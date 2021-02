Tea Tree Oil trị mụn có tốt không? Hiệu quả trị mụn từ A đến Z

4. Sạch mụn, hết thâm cùng tinh chất và gel của The Body Shop Tea Tree

Tea Tree Oil trị mụn có tốt không là câu hỏi của phái đẹp khi tìm phương pháp đối phó mụn hiệu quả. Tinh dầu tràm trà nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, chống viêm, thích hợp với da dầu, mụn giải.



Dòng sản phẩm The Body Shop Tea Tree chiết xuất tinh dầu tràm trà với đầy đủ sữa rửa mặt, kem dưỡng, serum… là cứu tinh cho làn da của nhiều cô gái trên thế giới.

Dầu tràm trà có tên gọi quốc tế là Tea Tree Oil – một loại tinh chất được lấy từ lá và cành của cây tràm. Trong Đông y, dầu tràm trà thường được dùng để điều trị các bệnh lý về đường hô hấp, viêm da, bảo vệ hệ miễn dịch… Loại dầu này có màu vàng, trong nhẹ, hương thơm the mát đặc trưng. Nắm bắt được điều này, thương hiệu chăm sóc sắc đẹp The Body Shop đã chắt lọc và nâng niu từng giọt tinh dầu quý giá, mang đến cho phụ nữ dòng sản phẩm Tea Tree, đánh bay mụn, trả lại vẻ sáng mịn vốn có cho làn da. Hãy cùng Saigon-Gpdaily giải đáp câu hỏi Tea Tree Oil trị mụn có tốt không với những thông tin về dòng sản phẩm này của The Body Shop nhé!

1. Nguồn nguyên liệu

Tea Tree Oil The Body Shop có tốt không là câu hỏi của nhiều bạn nữ (Nguồn: Internet)

Từ những ngày đầu mới ra mắt cho đến thời điểm hiện tại, Tea Tree luôn nằm trong danh sách những sản phẩm bán chạy nhất của The Body Shop. Tinh dầu tràm trà tinh khiết được sử dụng trong dòng Tea Tree là loại tinh khiết lấy từ những chiếc lá tươi xanh dưới chân núi tại Kenya trong chương trình Thương Mại Cộng Đồng. Trải qua quy trình chưng cất hơi nước 12 tiếng, tinh dầu tràm trà lúc đó mới được đưa vào sử dụng.

Nguyên liệu giải đáp cho câu hỏi tinh dầu Tea Tree Oil có tốt không (Nguồn: Internet)

Tất cả những sản phẩm của dòng Tea Tree chung cam kết với các sản phẩm khác của The Body Shop khi nói không với Paraben, Silicone, chất tạo màu, tạo mùi nhân tạo và đặc biệt không thử nghiệm trên động vật, đem đến vẻ đẹp nhân đạo cho người sử dụng.

2. Làm sạch da, loại bỏ dầu thừa cùng sản phẩm rửa mặt The Body Shop Tea Tree

Từ các beauty vlogger cho đến các tạp chí, chuyên trang làm đẹp bằng nhiều thứ tiếng, phụ nữ dễ dàng tìm thấy lời khuyên sử dụng tinh dầu tràm trà kết hợp cùng sản phẩm rửa mặt. Cụ thể, chỉ cần pha vài giọt tinh dầu Tea Tree vào chai sữa rửa mặt, lắc đều và sử dụng mỗi ngày, mụn và vết sưng đỏ sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên với những chị em không có nhiều thời gian cho việc làm đẹp, hoặc ngại quy trình homemade mỹ phẩm không đảm bảo thì sữa dưỡng da Tea Tree của The Body Shop chính là giải pháp đúng đắn.

Câu hỏi Tea Tree Oil trị mụn có tốt không sẽ bị đánh bay sau vài lần dùng Gel rửa mặt này (Nguồn: Internet)

Với nguồn tinh dầu tràm trà tự nhiên, tinh khiết, sản phẩm mang mùi the mát đặc trưng, vừa lấy sạch bụi bẩn trên da, hút dầu thừa mà không khiến da khô ráp hay châm chích. Bên cạnh sản phẩm rửa mặt dạng gel, dạng bọt, The Body Shop còn cung cấp sản phẩm tẩy da chết là Tea Tree Squeaky-Clean Scrub và Tea Tree 3-in-1 Wash Scrub Mask.

Mặt nạ rửa 3 trong 1 cho câu hỏi Tea Tree Oil The Body Shop có tốt không (Nguồn: Internet)

Các hạt li ti trong hai sản phẩm tẩy da chết đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, không phải là hạt nhựa nên thân thiện với môi trường. Khi kết hợp cùng tinh dầu tràm trà tinh khiết, tẩy da chết dòng Tea Tree sẽ phát huy công dụng kiểm soát dầu thừa, ngăn ngừa mụn trong tương lai và giúp da sáng lên một cách lâu dài. Đặc biệt sản phẩm Tea Tree 3-in-1 Wash Scrub Mask còn bổ sung thêm đất sét trắng Kaolin, trở thành vũ khí lợi hại khi vừa là mặt nạ, vừa tẩy da chết và dưỡng da.

Với những cô nàng hiện đại ít thời gian, sản phẩm kết hợp này lý tưởng để loại bỏ bụi bẩn, ô nhiễm, tẩy sạch tế bào chết, trả lại làn da tươi mới mịn màng mà không làm khô da.

