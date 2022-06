Tẩy trắng răng có hại không, có nên làm nhiều, các phương pháp an toàn

Ngày nay, tẩy trắng răng đang là một dịch vụ không còn xa lạ vì tính thẩm mỹ cao mà nó mang lại. Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại tẩy trắng răng có hại không, tẩy trắng răng nhiều có tốt không?



1. Tẩy trắng răng có hại không

Do nhiều yếu tố tác động làm răng ố vàng, xỉn màu, thiếu thẩm mỹ mà nhiều người tìm đến các phương pháp tẩy trắng răng. Vậy tẩy trắng răng có hại không? Tác dụng phụ là gì? Câu trả lời là nó rất an toàn, không làm hại men răng cũng như cấu trúc răng miệng nếu bạn thực hiện phương pháp này đúng cách (được chứng nhận bởi Hiệp hội Nha khoa Anh).

Do đó, tẩy trắng răng có an toàn không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình điều trị của bạn. Trong trường hợp gặp các triệu chứng ê buốt, khó chịu, kích thích nướu,… bạn nên phản hồi ngay với bác sĩ để được kiểm tra.

Kết quả tẩy trắng có thể tùy ở cơ địa mỗi người mà khác nhau, có thể giảm dần theo thời gian nên cần chăm sóc cẩn thận. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất, bệnh nhân nên đến cơ sở nha khoa cung cấp dịch vụ tẩy trắng răng uy tín, tuân thủ đúng tiến trình và đảm bảo vệ sinh răng miệng đúng cách.

Tẩy trắng răng đúng cách mang đến hàm răng trắng sáng, chắc khỏe (Nguồn: bazaarvietnam.vn)

2. Chống chỉ định tẩy trắng răng

Hầu như mọi người có nhu cầu đều có thể thực hiện tẩy trắng răng, ngoại trừ các trường hợp sau: Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, các thành phần thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé; Trẻ em chưa đủ 16 tuổi, vì răng miệng các em còn yếu, dễ bị kích thích tủy, răng dễ nhạy cảm trước các tác động khác như đồ ăn nóng, lạnh, thực phẩm có vị chua, cay, mặn,… nên với đối tượng này, tẩy trắng răng có làm yếu răng; những người đang có vấn đề răng miệng như sâu răng, viêm nha chu, hở cổ chân răng, mòn răng cơ học,… và đặc biệt lưu ý với bệnh nhân bị dị ứng với các thành phần có trong thuốc tẩy.

3. Các phương pháp tẩy trắng răng an toàn

3.1. Dùng máng tẩy trắng răng tại nhà

Đây là phương pháp làm trắng răng hiệu quả tại nhà, khá tiện lợi được nhiều người áp dụng. Để thực hiện, bác sĩ sẽ đo kích thước mẫu răng của bạn và làm 1 cái máng tẩy vừa vặn. Máng làm bằng nhựa plastic mềm, trong suốt không gây khó chịu, tổn thương đến nướu, nó sẽ giữ thuốc tẩy, ngăn nước bọt tràn vào.

Nồng độ thuốc tẩy được cung cấp là 10-15%, ngay sau đó bạn sẽ được bác sĩ hướng dẫn cách đeo máng tẩy, vệ sinh răng miệng và xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Việc dùng máng tẩy rất tiện, có thể tự thực hiện tại nhà, chi phí thấp song chỉ nên áp dụng với những trường hợp nhẹ như nhiễm màu ngoại lai, vàng răng mức nhẹ, do tuổi tác.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ tiếp nhận đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm có màu hàng ngày nên răng sẽ giảm tông theo thời gian. Do đó sau mỗi năm, để cải thiện độ trắng sáng của hàm răng nên đeo máng tẩy khoảng 2 ngày.

