chú trọng trong khâu sản xuất những bộ phận an toàn và an ninh của cả hai dòng xe đều để lại ấn tượng tốt với người dùng. Cả hai đều sở hữu đầy đủ các bộ phận an toàn an ninh như tất cả các dòng xe SUV hạng sang trên thị trường bao gồm phần phanh đĩa tản nhiệt tốt, phanh sau dùng đĩa đặc kết hợp phanh tay điện tử và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA tăng khả năng an toàn cao cho người điều khiển.

Tuy nhiên giữa hai dòng cũng có sự khác biệt đôi chút khi Mercedes GLC 250 sở hữu tính năng hỗ trợ đi đường offroad đỉnh cao, hệ thống hỗ trợ giảm các va chạm, cho xe luôn giữ được khoảng cách nhất định với xe phía trước. Hệ thống cảnh báo người lái đang lái xe lơ là mất tập trung cũng góp phần tăng tính an toàn cho người điều khiển.

Trong khi đó, VinFast SA2.0 cũng rất hiện đại với hệ thống cân bằng điện tử ESC, chức năng chống lật ROM hiệu quả, đèn báo phanh khẩn cấp ESS cùng các chức năng tiện ích khác như tự động khóa xe khi di chuyển, hay khi người lái rời xe,… cũng sẽ mang đến cho người lái, người ngồi trong xe những trải nghiệm an toàn tuyệt vời.

Cả hai dòng GLC 250 và Lux SA2.0 đều có các thiết kế an toàn, an ninh đạt chuẩn (Nguồn autopro56.mediacdn.vn)

5. Trang bị tiện nghi

Hai chiếc ghế lái và ghế phụ của VinFast SA2.0 có thể điều khiển bằng cách chỉnh điện và có khả năng nhớ vị trí rất tốt. Màn hình cảm ứng nằm giữa trong cabin có kích thước 10.4 inch hỗ trợ khách hàng nghe nhạc và có thể xem được nhiều hình ảnh, cảnh đẹp Việt Nam hoặc là những hình ảnh của chính bản thân bạn hoặc gia đình. Hệ thống điều khiển bằng mệnh lệnh giọng nói ở hai bên vô cùng hiện đại và tiện lợi.

Mercedes GLC 250 cũng không kém cạnh với các tiện nghi đặc sắc như kính xe có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt và có màu kính tối giúp người ngồi trong luôn thoải mái không bị nắng chiếu vào những lúc đi trong trời nắng nóng. Ghế ngồi của Mercedes 250 cũng có khả năng chỉnh điện. Đồng thời thiết kế có thể gập lại khi không ngồi, điều hòa không khí 2 vùng cho người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh chế độ. Ngoài ra, hệ thống âm thanh, màn hình LCD cho bạn thế giới giải trí đầy tiện nghi và sắc màu cùng cụm các hệ thống loa cho âm thanh sắc nét, êm tai.

Lux SA2.0 VinFast trang bị tiện nghi hiện đại và tân tiến (Nguồn blog.saigon-gpdaily.com.vn)

6. Thông số kỹ thuật

Với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4,940 x 1,960 x 1,773mm và chiều dài cơ sở là 2,933mm, VinFast SA2.0 cho thấy kích cỡ bự hơn và chỗ ngồi thoải mái hơn nhiều so với dòng xe Mercedes GLC 250 với chiều dài, rộng – cao là 4,656 x 1,890 x 1,566mm và chiều rộng cơ sở là 2,873mm. Xe SUV VinFast có 5 chỗ ngồi cho 2 băng ghế trước và thêm 2 ghế sau nhỏ ở sát cuối xe. Điều này càng chứng minh cho lý do mua xe VinFast cho gia đình đông người sử dụng mà hãng đã gửi gắm.

Trọng lượng của VinFast Lux SA2.0 là 2,100kg nặng hơn so với Mercedes GLC 250 là 1735kg. Công suất của VinFast Lux SA2.0 là 228 mã lực, mạnh mẽ hơn so với Mercedes 250 chỉ 211 mã lực. Tốc độ tối đa của SUV SA2.0 lên đến 300km/h trong khi GLC 250 chỉ ở mức 222km/h. Dù đang chiếm đến 90% thị phần và đang là mẫu xe SUV chất lượng hạng sang đang được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn nhưng VinFast Lux SA2.0 với những ưu thế vượt trội đang vươn mình trở thành đối thủ đáng gờm của GLC 250 cũng như các dòng xe có giá bán gần với 2 dòng xe này.

7. Màu sắc có thể lựa chọn

Phiên bản Lux SA2.0 của VinFast có đến 8 bảng màu gồm: nâu, xám, đỏ, bạc, đen, cam, trắng, và xanh. Tất cả đều có gam màu đậm thể hiện rõ nét cá tính, sự mạnh mẽ và sang trọng của dòng xe này. GLC 25P Mercedes cũng có đến 8 màu thể hiện sự tinh tế cho bạn lựa chọn: đen, bạc, trắng, đỏ, xanh Brilliant, nâu và xanh Cavansite. Tùy theo sở thích hoặc nếu bạn theo hướng tâm linh một chút thì đều có cơ hội để chọn được những màu xe vừa hợp mode vừa phù hợp với bản thân bạn.

Xe Lux SA2.0 VinFast có 8 tông màu sang trọng và cá tính cho bạn thoải mái lựa chọn (Nguồn: baogiaothong.vn)

8. Giá bán

Theo các thông tin mới nhất từ VinFast thì giá xe lăn bánh của Lux SA2.0 tính đến thời điểm ngày 1 tháng 9 năm 2019 là 1.818.000.000 vnđ (khoảng 1 tỷ 98 sau khi tính VAT). Tổng số tiền này bao gồm các khoản giá gốc của xe và các chi phí bảo hiểm kèm theo. Trong khi đó giá bán chính thức hiện nay của Mercedes GLC 250 là 1.989.000.000 vnđ. Sự chênh lệch không quá xa này đã đưa SUV SA2.0 vươn lên xếp vào hàng những loại xe SUV cỡ sang đang được nhiều người ưa chuộng. Xét về chất lượng và cấu trúc xe khi mà SUV VinFast SA2.0 hội tụ đủ các yếu tố như mang đậm bản sắc Việt, sử dụng thiết kế của Ý, công nghệ hiện đại của Đức thì đồng thời sở hữu cả chiều dài và chiều dài cơ sở hơn hẳn GLC 250, Audi Q5 hay hay BMW X3, mức giá thành này rất hợp lý khi mua sử dụng. Giờ đây, VinFast đã mở đặt cọc cho dòng xe Lux SA2.0 này tại các đại lý ủy quyền của VinFast trải dài khắp cả nước, vì thế nếu bạn đang có ý định muốn tìm hiểu về các quy trình, thủ tục đăng ký và mua xe VinFast Lux SA2.0 hay A2,0, Fadil cũng có thể tìm đến những đại lý độc quyền này. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu bảng giá xe ô tô VinFast Fadil LUX SA2.0 và A2.0 để biết thêm về giá cũng như thông tin ưu đãi của sản phẩm.

Đặt VinFast Lux SA2.0 sớm để nhận mức giá siêu tốt (Nguồn: oto.com.vn)

Mong rằng bài viết so sánh VinFast Lux SA2.0 và Mercedes GLC 250 đã mang đến cho bạn thêm nhiều thông tin hay, hữu ích. Ngay từ bây giờ, đừng chần chừ hãy đặt chỗ mua trước xe ô tô VinFast trực tuyến giá siêu hời tại Saigon-Gpdaily nhé!