Không còn quan tâm Tea Tree Oil trị mụn có tốt không chỉ sau vài lần sử dụng do hiệu quả rõ rệt (Nguồn: Internet)

3. Trị mụn mà da vẫn căng đẹp cùng 3 bước hàng ngày với The Body Shop Tea Tree

Sau khi rửa mặt sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất từ môi trường, da bạn cần được cấp ẩm khẩn trương để chống lại sự mất nước. Tuy nhiên, làn da dầu, mụn thường băn khoăn khi chọn các sản phẩm trong bước dưỡng này. Toner thông thường có loại quá ẩm, có loại quá khô do chứa cồn hoặc gây kích ứng thêm cho da vì chứa hương thơm nhân tạo. Kem dưỡng thường không đáp ứng được các nhu cầu của da mụn khiến dầu tiết ra chỗ nhiều, chỗ ít, gây bí tắc lỗ chân lông và tình trạng mụn ngày càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên mọi nỗi lo của làn da dầu mụn đều được gạt bỏ bởi 3 bước dưỡng da từ The Body Shop Tea Tree.

Bước đầu tiên là toner. Loại nước cân bằng da thần kì này sẽ lấy lại độ pH tự nhiên của da, lấy đi lớp cặn trang điểm, bã nhờn và bụi bẩn còn lại sau khi đã rửa mặt. Sử dụng thường xuyên Tea Tree Skin Clearing Mattifying Toner, lỗ chân lông trên da sẽ thu nhỏ hơn, làn da cũng thoáng sạch và mịn màng hơn.

Nước cân bằng da The Body Shop Tea Tree (Nguồn: Internet)

Sản phẩm là bước đầu tiên và rất cần thiết trong quy trình làm đẹp của những cô nàng có làn da khuyết điểm. Bởi nhờ có bước đệm này, làn da mới sẵn sàng đón nhận và hấp thu tốt hơn những tinh chất được bổ sung sau đó.

Dưỡng da bước 2 cùng Tea Tree Anti-Imperfection Daily Solution. Với dạng gel lỏng nhẹ trong suốt, sản phẩm được dùng trước bước serum mỗi sáng. Thành phần chính là tinh dầu tràm trà tinh khiết Kenya giống như những anh em khác cùng dòng.

Tinh chất tràm trà trị mụn ban ngày (Nguồn: Internet)

Sử dụng sản phẩm thường xuyên sau bước toner giúp làm dịu da, giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ cho làn da nhiều khuyết điểm. Hương thơm Tea Tree thanh sạch giúp tinh thần sảng khoái, tạo cảm giác hứng khởi cho mỗi sáng làm việc.

Bước cuối cùng là chăm sóc da khi ngủ cùng Tea Tree Night Lotion. Ban đêm là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi thư giãn, không tiếp xúc cùng khói bụi và chịu áp lực như ban ngày. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, làn da sẽ bắt đầu chu trình tái tạo của mình. Với những người có làn da dầu mụn thì vào ban đêm sản phẩm dưỡng da dành riêng cho làn da nhạy cảm của mình là điều cần thiết không thể bỏ qua.

Tea Tree Night Lotion với kết cấu dạng sữa, dễ dàng thẩm thấu, giúp tinh chất tràm trà phát huy đầy đủ công dụng sâu hơn bên trong da. Buổi sáng thức giấc bạn sẽ cảm nhận làn da mềm mại, ít bóng dầu và mịn màng hơn mỗi ngày.

Sữa dưỡng da tràm trà ban đêm (Nguồn: Internet)

4. Sạch mụn, hết thâm cùng tinh chất và gel của The Body Shop Tea Tree

Hai sản phẩm đình đám được ví như những siêu anh hùng, cứu tinh của làn da dầu mụn và giải đáp thắc mắc Tea Tree Oil trị mụn có tốt không chính là Tea Tree Targeted Gel và Tea Tree Oil. Những vết mụn bọc sưng viêm hay những chiếc mụn đầu đen bướng bỉnh đều phải chào thua trước những chiến binh này. Hai sản phẩm được sử dụng như những bước cuối cùng của chu trình chăm sóc da mụn.

Combo siêu anh hùng trị mụn của The Body Shop (Nguồn: Internet)

Chỉ cần chấm bông có tẩm chút Tea Tree Oil lên vết mụn và để qua đêm, phần sưng tấy sẽ giảm đi đáng kể và mụn tiêu biến chỉ sau vài ngày.

Gel trị mụn Tea Tree (Nguồn: Internet)

Với khả năng sát trùng tốt, Tea Tree Targeted Gel giúp ngăn chặn ngay vi khuẩn gây mụn sinh sôi, không khiến da bị khô rát. Hai sản phẩm nổi tiếng này kết hợp thành một combo siêu anh hùng và được ca tụng trên mọi mặt trận, từ vlog, blog cho đến các chuyên trang, tạp chí làm đẹp.

Với những thông tin hữu ích vừa rồi về dòng sản phẩm Tea Tree Oil của The Body Shop của Saigon-Gpdaily chắc hẳn đã giải đáp được thắc mắc Tea Tree Oil trị mụn có tốt không của các bạn rồi phải không nào. Chúc các bạn sẽ có được một làn da mịn màng sạch mụn với liệu trình sử dụng kem trị mụn Tea Tree Oil của The Body Shop nhé!