Sữa dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng chọn Vinamilk hay Nutifood

Trẻ còi cọc và biếng ăn khiến bạn lo lắng không biết nên làm cách nào để cải thiện thể trạng cho bé. Giúp bé nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này các mẹ tham khảo những loại sữa dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng dưới đây nhé!



1. Nguyên nhân vì sao trẻ biếng ăn?

Bé biếng ăn xuất phát từ nhiều nguyên khác nhau, nên việc xác định được nguyên do sẽ là cơ sở quan trong giúp các mẹ khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ. Một số lí do khiến trẻ biếng ăn là:

Tại sao bé biếng ăn, bố mẹ cần tìm hiểu rõ ràng để có hướng khắc phục đúng (Nguồn: vinamilk.com.v)

Lười ăn do tâm lý bị tác động tiêu cực: Khi trẻ lười ăn các mẹ thường ép buộc và dọa nạt khiến bé cảm thấy bị gò bó, căng thẳng và sợ ăn,tình trạng lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn.

Khẩu phần ăn nhàm chán, cho ăn không đúng cách: Việc các mẹ cứ liên tục cho bé ăn một số món từ ngày này qua ngày khác khiến bé cảm thấy ngán, hay chế độ ăn bất hợp lý như chỉ cho ăn nước, thức ăn xay nhuyễn trong khi bé đã lớn điều làm hệ tiêu hóa của trẻ chậm phát triển, và việc cho trẻ ăn dặm quá sớm chẳng hạn. Tất cả những yếu tố trên là nguyên do dẫn đến tính trạng bé biếng ăn.

Trẻ nhác ăn do tình trạng sức khỏe kém: Một số bé do mắc phải một số bệnh lý như : còi cọc; nhiễm ký sinh trùng; các bệnh tai mũi họng; nhiễm siêu vi; bệnh lý răng miệng; loạn khuẩn đường ruột,… khiến thể trạng bé kém, luôn mệt mỏi, biếng ăn.

Thói quen ăn uống không hợp lý: Một nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng biếng ăn ở trẻ là do các mẹ cho bé ăn không đúng giờ giấc, ăn những món ăn vặt,… khiến bé không cảm thấy ngon miệng, không cảm thấy đói, thậm chí không còn thích thức ăn dành cho trẻ nhỏ.

Ngoài ra, tình trạng biếng ăn của trẻ còn do rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột do dùng quá nhiều kháng sinh, một số trẻ thì bẩm sinh ăn ít hoặc do đang trong giai đoạn phát triển sinh lý, bé bắt đầu tập vận động và tự nhiên ăn ít đi.

Trong quá trình chăm sóc trẻ, các mẹ cần theo dõi tình trạng ăn uống của trẻ để kịp thời phát hiện và có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bé như xem lại khẩu phần ăn, cho bé dùng thêm các loại sữa cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng.

Con chán ăn làm mẹ lo lắng (Nguồn: blogspot.com)

2. Tiêu chí chọn sữa cho bé biếng ăn suy dinh dưỡng

Ai cũng biết rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong suốt quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Khi đến giai đoạn 06 tháng tuổi, các mẹ cũng cần bổ sung thêm sữa công thức để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ phát triển. Khi trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng thì ngoài việc thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ thì các mẹ có thể kết hợp sử dụng các loại sữa nguyên kem dành cho trẻ nhẹ cân còi cọc để thúc đẩy bé hay ăn chóng lớn. Vậy khi chọn sữa cho trẻ biếng ăn thì cần dựa trên những tiêu chí cụ thể nào?

Chọn sữa cao năng lượng: Nên lựa chọn các sản phẩm cao năng lượng cho bé vì nếu trường hợp bé lười uống thì trong lượng sữa ít ỏi bé hấp thu ấy cũng chứa nhiều năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho bé.

Chọn sữa được có nhiều dưỡng chất tốt cho bé: Để bé phát triển cân nặng, khi chọn sữa cho trẻ nhẹ cân suy dinh dưỡng cho bé biếng ăn cần chú ý chọn những loại sữa có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như DHA, axit Linoleic, axit alpha linolenic, Taurin, Cholin và Canxi, Vitamin D3…

Chọn sữa tốt cho hệ tiêu hóa của bé: Hệ tiêu hóa khỏe sẽ giúp bé hấp thu tốt và có cảm giác thèm ăn do vậy cần lựa chọn những loại sữa chứa các chất có lợi cho hệ tiêu hóa. Cụ thể, để bé tiêu hóa tốt, kích thích ăn ngon và không táo bón thì nên chọn những loại sữa chứa nhiều chất xơ FOS giúp kích thích hệ tiêu hóa của bé.

Chọn sữa kích thích bé ngon miệng: Loại sữa giúp bé tăng cân tốt là loại sữa ngoài cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể bé thì còn có khả năng giúp bé cảm thấy ăn ngon miệng và thèm ăn.

Để chọn được đúng loại sữa dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng, các mẹ cần nắm được các tiêu chí trên. Việc chọn được loại sữa phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng giúp bé ăn ngon miệng, cải thiện thể trạng và phát triển nhanh hơn.

Con biếng ăn chậm lớn, mẹ lựa chọn loại sữa phù hợp với con và cải thiện tình trạng này (Nguồn: bekhoemevui.vn)

3. Đánh giá sữa Vinamilk cho trẻ biếng ăn: Sữa Dielac Grow Plus 2+

Nhằm giúp bé thấp còi, biếng ăn hay lấy lại thể trạng, tăng trưởng thuận lợi, Vinamilk đã cho ra đời dòng sữa cho trẻ nhẹ cân suy dinh dưỡng Dielac Grow Plus 2+. Sản phẩm được tạo nên bởi công thức sữa rất đặc biệt, là kết quả của những nỗ lực nghiên cứu không ngừng từ đội ngũ chuyên gia Vinamilk. Sữa giàu năng lượng, bổ sung vitamin, khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và thúc đẩy bé bắt kịp đà tăng trưởng, tăng cường thể trạng, phát triển trí não.