3.2. Tẩy răng tại phòng khám nha khoa

Để thực hiện phương pháp tẩy trắng răng tại các phòng khám nha khoa, các chuyên gia, y bác sĩ sẽ tiến hành cạo vôi, đánh bóng trước khi tẩy trắng răng. Nồng độ thuốc tẩy khá cao từ 35-37%, để thuốc tự tác động hoặc kích thích bằng 1 luồng ánh sáng mạnh, laser,…

Đồng thời, trước khi tẩy răng, bác sĩ cũng sẽ giúp lợi và mô mềm cách ly và bảo vệ, có thể dùng các loại thuốc chống ê buốt để bệnh nhân thoải mái. Với phương pháp này, bạn có thể tẩy trắng răng hiệu quả, nhanh chóng chỉ trong vòng 1 giờ, tác dụng tốt trên răng nhiễm màu nặng, nhiễm màu do các tác nhân Tetracycline, Fluorosis,…, những tình trạng nặng mà phương pháp thường với nồng độ thuốc thấp không có tác dụng.

Vậy với phương pháp này, tẩy trắng răng có hại cho sức khỏe không? Khi tẩy răng tại các phòng khám nha khoa, do nồng độ thuốc cao và tác động mạnh nên có thể ảnh hưởng đến men răng hơn, dễ nhiễm màu lại nên cần chăm sóc, vệ sinh răng miệng đúng cách theo chỉ dẫn của bác sĩ, không nên lạm dụng.

Sử dụng máng tẩy răng tại nhà rất tiện lợi và dễ dàng (Nguồn: nhathuoclongchau.com)

4. Lưu ý khi tẩy trắng răng

Khi áp dụng tẩy trắng răng, bạn nên biết một vài lưu ý quan trọng. Việc tẩy trắng răng chỉ có tác dụng với răng thật, các loại răng giả, răng sứ sẽ không đổi màu sắc. Nên vệ sinh răng miệng, cạo cao răng, các mảng bám bẩn, chải mảng bám màu, trám, xử lý các vấn đề viêm nhiễm răng lợi, điều trị ê buốt,… trước khi tiến hành tẩy trắng răng.

Với các trường hợp bị nhiễm màu nghiêm trọng hơn, bạn cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ, kết hợp giữa điều trị tại phòng khám và các biện pháp tại nhà như đeo máng tẩy trắng để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Đặc biệt, sau khi tẩy răng, bệnh nhân cần chú ý trước hết là về chế độ ăn uống của mình, hạn chế đồ ăn, đồ uống có màu như tương cà, tương ớt, cà phê, nước ngọt,…; các loại thực phẩm quá ngọt như bánh, kẹo,… hay quá chua, các loại quả chứa nhiều acid như cam, chanh,…

Không hút thuốc lá, thuốc lào nếu như không muốn răng xỉn màu. Cần phải vệ sinh răng miệng thường xuyên, đều đặn, dùng chỉ nha khoa đảm bảo tiêu chuẩn sau mỗi bữa ăn, chải răng, súc miệng ngay sau khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có màu để duy trì màu tẩy được lâu. Ngoài ra, các bạn cũng nên đi khám răng định kỳ 6 tháng- 1 năm một lần để kiểm soát tình trạng răng miệng của mình và chọn địa chỉ khám răng uy tín nhất.

Uống nước lọc thay vì các loại nước có màu giúp hiệu quả tẩy trắng tốt nhất và được duy trì lâu hơn (Nguồn: nhakhoakaiyen.com)

Tẩy trắng răng có hại không đã được giải đáp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn phương pháp này để có được hàm răng trắng đẹp, tạm biệt tự ti về màu răng ố vàng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý hiện nay do ham rẻ, chủ quan hay bất cẩn, nhiều người đã điều trị tại cơ sở không đảm bảo, trang thiết bị không chuẩn, thuốc kém chất lượng hoặc tự ý dùng thuốc, máng tẩy trắng không phù hợp tại nhà, dẫn đến tiền mất tật mang. Do đó, để đảm bảo an toàn, hiệu quả, mọi người nên tìm hiểu thật kỹ, lựa chọn dịch vụ nha khoa do những địa chỉ uy tín cung cấp nhé!