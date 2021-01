So sánh Workstation laptop và Gaming laptop nên mua loại nào tốt hơn

1. So sánh Workstation laptop và Gaming Laptop



Có người cho rằng Gaming Laptop màu mè, quảng cáo nhiều; Workstation to nặng, cục mịch mà giá lại trên trời. Do vậy, để bạn đọc có cái nhìn chân thực và khách quan nhất về Workstation laptop và Gaming laptop trong bài viết này Blog Saigon-Gpdaily sẽ phân tích, so sánh trên 5 tiêu chí, cùng theo dõi nhé.



Để so sánh Laptop Workstation và Laptop Gaming, Blog Saigon-Gpdaily chọn rahai gương mặt đại diện khá nổi tiếng và thuộc top đầu trong mỗi phân khúc. Đó là HP Zbook 17G4 đại diện đến từ thương hiệu laptop HP và Alienware 17R5 đại diện cho thương hiệu laptop Dell.

Laptop Workstation HP Zbook 17G4 được đánh giá cao về mặt thiết kế hơn (Nguồn: purch.com)

1.1 Thiết kế

Về cấu tạo vỏ: Trong khi HP Zbook 17G4 được hoàn thiện hoàn toàn bằng kim loại mang lại cảm giác rất chắc chắn, thì Alienware 17R5 được trang bị một lớp nhựa cứng. Do vậy, có thể thấy rằng độ hoàn thiện của 17G4 rõ ràng là tốt hơn, hoàn thiện hơn về độ ưu tiên ở khung cầm, độ chắc chắn và khả năng chịu đựng va đập của dòng máy này.

1.2 Hiệu năng

Không hổ danh là laptop Dell tốt nhất có cấu hình khủng dành cho dân chơi game, Alienware 17R5 có hiệu năng sử dụng cao hơn hẳn so với người bạn còn lại. Hãy cùng xem Alienware 17R5 có thực sự nổi trội hơn và giành chiến thắng thuyết phục so với HP Zbook 17G4 hay không nhé.

Để biết được đâu là điểm mạnh của cả hai dòng máy này thì chúng ta hãy điểm qua một vài thông số. Cụ thể ở đây là so sánh Quadro P4000 và GTX 1070 trên HP Zbook 17G4, Alienware 17R5, bởi vì khi chơi game chúng chỉ tốn về mặt đồ họa mà thôi. Về bản chất thì cả hai card đồ họa này đều giống nhau khi chúng đều sử dụng chung một nhân đồ họa là GP104, cùng bộ nhớ là GDDR5 và băng thông là 256 BIT.

Tuy nhiên, do định hướng phát triển là khác nhau, nên Gaming Laptop có vẻ nhanh hơn về tốc độ như tốc độ bộ nhớ, xung nhịp, tuy nhiên về số lượng Workstation laptop lại ăn đứt Alienware 17R5 đại diện cho dòng Gaming Laptop (VRAM).

Về khả năng chơi game, do Alienware 17R5 hoạt động ở ở mức xung nhịp tối đa cùng bộ nhớ dung lượng nên trong hạng mục này Alienware 17R5 có vẻ đang dẫn trước một bàn. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh độ ồn và khả năng tản nhiệt khi chơi thì HP Zbook 17G4 có chiến thắng thuyết phục hơn hẳn.

1.3 Hệ thống tản nhiệt

Về hệ thống tản nhiệt thì cả hai máy đều sử dụng hệ thống 2 quạt. Tuy nhiên, với HP Zbook 17G4 lại sử dụng số cánh quạt nhiều hơn là 37 cánh, trong khi Alienware 17R5 chỉ sử dụng 31 cánh trong khi kích thước quạt là to hơn hẳn, do vậy bạn có thể thấy Alienware 17R5 hiện đang yếu thế hơn về mặt này.

Alienware 17R5 của thương hiệu Dell. (Nguồn: dellstore.vn)

1.4 Khả năng nâng cấp

Đối với Alienware 17R5 chỉ với thao tác tháo một vài con ốc là đã có thể tháo được toàn bộ mặt sau của máy và tiếp cận hoàn toàn với khu vực nâng cấp, những khu vực còn lại đều được Dell cho chắn kỹ bảo vệ những thành phần của main tránh những trường hợp tai nạn bất ngờ. Còn với HP Zbook 17G4, nếu bạn muốn tiếp cận với những khu vực có thể nâng cấp được thì cũng không quá khó khăn, chỉ bằng thao tác tháo nắp nhanh ở đáy.

Trong khi Alienware 17R5 thiên về việc tối ưu hiệu năng còn HP Zbook 17G4 thì thiên về khả năng tối ưu trong công việc, đặc biệt là khả năng lưu trữ dữ liệu. Do vậy, việc lựa mua Workstation Laptop và Gaming Laptop sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng hằng ngày của mỗi người.

1.5 Màn hình

Do bản chất của Workstation Laptop và Gaming Laptop vẫn là máy tính xách tay nên phần lớn màn hình đều có kích thước từ 15.6 – 17.3 inch, độ phân giải cao như Full HD, 2K, 3K, 4K,… Nhìn chung cả 2 dòng máy đều được trang bị màn hình chống lóa, chống mỏi, có góc nhìn rộng, dễ thao tác từ các góc nhìn, đem lại trải nghiệm tối ưu trong việc làm việc hay chơi game trong một khoảng thời gian dài.

Nên mua loại laptop nào còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn ra sao (Nguồn: windows.com)

2. Nên mua laptop Workstation hay laptop Gaming

Nếu bạn là người nghiệp dư, không chuyên sâu quá nhiều vào lĩnh vực đồ họa thì nên chọn laptop gaming vừa có thể chơi game, vừa có thể thiết kế đồ họa cơ bản, vừa tốt hơn, mạnh hơn về tốc độ và rẻ hơn về mặt chi phí. Còn nếu bạn là một kỹ sư đồ họa, làm việc trong một môi trường yêu cầu sự phức tạp thì kinh nghiệm chọn mua laptop Dell cho dân đồ họa là nên chọn laptop Workstation sẽ có thể làm việc tốt hơn.

Những so sánh trên đây về hai dòng máy Workstation Laptop và Gaming Laptop chắc hẳn đã giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn về ưu- nhược điểm của mỗi dòng. Hy vọng từ đó sẽ giúp bạn chọn mua được dòng máy tính xách tay có cấu hình khỏe, phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng của bản thân nhé.