Dielac Grow Plus 2+ được xem là một trong những sản phẩm dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng bán chạy nhất hiện nay,, thấp còi và biếng ăn từ 2-10 tuổi, trên thị trường hiện nay một lon sữa Dielac Grow Plus 2+ được bán với giá khoảng 250.000 đồng/ 1 hộp 900g và 370.000. đồng/ 1 hộp 1500g. Để tiết kiệm chi phí, mua hàng tiện lợi và uy tín thì các mẹ có thể mua sữa cho bé phù hợp với các giai đoạn phát triển, lứa tuổi trên Saigon-Gpdaily.

Vậy so với những loại sữa đến từ các thương hiệu khác thì Dielac Grow Plus 2+ của Vinamilk có gì đặc biệt? Điểm đặc biệt ở dòng sữa này chính là giá trị mà nó mang lại cho trẻ vô cùng to lớn. Dielac Grow Plus 2+ hoàn toàn không gây tình trạng táo bón hay khó tiêu mà hỗ trợ hệ tiêu hóa bé hoạt động tốt hơn nhờ cung cấp lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể ở dạng rất dễ hấp thụ, phù hợp với đường ruột non yếu của trẻ, là dạng hòa tan Inulin & FOS, bên cạnh đó là tăng cường những vi khuẩn có lợi là Bifidobacterium, BB-12. Ngoài ra, sữa chứa hàm lượng vitamin nhóm B quan trọng cùng các khoáng chất thiết yếu: Kẽm, Lysin giúp quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả, trẻ ăn ngon hơn, ăn nhiều và nhanh tăng cân.

Dielac Grow Plus 2+ cung cấp lượng vitamin đa dạng, phong phú cho cơ thể với 26 loại cùng các khoáng chất quan trọng như: natri, sắt, photpho,… giúp hệ miễn dịch và sức đề kháng của bé được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Không chỉ giúp trẻ cải thiện thể trạng, tăng cường sức khỏe mà Dielac Grow Plus 2+còn giúp trẻ phát triển trí não, nhanh nhạy và hoạt bát nhờ được được bổ sung thêm hàm lượng cao các chất như : DHA, axit Linoleic, axit axit alpha linolenic, Taurin & Cholin.

Dielac Grow Plus 2+ là dòng sữa dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng được ưa chuộng không chỉ bởi những giá trị dinh dưỡng vượt trội. Một sản phẩm tốt, đến từ một thương hiệu lớn như Vinamilk thì không lý gì không chọn Dielac Grow Plus 2+ phải không nào.

Sữa Dielac Grow Plus 2+ (Nguồn: dairymart.vn)

4. Đánh giá sữa Nuti Grow Plus đỏ cho trẻ biếng ăn có tốt không?

Sữa dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng không thể không nhắc đến đó là Nuti Grow Plus đỏ, đây là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu sữa hàng đầu NutiFood. Nuti Grow Plus đỏ với công thức Weight Pro+ chứa hàm lượng dinh dưỡng lớn giúp trẻ tiêu hóa tốt, hấp thụ nhanh, ăn ngon miệng tăng cân nhanh và thông minh hơn.

Đây là loại sữa sử dụng hiệu quả cho trẻ trên 1 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi, chậm phát triển. Giá thành của một hộp 900g khoảng 350,000 đồng. Để mua được sữa Grow Plus đỏ nhanh chóng, tiết kiệm và uy tín các mẹ có thể tìm mua tại Saigon-Gpdaily.

Sữa Grow Plus đỏ được xem là một trong những dòng sữa cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng được ưa chuộng và tin dùng nhiều nhất hiện nay. Sữa có hàm lượng chất béo và đạm cao, giúp trẻ tiêu hóa tốt, hấp thụ lượng chất béo có trong sữa nhanh chóng, giúp bé tăng cân nhanh.

Trong sữa Grow Plus chứa hàm lượng lớn vitamin nhóm B cùng với Kẽm, Lysin và chất xơ thực vật FOS/Inulin giúp hệ tiêu hóa ở trẻ hoạt động tốt, làm trẻ cảm thấy thèm ăn, ăn ngon miệng và ăn nhiều hơn, từ đó cân nặng cải thiện tốt hơn. Ngoài ra sữa Grow plus đỏ còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng giúp trẻ luôn khỏe mạnh nhờ có 26 vitamin và khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch hoạt động tốt, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật.

Không chỉ tăng cân hiệu quả mà Grow Plus đỏ còn chứa hàm lượng DHA, AA, Taurin, Cholin, axit Folic cần thiết giúp phát triển trí não, kích thích các tế bào thần kinh phát triển, giúp bé thông minh, lanh lợi.

Với những ưu điểm trên sản phẩm sữa của Nutifood giúp bé tăng cân nhanh chóng lấy thể trạng khỏe mạnh, tạm biệt tình trạng suy dinh dưỡng, nhẹ cân.

Sữa Grow Plus đỏ (Nguồn: suadiamondnutrientkid.com)

Với những chia sẻ trên có thể thấy được để bé nhanh chóng thoát khỏi tình trạng còi cọc ngoài việc xem lại chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống hằng ngày của bé, các mẹ cần phải chọn đúng sữa dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng.Vinamilk và Nutifood đều là hai thương hiệu sữa uy tín hàng đầu của Việt Nam, do vậy tùy theo nhu cầu và thể trạng của bé mà các mẹ có thể chọn một trong hai nhãn hiệu trên để sử dụng.