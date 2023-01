Tẩy trắng răng có hại không, tác dụng phụ là gì, ai không nên làm

1.1. Tẩy trắng răng hoàn toàn an toàn nếu thực hiện đúng



Vì nhiều nguyên nhân mà hàm răng của bạn bị ố màu, nhiều mảng bám. Bạn muốn thử phương pháp tẩy trắng răng nhưng lo lắng tẩy trắng răng có hại không? Có khiến men răng bị tổn thương không? Hãy cùng Blog Adayroi tham khảo bài viết sau và đưa ra câu trả lời cho mình nhé!



1. Tẩy trắng răng có hại không

Tẩy trắng răng là một phương pháp làm trắng răng đơn giản và nhanh chóng, được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Tuy nhiên, tẩy trắng răng có hại không? Có nên tẩy trắng răng hay không vẫn luôn là câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc khi muốn làm dịch vụ này.

Liệu tẩy trắng răng có gây hại hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng hay không vẫn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm (Nguồn: edinstvennaya.ua)

1.1. Tẩy trắng răng hoàn toàn an toàn nếu thực hiện đúng

Theo những nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia nha khoa hàng đầu, tẩy trắng cho răng là một phương pháp hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe người thực hiện. Nó sẽ không làm hại đến các men răng, không gây hư tổn cho răng nếu bạn thực hiện đúng tiêu chuẩn và khoa học.

Để kết quả nhận được là tối ưu nhất, bạn nên lựa chọn đến một trong số 11 phòng khám nha khoa uy tín nhất hiện nay để thực hiện phương pháp tẩy trắng răng cao cấp, đúng kỹ thuật và đúng cách dưới sự theo dõi của các bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm.

1.2. Những mặt hại nếu bạn tẩy trắng răng thường xuyên hoặc không đúng phương pháp

Răng trở nên ê buốt và nhạy cảm hơn

Đây là một tác dụng phụ rất phổ biến nếu bạn thường xuyên tẩy trắng răng hoặc thực hiện tẩy trắng không đúng phương pháp. Tùy vào cấu tạo men răng của mình mà bạn có thể cảm nhận mức độ ê buốt nặng, nhẹ khác nhau. Hàm răng trở nên nhạy cảm hơn cũng sẽ khiến bạn rất bất tiện trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Bạn có thể gặp phải tình trạng hàm răng ê buốt và nhạy cảm hơn sau khi tẩy trắng răng tùy vào cấu tạo men răng của mình (Nguồn: adayroi.com)

Dị ứng với hóa chất tẩy

Trong trường hợp bạn sử dụng chất tẩy trắng tại nhà mà không có sự chỉ định và giám sát của bác sĩ, bạn sẽ rất dễ sử dụng phải các loại thuốc không rõ nguồn gốc, nó sẽ khiến bạn dễ bị dị ứng với hóa chất tẩy này và có thể dẫn đến những bệnh lý về răng miệng nguy hiểm khác.

Hãy ngừng ngay liệu trình của mình khi bị dị ứng với thuốc tẩy để đảm bảo sức khỏe của bản thân, bạn nhé.

Dùng các hóa chất không rõ nguồn gốc, nha khoa ko uy tín, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Tẩy trắng răng có đau không? Việc lựa chọn các địa chỉ khám nha khoa không uy tín sẽ khiến bạn dễ sử dụng phải các hóa chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc, dẫn đến tình trạng bỏng nướu răng, viêm tủy, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của bạn. Vì vậy, hãy xác định tìm đến những trung tâm nha khoa uy tín, đáng tin cậy để có thể mang đến hiệu quả tẩy trắng răng tối ưu, không đau và an toàn cho sức khỏe răng miệng của mình.

Hãy lựa chọn cho mình địa chỉ nha khoa uy tín, chất lượng (Nguồn: baomoi.com)

2. Những tác dụng phụ tẩy trắng răng có thể gặp

Tẩy trắng răng có ảnh hưởng gì không? Tẩy trắng răng sẽ rất an toàn nếu thực hiện đúng cách, tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp một số tác dụng phụ như ê buốt răng do cấu tạo men răng yếu trong quá trình điều trị. Triệu chứng này xảy ra được coi là bình thường và sẽ gặp ở khoảng 60% ca tẩy trắng răng hiện nay. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị kích thích nướu do thuốc tẩy trắng hay máng tẩy trắng gây ra. Hãy báo ngay với bác sĩ điều trị để kiểm tra lại khi gặp vấn đề về nướu nhé, rồi nó sẽ có thể tự phục hồi sau vài ngày.

3. Những trường hợp cần thận trọng khi tẩy trắng răng

3.1. Các trường hợp tẩy trắng ít hiệu quả

Trường hợp răng bị nhiễm màu tetracyclin độ 3, 4: vàng, nâu, xám, tím hay nhiễm màu Fluorosis khi tẩy trắng sẽ ít hiệu quả hơn so với răng thông thường. Ngoài ra, răng tụt lợi hay hở chân răng khi tẩy trắng sẽ không làm cho chân răng trắng hơn được, đồng thời nó còn gây ê buốt sau khi sử dụng liệu trình tẩy trắng răng.

3.2. Các trường hợp thận trọng khi tẩy trắng

Những bệnh nhân bị dị ứng với các thành phần trong thuốc tẩy trắng nên ngừng ngay liệu trình của mình. Đồng thời phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 16 tuổi và những người bị viêm lợi, hở chân răng, mòn răng… cần thận trọng trong khi tẩy trắng răng.

3.3. Ai không nên thực hiện tẩy trắng răng

Những ai không nên thực hiện tẩy trắng răng? Đó là các bệnh nhân bị dị ứng với các thành phần có trong thuốc tẩy, những người đã tẩy trắng răng quá 2 lần/năm và những người dưới 16 tuổi không nên tẩy trắng răng bởi men răng chưa phát triển toàn diện, nó sẽ khiến răng của bạn bị hư tổn và yếu đi.

Những bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú nên thận trọng khi tẩy trắng răng (Nguồn: duyendangvietnam.net.vn)

