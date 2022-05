Tẩy trắng răng bằng than hoạt tính có tốt không, chi phí, quy trình

Từ lâu than hoạt tính đã có nhiều tác dụng tốt trong công nghiệp, y tế, đời sống… Ngoài ra, nó còn dùng để làm trắng răng rất hiệu quả. Bạn đã biết tẩy trắng răng bằng than hoạt tính như thế nào chưa? Nếu chưa thì tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây, kết quả có thể khiến bạn bất ngờ đấy.



1. Tẩy trắng răng bằng than hoạt tính là gì?

Đây là phương pháp làm trắng răng tự nhiên có nguồn gốc đầu tiên tại Ấn Độ. Phương pháp này dựa trên cơ chế than hoạt tính có thể loại bỏ, hấp thu các độc tố bám trên răng mà không gây nguy hiểm cho con người. Như vậy, bằng cách sử dụng than hoạt tính, bạn vừa có hàm răng sáng bóng, rạng rỡ mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dựa vào khả năng hút và loại bỏ chất độc của than hoạt tính để tẩy trắng răng (Nguồn: elle.vn)

2. Tẩy trắng răng bằng than hoạt tính có tốt không?

Vào thế kỷ 19, có người tự tử với thuốc độc kèm than hoạt tính nhưng ngạc nhiên là người đó lại không chết. Điều đó đã chứng minh được rằng, than hoạt tính đã hấp thu chất độc và loại bỏ ra bên ngoài bằng đường ruột. Chính vì vậy mà sau này than hoạt tính được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau như kem đánh răng than hoạt tính hấp thụ và loại bỏ vết ố, mảng bám trên răng; sữa tắm; hộp hút ẩm hay khẩu trang từ than hoạt tính…

Người dân Ấn Độ từ khi biết tác dụng diệu kỳ của than hoạt tính đã sử dụng để loại bỏ đi những vết ố vàng, cặn bẩn ở trên răng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, than hoạt tính được thử nghiệm nhiều hơn, mang lại các phương pháp tẩy trắng răng với than hoạt tính ngày càng hiệu quả và phổ biến. Kết quả là chỉ sau 2-3 lần sử dụng, người dùng đã có thể sở hữu hàm răng trắng sáng hơn rất nhiều so với ban đầu. Đặc biệt hơn là nó không hề gây hại cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy mà tẩy trắng răng bằng than hoạt tính là một trong các phương pháp tẩy trắng răng tốt nhất hiện nay.

Hiệu quả tẩy trắng răng của than hoạt tính rất tốt (Nguồn: tamtrangsieutoc.vn)

3. Cách tẩy trắng răng bằng than hoạt tính

3.1. Hướng dẫn tẩy trắng răng bằng than hoạt tính

Cách làm trắng răng với than hoạt tính khá đơn giản. Trước hết, bạn nhúng ướt bàn chải với nước. Sau đó rắc bột than hoạt tính lên trên rồi nhanh chóng chà nhẹ lên răng. Nên thao tác nhanh tay để bột than hoạt tính không rơi lên các vật dụng khác sẽ khó làm sạch. Chải răng nhẹ nhàng trong 2 đến 4 phút rồi súc miệng 2-3 lần thật sạch. Một số người thực hiện cách khác, đó là cho bột than hoạt tính vào nước rồi ngậm và súc miệng trong 2 phút, hiệu quả cũng khá tốt.

Than hoạt tính để tẩy trắng răng hiện nay có dạng bột và dạng viên rất dễ mua. Tuy nhiên, bạn nên mua than hoạt tính được làm từ cùi dừa, gỗ sẽ đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả làm trắng răng tốt. Không mua than hoạt tính có thành phần từ dầu hỏa không tốt cho sức khỏe.

3.2. Kết hợp than hoạt tính và kem đánh răng tẩy trắng răng

Ngoài cách sử dụng than hoạt tính trực tiếp như đã nói ở trên thì bạn có thể kết hợp thêm với kem đánh răng để gia tăng hiệu quả làm trắng. Trước hết, bạn cần chuẩn bị than hoạt tính dạng viên, ít nước, kem đánh răng và bàn chải. Bạn nên chọn bàn chải đánh răng tốt, làm sạch sâu để có thể làm sạch toàn diện. Kèm theo đó là một đôi găng tay cao su để tránh bị vấy bẩn, khó làm sạch.

Đầu tiên, bạn cho kem đánh răng ra bàn chải và thực hiện thao tác đánh răng như bình thường. Sau đó, cho than hoạt tính lên bề mặt của bàn chải rồi chà nhẹ nhàng lên khắp bề mặt răng. Một số người sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút, lúc này hãy nhổ bớt bọt ra và cố gắng đánh răng trong 5-10 phút. Thời gian này đủ để than hoạt tính hút và loại bỏ chất bẩn trên bề mặt răng. Cuối cùng, hãy súc miệng thật sạch bằng nước lạnh. Sử dụng 3-4 lần một tuần sẽ mang đến hiệu quả cao nhất.

4. Thực hiện tẩy trắng răng bằng than hoạt tính ở đâu?

Tẩy trắng răng với than hoạt tính là phương pháp đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng. Bạn có thể tự thực hiện tại nhà bằng cách mua các dụng cụ và nguyên liệu cần thiết. Nếu muốn được tư vấn nhiều hơn, thực hiện với nhiều máy móc hiện đại hơn thì bạn có thể tham khảo ở các địa chỉ nha khoa uy tín. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tẩy trắng răng với công nghệ tiên tiến cho hiệu quả cao và dài lâu.

Địa chỉ nha khoa uy tín là nơi tẩy trắng răng an toàn (Nguồn: thuocdantoc.vn)

Với những phân tích trên, chắc hẳn bạn đã biết có nên tẩy trắng răng bằng than hoạt tính hay không rồi đúng không nào? Có thể thấy phương pháp này khá đơn giản, dễ làm, chi phí thấp mà lại không gây hại cho sức khỏe. Nếu bạn đang muốn thực hiện phương pháp này tại nhà thì có thể tham khảo các dụng cụ và nguyên liệu tẩy trắng răng bằng than hoạt tính có trên Adayroi. Việc sử dụng nguyên liệu tốt, đảm bảo chất lượng không chỉ mang lại hiệu quả trắng răng vượt trội mà còn bảo vệ sức khỏe răng miệng nói riêng và sức khỏe toàn cơ thể nói chung.