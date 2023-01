Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở thực phẩm có bẩn hay không, thực phẩm có chất lượng hay không mà việc tái sử dụng những vật dụng đã cũ cũng làm cho vấn đề này trở nên khó giải quyết hơn. Vậy thì những vật dụng nào bạn không nên tái sử dụng để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn.

1.Không tái sử dụng đồ nhựa

Nhiều gia đình có thói quen dùng lại những sản phẩm đồ nhựa mà đã được khuyến cáo là chỉ nên dùng một lần. Vì sao?

Không tái sử dụng đồ nhựa. Nguồn: ATVSTP

Thứ nhất, họ cho rằng đó là tiết kiệm vì sử dụng cũng không mang lại hậu quả gì đáng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đó chỉ là cái lợi trước mắt mà thôi. Những loại đồ nhựa này khi tái sử dụng sẽ chưa mang lại hậu quả tức thì. Nhưng nếu sử dụng lâu dài thì sức khỏe của bạn sẽ bị đe dọa thật sự đấy.

Thứ 2, họ cho rằng chỉ cần rửa sạch là có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế thì những loại nhựa này chỉ có thể sử dụng được một lần mà thôi. Nếu sử dụng cho những lần tiếp theo thì những chất có hại có thể được tiết ra và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa cũng như nhiều cơ quan khác trong cơ thể con người.

2. Không tái sử dụng nồi hay vật dụng nấu ăn được làm bằng nhôm

Kim loại nhôm được sử dụng để làm đồ dùng nấu ăn trong gia đình chúng ta được chia làm 2 loại. Đó là nhôm cao cấp và nhôm tái sử dụng.

Không tái sử dụng nồi hay vật dụng nấu ăn được làm bằng nhôm

Đối với những loại nhôm cao cấp thì không gây hại cho người sử dụng nhưng đối với những loại nhôm tái sử dụng thì bạn nên xem lại đấy nhé. Đây là loại nhôm được hình thành từ kim loại nhôm cũ.

Vì thế, khi nấu ăn và tiếp xúc với nhiệt độ cao thì chất nhôm có trong sản phẩm tái sử dụng này sẽ ngấm vào thức ăn. Điều này không ai dám đảm bảo cho bạn là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cả.

Cũng có không ít trường hợp ăn nhiều chất nhôm này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Vì thế, đừng nên ham rẻ mà hãy chọn những sản phẩm chất lượng để tình trạng ngộ độc thức ăn không còn đe dọa chúng ta được nữa.

3. Không sử dụng sách báo để bọc thức ăn

Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh ổ bánh mì được bọc bằng sách báo, những món ăn vặt được bọc bằng sách báo hay những món ăn khác cũng có hình thức bọc tương tự.

Có thể nhỏ thôi, bạn nghĩ nó sẽ không gây hại, không ảnh hưởng gì đến vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng thực chất là bạn đã nhầm. Trong sách báo tất nhiên phải có mực in. Mà mực in thì chứa rất nhiều chì. Khi lượng chì này thấm vào cơ thể sẽ rất có hại cho cơ thể.

Đấy là lý do lý giải vì sao ăn vặt vỉa hè lại không đảm bảo vệ sinh và hay bị ngộ độc thức ăn. Nhiều trường hợp không phải do thực phẩm bẩn mà là do tái sử dụng sách báo nên mới gây hại như vậy.

Hi vọng với những chia sẻ như trên thì bạn sẽ có những biện pháp để bảo vệ mình khỏi những tác nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm thường gặp.

