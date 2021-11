Tăng sức đề kháng cho da với tinh chất truyền năng lượng Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate

Mọi phụ nữ đều mơ ước có được làn da khỏe mạnh khỏe, sáng đẹp, thần thái tươi trẻ. Thế nhưng hiện nay, dưới áp lực của công việc, tác động từ môi trường, làn da dễ bị lão hóa, chảy sệ… Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate sẽ là giải pháp lý tưởng để giải quyết vấn đề cho da bạn.



Tinh chất truyền năng lượng Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate được coi là dưỡng chất “thần kỳ” giúp tăng cường sức đề kháng cho da. Khác với các dòng sản phẩm khác là bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho da, Ultimune Power Infusing Concentrate giống như một chất xúc tác tuyệt vời, hỗ trợ kích hoạt tăng cường và làm mới lại tính năng phòng vệ vốn có của da.

Sản phẩm được ra mắt và tháng 8 năm 2014 và giành được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng trên khắp thế giới, đồng thời đạt nhiều giải thưởng lớn như: giải Vàng trong hạng mục “Sản Phẩm Đột Phá” của cuộc bình chọn sản phẩm làm đẹp trên tạp chí VOGUE tại Nhật Bản, hơn nữa, Ultimune còn được vinh danh là “Sản Phẩm Tốt Nhất năm 2014” trong hạng mục Chăm Sóc Da. Giải “Sản Phẩm Đột Phá Công Nghệ” của ELLE International Beauty Awards 2015 cũng thuộc về tinh chất Ultimune Power Infusing Concentrate với khả năng làm tăng chức năng phòng vệ của da có trong tế bào Langerhans – phát minh lần đầu tiên xuất hiện trong ngành mỹ phẩm.

Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate – công nghệ chăm sóc da đột phá

Giống như cơ thể, làn da bạn cũng có hệ thống tự bảo vệ riêng. Chức năng tự bảo vệ của da là sự bảo vệ đầu tiên chống lại những kích ứng như thời gian, tiếp xúc bên ngoài, căng thẳng. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của da sẽ suy giảm theo sự gia tăng độ tuổi cùng với tác nhân tiêu cực bên ngoài như: stress, thói quen chăm sóc da và trang điểm không đúng cách… Vì thế tăng cường hệ miễn dịch cho da sẽ giải quyết gốc rễ được vấn đề giúp da trở nên khỏe mạnh.

Shiseido là hãng tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về chức năng phòng vệ của da, tạo ra thế hệ dưỡng da hoàn toàn mới. Shiseido khám phá ra chức năng của tế bào Langerhans (có hình như bàn tay, chỉ huy chức năng phòng vệ của da, giúp bắt dính các gốc tự do và các tác nhân gây hại) có khả năng tiết ra một loại enzyme làm dịu và giảm tổn thương trên da do tuổi tác và căng thẳng. Tuy nhiên, Langerhans bị giảm đi bởi các tác nhân bên ngoài như ô nhiễm, thời tiết, do căng thẳng và tuổi tác. Chính điều này đã thôi thúc hãng nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm Ultimune Power Infusing Concentrate có khả năng tái tạo và tăng cường sức mạnh cho Langerhans, giúp sức đề kháng của da mạnh mẽ hơn.

Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate này đã được cấp 31 bằng sáng chế trên toàn cầu, được coi là công nghệ đầu tiên trên thế giới tác động vào Langerhans, là hợp chất độc quyền chưa từng được khám phá.

Tác dụng của Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate

Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate là thành quả nghiên cứu hơn 20 năm của Shiseido và trung tâm nghiên cứu đại học Harvard giúp làn da đẹp hơn nhờ nâng cao sức mạnh từ bên trong bằng cách tăng cường hệ miễn dịch cho da.

ULTIMUNE™ Power infusing Concentrate khơi dậy sức mạnh đề kháng vốn đang ẩn giấu bên trong làn da, bảo vệ làn da chống lại tổn thương với một lớp màng chắn kiên cố. Theo kết quả nghiên cứu, bề mặt da sẽ trở nên rạng rỡ, căng mịn và mượt mà sau 1 tuần. Sau 4 – 6 tuần được “truyền năng lượng” làn da của bạn có thể rạng rỡ, đều màu, bóng khoẻ, với kết cấu căng đầy.

Ultimune Power Infusing Concentrate được phát triển với độ thẩm thấu cao không bết dính sau khi sử dụng và hỗ trợ bước dưỡng da tiếp theo. Sản phẩm được sử dụng sau bước làm sạch và cân bằng, khi đó da sạch sẽ và mềm mại hơn. Đồng thời, sản phẩm sẽ nối tiếp thấm sâu vào trong da mở đường giúp làn da căng mượt, khỏe mạnh và sẵn sàng tiếp nhận tinh chất điều trị sau đó.

Có thể kết hợp Ultimune với các sản phẩm điều trị khác của Shiseido – tùy vào vấn đề da – để đạt hiệu quả như: tinh chất dưỡng trắng da, trị thâm nám White Lucent; dưỡng chất Bio Performance giúp cải thiện nếp nhăn, chùng và sạm da; tinh chất làm trắng, chống lão hóa Vital Perfection…